Выпуск Tor Browser 10.0.12 и дистрибутив Tails 4.16

2.7 , Аноним ( 6 ), 15:24, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вопрос: как сделать чтобы сёркет менялся? Neequaque.

2.8 , 123 ( ?? ), 15:25, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – # type newtor

newtor is an alias for (echo authenticate ; echo signal newnym; echo quit) | nc localhost 9071

3.12 , Аноним ( - ), 15:39, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я newnym подавал (просто telnet-ом для проверки) - не приводило к результату