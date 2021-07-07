Выпуск nginx 1.21.1

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Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.21.1, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.20 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).
Основные изменения:
- Nginx теперь всегда возвращает ошибку при использовании метода CONNECT; при одновременном указании заголовков "Content-Length" и "Transfer-Encoding"; при наличии пробелов или управляющих символов в строке запроса, имени HTTP-заголовка или в значении заголовка "Host".
- Улучшено тестирование конфигурации при использовании нескольких слушающих сокетов.
- Налажено экранирование символов """, "<", ">", "\", "^", "`", "{", "|" и "}" при проксировании с изменением URI.
- Сокращено потребление памяти для длительно обрабатываемых запросов при проксировании с использованием более 64 буферов.