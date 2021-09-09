Выпуск nginx 1.21.3

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|2.2, Аноним (2), 07:59, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я регулярно захожу в комментарии на опеннете под новостью о nginx, и каждый раз спрашиваю, есть ли поддержка QUIC. Каждый раз мне отвечают, нет. Я спрашивал уже раз 150 и 150 раз мне ответили нет. Смысл в том, что отвечает мне один и тот же Аноним (?), отвечает с неизменной интонацией...
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|2.4, kernel (??), 08:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пару месяцев назад разработчики отписывались, что идёт постепенное слияние веток и ожидают, что этот процесс продлится до конца года.
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|5.17, Аноним (17), 11:56, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> This is neatly integrated into the NGINX core so that NGINX loads the eBPF bytecode into the kernel’s socket selection code.
eBPF - это всегда хорошо (на самом деле нет).
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|2.16, Аноним (17), 11:53, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как там с поддержкой QUIC?
В соседней новости про OpenSSL обсуждали. Если кратко, то в nginx оно появится не раньше, чем в openssl, а они не очень спешат.
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|2.12, Qwerty (??), 10:43, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всем плевать. Разработка велась компанией, вскукареки отдельной макаки никому не интересны.
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|4.14, тов. майор (?), 11:40, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ж вам сказал - про всех писать!
Закроем всю обезьянью стаю - по групповухе еще и на большие сроки пойдут. А мне премия!
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