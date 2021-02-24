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Выпуск Tor Browser 10.0.12 и дистрибутив Tails 4.16

24.02.2021 13:50

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.16 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новом выпуске задействованы новые версии ядра Linux 5.10 (в прошлой версии поставлялось ядро 5.9), Tor Browser 10.0.12, Thunderbird 78.7.0. Осуществлён переход на новую стабильную ветку Tor 0.4.5. В процессе загрузке обновлений убран выставлявшийся по умолчанию фокус на кнопке Cancel, из-за которого обновления случайно могли быть отменены.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.0.12, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.8.0 ESR, в которой устранено 7 уязвимостей. Обновлены версии Tor 0.4.5.6, NoScript 11.2.2 и Openssl 1.1.1j.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.5
  3. OpenNews: В Brave выявлена утечка через DNS сведений об открываемых в Tor-режиме onion-сайтах
  4. OpenNews: Проект Tor представил систему анонимных тикетов для GitLab
  5. OpenNews: Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54643-tails
Ключевые слова: tails, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:27, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня нет комментариев к этой новости, пусть будет.
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:42, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да и мой тоже пусть будет: Никогда не пользовался им и за это его не осуждаю.
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:44, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    не пользуюсь, т.к. не доверяю, это создали капиталисы, могут вычислить по айпи и вообще это не  законно.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 15:08, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а какие альтернативы Tails есть у непрограммистов? это Шигорин может себе собрать что захочет а народ-то нет.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 15:29, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > непрограммистов

    а то у программистов есть какие-то свои мифические альтернативы?

    тот же тор, тот же ssh, тот же vpn. и всё написано давным давно - дело только покупать серваки, арендовать сервис и тп. чисто потребительская позиция. так и программисты собственно. или хотите сказать, что каждый второй кодер пишет для супер крипто-туннель и пользуется им для связи? да прям... берут тот же джаббер, тот же токс, тот же тор и тп.

    > это Шигорин может себе собрать что захочет

    о чём речь? он себе супер секретные программы не пишет, а ставит из пакетного менеджера то, что надо...  как все остальные...

     
  • 3.10, Сейд (ok), 15:32, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Whonix
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:24, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >это создали капиталисы

    Сайт 18+.

     
  • 2.11, Аноним (11), 15:37, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > могут вычислить по айпи

    Да, очень нужен ты дяде Cэмy, мaмкин извpaщюга. ;)

    > и вообще это не  законно.

    В paшке много чего нeзакoннo, даже выбopы. Позапрошлым летом 40 oппoзициoнных кaндидaтoв поcадили, вот о чем реально надо волноваться. А ты паришься о том что тебя за cpaку схватит дядя Cэм и пристыдит за гeй-пopно...

     

  • 1.5, Аноним (-), 15:14, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите - если запустить tor (не TBB) как Socks5-прокси, то трафик (любого настроенного приложения) через него будет идти по какому-то "первому" сёркету и автоматически меняться (через время) не будет (как это происходит в TBB). Вопрос: как сделать чтобы сёркет менялся? Нужно что-то подать в TorControlPort?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 15:24, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вопрос: как сделать чтобы сёркет менялся?

    Neequaque.

     
  • 2.8, 123 (??), 15:25, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    # type newtor
    newtor is an alias for (echo authenticate ; echo signal newnym; echo quit) | nc localhost 9071
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 15:39, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я newnym подавал (просто telnet-ом для проверки) - не приводило к результату
     
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