Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.10.4 и libfpta 0.3.9

Some simple benchmark which I done within /dev/shm on an old laptop with an Intel i7-4600U @ fixed 2GHz.

$ make bench-mdbx_25000000.txt

// TIP: Use 'make V=1' for verbose.

RUNNING ioarena for mdbx/25000000...

throughput: 124.021Kops/s

throughput: 13.570Mops/s

throughput: 1.138Mops/s

$ make bench-lmdb_25000000.txt

// TIP: Use 'make V=1' for verbose.

RUNNING ioarena for lmdb/25000000...

throughput: 108.858Kops/s

throughput: 14.758Mops/s

throughput: 1.211Mops/s

So, by this benchmark:

1) libmdbx is ~14% faster than LMDB in CRUD cases.

Such acceleration should be expected in most use cases (without taking into account the waiting time for disk operations).

2) libmdbx is ~8% slower than LMDB when iterating records sequentially.

This is expected, since libmdbx has more checks (for the correctness of arguments and database structure) and in this scenario, these overhead costs become noticeable because the engine performs significantly less other actions.

However, in most real-world scenarios, a difference will most likely be less noticeable, since most of time will taken the waiting for disk operations.

