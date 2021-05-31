Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.24.0

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|3.5, Аноним (5), 15:34, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, потому что Расту поддержка не нужна, если кто сам может в Rust без "поддержки" (своих школьных штанов хотя бы).
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|3.6, Аноним (5), 15:36, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот за это можно ставить плюсик.
- минус минусу поставил плюс.
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|3.7, Аноним (3), 15:41, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Советовать растоманам сделать враппер. Отличная шутка, ты сделал мой день.
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|4.9, Аноним (5), 15:52, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Советовать растоманам сделать враппер. Отличная шутка, ты сделал мой день.
Молодец! Подловил неопытного нуба и сразу расслабился.
А зрая расслабляетесь, надеясь, что вам только нубы будут встречаться.
Неосилянты Rust в своем умственном бессилии от обиды ночами не спят, ищут, как себя утешить, каждую новость, где Rust "искаропки" (а-ля их любимый ПХП) не поддерживается (даже если это решается парой строчек кода и, о ужас!, компиляцией) - жадно смакуют, как капельку бальзама на свои бездарные задницы.
Огорчение их ждет конечно, когда кто-то им однажды покажет, что все, что им верилось "нельзя" в Rust оказывается можно... внезапно элементарным написанием кода!
Потому что в Rust не как в 1С или ПХП, где можно считаться (хотя бы только внутри местных сообществ, и то утешение) "программистом", не умея писать при этом код.
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|4.10, Аноним (4), 16:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нравится враппер - пишите свой юнит на расте. Какие еще варианты-то?
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|5.16, Аноним (5), 17:07, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такие виды "работ", на которые нет готовых вакансий.
Если известно, что вы можете, вам предложат. Если не предлагают - значит не можете.
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|6.21, Аноним (21), 17:49, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага! Т.е. слово "работа" взята в кавычки?
Оформление по трудовой с соблюдением КЗОТа? Оклад хотя бы тыс. 80...100 есть? За потёр.
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|6.22, Аноним (21), 17:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя нет... есть таие вакансии.Даже в открытую. з/п смешная до безобразия (не оклад)
Удаленно (интересно, какое же тут офф. оформление) Попахивает повидлом. :-)
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|1.8, YetAnotherOnanym (ok), 15:51, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В список MIME-типов по умолчанию добавлен PHP
То есть, возможность POST'ом закидывать на сервер PHP-скрипты теперь оформлена официально?
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|1.14, Аноним (14), 17:01, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я удалил руби, поздравьте меня. А то он стал требовать установить 30 и 27 уже недостаточно. Пришлось удалить ocl-icd и mkvtoolnix, никто не пострадал.
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|2.17, Аноним (17), 17:24, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А я удалил руби, поздравьте меня.
Молодей! держись! Это поступок.
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|3.19, Аноним (14), 17:32, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо. Mkvtoolnix конечно не хватает, подмывает вернуть на место. Я надеюсь, что мне удастся перебороть зависимость когда-нибудь. Пока справляюсь.
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|2.18, Аноним (5), 17:31, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А то он стал требовать установить 30 и 27 уже недостаточно.
"30 и 27" - это что? календарные дни?
А у меня вот тоже проблема похожая... Мой Windows95 требует обновиться, пишет, что 95 уже не достаточно...
Тоже что ли удалить?
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|3.20, Аноним (14), 17:34, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так нет же ruby25 ещё вполне норм, а тут 27 уже не хватает и тянет 30 (хотя он не включен, только 27).
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