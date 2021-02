Проект Tor представил систему анонимных тикетов для GitLab

1, ryoken ( ok ), 10:25, 11/02/2021 [ответить] + / – Также в интерфейсе доступНы функции

2, Pokimane ( ? ), 10:33, 11/02/2021 [ответить] +3 + / – Torовцы изобрели анонимную борду.

3, Аноним ( 3 ), 10:34, 11/02/2021 [ответить] +1 + / – Будут спамить же, и модераторские фичи не помогут.

4, Ordu ( ok ), 10:42, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Врезать туда премодерацию. Можно условную премодерацию для того, что не прошло через спам-фильтр.

5, kissmyass ( ? ), 10:48, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C таким гемором не проще ли завести левый ящик и сидеть в торе или VPN?