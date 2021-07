Выпуск дистрибутива EuroLinux 8.3, совместимого с RHEL

2.13 , Dzen Python ( ok ), 22:34, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит рыночку они востребованы, раз пошел хайп вокруг мисс Уэйд, пингвина-боксера, московского НКВДртуоза и вот, теперь у нас *тема выигрыша из peggle*-линукс

3.28 , Аноним ( 26 ), 23:40, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может нам чисто клёвым ребятам из опеннета собраться дружно и замутить свой RHEL, назовём его opennetinux. Он должен быть таким чтобы каждому анониму понравилось. C SystemD, c Rust, c Tor браузером, чтобы была специальная тема ночная и дневная в точности повторяющую opennetовскую. А главное изюминка на торте будут обои. Да-а-а. Обои. Что-то типо речки в лесу. Речка будет олицетворять наши новости, ведь они иногда могут быть водянистыми, иногда штормить, также речка будет олицетворять наши комментарии. А лес это мы. Мы красавцы. Береза в пятнашках это зарегистрированные пользователи, чем больше пятнышек, тем круче пользователей. Мы же анонимы будет соснами, ведь мы приятно пахнем хвоей. Также у нас будет небольшой отлив речушки в виде LOR, ведь как известно новости на opennet появляются быстрей, чем на ЛОРе.