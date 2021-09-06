1.1 , Аноним ( 1 ), 17:56, 06/09/2021 [ответить] +2 + / – 💪

2.5 , Аноним ( - ), 18:23, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От создателей "Молодцы."



1.2 , Аноним ( 2 ), 17:59, 06/09/2021 [ответить] + / – Надеюсь вы это под анонимусами разрабатываете. А то оригинальные авторы и/или шваль которая унаследовала их права ещё чего доброго засудят и GH заставят реп снести.

2.3 , Федор ( ? ), 18:06, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А как независимый бесплатный игровой движок, который полностью НЕ использует ресурсы оригинальной игры, может вызвать юридические вопросы у правообладателя? Вроде как это не мод, сделанный реверс-инжинирингом, а написанный с нуля код.

3.4 , Аноним ( - ), 18:21, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как независимый бесплатный игровой движок, который полностью НЕ использует ресурсы оригинальной игры, может вызвать юридические вопросы у правообладателя? > Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. 3.6 , Аноним ( 2 ), 18:26, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может и никак, но это никому не помешает подать на разработчиков в суд и засыпать хостинги жалобами. Вон, есть примеры с движком GTA3 и альтернативным андроидным приложением для инстаграма. Я тоже занимаюсь альтернативныцми имплементациями кое-какого софта, и для себя решил что такие вещи лучше делать только анонимно.

4.7 , Аноним ( 7 ), 18:38, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти жалобы идут на тот же гитхаб, который и прикрывает проект. ФИО разрабов кое-кому не очень и сдалось.

5.9 , Аноним ( 9 ), 18:52, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юристам нужно показать что они не зря жуют свой хлеб (на самом деле зря), поэтому частенько присылают угрозы и иски на конкретных людей с фио, такое не один раз уже случалось. Гитхаб это только первая и самая легкая для них часть.

4.8 , макпыф ( ok ), 18:44, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > есть примеры с движком GTA3 Его кстати разблокировали

5.10 , Аноним ( 9 ), 18:52, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разблокировали, только автор получил потом иск.

