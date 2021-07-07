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Выпуск nginx 1.21.1

07.07.2021 17:59

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.21.1, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.20 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Nginx теперь всегда возвращает ошибку при использовании метода CONNECT; при одновременном указании заголовков "Content-Length" и "Transfer-Encoding"; при наличии пробелов или управляющих символов в строке запроса, имени HTTP-заголовка или в значении заголовка "Host".
  • Улучшено тестирование конфигурации при использовании нескольких слушающих сокетов.
  • Налажено экранирование символов """, "<", ">", "\", "^", "`", "{", "|" и "}" при проксировании с изменением URI.
  • Сокращено потребление памяти для длительно обрабатываемых запросов при проксировании с использованием более 64 буферов.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.24.0
  3. OpenNews: Выпуски nginx 1.21.0 и 1.20.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.20.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55455-nginx
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Аноним (1), 18:08, 07/07/2021 [ответить]  
    		• –7 +/
    Ненужно когда есть node js
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:10, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненужно когда есть pascal
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 18:10, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ненужно когда есть почтовые голуби.
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:10, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как прокся в мир нужно
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:27, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таблетки забыл выпить?
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 18:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл на расте покодить.
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:33, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего глупее не слышал :D
     

  • 1.3, Аноним (4), 18:10, 07/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Эти суды никогда не закончатся.
     
     
  • 2.6, Rev (?), 18:21, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может для вас будет шоком, что и СССР развалился? :)
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 18:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он до сих пор существует, лол. Просто из него вышли все республики, но им ничто не помешает при желании войти в него обратно.
     
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