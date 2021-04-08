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Новый выпуск фреймворка для создания сетевых приложений Ergo 1.2

08.04.2021 11:04

После года разработки состоялся релиз фреймворка Ergo 1.2, реализующего полный сетевой стек Erlang и его библиотеку OTP на языке Go. Фреймворк предоставляет разработчику гибкий инструментарий из мира Erlang для создания распределённых решений на языке Go с помощью готовых шаблонов проектирования Application, Supervisor и GenServer. Поскольку в языке Go отсутствует прямой аналог процесса Erlang, то во фреймворке используются goroutine как основы для GenServer с обёрткой recover для возможности обработки исключительных ситуаций. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске:

  • Реализована поддержка TLS 1.3 с возможностью автогенерации самоподписанных сертификатов (если необходимо шифровать соединения, но нет потребности в его авторизации, поскольку подключение использует cookie для предоставления доступа к узлу)
  • Добавлена статическая маршрутизация, чтобы исключить обращение к EPMD для определения порта узла. Это позволяет решить проблему безопасности и вместе с шифрованием даёт возможность запускать кластер Erlang в публичных сетях.
  • Добавлен новый щаблон GenStage (из мира Elixir), который позволяет создавать Pub/Sub решения без использования Message Bus. Одной из важных особенностей этого шаблона является "backpressure control". "Producer" будет доставлять ровно тот объем сообщений, который был запрошен "Consumer." Пример реализации можно посмотреть здесь.

В разделе дискуссий обсуждается реализация шаблона проектирования SAGAS, реализующего функциональность распределённых транзакций.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/halturin/er...)
  2. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 23
  3. OpenNews: Intel представил сокращённый вариант сетевого стека для Linux
  4. OpenNews: Проект LibOS развивает вариант ядра Linux с сетевым стеком в форме библиотеки
  5. OpenNews: Оценка способности сетевого стека Linux обрабатывать миллион пакетов в секунду
  6. OpenNews: Выпуск сетевого стека F-Stack 1.13, выполняемого в пространстве пользователя
Автор новости: имятакое
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54925-ergo
Ключевые слова: ergo, erlang, golang
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, FortyTwo (ok), 12:01, 08/04/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    9 контрибуторов? Не взлетит.
     
     
  • 2.3, Леголас (ok), 12:15, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но-но, правдами и неправдами Братство Кольца своей цели добилось
     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 12:30, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ломать -- не строить. Одно дело фремворк написать, а другое дело оборудование в вулкан бросать.
     
     
  • 4.7, Леголас (ok), 12:38, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а другое дело оборудование в вулкан бросать

    это значит в видео-драйвер добавить поддержку Vulkan API?)

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:07, 08/04/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    А лет через 20 будут искать программистов на эрланге, поскольку старые отомрут, а код как работал, так и будет работать
     
  • 1.4, InuYasha (??), 12:18, 08/04/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Взвесьте мне полкило фреймворка для написания новой планеты, пожалуйста. На Си++.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:35, 08/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    КТО НА КОМ СТОЯЛ !?!?

    Что на чем реализовано ?

     
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