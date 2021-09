Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.7, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Внедрена система ролей героев ИИ для оптимизации игровой экспансии.

Добавлена недостающая часть спрайта поля крестьян в городе Рыцарей.

Доработана башня капитана в городе Некромантов.

Подробная информация о сохранениях отображается по правому клику в списке.

Улучшено поведение ИИ в бою и на карте приключений.

Завершена базовая подготовка к поддержке немецкой локализации.

В движке исправлено свыше 60 ошибок.