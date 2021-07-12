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Выпуск дистрибутива EuroLinux 8.3, совместимого с RHEL

12.07.2021 21:32

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 8.3, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.3 и полностью бинарно совместимого с ним. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 9 ГБ (appstream) и 1.3 ГБ. Дистрибутив в том числе может использоваться для замены ветки CentOS 8, сопровождение которой будет прекращено в конце года.

Новый выпуск примечателен полным изменением бизнес-модели, которая теперь будет соответствовать модели Open Core - основной костяк бесплатен и открыт, а дополнительная функциональность распространяется платно. Ранее EuroLinux позиционировался как коммерческий серверный дистрибутив для предприятий, поставляемый только на платной основе.

Отныне сборки EuroLinux будут распространяться как по платной подписке, так и бесплатно. Сборки, предоставляемые по платной подписке и бесплатно, идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.

  1. Главная ссылка к новости (https://en.euro-linux.com/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Virtuozzo Linux 8.4, нацеленного на замену CentOS 8
  3. OpenNews: Началось формирование сборок CentOS Stream 9
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.4, идущего на смену CentOS
  5. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.4 (2105)
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55476-eurolinux
Ключевые слова: eurolinux, rhel
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  • 1.1, admin (??), 21:40, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Oracle
     
  • 1.2, Хан (?), 21:41, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно пощупать
     
     
  • 2.15, Dzen Python (ok), 22:36, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Берешь её за пакетник и начинаешь мацать за ядро, пока в дмезг не будет стонать, и по дбасу не потечет поток горячих сообщений...
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:37, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я тоже прочитал название как EroLinux
     
     
  • 4.19, Dzen Python (ok), 22:42, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И самое смешное, что в бесплатной версии без errata и пояснений от сертифицированных support monkeys, таки действительно будет ЭроЛинукс.
    *Тут надо говорить сексуальным дикторским голосом, на грани АСМР*
    ...а теперь накатываем свежую марию дб на наш сервер...
    ...о, нет, нам нужно... обновить... ядро...
    ...о-о-ох, а теперь медленно реплицируем настроенные локальные сервисы...
    ...зенталь, мы помним тебя, мы поднимем тебя здесь...
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:28, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шлак
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:41, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Евро закончился Италия победила
     
     
  • 2.11, Беня Коломойский (?), 22:06, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Официальные сми говорили, что Италия передохла от поносовируса. Стало быть ты врёшь.
     
  • 2.26, Аноним (26), 23:32, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В основном благодаря тренеру Англии, которых решил что только-только выпущенные на замену игроки забьют в серии пенальти.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:42, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хватай бесплатно
     
  • 1.5, nevlezay80 (??), 21:45, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь что не будут платно распостранять софт, исходники которого есть на github?
     
     
  • 2.10, Bdfybec (?), 22:01, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Загугли сам: "имя софта" site:github.com
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:56, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сейчас набегут знатаки мэинстримов и всяких других стримов. И совершенно не важно что их мнение как правило ни коим образом не соответствует действительности.
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:56, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЭроЛинукс ?
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:57, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подозревал худшее. Оказалось, что поляки делают. Немного ошибся :)
     
  • 1.9, Беня Коломойский (?), 21:58, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Теперь у каждой шараги будет свой zvercd.
     
     
  • 2.14, Dzen Python (ok), 22:35, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А нехрен ломать^W комерциализировать то, что по доброй традиции было бесплатно, всем, и пусть никто не уйдет обиженным.
     
     
  • 3.18, Беня Коломойский (?), 22:39, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, линукс с самого начала был про деньги и только. А все эти гнутые мантры о мифической свободе есть ни что иное, как сказки для лохов.
     
     
  • 4.20, Dzen Python (ok), 22:46, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс просто удачно смогли монетизировать, все. Под удачной лицезией: фри ас фри спич, нот фри бир, все дела. Остальное наносное
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:53, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое странное что Зверьсиди не сделали свой Линукс дистрибутив. Главное что громкое имя уже есть.
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 23:33, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое странное что BolgenOS не продолжил линейку своих дистрибутивов. Главное что громкое имя уже есть
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:19, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи объявили месяц клонов RHEL...
     
     
  • 2.13, Dzen Python (ok), 22:34, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит рыночку они востребованы, раз пошел хайп вокруг мисс Уэйд, пингвина-боксера, московского НКВДртуоза и вот, теперь у нас *тема выигрыша из peggle*-линукс
     
     
  • 3.28, Аноним (26), 23:40, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может нам чисто клёвым ребятам из опеннета собраться дружно и замутить свой RHEL, назовём его opennetinux. Он должен быть таким чтобы каждому анониму понравилось. C SystemD, c Rust, c Tor браузером, чтобы была специальная тема ночная и дневная в точности повторяющую opennetовскую. А главное изюминка на торте будут обои. Да-а-а. Обои. Что-то типо речки в лесу. Речка будет олицетворять наши новости, ведь они иногда могут быть водянистыми, иногда штормить, также речка будет олицетворять наши комментарии. А лес это мы. Мы красавцы. Береза в пятнашках это зарегистрированные пользователи, чем больше пятнышек, тем круче пользователей. Мы же анонимы будет соснами, ведь мы приятно пахнем хвоей. Также у нас будет небольшой отлив речушки в виде LOR, ведь как известно новости на opennet появляются быстрей, чем на ЛОРе.
     

  • 1.17, user90 (?), 22:37, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Порно с 18летими тоже тут?
     
     
  • 2.29, Аноним (26), 23:42, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин
     

  • 1.21, rvs2016 (ok), 22:46, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тематическое расширение зоопарка линуксов (edu, видео,  и т.п.) закончилось?
    Началось расширение этого же зоопарка уже по признакам географических отличий?
    Стоит ожидать линуксов Afro, Americano, и т.п.?
     
     
  • 2.30, Аноним (26), 23:43, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В австралийском RHEL ты сначала настраиваешь, а потом только устанавливаешь.
     

  • 1.24, Аноним (24), 23:22, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Мужики, вырубайте свет! Они на свет лезут!..."
     
     
  • 2.31, Аноним (26), 23:44, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А без света нельзя, страшно.
     

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