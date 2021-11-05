Релиз проприетарного BitTorrent-клиента Tixati 2.86

>>>Tixati is far better than the rest:

THAN THE GEORGIANS!

я чо-то не понимаю в этих торрент клиентах. неужели так все плохо, что фичи типа DHT, поддержки магнитов и IP фильтрации стали чем-то уникальным, чем надо хвастаться на первой странице?

(я уже не говорю - писать об етом новость на опеннете)

