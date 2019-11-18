Выпуск сетевого стека F-Stack 1.13, выполняемого в пространстве пользователя

После полутора лет разработки состоялся выпуск проекта F-Stack 1.13, развивающего работающий в пространстве пользователя высокопроизводительный сетевой стек, основанный на фреймворке DPDK и TCP/IP стеке FreeBSD (F-Stack не привязан к FreeBSD и в качестве первичной платформы для применения рассматривает Linux). Проект используется в различных продуктах и сервисах Tencent, крупнейшей в Китае телекоммуникационной компании. Код распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux и FreeBSD.

F-Stack даёт возможность организовать сетевое взаимодействие в приложениях, применяя вместо сетевого стека операционной системы собственный сетевой стек, функционирующий в пространстве пользователя и напрямую работающий с сетевым оборудованием. Предоставляются специализированные редакции Nginx и Redis, переведённые на использование F-Stack.

Для разработки приложений поддерживается как штатный Posix API (Socket, Epoll, Kqueue), упрощающий перевод на F-Stack существующих приложений, так и собственный программный интерфейс на основе сопрограмм (микропотоков), упрощающий создание сетевых приложений и позволяющий обойтись без сложной логики асинхронной обработки запросов. F-Stack также предоставляет средства для упрощения применения в приложениях с многопроцессной архитектурой.

Для взаимодействия с сетевой картой минуя интерфейсы ядра операционной системы применяется фреймворк DPDK (Data Plane Development Kit), предоставляющий набор библиотек для низкоуровневой работы с сетевыми адаптерами, взаимодействия в многоядерных системах, задействования кольцевых буферов и больших страниц памяти ("huge page"). Применение DPDK даёт возможность принимать и отправлять сетевые пакеты с выполнением минимального числа циклов CPU (около 80 циклов на пакет) и разрабатывать высокопроизводительные компоненты сетевого стека. Непосредственно функциональность TCP/IP стека заимствована из FreeBSD 11.1 и выделена в независимую от операционной системы библиотеку.

F-Stack позиционируется как решение, которое можно применять для повышения производительности обработчиков сетевых запросов, в условиях, когда работа штатный TCP/IP стек ядра Linux становится узким местом и ограничивает масштабирование. При этом применение F-Stack даёт достаточно ощутимую оптимизацию и позволяет в некоторых ситуациях увеличить число обрабатываемых мелких запросов в разы.

Увеличение производительности достигается за счёт исключения таких операций, как копирования сетевых пакетов, планирование потоков, обработка прерываний и применение системных вызовов. F-Stack позволяет достигнуть потолка сетевой производительности, возможного для используемой сетевой карты. Например, решения на базе F-Stack продемонстрировали возможность обработки 10 млн параллельных соединений, 5 млн запросов в секунду и 1 млн соединений в секунду.

В новом выпуске:

Добавлена поддержка VLAN;

Обеспечена возможность работы в изолированных контейнерах на базе Doker;

Реализованы интерфейсы ff_dup, ff_dup2, ff_ioctl_freebsd, ff_getsockopt_freebsd и ff_setsockopt_freebsd;

Добавлен параметр "idle_sleep" для сокращения нагрузки на CPU в ситуации отсутствия входящих пакетов

Добавлена поддержка сборки для архитектуры ARM64.

В переведённой на F-Stack редакции Nginx заменены обработчики getpeername, getsockname и shutdown.

Осуществлён переход на новую версию DPDK 17.11.4 LTS;

В состав добавлена утилита traffic для отображения текущего трафика, обрабатываемого приложениями на базе F-Stack (напоминает trafshow).

Из планов на будущее отмечается поддержка IPv6, предоставление API для зыков Python, PHP и Go, поддержка API Cyptodev （Intel QAT）, использование zerocopy при отправке пакетов, поддержка SPDK и возможность запуска в форме фонового процесса.



