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Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.3

08.02.2021 20:19

После двух месяцев разработки состоялся выпуск библиотеки libmdbx 0.9.3 (MDBX) с реализацией высокопроизводительной, компактной встраиваемой базы данных класса ключ-значение. Код libmdbx распространяется под лицензией OpenLDAP Public License. libmdbx является глубокой переработкой СУБД LMDB и по заявлению разработчиков превосходит своего прародителя по надежности, набору возможностей и производительности. Заявляется, что libmdbx до 20% быстрее LMDB в CRUD сценариях, и до 30% быстрее если при сборке libmdbx отключить внутренний контроль до сопоставимого с LMDB уровня.

Libmdbx предлагает ACID, строгую сериализацию изменений и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам CPU. В libmdbx большое внимание уделяется качеству кода, стабильной работе API, тестированию и автоматическим проверкам. Поддерживается автокомпактификация, автоматическое управление размером БД, единый формат БД для 32-битных и 64-битных сборок, оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation). Поставляется утилита проверки целостности структуры БД с некоторыми возможностями восстановления. C 2016 года проект финансируется компанией Positive Technologies и c 2017 года используется в её продуктах.

Основные новшества, доработки и исправления, добавленные после прошлого выпуска:

  • Полностью переработан и протестирован спиллинг (функциональный аналог свопинга) на диск изменённых страниц БД в очень больших транзакциях;
  • В API добавлена установка опций времени выполнения, что позволяет оптимизировать работу движка под конкретные сценарии использования;
  • Ускорена сортировка внутренних списков страниц;
  • За счёт использования C11 atomics улучшена поддержка архитектур со слабой моделью согласованности памяти. Однако, некоторая деградация производительности устранена уже после релиза.
  • Доступен порт для FreeBSD (автор Mahlon E. Smith);
  • Доступны привязки для GoLang (автор Alex Sharov);
  • Устранено более 10 ошибок и недочётов;
  • Суммарно внесено более 150 изменений, удалено ~2500 строк, добавлено ~4100.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/erthink/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9
  3. OpenNews: Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.2
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки хэш-функций Fast Positive Hash 2.0.1
  5. OpenNews: Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP
Автор новости: erthink
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54554-libmdbx
Ключевые слова: libmdbx
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  • 1.1, Аноним (1), 22:16, 08/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Это как berkeley db?
     
     
  • 2.3, erthink (ok), 22:58, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это как berkeley db?

    Смотря что подразумевать под этим "как".

    Согласно википедии (https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_database#Oracle_Berkeley_DB) последнее время наблюдается массовый переход с Berkeley DB на LMDB, поскольку второе меньше глючит и работает быстрее. Ну и плюс изменение лицензии.

    За вычетом лицензии, наверное, главная проблема Berkeley DB в кешировании: большие накладные расходы, глюки и деадлоки - всё с момента появления этого кеширования.

    Тем не менее, в Berkeley DB есть немало фичей отсутствующих в LMDB (тут не добавляли не затребованного). Эти фичи кому-то могут быть крайне важны, но одновременно превращают Berkeley DB в монструозный легасу-комбайн.

    ---

    Ну и соответственно MDBX - это "улучшенная" LMDB. Но важно что кроме "улучшений" в libmdbx устранено достаточно багов (пример проявления https://github.com/ledgerwatch/turbo-geth/issues/1473).

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:32, 08/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Судя по патчу для порта FreeBSD, написано крайне непрофессионально.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:17, 09/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ишвините, возможно не по адресу, но чем оно лучше leveldb? Понятно что leveldb не самая надёжная и устойчивая к поврежденями, кроме того у неё значительные футпринт и оверзхэд в рантайме, но помимо этого? А то lmdb что-то совсем никуда не годится.
     
     
  • 2.6, erthink (ok), 01:08, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем оно лучше leveldb?

    Это разные движки, с принципиально различным внутренним устройством, т.е. теплое и мягкое.

    > Понятно что leveldb не самая надёжная и устойчивая к поврежденями, кроме того у неё значительные футпринт и оверзхэд в рантайме, но помимо этого?

    Дедушку levedb конечно пора отпустить, если только нет противопоказаний (например) от RocksDB.

    Если же сравнивать MDBX (b+tree и ACID поверх MVCC за счет page shadowing) и RocksDB (LSM tree с "бантиками"), то минусы каждого из движков могут с запасом перекрыть плюсы в зависимости от сценариев и условий использования.
    Т.е. если вам нужен "утюг", то подойдет одно, а если "подушка" - то другое.

    При этом, для желающего понять как внутреннее устройство MDBX и RocksDB, так и для каких сценариев использования они (не)подходят - в Сети полно информации.


    > А то lmdb что-то совсем никуда не годится.

    ТТХ и поведение LMDB отлично соответствует целевым сценарием использования этого движка.

    Поэтому оно очень даже годится с двумя оговорками:
    1) в LMDB ребусный стиль кодирования, (как следствие) высокий порог вхождения и относительно малое кол-во людей готовых что-либо поправить с SLA.
    = в MDBX это осталось, ибо иначе нужно "переписать".

    2) в LMDB отсутствуют полноценные тесты и средства проверки целостности БД, (как следствие) баги приводящие к повреждению БД и/или потерям данных
    = в MDBX это полностью устранено.

     

  • 1.5, Аноним (5), 00:37, 09/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    уберите этого копипастера с опеннета плиз
     
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