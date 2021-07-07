Выпуск nginx 1.21.1

1.1 , Аноним ( 1 ), 18:08, 07/07/2021 [ответить] –7 + / – Ненужно когда есть node js

2.2 , Аноним ( 2 ), 18:10, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ненужно когда есть pascal

3.4 , Аноним ( 4 ), 18:10, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ненужно когда есть почтовые голуби.

2.5 , Аноним ( 5 ), 18:10, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как прокся в мир нужно

2.7 , Аноним ( 7 ), 18:27, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – таблетки забыл выпить?

3.9 , Аноним ( 4 ), 18:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Забыл на расте покодить.

2.10 , Аноним ( 10 ), 18:33, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего глупее не слышал :D



1.3 , Аноним ( 4 ), 18:10, 07/07/2021 [ответить] + / – Эти суды никогда не закончатся.

2.6 , Rev ( ? ), 18:21, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Может для вас будет шоком, что и СССР развалился? :)

3.8 , Аноним ( 4 ), 18:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он до сих пор существует, лол. Просто из него вышли все республики, но им ничто не помешает при желании войти в него обратно.

