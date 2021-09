Выпуск nginx 1.21.3

2.2 , Аноним ( 2 ), 07:59, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я регулярно захожу в комментарии на опеннете под новостью о nginx, и каждый раз спрашиваю, есть ли поддержка QUIC. Каждый раз мне отвечают, нет. Я спрашивал уже раз 150 и 150 раз мне ответили нет. Смысл в том, что отвечает мне один и тот же Аноним (?), отвечает с неизменной интонацией...

3.3 , lockywolf ( ok ), 08:01, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вот есть какой-то брэнч. https://hg.nginx.org/nginx-quic/

3.5 , Аноним ( - ), 08:10, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет p.s. пойду обновлю свой тор брузер

4.9 , Аноним ( 9 ), 09:15, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тор Браузер тебя и сливает

2.4 , kernel ( ?? ), 08:04, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пару месяцев назад разработчики отписывались, что идёт постепенное слияние веток и ожидают, что этот процесс продлится до конца года.

3.6 , Аноним ( 6 ), 08:55, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Слияние каких веток?

4.7 , Аноним ( 7 ), 09:12, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – каких веток? меркуриаловских, вестимо.

для забаненых в гугле, вот ссылка на их блог со всеми статусами и роадмапами: https://www.nginx.com/blog/our-roadmap-quic-http-3-support-nginx/

5.17 , Аноним ( 17 ), 11:56, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > This is neatly integrated into the NGINX core so that NGINX loads the eBPF bytecode into the kernel’s socket selection code. eBPF - это всегда хорошо (на самом деле нет).

2.15 , Аноним ( 15 ), 11:53, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да какой там quic?

https://trac.nginx.org/nginx/ticket/798 статику .br 6 лет сделать не могут

коммерсы, они такие

когда разработку вёл Игорь, всё было намного лучше

2.16 , Аноним ( 17 ), 11:53, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как там с поддержкой QUIC? В соседней новости про OpenSSL обсуждали. Если кратко, то в nginx оно появится не раньше, чем в openssl, а они не очень спешат.