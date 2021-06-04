Выпуск Wine 6.10

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.10. С момента выпуска версии 6.9 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 321 изменение. Наиболее важные изменения: Движок Mono обновлён до версии 6.2.0.

Наименование папок в Shell приведено в соответствие с актуальным состоянием Windows.

В формат исполняемых файлов PE преобразована библиотека WinePulse.

В C runtime продолжен перенос реализации математических функций из кода библиотеки Musl.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Dekaron, TIE: Fighter, Dino Crisis, Nocturne, TrackMania Nations Forever, Grand Theft Auto 4, Starcraft Remastered.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual Studio 2005, .NET 2.0 SDK DbgCLR, Akamai DL Manager, AllInOne-Office 4.x/5.11, Acclaim Cashbook, GZDoom Builder 2.3, League of Legends 9.20, Freight Yard Manager 5.x.



