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Выпуск Wine 6.11 и Wine staging 6.11

19.06.2021 09:06

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.11. С момента выпуска версии 6.10 было закрыто 33 отчёта об ошибках и внесено 290 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Во все встроенные приложения Wine добавлена поддержка тем оформления.
  • В C runtime добавлены все недостающие реализации математических функций из кода библиотеки Musl.
  • Для поддержки формата MP3 в macOS задействована библиотека libmpg123.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Hogs of War, Starcraft 2, Might & Magic Clash of Heroes, Roller Coaster Rampage, Pendulumania, Stories: The Path of Destinies, Two Worlds Epic Edition, Amnesia: Rebirth, Starcraft Remastered, Kingdom Come: Deliverance, Just Cause 4, Wizard101.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Excel 2007, Microsoft SyncToy 2.1, WHO Anthro, Roblox, PDF Eraser, Nexton LC-ScriptEngine, Ri-li 2.0.1, EmuMovies Sync 2.x, Notepad++ v7.5.9, Memu, ZynAddSubFX 3.0.3, Foxit Reader 5.1, Otvdm, WeChat.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.11, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 578 дополнительных патчей.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.11. В основной состав Wine переведено два патча: поддержка вычислений sinh/cosh/exp/pow с повышенной точностью в msvcrt и запрет в ntdll на высвобождение стека для текущего потока. Проведена работа по избавлению патчей от вывода предупреждений во время компиляции.

Дополнительно можно упомянуть тестирование кандидата в релизы Proton 6.3-5, развиваемого компанией Valve пакета для запуска Windows-игр в Linux. В новой версии внесено несколько изменений, направленных на улучшение качества отрисовки в играх Bloodstained, Deep Rock Galactic, The Medium, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020), Team Sonic Racing. Обновлены DXVK (1.9) и vkd3d-proton. Для выбора GPU по умолчанию задействован DXGI, предоставляемый в DXVK. Улучшена поддержка игровых контроллеров в Hades и многих других играх на базе движка Unity. Добавлена поддержка игр:

  • Sid Meier's Civilization VI,
  • Crypt Stalker,
  • Dark Devotion,
  • Dorfromantic,
  • Far Cry,
  • Hard Reset,
  • Hogs of War,
  • Might & Magic: Clash of Heroes,
  • Pro Cycling Manager 2020,
  • Sang Froid - Tales of Werewolves,
  • Secret of Mana,
  • Trainz Railroad Simulator 2019,
  • World of Final Fantasy.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  3. OpenNews: Выпуск Wine 6.10
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55352-wine
Ключевые слова: wine
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