Релиз проприетарного BitTorrent-клиента Tixati 2.86

|
|
|
|2.6, ET (?), 17:25, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вполне может быть что потешить ЧСВ автора, ну и донатами прильститься.
|
|2.23, Anonwrg5 (?), 18:07, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, скажем, если хочется по какой-то причине уйти от libtorrent, обёрткой над которым являются почти все клиенты.
|
|
|
|3.24, keydon (ok), 18:10, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тогда надо другую либу писать, а не использовать проприетарщину
|
|3.25, fernandos (ok), 18:11, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он ведь проприетарный, оно того точно стоит?
Чтобы уйти от либторрент, можно установить ария2.
|
|1.2, Аноним (2), 17:21, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Что делает эта проприетарщина на опеннете? И только не надо про "на GNU/Linux же работает".
|
|
|
|
|
|3.27, fernandos (ok), 18:20, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У проприетарного драйвера нвидии есть альтернативы? Нуво сравнительно нормально работает лишь для ограниченного количества видеокарт.
|
|
|
|3.18, Dzen Python (ok), 17:58, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Как по мне, так просто побанить растофанатиков раз, а потом усилить фильтрацию новостей от них же, но с новых аккаунтов.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 17:43, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ты просто эпичный неосилятор двоечник. Побирающийся копейками рекламируя совй мутансткий раст за гроши.
А почему? Потому что неосилятор и тебя на работу не берут. Вот и слоняешься по мусоркам.
|
|1.7, Аноним (7), 17:25, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Состоялся релиз
Он 28 октября еще состоялся. Клиент хороший, но новость не для опеннета уж точно.
|
|
|
|2.13, Аноним (12), 17:51, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да много таких видимо, при сотне полных сидов тошнит 1 максимум 2.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 18:05, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только из-за того что он опенсурсный?
В своё время пробовал кучу разных клиентов, в том числе трансмишн и тиксати. Остался на последнем. Трансмишн же и рядом не стоял.
|
|1.20, Михрютка (ok), 18:00, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>>Tixati is far better than the rest:
THAN THE GEORGIANS!
я чо-то не понимаю в этих торрент клиентах. неужели так все плохо, что фичи типа DHT, поддержки магнитов и IP фильтрации стали чем-то уникальным, чем надо хвастаться на первой странице?
(я уже не говорю - писать об етом новость на опеннете)
|
|1.29, псевдонимус (?), 18:28, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В мире всевластия копирастов использовать возможно хороший, но закрытый торрент клиент тупо опасно.
Не нужно.
|