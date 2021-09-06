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|1.2, Аноним (2), 17:59, 06/09/2021 [ответить]
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Надеюсь вы это под анонимусами разрабатываете. А то оригинальные авторы и/или шваль которая унаследовала их права ещё чего доброго засудят и GH заставят реп снести.
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|2.3, Федор (?), 18:06, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как независимый бесплатный игровой движок, который полностью НЕ использует ресурсы оригинальной игры, может вызвать юридические вопросы у правообладателя? Вроде как это не мод, сделанный реверс-инжинирингом, а написанный с нуля код.
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|3.4, Аноним (-), 18:21, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как независимый бесплатный игровой движок, который полностью НЕ использует ресурсы оригинальной игры, может вызвать юридические вопросы у правообладателя?
> Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.
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|3.6, Аноним (2), 18:26, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может и никак, но это никому не помешает подать на разработчиков в суд и засыпать хостинги жалобами. Вон, есть примеры с движком GTA3 и альтернативным андроидным приложением для инстаграма. Я тоже занимаюсь альтернативныцми имплементациями кое-какого софта, и для себя решил что такие вещи лучше делать только анонимно.
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|4.7, Аноним (7), 18:38, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти жалобы идут на тот же гитхаб, который и прикрывает проект. ФИО разрабов кое-кому не очень и сдалось.
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|5.9, Аноним (9), 18:52, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юристам нужно показать что они не зря жуют свой хлеб (на самом деле зря), поэтому частенько присылают угрозы и иски на конкретных людей с фио, такое не один раз уже случалось. Гитхаб это только первая и самая легкая для них часть.
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