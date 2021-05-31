The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.24.0

31.05.2021 13:21

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.24, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Обеспечена совместимость с Ruby 3.0.
  • В список MIME-типов по умолчанию добавлен PHP.
  • Предоставлена возможность задания произвольных настроек TLS-соединений через команды OpenSSL.
  • Добавлена поддержка ограничения обработки статических файлов на основе MIME-типов. Например, для ограничения отдаваемых файлов только изображениями и видео, можно указать: 
    
 {
      "share": "/www/data",
      "types": [ "image/*", "video/*" ]
  }
  • Реализована возможность применения chroot, блокирования использования символических ссылок и запрета пересечения точек монтирования в привязке к отдельным запросам при отдаче статических файлов. 
    
 {
      "share": "/www/data/static/",
      "chroot": "/www/data/",
      "follow_symlinks": false,
      "traverse_mounts": false
  }
  • Добавлен загрузчик для автоматического переопределения модулей "http" и"websocket" в Node.js.
  • Для Python предоставлена возможность указания в конфигурации нескольких секций "targets" для определения разных схем вызова обработчиков WSGI/ASGI в одном приложении. 
    
  {
    "applications": {
        "python-app": {
            "type": "python",
            "path": "/www/apps/python-app/",
            "targets": {
                "foo": {
                    "module": "foo.wsgi",
                    "callable": "foo"
                },

                "bar": {
                    "module": "bar.wsgi",
                    "callable": "bar"
                }
            }
        }
    }
  }


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуски nginx 1.21.0 и 1.20.1 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Релиз nginx 1.20.0
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.23.0
  5. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55239-nginx
Ключевые слова: nginx, unit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:47, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А поддержки Rust нема, ню-ню.

    // b.

     
     
  • 2.2, OnTheEdge (ok), 13:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    будто что-то плохое
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:34, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, потому что Расту поддержка не нужна, если кто сам может в Rust без "поддержки" (своих школьных штанов хотя бы).
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:50, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот за это можно ставить плюсик.
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 15:36, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот за это можно ставить плюсик.

    - минус минусу поставил плюс.

     
  • 2.4, Аноним (4), 14:51, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть пример написания сишного приложения для Unit:

    https://github.com/nginx/unit/blob/master/src/test/nxt_unit_app_test.c

    Растоводам ничто не мешает на основе этого примера сделать враппер, как описано тут:
    https://docs.rust-embedded.org/book/interoperability/c-with-rust.html - не вижу ничего сложного.

    Раз никто еще не сделал, значит, никому не надо :-)

     
     
  • 3.7, Аноним (3), 15:41, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Советовать растоманам сделать враппер. Отличная шутка, ты сделал мой день.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 15:52, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Советовать растоманам сделать враппер. Отличная шутка, ты сделал мой день.

    Молодец! Подловил неопытного нуба и сразу расслабился.
    А зрая расслабляетесь, надеясь, что вам только нубы будут встречаться.

    Неосилянты Rust в своем умственном бессилии от обиды ночами не спят, ищут, как себя утешить, каждую новость, где Rust "искаропки" (а-ля их любимый ПХП) не поддерживается (даже если это решается парой строчек кода и, о ужас!, компиляцией) - жадно смакуют, как капельку бальзама на свои бездарные задницы.

    Огорчение их ждет конечно, когда кто-то им однажды покажет, что все, что им верилось "нельзя" в Rust оказывается можно... внезапно элементарным написанием кода!

    Потому что в Rust не как в 1С или ПХП, где можно считаться (хотя бы только внутри местных сообществ, и то утешение) "программистом", не умея писать при этом код.

     
  • 4.10, Аноним (4), 16:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нравится враппер - пишите свой юнит на расте. Какие еще варианты-то?
     
     
  • 5.16, Аноним (5), 17:07, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такие виды "работ", на которые нет готовых вакансий.
    Если известно, что вы можете, вам предложат. Если не предлагают - значит не можете.
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 17:49, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага! Т.е. слово "работа" взята в кавычки?
    Оформление по трудовой с соблюдением КЗОТа? Оклад хотя бы тыс. 80...100 есть? За потёр.
     
  • 6.22, Аноним (21), 17:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя нет... есть таие вакансии.Даже в открытую. з/п смешная до безобразия (не оклад)
    Удаленно (интересно, какое же тут офф. оформление) Попахивает повидлом. :-)
     

  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 15:51, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В список MIME-типов по умолчанию добавлен PHP

    То есть, возможность POST'ом закидывать на сервер PHP-скрипты теперь оформлена официально?

     
  • 1.14, Аноним (14), 17:01, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я удалил руби, поздравьте меня. А то он стал требовать установить 30 и 27 уже недостаточно. Пришлось удалить ocl-icd и mkvtoolnix, никто не пострадал.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:24, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А я удалил руби, поздравьте меня.

    Молодей! держись! Это поступок.

     
     
  • 3.19, Аноним (14), 17:32, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Mkvtoolnix конечно не хватает, подмывает вернуть на место. Я надеюсь, что мне удастся перебороть зависимость когда-нибудь. Пока справляюсь.
     
  • 2.18, Аноним (5), 17:31, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то он стал требовать установить 30 и 27 уже недостаточно.

    "30 и 27" - это что? календарные дни?

    А у меня вот тоже проблема похожая... Мой Windows95 требует обновиться, пишет, что 95 уже не достаточно...
    Тоже что ли удалить?

     
     
  • 3.20, Аноним (14), 17:34, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так нет же ruby25 ещё вполне норм, а тут 27 уже не хватает и тянет 30 (хотя он не включен, только 27).
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру