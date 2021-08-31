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Выпуск nginx 1.21.2 и njs 0.6.2

31.08.2021 23:08

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.21.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.20 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Обеспечена блокировка запросов HTTP/1.0, включающих HTTP-заголовок "Transfer-Encoding" (появился в версии протокола HTTP/1.1).
  • Прекращена поддержка экспортного набора шифров.
  • Обеспечена совместимость с библиотекой OpenSSL 3.0.
  • Реализована передача заголовков "Auth-SSL-Protocol" и "Auth-SSL-Cipher" серверу аутентификации почтового прокси.
  • В API фильтрации тела запроса разрешена буферизация обрабатываемых данных.
  • При загрузке сертификатов сервера налажено использование уровней безопасности, поддерживаемых начиная с OpenSSL 1.1.0 и задаваемых через параметр "@SECLEVEL=N" в директиве ssl_ciphers.
  • Устранены зависания, проявляющиеся при создании SSL-соединения к бэкендам в модулях stream и gRPC.
  • Решена проблема с записью на диск тела запроса при использовании HTTP/2, в случае отсутствия в запросе заголовка "Content-Length".

Одновременно состоялся выпуск njs 0.6.2, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии в реализацию Promise добавлены методы Promise.all(), Promise.allSettled(), Promise.any() и Promise.race(). Реализована поддержка объекта AggregateError.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.21.1
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.24.0
  4. OpenNews: Выпуски nginx 1.21.0 и 1.20.1 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.20.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55714-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, FortyTwo (ok), 23:30, 31/08/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    >В новой версии в реализацию Promise добавлены методы

    Джва года ждал!

     
  • 2, Аноним (2), 00:12, 01/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Жду интерпретатора nrust
     
     
  • 3, Enamel (ok), 00:28, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто используй Actix
     

  • 4, Аноним (4), 01:08, 01/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Обеспечена блокировка запросов HTTP/1.0, включающих HTTP-заголовок "Transfer-Encoding" (появился в версии протокола HTTP/1.1).

    # find -type f -name '*nginx*' -delete

     
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