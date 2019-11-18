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Выпуск сетевого стека F-Stack 1.13, выполняемого в пространстве пользователя

18.11.2019 11:37

После полутора лет разработки состоялся выпуск проекта F-Stack 1.13, развивающего работающий в пространстве пользователя высокопроизводительный сетевой стек, основанный на фреймворке DPDK и TCP/IP стеке FreeBSD (F-Stack не привязан к FreeBSD и в качестве первичной платформы для применения рассматривает Linux). Проект используется в различных продуктах и сервисах Tencent, крупнейшей в Китае телекоммуникационной компании. Код распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux и FreeBSD.

F-Stack даёт возможность организовать сетевое взаимодействие в приложениях, применяя вместо сетевого стека операционной системы собственный сетевой стек, функционирующий в пространстве пользователя и напрямую работающий с сетевым оборудованием. Предоставляются специализированные редакции Nginx и Redis, переведённые на использование F-Stack.

Для разработки приложений поддерживается как штатный Posix API (Socket, Epoll, Kqueue), упрощающий перевод на F-Stack существующих приложений, так и собственный программный интерфейс на основе сопрограмм (микропотоков), упрощающий создание сетевых приложений и позволяющий обойтись без сложной логики асинхронной обработки запросов. F-Stack также предоставляет средства для упрощения применения в приложениях с многопроцессной архитектурой.

Для взаимодействия с сетевой картой минуя интерфейсы ядра операционной системы применяется фреймворк DPDK (Data Plane Development Kit), предоставляющий набор библиотек для низкоуровневой работы с сетевыми адаптерами, взаимодействия в многоядерных системах, задействования кольцевых буферов и больших страниц памяти ("huge page"). Применение DPDK даёт возможность принимать и отправлять сетевые пакеты с выполнением минимального числа циклов CPU (около 80 циклов на пакет) и разрабатывать высокопроизводительные компоненты сетевого стека. Непосредственно функциональность TCP/IP стека заимствована из FreeBSD 11.1 и выделена в независимую от операционной системы библиотеку.

F-Stack позиционируется как решение, которое можно применять для повышения производительности обработчиков сетевых запросов, в условиях, когда работа штатный TCP/IP стек ядра Linux становится узким местом и ограничивает масштабирование. При этом применение F-Stack даёт достаточно ощутимую оптимизацию и позволяет в некоторых ситуациях увеличить число обрабатываемых мелких запросов в разы.

Увеличение производительности достигается за счёт исключения таких операций, как копирования сетевых пакетов, планирование потоков, обработка прерываний и применение системных вызовов. F-Stack позволяет достигнуть потолка сетевой производительности, возможного для используемой сетевой карты. Например, решения на базе F-Stack продемонстрировали возможность обработки 10 млн параллельных соединений, 5 млн запросов в секунду и 1 млн соединений в секунду.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка VLAN;
  • Обеспечена возможность работы в изолированных контейнерах на базе Doker;
  • Реализованы интерфейсы ff_dup, ff_dup2, ff_ioctl_freebsd, ff_getsockopt_freebsd и ff_setsockopt_freebsd;
  • Добавлен параметр "idle_sleep" для сокращения нагрузки на CPU в ситуации отсутствия входящих пакетов
  • Добавлена поддержка сборки для архитектуры ARM64.
  • В переведённой на F-Stack редакции Nginx заменены обработчики getpeername, getsockname и shutdown.
  • Осуществлён переход на новую версию DPDK 17.11.4 LTS;
  • В состав добавлена утилита traffic для отображения текущего трафика, обрабатываемого приложениями на базе F-Stack (напоминает trafshow).

Из планов на будущее отмечается поддержка IPv6, предоставление API для зыков Python, PHP и Go, поддержка API Cyptodev （Intel QAT）, использование zerocopy при отправке пакетов, поддержка SPDK и возможность запуска в форме фонового процесса.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/F-Stack/f-s...)
  2. OpenNews: Выпуск DPDK 18.02, фреймворка для высокопроизводительных сетевых приложений
  3. OpenNews: Intel представил сокращённый вариант сетевого стека для Linux
  4. OpenNews: Fastsocket - новая высокомасштабируемая реализация сетевой подсистемы ядра Linux
  5. OpenNews: Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду
  6. OpenNews: Проект LibOS развивает вариант ядра Linux с сетевым стеком в форме библиотеки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: f-stack, tcpip, optimization, network, dpdk
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  • 1.2, Аноним (2), 11:58, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Подождите-ка, подождите-ка... Вон та верхняя картинка, с 600-байтными пакетами - там решение на F-Stack скейлится линейно с ростом нагрузки, тогда как ядерный стэк выходит на предел производительности. Это что, получается, сетевой стэк FreeBSD после трансплантации на Linux настолько уделывает родной стэк Linux'а?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:06, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Дак мы вам об этом уже 30 лет рассказываем. а вы всё трындите про свои какие-то рынки, инвестиции и тому подобный бред
     
  • 2.5, Ktoto (?), 12:17, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забывай что ядро делает ещо кучу нужного и не очень нужного кода/логики, но ты наверное не повериш так как сильно круто любиш фрю. В итоге посмотри такиеже тесты графики но уже на родной ФРЕ.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:28, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не забывай что ядро делает ещо кучу нужного и не очень нужного кода/логики

    Да нет, судя по графику там просто где-то что-то лочится.

     
  • 2.6, Аноним (6), 12:18, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дело не во фряшном стеке, а в DPDK.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:29, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дело не в большей производительности, а том что f-stack расположен полностью в пространстве пользователя. Это позволяет избавиться от лишних аллокаций и переключений контекста, а так как они зависят от числа пакетов, то наибольшая выгода будет достигаться в сценариях с кучей мелких пакетов. Что ты и видишь на графике.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:36, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно не иксперд, но думаю смысл именно в том, чтоб не терять производительность между юзерспейсным приложением и сетевой картой. В обычном случае тормоза появляются от гоняния юзерспейс<->ядро. Тут же приложения смогут напрямую ломиться к утсройству без переключений контекста.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:32, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тебе идея, как уменьшить накладные расходы на переключение контекстов Пишем... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.17, xm (ok), 13:41, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правда, имбецилы какие-то. Особенно в сравнении с анонимами оупеннета...
     
  • 2.13, xm (ok), 13:00, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится несколько лет назад в Facebook была вакансия системного разработчика Linux с хорошим знанием FreeBSD и в качестве целей его найма прямо в объявлении значилось "сделать сетевой стек Linux таким же хорошим, как во FreeBSD".
    Как видно, китайские товарищи, отчаявишись, пошли путём его переноса в userspace... :-)
     
     
  • 3.18, zzz (??), 13:48, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, было такое: https://bsd-beta.slashdot.org/story/14/08/06/1731218/facebook-seeks-devs-to-ma

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:12, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть аналогичный порт линукс стека на dpdk и он также уделывает стек в ОС. И есть еще коммерческие стеки под DPDK, которые в свою очередь серьезно уделывают эти порты с FreeBSD или Linux.
     
     
  • 2.19, zzz (??), 13:52, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чего только китайцы потащили бсдшный стек в линукс, если линуксовый стек в dpdk и так торт. Наверное, фрибсд фаундейшн приплатила. Как уже когда-то майкрософту.
     

  • 1.7, Аноним (4), 12:18, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Но все это "уделывание" происходит в рамках локальной сети/ЦОД, а в интернет рулит BBR (который недавно таки портировали в BSD) или еще лучше QUIC.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:23, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом вынесут всё ядро в юзерспейс и будет микроюзер ядро.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:40, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >сетевое взаимодействие в приложениях, применяя вместо сетевого стека операционной системы собственный сетевой стек, функционирующий в пространстве пользователя и напрямую работающий с сетевым оборудованием.

    Так это что получается, приложение должно от рута исполняться, чтобы иметь доступ к регистрам сетевой карты?

     
  • 1.14, Ann None (?), 13:22, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дада, раз мы не умеем openvpn и прочие xlat в ядро... мы захр^W сделаем сетевой стек в юзерспейс. а ну навались!!!
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:33, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в systemd еще не запихнули ?
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:54, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто то может пояснить как DPDK работает с железом в обход ядра?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:10, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Регистры железа мапятся в адресное пространство процесса.
     

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