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|2.9, Аноним (-), 23:16, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Графоний во 2й части самый лучший. Именно стиль графики, в т.ч. не только на обычной карте, но и в боевом режиме выглядит круче, чем в последующих частях.
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|1.2, Аноним (2), 22:06, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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И опять очередной клон какой-то проприетарной игры. Нет бы полностью свою, оригинальную придумать...
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|2.23, Аноним (23), 03:03, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть игры где придумывают свою, есть где реимплементят классику. Одно другое не отменяет.
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|1.4, Аноним (4), 22:15, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сколько лет этот клон уже существуют? Почему gta 3, намного сложнее игра, сделали клон намного быстрее?
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|2.5, sirDranik (ok), 22:19, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Лично мы работаем над ним уже больше полутора лет. Приходится разбираться с тем, что там наворотили до нас. К тому же это всё на энтузиазме делается, поэтому сроки, как у коммерческих проектов, не оговариваются точные.
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|2.6, Kuromi (ok), 22:24, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При этом обратите внимание, клон Героев живет себе поживает, а GTA3 сразу под статью пошел. Казалось бы, совпадение?
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|2.18, Аноним (18), 00:22, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любому анонимному эксперту ясно что gta 3 получился быстрее не потому что там восстанавливали исходный код и исполняемого файла, а тут с нуля писали, а потому что разработчики freeheroes не умеют программировать.
Анонимный эксперт сам бы написал всё что угодно, но только для этого нужно чтоб ему, анонимому анониму, заплатили вперед.
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|3.19, Аноним (19), 00:26, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>анонимому анониму, заплатили вперед.
Вперед, а не в зад. Это ключевые слова!)
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|1.8, Аноним (19), 23:03, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Вам бы только игорей гонять, когда такое в мире делается... аяяй! Кармак вас всех задери!
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|2.10, Pro Gamer (?), 23:31, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Пока злые гении сеют хаос, создавая смертельные вирусы в своих лабораториях, я показываю им средний палец и зарабатываю тысячи долларов на игровых стримах, неся людям светлое! Игры помогают людям радоваться даже в самые темные моменты истории. А твой нapкoман кapмак сказал, что "шyтep как пopно, ему не нужен сюжет". И я считаю его бездарностью, поскольку в любой игре, если только это не гоночки или что-то карточное, вобщем не сессионная поделка с уровнями по 10 минут, должен быть нормальный сюжет. Даже в симуляторе фермы Stardew Valley он есть. А уж если сравнивать подeлки кaрмака с нормальными шутерами, такими как серия Metro, например, то его шутанчики смотрятся максимально примитивно. Такие "игры" по сути не игры, а технодемки. Пускай он породил целый жанр, но фишка в том что почти все игры, которые дали рождение тому или иному жанру - если посмотреть на них сегодня и оценивать как искусство - просто кyсoк дepьма. Вот как то так. :)
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|3.16, Аноним (19), 00:16, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чувак, ты средний палец не кому-то показал. В этом контексте (ситуации), ты запихал его себе туда, где не светит солнце. Я гарантирую это.
Зы. Я хоть не гамаю, но метро пошпилил с удовольством. А еще перед этим глуховского почейтал. И да, я не считаю его бездарностью.
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|4.26, Твой Дохтор (?), 03:12, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И да, я не считаю его бездарностью.
Как и автор камента, на который ты ответил. Таблетки для глаз выписываю тебе!
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|2.25, Аноним (-), 03:10, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все играют. Только перед тобой забываем регулярно отчитываться!
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|1.21, Аноним (21), 01:40, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отлично, жду релиза 1.0. Когда ИИ будет полнстью готов?
З.Ы.: Такое чувство что местный интернет-сумасшедший каждый раз безумно спамит гадостями в комментариях к новостям об этом проекте, уж больно стиль одинаково шизофреничный.
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