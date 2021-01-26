Релиз дистрибутива Tails 4.15

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|1.1, Аноним (1), 12:42, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Tails - это когда Гай Фокс натирается луковицей, предварительно загрузившись в Live режиме, и думает что он стал более анонимным.
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|1.2, Аноним (2), 12:53, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Tails же на стабильном Дебиане? Вопрос: как выбдрать оттуда ведро 5.9.15? Есть ссылка на его репы? Спасибо.
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|3.8, Аноним (8), 13:52, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нужное вам ядро есть на backports.debian.org
Нет, это адрес для другого, нужно ядро лежит непосредственно в pool основной репы, хоть оно и бэкпортовое.
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|2.6, Аноним (6), 13:44, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да В стабильной версии Дебиана 4 19 0 версия ядра и 5 9 15-1 bpo10 1 из бэкпорт... большой текст свёрнут, показать
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|1.3, ойвсё (?), 12:55, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> это когда Гай Фокс натирается луковицей
Не, не луковицей, но тоже вонючим, загляни в перевод Tails
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|3.7, Аноним (8), 13:51, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не забывай указывать в скобочках The Amnesic Incognito Live System!!!
Кстати да, неплохо бы в новостях про TAILS в названии в скобках так писать, потому что некоторые поисковики начинают находить персонажа игры с sega.
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|1.10, КО (?), 14:04, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"использованием режима точки доступа iOS 14"
Ну такая себе конфиденциальность.
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|1.11, Кир (?), 14:12, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тор уже банят все подряд, вчера Ютюб канал с запрещенкой не смог посмотреть.
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|2.15, Аноним (15), 14:42, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я так понял, бэкдор там так и остался?))
Какой бэкдор? Пролейте своё тайное знание на непосвящённых!
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|1.14, Аноним (14), 14:38, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Решены проблемы с использованием режима точки доступа iOS 14 (tethering).
Как? МакОС не безопасен же?
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