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Выпуск Wine 6.10

04.06.2021 23:58

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.10. С момента выпуска версии 6.9 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 321 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Mono обновлён до версии 6.2.0.
  • Наименование папок в Shell приведено в соответствие с актуальным состоянием Windows.
  • В формат исполняемых файлов PE преобразована библиотека WinePulse.
  • В C runtime продолжен перенос реализации математических функций из кода библиотеки Musl.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Dekaron, TIE: Fighter, Dino Crisis, Nocturne, TrackMania Nations Forever, Grand Theft Auto 4, Starcraft Remastered.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual Studio 2005, .NET 2.0 SDK DbgCLR, Akamai DL Manager, AllInOne-Office 4.x/5.11, Acclaim Cashbook, GZDoom Builder 2.3, League of Legends 9.20, Freight Yard Manager 5.x.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.9
  3. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
  4. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55277-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Денис Попов (?), 00:20, 05/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё лет 20 и будет функционал вин7.
     
     
  • 2, DeerFriend (?), 00:25, 05/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Говорят, вирусы уже вполне сносно запускаются. Так что функционал вин7 можно считать готовым.
     

  • 3, Валерий Сюткин (?), 00:57, 05/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Когда уже поддержку вяленого введут?
     
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