Выпуск Wine 6.10

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Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.10. С момента выпуска версии 6.9 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 321 изменение.
Наиболее важные изменения:
- Движок Mono обновлён до версии 6.2.0.
- Наименование папок в Shell приведено в соответствие с актуальным состоянием Windows.
- В формат исполняемых файлов PE преобразована библиотека WinePulse.
- В C runtime продолжен перенос реализации математических функций из кода библиотеки Musl.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Dekaron, TIE: Fighter, Dino Crisis, Nocturne, TrackMania Nations Forever, Grand Theft Auto 4, Starcraft Remastered.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual Studio 2005, .NET 2.0 SDK DbgCLR, Akamai DL Manager, AllInOne-Office 4.x/5.11, Acclaim Cashbook, GZDoom Builder 2.3, League of Legends 9.20, Freight Yard Manager 5.x.