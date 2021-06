Выпуск Wine 6.11 и Wine staging 6.11

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.11. С момента выпуска версии 6.10 было закрыто 33 отчёта об ошибках и внесено 290 изменений. Наиболее важные изменения: Во все встроенные приложения Wine добавлена поддержка тем оформления.

В C runtime добавлены все недостающие реализации математических функций из кода библиотеки Musl.

Для поддержки формата MP3 в macOS задействована библиотека libmpg123.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Hogs of War, Starcraft 2, Might & Magic Clash of Heroes, Roller Coaster Rampage, Pendulumania, Stories: The Path of Destinies, Two Worlds Epic Edition, Amnesia: Rebirth, Starcraft Remastered, Kingdom Come: Deliverance, Just Cause 4, Wizard101.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Excel 2007, Microsoft SyncToy 2.1, WHO Anthro, Roblox, PDF Eraser, Nexton LC-ScriptEngine, Ri-li 2.0.1, EmuMovies Sync 2.x, Notepad++ v7.5.9, Memu, ZynAddSubFX 3.0.3, Foxit Reader 5.1, Otvdm, WeChat. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.11, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 578 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.11. В основной состав Wine переведено два патча: поддержка вычислений sinh/cosh/exp/pow с повышенной точностью в msvcrt и запрет в ntdll на высвобождение стека для текущего потока. Проведена работа по избавлению патчей от вывода предупреждений во время компиляции. Дополнительно можно упомянуть тестирование кандидата в релизы Proton 6.3-5, развиваемого компанией Valve пакета для запуска Windows-игр в Linux. В новой версии внесено несколько изменений, направленных на улучшение качества отрисовки в играх Bloodstained, Deep Rock Galactic, The Medium, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020), Team Sonic Racing. Обновлены DXVK (1.9) и vkd3d-proton. Для выбора GPU по умолчанию задействован DXGI, предоставляемый в DXVK. Улучшена поддержка игровых контроллеров в Hades и многих других играх на базе движка Unity. Добавлена поддержка игр: Sid Meier's Civilization VI,

Crypt Stalker,

Dark Devotion,

Dorfromantic,

Far Cry,

Hard Reset,

Hogs of War,

Might & Magic: Clash of Heroes,

Pro Cycling Manager 2020,

Sang Froid - Tales of Werewolves,

Secret of Mana,

Trainz Railroad Simulator 2019,

World of Final Fantasy.