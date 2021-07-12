Выпуск дистрибутива EuroLinux 8.3, совместимого с RHEL

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 8.3, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.3 и полностью бинарно совместимого с ним. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 9 ГБ (appstream) и 1.3 ГБ. Дистрибутив в том числе может использоваться для замены ветки CentOS 8, сопровождение которой будет прекращено в конце года.

Новый выпуск примечателен полным изменением бизнес-модели, которая теперь будет соответствовать модели Open Core - основной костяк бесплатен и открыт, а дополнительная функциональность распространяется платно. Ранее EuroLinux позиционировался как коммерческий серверный дистрибутив для предприятий, поставляемый только на платной основе.

Отныне сборки EuroLinux будут распространяться как по платной подписке, так и бесплатно. Сборки, предоставляемые по платной подписке и бесплатно, идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.



