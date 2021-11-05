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Релиз проприетарного BitTorrent-клиента Tixati 2.86

05.11.2021 15:09

Состоялся релиз бесплатного проприетарного торрент-клиента Tixati 2.86, доступного для Windows и Linux. Tixati отличается предоставлением пользователю расширенного контроля над торрентами при потреблении памяти, сравнимом с такими клиентами как µTorrent и Halite. Linux-версия использует интерфейс GTK2.

Основные изменения:

  • Значительно переделан WebUI:
    • Реализованы категории, а также возможность добавлять, удалять, перемещать, фильтровать раздачи и ряд других действий.
    • Названия раздач теперь имеют индикаторы "частный", "созданный" или "частичный".
    • Список пиров теперь показывает дополнительную информацию, такую как флаг и местоположение.
    • Значительно улучшен вывод в форме списка ("list layout"), который стал более компактным. Добавлены подсказки для очень длинных имён файлов.
    • Обеспечена подстановка CSS напрямую в шаблон HTML, чтобы избежать мерцания при загрузке.
    • Автогенерируемые TLS-сертификаты WebUI HTTPS server теперь используют алгоритм SHA256.
  • Исправлена ошибка в диалоге выбора файла GTK, из-за которого не запоминался последний каталог.
  • Незначительные исправления в окне "Добавить категорию".
  • Обновлена встроенная таблица привязки местоположения к IP-адресам.
  • Незначительные изменения во встроенном HTTP-клиенте, используемом для трекеров, RSS, а также для обновления правил IP Filter.
  • Обновлены библиотеки TLS, используемые для WebUI HTTPS server, а также для исходящих соединений HTTPS.


  1. Главная ссылка к новости (https://update-check.tixati.co...)
  2. OpenNews: BitTorrent-клиент Transmission переходит с Си на Си++
  3. OpenNews: Представлен torrent-клиент distribyted, позволяющий монтировать торренты в ФС
  4. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.3
  5. OpenNews: Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2
  6. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 3.0
Автор новости: Zenitur
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56105-tixati
Ключевые слова: tixati, bittorrent
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, fernandos (ok), 17:21, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Зачем? Для чего? Чтобы что?
     
     
  • 2.6, ET (?), 17:25, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вполне может быть что потешить ЧСВ автора, ну и донатами прильститься.
     
     
  • 3.22, fernandos (ok), 18:05, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про пользователей.

     
  • 2.23, Anonwrg5 (?), 18:07, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, скажем, если хочется по какой-то причине уйти от libtorrent, обёрткой над которым являются почти все клиенты.
     
     
  • 3.24, keydon (ok), 18:10, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда надо другую либу писать, а не использовать проприетарщину
     
  • 3.25, fernandos (ok), 18:11, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он ведь проприетарный, оно того точно стоит?

    Чтобы уйти от либторрент, можно установить ария2.

     
  • 2.26, InuYasha (??), 18:14, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то, видимо, решил, что миру нужно больше bittorrent-клиентов.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:21, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что делает эта проприетарщина на опеннете? И только не надо про "на GNU/Linux же работает".
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:25, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вот да! NVidia запретить здесь тоже! Ибо нефиг.
     
     
  • 3.19, Dzen Python (ok), 17:59, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Таки да. Блобики еще никого до добра не доводили
     
  • 3.27, fernandos (ok), 18:20, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У проприетарного драйвера нвидии есть альтернативы? Нуво сравнительно нормально работает лишь для ограниченного количества видеокарт.
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:31, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чтобы разбавить новости про раст очевидно)
     
     
  • 3.18, Dzen Python (ok), 17:58, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как по мне, так просто побанить растофанатиков раз, а потом усилить фильтрацию новостей от них же, но с новых аккаунтов.
     
     
  • 4.28, Растоманя (ok), 18:20, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы думаете это остановит прогресс?
     

  • 1.3, Растоманя (ok), 17:24, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GTK 2 - это не современно
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:43, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты просто эпичный неосилятор двоечник. Побирающийся копейками рекламируя совй мутансткий раст за гроши.

    А почему? Потому что неосилятор и тебя на работу не берут. Вот и слоняешься по мусоркам.

     
  • 2.14, Аноним (14), 17:52, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи это разработчикам MATE
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:24, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >проприератного
    >GTK2

    ну майнер хоть под GPL встроен?

     
  • 1.7, Аноним (7), 17:25, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Состоялся релиз

    Он 28 октября еще состоялся. Клиент хороший, но новость не для опеннета уж точно.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:49, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Где ещё мы узнаем об обновлениях.
     
     
  • 3.16, Аноним (7), 17:55, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где тогда новость о релизе Win 11?
     

  • 1.11, Николай Федорович (?), 17:48, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кроме Tixati че-то нигде не видел, чтобы можно сделать DHT в режиме read only, чтобы не палить прон)))
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 17:51, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да много таких видимо, при сотне полных сидов тошнит 1 максимум 2.
     
     
  • 3.17, Николай Федорович (?), 17:58, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не путайте тёплое с мягким.
    при том что до трекера коннект есть.
     

  • 1.15, Аноним (14), 17:53, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая попытка, но Transmission я не брошу
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:05, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только из-за того что он опенсурсный?

    В своё время пробовал кучу разных клиентов, в том числе трансмишн и тиксати. Остался на последнем. Трансмишн же и рядом не стоял.

     
  • 2.30, псевдонимус (?), 18:29, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть он и омно.
     

  • 1.20, Михрютка (ok), 18:00, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>Tixati is far better than the rest:

    THAN THE GEORGIANS!

    я чо-то не понимаю в этих торрент клиентах. неужели так все плохо, что фичи типа DHT, поддержки магнитов и IP фильтрации стали чем-то уникальным, чем надо хвастаться на первой странице?

    (я уже не говорю - писать об етом новость на опеннете)

     
  • 1.29, псевдонимус (?), 18:28, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В мире всевластия копирастов использовать возможно хороший, но закрытый торрент клиент тупо опасно.

    Не нужно.

     

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