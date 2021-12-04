Выпуск Wine 6.23

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|1.5, Ilya Indigo (ok), 09:59, 04/12/2021 [ответить]
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Кто-нибудь сталкивался с проблемой чёрных квадратиков вместо некоторых курсоров в некоторых играх, например в Plants vs Zombie, на видяхах без вулкана предположительно проблема появилась в 6.10.
Кто-нибудь знает как вернуть нормальные курсоры?
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|2.6, Аноним (6), 10:07, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Купить видяху с вулканом, должно помочь, если это не косяк недоигр. Какие-то проблемы 20-летней давности. Попробуй включить эмулированный курсор вместо аппаратного, раньше помогало. Или возьми старую версию, у меня вот 4.0.2 до сих пор (с патчами) -- никаких проблем, на новых версиях git очень тормозит, а на этой всегда быстро работает.
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