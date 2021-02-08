Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.3

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:16, 08/02/2021 [ответить] + / – Это как berkeley db?

2.3 , erthink ( ok ), 22:58, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это как berkeley db? Смотря что подразумевать под этим "как". Согласно википедии (https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_database#Oracle_Berkeley_DB) последнее время наблюдается массовый переход с Berkeley DB на LMDB, поскольку второе меньше глючит и работает быстрее. Ну и плюс изменение лицензии. За вычетом лицензии, наверное, главная проблема Berkeley DB в кешировании: большие накладные расходы, глюки и деадлоки - всё с момента появления этого кеширования. Тем не менее, в Berkeley DB есть немало фичей отсутствующих в LMDB (тут не добавляли не затребованного). Эти фичи кому-то могут быть крайне важны, но одновременно превращают Berkeley DB в монструозный легасу-комбайн. --- Ну и соответственно MDBX - это "улучшенная" LMDB. Но важно что кроме "улучшений" в libmdbx устранено достаточно багов (пример проявления https://github.com/ledgerwatch/turbo-geth/issues/1473).



1.2 , Аноним ( 2 ), 22:32, 08/02/2021 [ответить] –1 + / – Судя по патчу для порта FreeBSD, написано крайне непрофессионально.

1.4 , Аноним ( 4 ), 00:17, 09/02/2021 [ответить] –1 + / – Ишвините, возможно не по адресу, но чем оно лучше leveldb? Понятно что leveldb не самая надёжная и устойчивая к поврежденями, кроме того у неё значительные футпринт и оверзхэд в рантайме, но помимо этого? А то lmdb что-то совсем никуда не годится.

2.6 , erthink ( ok ), 01:08, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чем оно лучше leveldb? Это разные движки, с принципиально различным внутренним устройством, т.е. теплое и мягкое. > Понятно что leveldb не самая надёжная и устойчивая к поврежденями, кроме того у неё значительные футпринт и оверзхэд в рантайме, но помимо этого? Дедушку levedb конечно пора отпустить, если только нет противопоказаний (например) от RocksDB. Если же сравнивать MDBX (b+tree и ACID поверх MVCC за счет page shadowing) и RocksDB (LSM tree с "бантиками"), то минусы каждого из движков могут с запасом перекрыть плюсы в зависимости от сценариев и условий использования.

Т.е. если вам нужен "утюг", то подойдет одно, а если "подушка" - то другое. При этом, для желающего понять как внутреннее устройство MDBX и RocksDB, так и для каких сценариев использования они (не)подходят - в Сети полно информации.

> А то lmdb что-то совсем никуда не годится. ТТХ и поведение LMDB отлично соответствует целевым сценарием использования этого движка. Поэтому оно очень даже годится с двумя оговорками:

1) в LMDB ребусный стиль кодирования, (как следствие) высокий порог вхождения и относительно малое кол-во людей готовых что-либо поправить с SLA.

= в MDBX это осталось, ибо иначе нужно "переписать". 2) в LMDB отсутствуют полноценные тесты и средства проверки целостности БД, (как следствие) баги приводящие к повреждению БД и/или потерям данных

= в MDBX это полностью устранено.



1.5 , Аноним ( 5 ), 00:37, 09/02/2021 [ответить] –1 + / – уберите этого копипастера с опеннета плиз

