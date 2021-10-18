Выпуск панели Dash to Dock 70

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|1.1, QwertyReg (ok), 10:12, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очередная калька macOS Dock.
И, как и все кальки, выглядит, как macOS Dock дома.
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|2.6, Имя (?), 10:23, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Начнем с того, что сам по себе макос док -- говно. Этим же можно и закончить.
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|3.10, ssh (ok), 10:31, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К нему следует относиться как к украшению, а приложения посредством поиска в файндере запускать. ;)
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|4.15, Аноним (15), 11:02, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запуск чего-либо через поиск - зло. Эти товарищи так юзверей приучают все через поиск делать, а потом льют историю поиска сами знаете куда.
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|5.27, QwertyReg (ok), 11:59, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Запуск чего-либо через поиск - зло. Эти товарищи так юзверей приучают все
> через поиск делать, а потом льют историю поиска сами знаете куда.
Вась, если у тебя из программ только TrueCrypt и Tor, чтобы качать ЦП, то это не значит, что так у всех. У меня под полторы сотни разнообразного ПО, которое, если листать, то потратишь время, а время - это деньги (не у линуксоидов, конечно).
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|3.29, QwertyReg (ok), 12:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Начнем с того, что сам по себе макос док -- говно. Этим
То-то его вариаций можно не моргая назвать с десяток, как для Windows, так и для Linux, а сеть переполнена васянскими инструкциями "как сделать Dock как в macOS в KDE".
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|5.32, QwertyReg (ok), 12:14, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, и при этом док в макоси уступает каждому из них
И чем же? Что такого нет в Dock (который вы в глаза не видели), что есть в закосах под него?
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|4.34, Имя (?), 12:42, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он красивый и узнаваемый, с этим никто не спорит. Вот только как элемент пользовательского интерфейса неудобен совершенно.
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|3.47, OpenEcho (?), 14:44, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А микрософту тоже понравилось, посмотрите W11 (Только, как обычно, в извращенном виде)
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|2.7, ET (?), 10:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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аддон стоит? там ещё вроде коннектор надо поставить (chrome-gnome-shell)
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|3.9, кек (?), 10:30, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> индикатор закачки в Firefox
> коннектор надо поставить (chrome-gnome-shell)
Ухаха, нет, ну что ожидать от тулкита, который не может в часы посередине)
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|2.8, llolik (ok), 10:28, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если он это экспортирует на DBus, то, в принципе, запилить не сложно. Если нет, то какбы, а кто за этим должен следить, если не сам FF.
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|1.5, кек (?), 10:22, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Перефразируя один знаменитый фильм: "Этот Линукс погубит тулкит!".
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|1.11, Dok (??), 10:41, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дешевая штука. Нельзя настроить расстояние между значками и отступы поэтому выглядит ужасно
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|2.12, Аноним (12), 10:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жтк для тех кто любит навязанные максимально оторванные от реальности интерфейсы. С этим сабж прекрасно справляется.
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|4.18, Аноним (12), 11:18, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы удивитесь, но эти расширения к шеллу не используют GTK.
Я вижу импорты в коде, так что действительно удивлюсь.
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|5.20, eugener (ok), 11:26, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поправлюсь, не используется для отрисовки самого расширения, только для диалогов настроек, которых у расширений может и не быть.
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|2.24, eugener (ok), 11:29, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но он модифицирует панель, получается интерфейс как в винде.
А чтобы интерфейс был привычный удобный убунтовый с верхней панелью и доком слева - через этот экстеншн.
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|2.42, Акроним (?), 14:33, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можно настроить как dtd и с сохранением "показать рабочий стол", только весь низ будет одной прозрачности.
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|2.26, llolik (ok), 11:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До него руки не доходили ни у кого полгода. DashToPanel, например, спортировали довольно быстро. Как и Appindicators. Ну это как-минимум из того, чем я пользуюсь.
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|1.28, анонъчик (?), 11:59, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда не мог понять зачем. Часто используемые приложения запускаются по Super+цифра, редкоиспользуемые — через апп грид или поиск. Избыточная сущность, на мой взгляд. Впрочем, у каждого свои привычки.
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|1.33, Die (?), 12:30, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нда, быстро они, и год не прошел после релиза 40вки, все уже свалили на Floating Dock давно
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|1.41, AfterLife (ok), 13:58, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Линушники всё ещё пытаются костылями довести до ума свой интерфейс, да так что полгода ждали выхода панельки? Забавные вы существа
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|2.44, Аноним (-), 14:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждали? На крылечке?
1,5 васяна может и следили
Остальным по барабану
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