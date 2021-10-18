Выпуск панели Dash to Dock 70

4.15 , Аноним ( 15 ), 11:02, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запуск чего-либо через поиск - зло. Эти товарищи так юзверей приучают все через поиск делать, а потом льют историю поиска сами знаете куда.

5.27 , QwertyReg ( ok ), 11:59, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Запуск чего-либо через поиск - зло. Эти товарищи так юзверей приучают все

> через поиск делать, а потом льют историю поиска сами знаете куда. Вась, если у тебя из программ только TrueCrypt и Tor, чтобы качать ЦП, то это не значит, что так у всех. У меня под полторы сотни разнообразного ПО, которое, если листать, то потратишь время, а время - это деньги (не у линуксоидов, конечно).

6.35 , Аноним ( 35 ), 13:29, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меню обустроить слабо?

7.36 , QwertyReg ( ok ), 13:33, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Меню обустроить слабо? См. аргумент про трату времени.

8.38 , Аноним ( 35 ), 13:35, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Поиском пользоваться однако время есть ... 9.39 , QwertyReg ( ok ), 13:40, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Лол, делаешь элементарный жест на божестченном маковском тачпаде, вводишь первые... 10.40 , Аноним ( 35 ), 13:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И теряешь время Меню обустроить и будут доли секунды Тебе просто лень или ты н... 6.37 , Аноним ( 37 ), 13:33, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не хватает времени на домашку, что ли?

