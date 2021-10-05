2.10 , Pro Gamer ( ? ), 23:31, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Пока злые гении сеют хаос, создавая смертельные вирусы в своих лабораториях, я показываю им средний палец и зарабатываю тысячи долларов на игровых стримах, неся людям светлое! Игры помогают людям радоваться даже в самые темные моменты истории. А твой нapкoман кapмак сказал, что "шyтep как пopно, ему не нужен сюжет". И я считаю его бездарностью, поскольку в любой игре, если только это не гоночки или что-то карточное, вобщем не сессионная поделка с уровнями по 10 минут, должен быть нормальный сюжет. Даже в симуляторе фермы Stardew Valley он есть. А уж если сравнивать подeлки кaрмака с нормальными шутерами, такими как серия Metro, например, то его шутанчики смотрятся максимально примитивно. Такие "игры" по сути не игры, а технодемки. Пускай он породил целый жанр, но фишка в том что почти все игры, которые дали рождение тому или иному жанру - если посмотреть на них сегодня и оценивать как искусство - просто кyсoк дepьма. Вот как то так. :)

3.16 , Аноним ( 19 ), 00:16, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Чувак, ты средний палец не кому-то показал. В этом контексте (ситуации), ты запихал его себе туда, где не светит солнце. Я гарантирую это. Зы. Я хоть не гамаю, но метро пошпилил с удовольством. А еще перед этим глуховского почейтал. И да, я не считаю его бездарностью.

4.17 , Аноним ( 19 ), 00:18, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Соряй, смайлег зобыл:)

4.26 , Твой Дохтор ( ? ), 03:12, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И да, я не считаю его бездарностью. Как и автор камента, на который ты ответил. Таблетки для глаз выписываю тебе!

