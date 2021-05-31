Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.24.0

2.2 , OnTheEdge ( ok ), 13:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – будто что-то плохое

3.5 , Аноним ( 5 ), 15:34, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильно, потому что Расту поддержка не нужна, если кто сам может в Rust без "поддержки" (своих школьных штанов хотя бы).

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:50, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот за это можно ставить плюсик.

3.6 , Аноним ( 5 ), 15:36, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот за это можно ставить плюсик. - минус минусу поставил плюс.

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:51, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть пример написания сишного приложения для Unit: https://github.com/nginx/unit/blob/master/src/test/nxt_unit_app_test.c Растоводам ничто не мешает на основе этого примера сделать враппер, как описано тут:

https://docs.rust-embedded.org/book/interoperability/c-with-rust.html - не вижу ничего сложного. Раз никто еще не сделал, значит, никому не надо :-)

3.7 , Аноним ( 3 ), 15:41, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Советовать растоманам сделать враппер. Отличная шутка, ты сделал мой день.

4.9 , Аноним ( 5 ), 15:52, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Советовать растоманам сделать враппер. Отличная шутка, ты сделал мой день. Молодец! Подловил неопытного нуба и сразу расслабился.

А зрая расслабляетесь, надеясь, что вам только нубы будут встречаться. Неосилянты Rust в своем умственном бессилии от обиды ночами не спят, ищут, как себя утешить, каждую новость, где Rust "искаропки" (а-ля их любимый ПХП) не поддерживается (даже если это решается парой строчек кода и, о ужас!, компиляцией) - жадно смакуют, как капельку бальзама на свои бездарные задницы. Огорчение их ждет конечно, когда кто-то им однажды покажет, что все, что им верилось "нельзя" в Rust оказывается можно... внезапно элементарным написанием кода! Потому что в Rust не как в 1С или ПХП, где можно считаться (хотя бы только внутри местных сообществ, и то утешение) "программистом", не умея писать при этом код.

4.10 , Аноним ( 4 ), 16:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нравится враппер - пишите свой юнит на расте. Какие еще варианты-то?

5.16 , Аноним ( 5 ), 17:07, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть такие виды "работ", на которые нет готовых вакансий.

Если известно, что вы можете, вам предложат. Если не предлагают - значит не можете.

6.21 , Аноним ( 21 ), 17:49, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага! Т.е. слово "работа" взята в кавычки?

Оформление по трудовой с соблюдением КЗОТа? Оклад хотя бы тыс. 80...100 есть? За потёр.

6.22 , Аноним ( 21 ), 17:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя нет... есть таие вакансии.Даже в открытую. з/п смешная до безобразия (не оклад)

Удаленно (интересно, какое же тут офф. оформление) Попахивает повидлом. :-)

