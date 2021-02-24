Выпуск Tor Browser 10.0.12 и дистрибутив Tails 4.16

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|1.2, Аноним (2), 14:42, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да и мой тоже пусть будет: Никогда не пользовался им и за это его не осуждаю.
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|1.3, Аноним (3), 14:44, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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не пользуюсь, т.к. не доверяю, это создали капиталисы, могут вычислить по айпи и вообще это не законно.
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|2.4, Аноним (-), 15:08, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а какие альтернативы Tails есть у непрограммистов? это Шигорин может себе собрать что захочет а народ-то нет.
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|3.9, Аноним (-), 15:29, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> непрограммистов
а то у программистов есть какие-то свои мифические альтернативы?
тот же тор, тот же ssh, тот же vpn. и всё написано давным давно - дело только покупать серваки, арендовать сервис и тп. чисто потребительская позиция. так и программисты собственно. или хотите сказать, что каждый второй кодер пишет для супер крипто-туннель и пользуется им для связи? да прям... берут тот же джаббер, тот же токс, тот же тор и тп.
> это Шигорин может себе собрать что захочет
о чём речь? он себе супер секретные программы не пишет, а ставит из пакетного менеджера то, что надо... как все остальные...
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|2.11, Аноним (11), 15:37, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> могут вычислить по айпи
Да, очень нужен ты дяде Cэмy, мaмкин извpaщюга. ;)
> и вообще это не законно.
В paшке много чего нeзакoннo, даже выбopы. Позапрошлым летом 40 oппoзициoнных кaндидaтoв поcадили, вот о чем реально надо волноваться. А ты паришься о том что тебя за cpaку схватит дядя Cэм и пристыдит за гeй-пopно...
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|1.5, Аноним (-), 15:14, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите - если запустить tor (не TBB) как Socks5-прокси, то трафик (любого настроенного приложения) через него будет идти по какому-то "первому" сёркету и автоматически меняться (через время) не будет (как это происходит в TBB). Вопрос: как сделать чтобы сёркет менялся? Нужно что-то подать в TorControlPort?
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|2.8, 123 (??), 15:25, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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# type newtor
newtor is an alias for (echo authenticate ; echo signal newnym; echo quit) | nc localhost 9071
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|3.12, Аноним (-), 15:39, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я newnym подавал (просто telnet-ом для проверки) - не приводило к результату
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