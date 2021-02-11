The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект Tor представил систему анонимных тикетов для GitLab

11.02.2021 10:12

Участники проекта Tor разработали Anon-Ticket, надстройку для платформы совместной разработки GitLab, позволяющую анонимно отправлять сообщения о проблемах и участвовать в их обсуждении, без необходимости регистрации учётной записи. Код написан на языке Python с использованием фреймворка Django. В тестовом режиме запущен сервис, позволяющий отправлять сообщения о проблемах в репозиториях Tor, но надстройка не привязана к Tor и может применяться в других проектах.

Часто пользователи, пожелавшие сообщить разработчикам о проблеме, отказываются от своего намерения, столкнувшись с необходимостью заполнения дополнительных регистрационных форм, передачи персональных данных или ожидания подтверждения. Anon-Ticket позволят обойтись без регистрации, которая излишня при отправке единичных уведомлений, избавиться от ожидания подтверждения учётной записи модератором и сохранить свои персональные данные и email в тайне.

Anon-Ticket позволяет не только отправлять, но и отслеживать состояние заполненных тикетов и публиковать уточнения, для чего пользователю выдаётся автоматически сгенерированный временный идентификатор и ссылка на страницу, которую можно добавить в закладки для контроля за своим тикетом. Также в интерфейсе доступы функции просмотра имеющихся проектов и поиск связанных с выбранным проектом тикетов. Для предотвращения спама и злоупотреблений применяется механизм премодерирования публикаций.

Модераторам предоставлены гибкие инструменты для подтверждения или отклонения ожидающих публикаций в пакетном режиме, а также возможность внесения правок и оставления комментариев, видимых только другим модераторам. Из планов на будущее упоминается создание onion-сервиса, добавление дополнительных механизмов защиты, таких как ограничение интенсивности отправки сообщений, и реализация возможности трансформации анонимного участника в обычного (например, когда пользователь решил полноценно подключиться к разработке, зарегистрировал учётную запись GitLab и пожелал перенести в неё свои старые анонимные обсуждения).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/an...)
  2. OpenNews: Выпуск FreedomBox 0.9, системы для создания персональных серверов для приватных коммуникаций
  3. OpenNews: Общедоступное тестирование сервиса анонимных email-адресов Firefox Relay
  4. OpenNews: Принадлежащий GitLab сервис Gitter использует методы скрытой идентификации пользователей
  5. OpenNews: GitLab отложил включение телеметрии
  6. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge. GitLab открывает 18 проприетарных возможностей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54571-tor
Ключевые слова: tor, gitlab, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
  • 1, ryoken (ok), 10:25, 11/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Также в интерфейсе доступНы функции
     
  • 2, Pokimane (?), 10:33, 11/02/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Torовцы изобрели анонимную борду.
     
  • 3, Аноним (3), 10:34, 11/02/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Будут спамить же, и модераторские фичи не помогут.
     
     
  • 4, Ordu (ok), 10:42, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врезать туда премодерацию. Можно условную премодерацию для того, что не прошло через спам-фильтр.
     
     
  • 5, kissmyass (?), 10:48, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C таким гемором не проще ли завести левый ящик и сидеть в торе или VPN?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру