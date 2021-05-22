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Выпуск Wine 6.9

22.05.2021 07:27

Состоялся выпуск открытой реализации WinAPI из экспериментальной ветки - Wine 6.9. С момента выпуска версии 6.8 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 310 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В формат исполняемых файлов PE преобразована библиотека WPCAP.
  • В спулере печати реализована поддержка форм листов.
  • В C runtime продолжен перенос реализации математических функций из кода библиотеки Musl.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: The Sims 2, DCS World.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: TroopMaster, Agenda Circling Forth, Visual Studio 2010 (10.0) Express Edition, Touhou Danmakufu, Process Hacker 2.38, Elgato Stream Deck 4.9.3


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.8
  3. OpenNews: Выпуск Wine 6.7 и VKD3D-Proton 2.3
  4. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.8, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55190-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:42, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ура!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:44, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    поддерживаю — отличное и, что немаловажно, свободное ПО, которое помогает порой больше самой шindoшs
     
     
  • 3.13, Пользователь (?), 08:28, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Тогда может ты напишешь нативный софт для "линя", а не будешь заставлять себя использовать нетрушный от " винды"?
     
     
  • 4.19, Аноним (2), 08:43, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    хм, ну как минимум я не программист что бы писать программы, а как максимум просто неравнодушный к СПО анон
     
     
  • 5.28, SinoptikUF (?), 09:50, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так в Винде СПО хорошо работает, зачастую даже лучше, чем в Лине, и даже в большем количестве.
     
     
  • 6.33, Денис Попов (?), 10:07, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Линуксанутым этого не понять. С одной стороны они утверждают, что на линь больше программ, чем на винду. С другой стороны они рады каждому выпуску вайна, ибо на линь, как оказывается, нет нужных программ! Вот так.
     
     
  • 7.34, Аноним (34), 10:11, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > С одной стороны они утверждают, что на линь больше программ, чем на винду. С другой стороны они рады каждому выпуску вайна, ибо на линь, как оказывается, нет нужных программ!

    Дениска, ты видишь в этом противоречие?

     
     
  • 8.45, Пользователь (?), 12:16, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты нет Программ больше, чем на Винду , но пользуетесь вы именно виндовыми пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.47, Аноним (47), 12:28, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот у меня Wine установлен, но запускаю одну единственную прогу - Firefox Но он... текст свёрнут, показать
     
  • 9.51, Аноним (34), 13:04, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты младший брат Дениски ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.37, Аноним (37), 10:59, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в божественной 10-чке не работает нужный мне виндовый софт и я его запускаю, прикинь, в сабже, где он хорошо работает
     
     
  • 7.44, Пользователь (?), 12:14, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя и примеры имеются?
     
     
  • 8.52, Аноним (1), 13:15, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да имеются софтина запускается, но рандомно падает через несколько минут и пока... текст свёрнут, показать
     
  • 6.48, Аноним (47), 12:34, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот насчёт лучше в Вмнде СПО работает и этого самого СПО там больше, не нужно лгать. Сам имею честь наблюдать, как в Msys2 софт, заметно на глаз, тормознее работает.
     
     
  • 7.54, Аноним (54), 13:21, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот насчёт лучше в Вмнде СПО работает и этого самого СПО там больше, не нужно лгать.

    Больше и работает лучше.
    > Сам имею честь наблюдать, как в Msys2 софт, заметно на глаз, тормознее работает.

    Если писать не под кocтылинупc, а под тот же WinAPI - ничего тормозить не будет.

     

  • 1.3, Аноним (3), 07:44, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждём ебилдов!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:11, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самому слабо? Псевдо-гентушник.
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:10, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто их не ждёт. Сумасшедшие...
     

  • 1.4, Аноним (4), 07:45, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    нужен  Wine под Windos XP
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 07:47, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем?) сиди на пингви и радуйся жизни
     
     
  • 3.21, Albertio (ok), 08:55, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый раз слышу о Windows Pingvi...
     
     
  • 4.43, Аноним (47), 12:13, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 10 with WSL2
     
  • 2.26, aNOINM (?), 09:34, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NU PORTIRUI SAM, GL
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 10:18, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NU PORTIRUI SAM, GL

    NE, BL

     
  • 2.38, Аноним (37), 11:00, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и еще нужен вайн под виндовс 10 - чтоб старый виндовый софт работал
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:28, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так запусти его в вислюке! В чём проблема?
     
     
  • 4.53, Аноним (1), 13:17, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не такой продвинутый виндо-юзер. что это за штука?
     
     
  • 5.56, aNOINM (?), 13:25, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wsl2 in windows to run windows apps in linux in windows
     

  • 1.6, Аноним (6), 07:59, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Когда запилят нормальную поддержку геймпадов?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 08:55, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А что с ней не так? Я играю на геймпаде от Xbox One по Bluetooth в некоторые игры через Proton/Wine и у меня нет проблем
     
     
  • 3.30, Аноним (6), 09:54, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Chip'n Dale remastered работает?
     

  • 1.7, Аноним (7), 07:59, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Подскажите, можно ли как-нибудь специально сделать чтобы софт не запускался под wine? Без проверок, потому что их можно вырезать. Именно используя winapi
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 08:12, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 3.29, SinoptikUF (?), 09:53, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он, наверно, хочет, чтоб его ПО работало только в Windows от Microsoft.
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:21, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто не ставь Wine в шиндошс.
     
  • 2.23, bergentroll (ok), 08:57, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Налинковать побольше MS-онли либ.
     
  • 2.24, Аноним (24), 09:18, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толсто.
     

  • 1.12, Аноним (12), 08:27, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Лучше купить нормальные окна для игр и другого специфичного для них софта, которого нет в пингвинах, чем использовать этот костыль.
     
     
  • 2.14, Пользователь (?), 08:30, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Школьники уже пытались тут доказать, что они покупают софт для Linux, но "Винду" купить не могут - дорого..
     
     
  • 3.27, Kaeya (?), 09:38, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую софта под Linux на ≈100к, использую WINE, не использую Windows. ЧЯДНТ?
     
     
  • 4.31, SinoptikUF (?), 09:55, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И как работать в Gedit?
     
     
  • 5.41, n00by (ok), 11:39, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вся работа в VS Code же ныне. Открыл сорец на Rust, автоматически проспонсировал покупку Windows пенсионерам и школьникам.
     
  • 4.32, Lex (??), 10:03, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Использую софта под Linux на ≈100к

    Это типо что-то хорошее ? Где и чему тут удивляться / начинать_завидовать / итп ?

     
     
  • 5.46, Kaeya (?), 12:25, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему у тебя вообще возникла мысль о чём-то хорошем, зависти или удивлении? Перечитай сообщение над моим, что ли.
     
  • 4.49, Аноним (49), 13:00, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это нормально, линукс просто удобнее в использовании и не занимаеся самодеятельностью (неизвестно какой, даже когда ты всё ну вообще всё отключил включая суперфетч без которого ей пользоваться невозможно) фоном. Хотя, конечно, зависит от дистрибутива. Кажется, многие любители венды этого не понимают, ну что с хомячков взять.
     

  • 1.16, Аноним (16), 08:36, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А сколько ещё осталось до полной победы?
    Когда-то были прогрессбары по каждому кусоочку.

    И что там у реактос?

     
     
  • 2.39, Аноним (37), 11:03, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > И что там у реактос?

    все стабильно - ничего не работает

     

  • 1.25, Kaeya (?), 09:33, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > 6.9

    Nice

     
  • 1.36, Zenitur (ok), 10:29, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Внезапно, пофиксили работу виндового clinfo. Только что приёшл e-mail, что баг закрыт
     
  • 1.50, Аноним (49), 13:03, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я в печали -- сломали вайн в 6.8, теперь патчи не накладываются. У меня нет времени разбираться с ними, реально подправить или сильно поменяли? https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=45277
     
     
  • 2.57, Zenitur (ok), 13:27, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь продолжать пользоваться версией 6.7. А что за патч и что за проблема?
     
     
  • 3.58, Аноним (49), 13:35, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я продолжаю пользоваться 6.7. Скинул же ссылку на баг, там патчи приложены. Без них изрбражение не отрисосывается или отрисовывается некорректно во многих игрушечках (я использую вариант 2019 года).
     
     
  • 4.60, Аноним (49), 13:39, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя нет, его наверно удалили оттуда (кажется был прикреплён). Вот этот патч https://www.winehq.org/pipermail/wine-devel/2019-July/148639.html
     

  • 1.55, Аноним (55), 13:22, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем нужен вайн, если есть божественная виндовс?
     
  • 1.59, ТолстоНеДумаю (?), 13:37, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь триальной версией щиндовса со времен хп, платить мрот за возможность использовать обои - диагноз, а больше разницы никакой.
     

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