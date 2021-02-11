Проект Tor представил систему анонимных тикетов для GitLab

Участники проекта Tor разработали Anon-Ticket, надстройку для платформы совместной разработки GitLab, позволяющую анонимно отправлять сообщения о проблемах и участвовать в их обсуждении, без необходимости регистрации учётной записи. Код написан на языке Python с использованием фреймворка Django. В тестовом режиме запущен сервис, позволяющий отправлять сообщения о проблемах в репозиториях Tor, но надстройка не привязана к Tor и может применяться в других проектах.

Часто пользователи, пожелавшие сообщить разработчикам о проблеме, отказываются от своего намерения, столкнувшись с необходимостью заполнения дополнительных регистрационных форм, передачи персональных данных или ожидания подтверждения. Anon-Ticket позволят обойтись без регистрации, которая излишня при отправке единичных уведомлений, избавиться от ожидания подтверждения учётной записи модератором и сохранить свои персональные данные и email в тайне.

Anon-Ticket позволяет не только отправлять, но и отслеживать состояние заполненных тикетов и публиковать уточнения, для чего пользователю выдаётся автоматически сгенерированный временный идентификатор и ссылка на страницу, которую можно добавить в закладки для контроля за своим тикетом. Также в интерфейсе доступы функции просмотра имеющихся проектов и поиск связанных с выбранным проектом тикетов. Для предотвращения спама и злоупотреблений применяется механизм премодерирования публикаций.

Модераторам предоставлены гибкие инструменты для подтверждения или отклонения ожидающих публикаций в пакетном режиме, а также возможность внесения правок и оставления комментариев, видимых только другим модераторам. Из планов на будущее упоминается создание onion-сервиса, добавление дополнительных механизмов защиты, таких как ограничение интенсивности отправки сообщений, и реализация возможности трансформации анонимного участника в обычного (например, когда пользователь решил полноценно подключиться к разработке, зарегистрировал учётную запись GitLab и пожелал перенести в неё свои старые анонимные обсуждения).