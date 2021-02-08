Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.3

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> чем оно лучше leveldb?
Это разные движки, с принципиально различным внутренним устройством, т.е. теплое и мягкое.
> Понятно что leveldb не самая надёжная и устойчивая к поврежденями, кроме того у неё значительные футпринт и оверзхэд в рантайме, но помимо этого?
Дедушку levedb конечно пора отпустить, если только нет противопоказаний (например) от RocksDB.
Если же сравнивать MDBX (b+tree и ACID поверх MVCC за счет page shadowing) и RocksDB (LSM tree с "бантиками"), то минусы каждого из движков могут с запасом перекрыть плюсы в зависимости от сценариев и условий использования.
Т.е. если вам нужен "утюг", то подойдет одно, а если "подушка" - то другое.
При этом, для желающего понять как внутреннее устройство MDBX и RocksDB, так и для каких сценариев использования они (не)подходят - в Сети полно информации.
> А то lmdb что-то совсем никуда не годится.
ТТХ и поведение LMDB отлично соответствует целевым сценарием использования этого движка.
Поэтому оно очень даже годится с двумя оговорками:
1) в LMDB ребусный стиль кодирования, (как следствие) высокий порог вхождения и относительно малое кол-во людей готовых что-либо поправить с SLA.
= в MDBX это осталось, ибо иначе нужно "переписать".
2) в LMDB отсутствуют полноценные тесты и средства проверки целостности БД, (как следствие) баги приводящие к повреждению БД и/или потерям данных
= в MDBX это полностью устранено.