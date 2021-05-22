Выпуск Wine 6.9

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 07:44, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
поддерживаю — отличное и, что немаловажно, свободное ПО, которое помогает порой больше самой шindoшs
|
|
|
|3.13, Пользователь (?), 08:28, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Тогда может ты напишешь нативный софт для "линя", а не будешь заставлять себя использовать нетрушный от " винды"?
|
|
|
|4.19, Аноним (2), 08:43, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
хм, ну как минимум я не программист что бы писать программы, а как максимум просто неравнодушный к СПО анон
|
|
|
|5.28, SinoptikUF (?), 09:50, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так в Винде СПО хорошо работает, зачастую даже лучше, чем в Лине, и даже в большем количестве.
|
|
|
|6.33, Денис Попов (?), 10:07, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Линуксанутым этого не понять. С одной стороны они утверждают, что на линь больше программ, чем на винду. С другой стороны они рады каждому выпуску вайна, ибо на линь, как оказывается, нет нужных программ! Вот так.
|
|
|
|7.34, Аноним (34), 10:11, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> С одной стороны они утверждают, что на линь больше программ, чем на винду. С другой стороны они рады каждому выпуску вайна, ибо на линь, как оказывается, нет нужных программ!
Дениска, ты видишь в этом противоречие?
|
|
|
|
|
|9.47, Аноним (47), 12:28, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот у меня Wine установлен, но запускаю одну единственную прогу - Firefox Но он... текст свёрнут, показать
|
|6.37, Аноним (37), 10:59, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
в божественной 10-чке не работает нужный мне виндовый софт и я его запускаю, прикинь, в сабже, где он хорошо работает
|
|
|
|
|
|8.52, Аноним (1), 13:15, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
да имеются софтина запускается, но рандомно падает через несколько минут и пока... текст свёрнут, показать
|
|6.48, Аноним (47), 12:34, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот насчёт лучше в Вмнде СПО работает и этого самого СПО там больше, не нужно лгать. Сам имею честь наблюдать, как в Msys2 софт, заметно на глаз, тормознее работает.
|
|
|
|7.54, Аноним (54), 13:21, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот насчёт лучше в Вмнде СПО работает и этого самого СПО там больше, не нужно лгать.
Больше и работает лучше.
> Сам имею честь наблюдать, как в Msys2 софт, заметно на глаз, тормознее работает.
Если писать не под кocтылинупc, а под тот же WinAPI - ничего тормозить не будет.
|
|
|
|2.38, Аноним (37), 11:00, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
и еще нужен вайн под виндовс 10 - чтоб старый виндовый софт работал
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 08:55, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А что с ней не так? Я играю на геймпаде от Xbox One по Bluetooth в некоторые игры через Proton/Wine и у меня нет проблем
|
|1.7, Аноним (7), 07:59, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Подскажите, можно ли как-нибудь специально сделать чтобы софт не запускался под wine? Без проверок, потому что их можно вырезать. Именно используя winapi
|
|1.12, Аноним (12), 08:27, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
|
Лучше купить нормальные окна для игр и другого специфичного для них софта, которого нет в пингвинах, чем использовать этот костыль.
|
|
|
|2.14, Пользователь (?), 08:30, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Школьники уже пытались тут доказать, что они покупают софт для Linux, но "Винду" купить не могут - дорого..
|
|
|
|3.27, Kaeya (?), 09:38, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Использую софта под Linux на ≈100к, использую WINE, не использую Windows. ЧЯДНТ?
|
|
|
|
|
|5.41, n00by (ok), 11:39, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вся работа в VS Code же ныне. Открыл сорец на Rust, автоматически проспонсировал покупку Windows пенсионерам и школьникам.
|
|4.32, Lex (??), 10:03, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Использую софта под Linux на ≈100к
Это типо что-то хорошее ? Где и чему тут удивляться / начинать_завидовать / итп ?
|
|
|
|5.46, Kaeya (?), 12:25, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему у тебя вообще возникла мысль о чём-то хорошем, зависти или удивлении? Перечитай сообщение над моим, что ли.
|
|4.49, Аноним (49), 13:00, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это нормально, линукс просто удобнее в использовании и не занимаеся самодеятельностью (неизвестно какой, даже когда ты всё ну вообще всё отключил включая суперфетч без которого ей пользоваться невозможно) фоном. Хотя, конечно, зависит от дистрибутива. Кажется, многие любители венды этого не понимают, ну что с хомячков взять.
|
|1.16, Аноним (16), 08:36, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А сколько ещё осталось до полной победы?
Когда-то были прогрессбары по каждому кусоочку.
И что там у реактос?
|
|1.36, Zenitur (ok), 10:29, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Внезапно, пофиксили работу виндового clinfo. Только что приёшл e-mail, что баг закрыт
|
|
|
|2.57, Zenitur (ok), 13:27, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты можешь продолжать пользоваться версией 6.7. А что за патч и что за проблема?
|
|
|
|3.58, Аноним (49), 13:35, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я продолжаю пользоваться 6.7. Скинул же ссылку на баг, там патчи приложены. Без них изрбражение не отрисосывается или отрисовывается некорректно во многих игрушечках (я использую вариант 2019 года).
|
|1.59, ТолстоНеДумаю (?), 13:37, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пользуюсь триальной версией щиндовса со времен хп, платить мрот за возможность использовать обои - диагноз, а больше разницы никакой.
|