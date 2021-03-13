Обновление Chrome 89.0.4389.90 с устранением 0-day уязвимости

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|1.1, КО (?), 08:17, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Я понимаю хромиум, но зачем постить хром?
Читаем лицензию фуррифокса - "делайте что хотите только аккуратно".
Читаем лицензию хрома - "вы наш анальный раб"
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|2.11, nebularia (ok), 10:54, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Я понимаю хромиум, но зачем постить хром?
Какая для новости вообще разница, если они синхронно выпускаются?
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|2.21, Аноним (21), 14:52, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хм... А есть ещё какие-то браузеры кроме Хрома? Что-то не припоминаю...
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|1.7, ыы (?), 09:42, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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баг в движке... То есть уязвим весь выводок, опера, яндексбраузер и т.д.. ?
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|2.10, hefenud (ok), 10:48, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В теории да, на практике не факт. Зависит от того когда баг появился и когда конкретный хромиум-бэйзед синхронизировал код. Может выйти так, что какие-то неуязвимы.
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|4.17, Rev (?), 13:50, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Месяцев? Может и несколько лет быть :)
По статистике, в движке Хрома примерно одна CVE каждые два дня появляется.
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|4.24, hefenud (ok), 15:35, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от того когда появился
Его могли влить к себе прочие хромиум-бэйзед, а могли не влить.
В этом была суть ответа
Насколько я понимаю опера и вивальди, например, сильно отстают от оригинала и могли просто не получить баг
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|5.28, iPony129412 (?), 15:55, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну глупости какие-то.
Нет, сильно не отстают.
Да — так же подтверждены уязвимости.
ЗЫ: очень много слов о пустом.
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|6.29, hefenud (ok), 16:22, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поняшка, а ты откуда знаешь, если еще неизвестно когда уязвимость появилась?
Оно же вроде не на расте написано, а ты только про него читаешь
Еще раз, для поняшек: так как все эти модные шкурки поверх хромиума отстают так или иначе от оригинала, то они могут быть подвержены, а могут быть не подвержены уязвимости из-за расхождения кодовой базы. Узнать это можно только сравнив даты когда уязвимость появилась и когда последний раз эти криворучки брали код.
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|2.15, Аноним (14), 13:14, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В оригинале "Use after free in Blink.", т.е. это что угодно, но точно не JS.
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|1.18, Аноним (18), 14:17, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Ubuntu 18.04 последняя версия Chromium 87, в 20.04 85-я и только в snap, что за дичь?
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|4.31, iPony129412 (?), 16:39, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неправда.
> focal (20.04LTS) (web): Transitional package - chromium-browser -> chromium snap [universe] 80.0.3987.163-0ubuntu1: amd64 arm64 armhf
Там же написано, что это тупо ярлычок пустышка на SNAP версию.
Версия этого пакета пустышки не имеет практического смысла.
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