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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.8

05.10.2021 18:24

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.8, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Для существ, атакующих 2 клетки, добавлено отображение зоны поражения.
  • Исправлена генерация рамки главного окна на высоких разрешениях.
  • Улучшен ИИ. В том числе обновлен список объектов, с которыми он может взаимодействовать.
  • Добавлен новый тип ярлыков в списке сценариев для карт "The Succession Wars" и "The Price of Loyalty". * Для пользователей Windows добавлен скрипт для извлечения видеофайлов из DOS-версии оригинальной игры.
  • В окне просмотра характеристик существ отображается длительность активного заклинания и его полное описание.
  • Исправлено свыше 60 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.7
  3. OpenNews: Открыт код игры Heroes of Might and Magic 3.5: In the Wake of Gods
  4. OpenNews: Вышел VCMI 0.97, открытый игровой движок, совместимый с Heroes of Might and Magic III
  5. OpenNews: Возрождение проекта Free Heroes of Might and Magic II
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55922-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:39, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Молодцы, удачи проекту. Отличная гуля.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 23:16, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Графоний во 2й части самый лучший. Именно стиль графики, в т.ч. не только на обычной карте, но и в боевом режиме выглядит круче, чем в последующих частях.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:06, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    И опять очередной клон какой-то проприетарной игры. Нет бы полностью свою, оригинальную придумать...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:14, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное ресурсы рисовать/писать/озвучивать некому.
     
  • 2.23, Аноним (23), 03:03, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть игры где придумывают свою, есть где реимплементят классику. Одно другое не отменяет.
     
  • 2.27, Аноним (27), 03:32, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Battle for Wesnoth глянь
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:15, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сколько лет этот клон уже существуют? Почему gta 3, намного сложнее игра, сделали клон намного быстрее?
     
     
  • 2.5, sirDranik (ok), 22:19, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Лично мы работаем над ним уже больше полутора лет. Приходится разбираться с тем, что там наворотили до нас. К тому же это всё на энтузиазме делается, поэтому сроки, как у коммерческих проектов, не оговариваются точные.
     
  • 2.6, Kuromi (ok), 22:24, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом обратите внимание, клон Героев живет себе поживает, а GTA3 сразу под статью пошел. Казалось бы, совпадение?
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:22, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любому анонимному эксперту ясно что gta 3 получился быстрее не потому что там восстанавливали исходный код и исполняемого файла, а тут с нуля писали, а потому что разработчики freeheroes не умеют программировать.
    Анонимный эксперт сам бы написал всё что угодно, но только для этого нужно чтоб ему, анонимому анониму, заплатили вперед.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:26, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >анонимому анониму, заплатили вперед.

    Вперед, а не в зад. Это ключевые слова!)

     

  • 1.7, Ilya Indigo (ok), 22:34, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы! Огромная вам благодарность! :-)
     
  • 1.8, Аноним (19), 23:03, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вам бы только игорей гонять, когда такое в мире делается... аяяй! Кармак вас всех задери!
     
     
  • 2.10, Pro Gamer (?), 23:31, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Пока злые гении сеют хаос, создавая смертельные вирусы в своих лабораториях, я показываю им средний палец и зарабатываю тысячи долларов на игровых стримах, неся людям светлое! Игры помогают людям радоваться даже в самые темные моменты истории. А твой нapкoман кapмак сказал, что "шyтep как пopно, ему не нужен сюжет". И я считаю его бездарностью, поскольку в любой игре, если только это не гоночки или что-то карточное, вобщем не сессионная поделка с уровнями по 10 минут, должен быть нормальный сюжет. Даже в симуляторе фермы Stardew Valley он есть. А уж если сравнивать подeлки кaрмака с нормальными шутерами, такими как серия Metro, например, то его шутанчики смотрятся максимально примитивно. Такие "игры" по сути не игры, а технодемки. Пускай он породил целый жанр, но фишка в том что почти все игры, которые дали рождение тому или иному жанру - если посмотреть на них сегодня и оценивать как искусство - просто кyсoк дepьма. Вот как то так. :)
     
     
  • 3.16, Аноним (19), 00:16, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чувак, ты средний палец не кому-то показал. В этом контексте (ситуации), ты запихал его себе туда, где не светит солнце. Я гарантирую это.

    Зы. Я хоть не гамаю, но метро пошпилил с удовольством. А еще перед этим глуховского почейтал. И да, я не считаю его бездарностью.

     
     
  • 4.17, Аноним (19), 00:18, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Соряй, смайлег зобыл:)
     
  • 4.26, Твой Дохтор (?), 03:12, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И да, я не считаю его бездарностью.

    Как и автор камента, на который ты ответил. Таблетки для глаз выписываю тебе!

     

  • 1.15, Аноним (15), 00:03, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы для 3х сделали, ну серьёзно, кто играет во 2е?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 01:22, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для третьих есть VCMI: https://vcmi.eu/
     
     
  • 3.22, ДаНуНафиг (?), 02:48, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На главной: "NEWS FROM SEPTEMBER 2017"

    Все так хорошо или так плохо?

     
     
  • 4.24, Аноним (23), 03:06, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайты для свободных проектов - это пережиток. Надо смотреть в единственный официальный источник - репозиторий: https://github.com/vcmi/vcmi - последний коммит неделю назад.
     
  • 2.25, Аноним (-), 03:10, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все играют. Только перед тобой забываем регулярно отчитываться!
     

  • 1.21, Аноним (21), 01:40, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, жду релиза 1.0. Когда ИИ будет полнстью готов?

    З.Ы.: Такое чувство что местный интернет-сумасшедший каждый раз безумно спамит гадостями в комментариях к новостям об этом проекте, уж больно стиль одинаково шизофреничный.

     

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