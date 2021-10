Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.8, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Для существ, атакующих 2 клетки, добавлено отображение зоны поражения.

Исправлена генерация рамки главного окна на высоких разрешениях.

Улучшен ИИ. В том числе обновлен список объектов, с которыми он может взаимодействовать.

Добавлен новый тип ярлыков в списке сценариев для карт "The Succession Wars" и "The Price of Loyalty". * Для пользователей Windows добавлен скрипт для извлечения видеофайлов из DOS-версии оригинальной игры.

В окне просмотра характеристик существ отображается длительность активного заклинания и его полное описание.

Исправлено свыше 60 ошибок.