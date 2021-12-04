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Выпуск Wine 6.23

04.12.2021 08:54

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.23. С момента выпуска версии 6.22 было закрыто 48 отчётов об ошибках и внесено 410 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В формат PE (Portable Executable) преобразованы драйвер CoreAudio и менеджер точек монтирования.
  • В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлена поддержка обработки исключений.
  • Реализована опциональная возможность использования PE-библиотек, предоставляемых дистрибутивом, вместо библиотек из поставки Wine.
  • Улучшен интерфейс WineDbg.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Layers of Fear, Internet Chess Club (ICC) Dasher 1.5.8, Rockstar Game Launcher, GTA 1997, Crazy Stone.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ICC Dasher 1.5.4, Serif WebPlus X8, Accessible Event Watcher, Sookasa, Windows PowerShell Core 6.2 Preview 2, Navicat V15.0.25, Ashlar Vellum/DrawingBoard 1.00, Insta360 pro Stitcher, outSPOKEN 3.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.22
  3. OpenNews: Выпуск WineVDM 0.8, прослойки для запуска 16-разрядных приложений Windows
  4. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.5, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56280-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BratishkaErik (ok), 09:00, 04/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Следующий Wine 7.0, да?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:52, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующим будет Wine 7 RC1.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:07, 04/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Много осталось?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:44, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю - очень много. Хотя бы fork() починить.
     

  • 1.5, Ilya Indigo (ok), 09:59, 04/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой чёрных квадратиков вместо некоторых курсоров в некоторых играх, например в Plants vs Zombie, на видяхах без вулкана предположительно проблема появилась в 6.10.
    Кто-нибудь знает как вернуть нормальные курсоры?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:07, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купить видяху с вулканом, должно помочь, если это не косяк недоигр. Какие-то проблемы 20-летней давности. Попробуй включить эмулированный курсор вместо аппаратного, раньше помогало. Или возьми старую версию, у меня вот 4.0.2 до сих пор (с патчами)  -- никаких проблем, на новых версиях git очень тормозит, а на этой всегда быстро работает.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:19, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много подобных проблем сейчас, решают пользовательскими патчами, wine-tkg, proton, и т.п. Для примера гляньте https://github.com/e666666/robloxWineBuildGuide , там говорят что проблема черного курсора решается отменой одного коммита, а еще фиксы для проблем характерных для роблокса.
     
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