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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.7

06.09.2021 14:51

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.7, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Внедрена система ролей героев ИИ для оптимизации игровой экспансии.
  • Добавлена недостающая часть спрайта поля крестьян в городе Рыцарей.
  • Доработана башня капитана в городе Некромантов.
  • Подробная информация о сохранениях отображается по правому клику в списке.
  • Улучшено поведение ИИ в бою и на карте приключений.
  • Завершена базовая подготовка к поддержке немецкой локализации.
  • В движке исправлено свыше 60 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.6
  3. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.5
  4. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.3
  5. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.4
  6. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.2
Автор новости: sirDranik
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55746-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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  • 1.1, Аноним (1), 17:56, 06/09/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    💪
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 18:23, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От создателей "Молодцы."
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:59, 06/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь вы это под анонимусами разрабатываете. А то оригинальные авторы и/или шваль которая унаследовала их права ещё чего доброго засудят и GH заставят реп снести.
     
     
  • 2.3, Федор (?), 18:06, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как независимый бесплатный игровой движок, который полностью НЕ использует ресурсы оригинальной игры, может вызвать юридические вопросы у правообладателя? Вроде как это не мод, сделанный реверс-инжинирингом, а написанный с нуля код.
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 18:21, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как независимый бесплатный игровой движок, который полностью НЕ использует ресурсы оригинальной игры, может вызвать юридические вопросы у правообладателя?

    > Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

     
  • 3.6, Аноним (2), 18:26, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и никак, но это никому не помешает подать на разработчиков в суд и засыпать хостинги жалобами. Вон, есть примеры с движком GTA3 и альтернативным андроидным приложением для инстаграма. Я тоже занимаюсь альтернативныцми имплементациями кое-какого софта, и для себя решил что такие вещи лучше делать только анонимно.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 18:38, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти жалобы идут на тот же гитхаб, который и прикрывает проект. ФИО разрабов кое-кому не очень и сдалось.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 18:52, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юристам нужно показать что они не зря жуют свой хлеб (на самом деле зря), поэтому частенько присылают угрозы и иски на конкретных людей с фио, такое не один раз уже случалось. Гитхаб это только первая и самая легкая для них часть.
     
  • 4.8, макпыф (ok), 18:44, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть примеры с движком GTA3

    Его кстати разблокировали

     
     
  • 5.10, Аноним (9), 18:52, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разблокировали, только автор получил потом иск.
     
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