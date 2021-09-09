The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск nginx 1.21.3

09.09.2021 07:14

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.21.3, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.20 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Проведена оптимизация чтения тела запроса при использовании протокола HTTP/2.
  • Исправлены ошибки во внутреннием API для обработки тела запроса, проявляющиеся при использовании протокола HTTP/2 и буферизации обрабатываемых данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.21.2 и njs 0.6.2
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.21.1
  4. OpenNews: Выпуски nginx 1.21.0 и 1.20.1 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.20.0
  6. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.24.0
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55771-nginx
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 07:54, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там с поддержкой QUIC?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:59, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я регулярно захожу в комментарии на опеннете под новостью о nginx, и каждый раз спрашиваю, есть ли поддержка QUIC. Каждый раз мне отвечают, нет. Я спрашивал уже раз 150 и 150 раз мне ответили нет. Смысл в том, что отвечает мне один и тот же Аноним (?), отвечает с неизменной интонацией...
     
     
  • 3.3, lockywolf (ok), 08:01, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот есть какой-то брэнч.

    https://hg.nginx.org/nginx-quic/

     
  • 3.5, Аноним (-), 08:10, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет

    p.s. пойду обновлю свой тор брузер

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 09:15, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тор Браузер тебя и сливает
     
  • 2.4, kernel (??), 08:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару месяцев назад разработчики отписывались, что идёт постепенное слияние веток и ожидают, что этот процесс продлится до конца года.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 08:55, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слияние каких веток?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 09:12, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    каких веток? меркуриаловских, вестимо.
    для забаненых в гугле, вот ссылка на их блог со всеми статусами и роадмапами:

    https://www.nginx.com/blog/our-roadmap-quic-http-3-support-nginx/

     
     
  • 5.17, Аноним (17), 11:56, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > This is neatly integrated into the NGINX core so that NGINX loads the eBPF bytecode into the kernel’s socket selection code.

    eBPF - это всегда хорошо (на самом деле нет).

     
  • 2.15, Аноним (15), 11:53, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да какой там quic?
    https://trac.nginx.org/nginx/ticket/798 статику .br 6 лет сделать не могут
    коммерсы, они такие
    когда разработку вёл Игорь, всё было намного лучше
     
  • 2.16, Аноним (17), 11:53, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как там с поддержкой QUIC?

    В соседней новости про OpenSSL обсуждали. Если кратко, то в nginx оно появится не раньше, чем в openssl, а они не очень спешат.

     

  • 1.8, Аноним (9), 09:13, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как дела как суды?
     
     
  • 2.12, Qwerty (??), 10:43, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всем плевать. Разработка велась компанией, вскукареки отдельной макаки никому не интересны.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:38, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    макака - это Сысоев?
     
     
  • 4.14, тов. майор (?), 11:40, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ж вам сказал - про всех писать!

    Закроем всю обезьянью стаю - по групповухе еще и на большие сроки пойдут. А мне премия!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру