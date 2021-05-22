Выпуск Wine 6.9

2.2 , Аноним ( 2 ), 07:44, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – поддерживаю — отличное и, что немаловажно, свободное ПО, которое помогает порой больше самой шindoшs

3.13 , Пользователь ( ? ), 08:28, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Тогда может ты напишешь нативный софт для "линя", а не будешь заставлять себя использовать нетрушный от " винды"?

4.19 , Аноним ( 2 ), 08:43, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – хм, ну как минимум я не программист что бы писать программы, а как максимум просто неравнодушный к СПО анон

5.28 , SinoptikUF ( ? ), 09:50, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так в Винде СПО хорошо работает, зачастую даже лучше, чем в Лине, и даже в большем количестве.

6.33 , Денис Попов ( ? ), 10:07, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Линуксанутым этого не понять. С одной стороны они утверждают, что на линь больше программ, чем на винду. С другой стороны они рады каждому выпуску вайна, ибо на линь, как оказывается, нет нужных программ! Вот так.

7.34 , Аноним ( 34 ), 10:11, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > С одной стороны они утверждают, что на линь больше программ, чем на винду. С другой стороны они рады каждому выпуску вайна, ибо на линь, как оказывается, нет нужных программ! Дениска, ты видишь в этом противоречие?

8.45 , Пользователь ( ? ), 12:16, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А ты нет Программ больше, чем на Винду , но пользуетесь вы именно виндовыми пр... 9.47 , Аноним ( 47 ), 12:28, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот у меня Wine установлен, но запускаю одну единственную прогу - Firefox Но он... 9.51 , Аноним ( 34 ), 13:04, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты младший брат Дениски ... 6.37 , Аноним ( 37 ), 10:59, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в божественной 10-чке не работает нужный мне виндовый софт и я его запускаю, прикинь, в сабже, где он хорошо работает

7.44 , Пользователь ( ? ), 12:14, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя и примеры имеются?

8.52 , Аноним ( 1 ), 13:15, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать да имеются софтина запускается, но рандомно падает через несколько минут и пока... 6.48 , Аноним ( 47 ), 12:34, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот насчёт лучше в Вмнде СПО работает и этого самого СПО там больше, не нужно лгать. Сам имею честь наблюдать, как в Msys2 софт, заметно на глаз, тормознее работает.

7.54 , Аноним ( 54 ), 13:21, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот насчёт лучше в Вмнде СПО работает и этого самого СПО там больше, не нужно лгать. Больше и работает лучше.

> Сам имею честь наблюдать, как в Msys2 софт, заметно на глаз, тормознее работает. Если писать не под кocтылинупc, а под тот же WinAPI - ничего тормозить не будет.

