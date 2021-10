Выпуск панели Dash to Dock 70

Сформирован релиз панели Dash to Dock 70, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. Код проекта написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией GPLv2. Новый выпуск примечателен реализацией поддержки GNOME Shell 40 (поддержка GNOME 41 пока доступна в форме патча). На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock.