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Релиз дистрибутива Tails 4.15

26.01.2021 12:36

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 4.15 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены ядро Linux 5.9.15, Thunderbird 78.6.0 и Tor Browser 10.0.9 (официально релизы Tor Browser 10.0.9 и Firefox 85 выйдут вечером). Решены проблемы с использованием режима точки доступа iOS 14 (tethering). Налажена возможность использования аппаратных кошельков Ledger в Bitcoin-клиенте Electrum.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.14
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.5 и дистрибутив Tails 4.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54472-tails
Ключевые слова: tails
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  • 1.1, Аноним (1), 12:42, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tails - это когда Гай Фокс натирается луковицей, предварительно загрузившись в Live режиме, и думает что он стал более анонимным.
     
     
  • 2.9, Ананас (?), 13:59, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *гей фукс
    85873 негодуэ
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:53, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tails же на стабильном Дебиане? Вопрос: как выбдрать оттуда ведро 5.9.15? Есть ссылка на его репы? Спасибо.
     
     
  • 2.5, user (??), 13:30, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужное вам ядро есть на backports.debian.org
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:52, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужное вам ядро есть на backports.debian.org

    Нет, это адрес для другого, нужно ядро лежит непосредственно в pool основной репы, хоть оно и бэкпортовое.

     
  • 2.6, Аноним (6), 13:44, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да В стабильной версии Дебиана 4 19 0 версия ядра и 5 9 15-1 bpo10 1 из бэкпорт... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, ойвсё (?), 12:55, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > это когда Гай Фокс натирается луковицей

    Не, не луковицей, но тоже вонючим, загляни в перевод Tails

     
     
  • 2.4, Дегенератор (ok), 13:19, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забывай указывать в скобочках The Amnesic Incognito Live System!!!
     
     
  • 3.7, Аноним (8), 13:51, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не забывай указывать в скобочках The Amnesic Incognito Live System!!!

    Кстати да, неплохо бы в новостях про TAILS в названии в скобках так писать, потому что некоторые поисковики начинают находить персонажа игры с sega.

     

  • 1.10, КО (?), 14:04, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "использованием режима точки доступа iOS 14"
    Ну такая себе конфиденциальность.
     
  • 1.11, Кир (?), 14:12, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тор уже банят все подряд, вчера Ютюб канал с запрещенкой не смог посмотреть.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:18, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я всегда с собой
     
  • 1.13, АнАним (?), 14:34, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я так понял, бэкдор там так и остался?))
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:42, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я так понял, бэкдор там так и остался?))

    Какой бэкдор? Пролейте своё тайное знание на непосвящённых!

     

  • 1.14, Аноним (14), 14:38, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Решены проблемы с использованием режима точки доступа iOS 14 (tethering).

    Как? МакОС не безопасен же?

     
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