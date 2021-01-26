Релиз дистрибутива Tails 4.15

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 4.15 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены ядро Linux 5.9.15, Thunderbird 78.6.0 и Tor Browser 10.0.9 (официально релизы Tor Browser 10.0.9 и Firefox 85 выйдут вечером). Решены проблемы с использованием режима точки доступа iOS 14 (tethering). Налажена возможность использования аппаратных кошельков Ledger в Bitcoin-клиенте Electrum.



