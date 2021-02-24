Выпуск Tor Browser 10.0.12 и дистрибутив Tails 4.16

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.16 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новом выпуске задействованы новые версии ядра Linux 5.10 (в прошлой версии поставлялось ядро 5.9), Tor Browser 10.0.12, Thunderbird 78.7.0. Осуществлён переход на новую стабильную ветку Tor 0.4.5. В процессе загрузке обновлений убран выставлявшийся по умолчанию фокус на кнопке Cancel, из-за которого обновления случайно могли быть отменены.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.0.12, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.8.0 ESR, в которой устранено 7 уязвимостей. Обновлены версии Tor 0.4.5.6, NoScript 11.2.2 и Openssl 1.1.1j.



