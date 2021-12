Выпуск Wine 6.23

1.1 , BratishkaErik ( ok ), 09:00, 04/12/2021 [ответить] + / – Следующий Wine 7.0, да?

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:52, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Следующим будет Wine 7 RC1.



1.2 , Аноним ( 2 ), 09:07, 04/12/2021 [ответить] + / – Много осталось?

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:44, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю - очень много. Хотя бы fork() починить.



1.5 , Ilya Indigo ( ok ), 09:59, 04/12/2021 [ответить] + / – Кто-нибудь сталкивался с проблемой чёрных квадратиков вместо некоторых курсоров в некоторых играх, например в Plants vs Zombie, на видяхах без вулкана предположительно проблема появилась в 6.10.

Кто-нибудь знает как вернуть нормальные курсоры?

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:07, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Купить видяху с вулканом, должно помочь, если это не косяк недоигр. Какие-то проблемы 20-летней давности. Попробуй включить эмулированный курсор вместо аппаратного, раньше помогало. Или возьми старую версию, у меня вот 4.0.2 до сих пор (с патчами) -- никаких проблем, на новых версиях git очень тормозит, а на этой всегда быстро работает.

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:19, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Много подобных проблем сейчас, решают пользовательскими патчами, wine-tkg, proton, и т.п. Для примера гляньте https://github.com/e666666/robloxWineBuildGuide , там говорят что проблема черного курсора решается отменой одного коммита, а еще фиксы для проблем характерных для роблокса.