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Выпуск панели Dash to Dock 70

18.10.2021 10:05

Сформирован релиз панели Dash to Dock 70, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. Код проекта написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией GPLv2. Новый выпуск примечателен реализацией поддержки GNOME Shell 40 (поддержка GNOME 41 пока доступна в форме патча).

На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock.

  1. Главная ссылка к новости (https://micheleg.github.io/das...)
  2. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 67 и меню ArcMenu 33
  3. OpenNews: Выпуск панели LXPanel 0.9.0
  4. OpenNews: В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock
  5. OpenNews: Выпуск оконного менеджера i3wm 4.18 и панели LavaLauncher 1.6
  6. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.10, альтернативной панели для KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55987-dashtodock
Ключевые слова: dashtodock, dock, panel, gnome
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 10:12, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередная калька macOS Dock.
    И, как и все кальки, выглядит, как macOS Dock дома.
     
     
  • 2.4, ыть (ok), 10:19, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    яблоки сами скопипастили док из RISC OS
     
  • 2.6, Имя (?), 10:23, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Начнем с того, что сам по себе макос док -- говно. Этим же можно и закончить.
     
     
  • 3.10, ssh (ok), 10:31, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К нему следует относиться как к украшению, а приложения посредством поиска в файндере запускать. ;)
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:02, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запуск чего-либо через поиск - зло. Эти товарищи так юзверей приучают все через поиск делать, а потом льют историю поиска сами знаете куда.
     
     
  • 5.27, QwertyReg (ok), 11:59, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Запуск чего-либо через поиск - зло. Эти товарищи так юзверей приучают все
    > через поиск делать, а потом льют историю поиска сами знаете куда.

    Вась, если у тебя из программ только TrueCrypt и Tor, чтобы качать ЦП, то это не значит, что так у всех. У меня под полторы сотни разнообразного ПО, которое, если листать, то потратишь время, а время - это деньги (не у линуксоидов, конечно).

     
     
  • 6.35, Аноним (35), 13:29, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меню обустроить слабо?
     
     
  • 7.36, QwertyReg (ok), 13:33, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меню обустроить слабо?

    См. аргумент про трату времени.

     
     
  • 8.38, Аноним (35), 13:35, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поиском пользоваться однако время есть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.39, QwertyReg (ok), 13:40, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, делаешь элементарный жест на божестченном маковском тачпаде, вводишь первые... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.40, Аноним (35), 13:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И теряешь время Меню обустроить и будут доли секунды Тебе просто лень или ты н... текст свёрнут, показать
     
  • 6.37, Аноним (37), 13:33, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хватает времени на домашку, что ли?
     
  • 3.29, QwertyReg (ok), 12:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Начнем с того, что сам по себе макос док -- говно. Этим

    То-то его вариаций можно не моргая назвать с десяток, как для Windows, так и для Linux, а сеть переполнена васянскими инструкциями "как сделать Dock как в macOS в KDE".

     
     
  • 4.31, Отражение луны (ok), 12:12, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и при этом док в макоси уступает каждому из них
     
     
  • 5.32, QwertyReg (ok), 12:14, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, и при этом док в макоси уступает каждому из них

    И чем же? Что такого нет в Dock (который вы в глаза не видели), что есть в закосах под него?

     
  • 4.34, Имя (?), 12:42, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он красивый и узнаваемый, с этим никто не спорит. Вот только как элемент пользовательского интерфейса неудобен совершенно.
     
  • 3.45, Аноним (45), 14:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве эта идея не из системы NeXT?
     
  • 3.47, OpenEcho (?), 14:44, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А микрософту тоже понравилось, посмотрите W11 (Только, как обычно, в извращенном виде)
     

  • 1.2, ET (?), 10:13, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а в Pop!_OS разве не она тоже?
     
  • 1.3, kknight (ok), 10:17, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У кого-нибудь работает индикатор закачки в Firefox на значке в доке?
     
     
  • 2.7, ET (?), 10:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аддон стоит? там ещё вроде коннектор надо поставить (chrome-gnome-shell)
     
     
  • 3.9, кек (?), 10:30, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > индикатор закачки в Firefox
    > коннектор надо поставить (chrome-gnome-shell)

    Ухаха, нет, ну что ожидать от тулкита, который не может в часы посередине)

     
  • 2.8, llolik (ok), 10:28, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если он это экспортирует на DBus, то, в принципе, запилить не сложно. Если нет, то какбы, а кто за этим должен следить, если не сам FF.
     

  • 1.5, кек (?), 10:22, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Перефразируя один знаменитый фильм: "Этот Линукс погубит тулкит!".
     
  • 1.11, Dok (??), 10:41, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дешевая штука. Нельзя настроить расстояние между значками и отступы поэтому выглядит ужасно
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жтк для тех кто любит навязанные максимально оторванные от реальности интерфейсы. С этим сабж прекрасно справляется.
     
     
  • 3.13, eugener (ok), 10:59, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы удивитесь, но эти расширения к шеллу не используют GTK.
     
     
  • 4.18, Аноним (12), 11:18, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы удивитесь, но эти расширения к шеллу не используют GTK.

    Я вижу импорты в коде, так что действительно удивлюсь.

     
     
  • 5.20, eugener (ok), 11:26, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправлюсь, не используется для отрисовки самого расширения, только для диалогов настроек, которых у расширений может и не быть.
     
  • 3.14, Чебур (?), 11:01, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не жтк, а гном - цинамон или крыска более чем юзабельны
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:04, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это для тех кто не может себе позволить макакбук?
     
     
  • 2.17, Oleg (??), 11:16, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для тех, кто не постиг дзен Гнома >= 3 ))
     
     
  • 3.23, Аноним (16), 11:28, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для них есть вынь 11. Там настройки нонче такие же))
     
  • 2.43, Аноним (-), 14:39, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы запускать винду?
    Смысл?
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:19, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не ошибаюсь Dash to Panel функциональнее.
     
     
  • 2.21, Аноним (16), 11:27, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем аква или как ее там?
     
  • 2.24, eugener (ok), 11:29, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но он модифицирует панель, получается интерфейс как в винде.
    А чтобы интерфейс был привычный удобный убунтовый с верхней панелью и доком слева - через этот экстеншн.
     
  • 2.42, Акроним (?), 14:33, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно настроить как dtd и с сохранением "показать рабочий стол", только весь низ будет одной прозрачности.
     

  • 1.22, Любитель Монеточки (?), 11:27, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что натворили в гном 40/41, что реализация их поддержки пилилась в DashToDock полгода?
     
     
  • 2.25, iPony129412 (?), 11:38, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если бы кто бы её пил эти полгода.
    Так у кого-то дотянулось что-то наконец.
     
  • 2.26, llolik (ok), 11:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До него руки не доходили ни у кого полгода. DashToPanel, например, спортировали довольно быстро. Как и Appindicators. Ну это как-минимум из того, чем я пользуюсь.
     

  • 1.28, анонъчик (?), 11:59, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не мог понять зачем. Часто используемые приложения запускаются по Super+цифра, редкоиспользуемые — через апп грид или поиск. Избыточная сущность, на мой взгляд. Впрочем, у каждого свои привычки.
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:08, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    канава этот даш, отваливался после сна бубунты, было не приятно
     
  • 1.33, Die (?), 12:30, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нда, быстро они, и год не прошел после релиза 40вки, все уже свалили на Floating Dock давно
     
  • 1.41, AfterLife (ok), 13:58, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линушники всё ещё пытаются костылями довести до ума свой интерфейс, да так что полгода ждали выхода панельки? Забавные вы существа
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 14:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждали? На крылечке?
    1,5 васяна может и следили
    Остальным по барабану
     

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