Выпуск дистрибутива EuroLinux 8.3, совместимого с RHEL

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|2.15, Dzen Python (ok), 22:36, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берешь её за пакетник и начинаешь мацать за ядро, пока в дмезг не будет стонать, и по дбасу не потечет поток горячих сообщений...
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|4.19, Dzen Python (ok), 22:42, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И самое смешное, что в бесплатной версии без errata и пояснений от сертифицированных support monkeys, таки действительно будет ЭроЛинукс.
*Тут надо говорить сексуальным дикторским голосом, на грани АСМР*
...а теперь накатываем свежую марию дб на наш сервер...
...о, нет, нам нужно... обновить... ядро...
...о-о-ох, а теперь медленно реплицируем настроенные локальные сервисы...
...зенталь, мы помним тебя, мы поднимем тебя здесь...
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|2.26, Аноним (26), 23:32, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В основном благодаря тренеру Англии, которых решил что только-только выпущенные на замену игроки забьют в серии пенальти.
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|1.5, nevlezay80 (??), 21:45, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь что не будут платно распостранять софт, исходники которого есть на github?
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|1.6, Аноним (6), 21:56, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас набегут знатаки мэинстримов и всяких других стримов. И совершенно не важно что их мнение как правило ни коим образом не соответствует действительности.
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|2.14, Dzen Python (ok), 22:35, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А нехрен ломать^W комерциализировать то, что по доброй традиции было бесплатно, всем, и пусть никто не уйдет обиженным.
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|3.18, Беня Коломойский (?), 22:39, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно, линукс с самого начала был про деньги и только. А все эти гнутые мантры о мифической свободе есть ни что иное, как сказки для лохов.
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|4.20, Dzen Python (ok), 22:46, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс просто удачно смогли монетизировать, все. Под удачной лицезией: фри ас фри спич, нот фри бир, все дела. Остальное наносное
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|2.23, Аноним (23), 22:53, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое странное что Зверьсиди не сделали свой Линукс дистрибутив. Главное что громкое имя уже есть.
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|3.27, Аноним (26), 23:33, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое странное что BolgenOS не продолжил линейку своих дистрибутивов. Главное что громкое имя уже есть
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|2.13, Dzen Python (ok), 22:34, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит рыночку они востребованы, раз пошел хайп вокруг мисс Уэйд, пингвина-боксера, московского НКВДртуоза и вот, теперь у нас *тема выигрыша из peggle*-линукс
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|3.28, Аноним (26), 23:40, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может нам чисто клёвым ребятам из опеннета собраться дружно и замутить свой RHEL, назовём его opennetinux. Он должен быть таким чтобы каждому анониму понравилось. C SystemD, c Rust, c Tor браузером, чтобы была специальная тема ночная и дневная в точности повторяющую opennetовскую. А главное изюминка на торте будут обои. Да-а-а. Обои. Что-то типо речки в лесу. Речка будет олицетворять наши новости, ведь они иногда могут быть водянистыми, иногда штормить, также речка будет олицетворять наши комментарии. А лес это мы. Мы красавцы. Береза в пятнашках это зарегистрированные пользователи, чем больше пятнышек, тем круче пользователей. Мы же анонимы будет соснами, ведь мы приятно пахнем хвоей. Также у нас будет небольшой отлив речушки в виде LOR, ведь как известно новости на opennet появляются быстрей, чем на ЛОРе.
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|1.21, rvs2016 (ok), 22:46, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тематическое расширение зоопарка линуксов (edu, видео, и т.п.) закончилось?
Началось расширение этого же зоопарка уже по признакам географических отличий?
Стоит ожидать линуксов Afro, Americano, и т.п.?
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|2.30, Аноним (26), 23:43, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В австралийском RHEL ты сначала настраиваешь, а потом только устанавливаешь.
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