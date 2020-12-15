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Релиз дистрибутива Tails 4.14

15.12.2020 13:04

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.14 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены tor 0.4.4.6, Thunderbird 78.5.1 и Tor Browser 10.0.7 (официально релизы Tor Browser 10.0.7 и Firefox 84 выйдут вечером), Ядро Linux обновлено до выпуска 5.9. Из поставки удалён шрифт Unifont.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.5 и дистрибутив Tails 4.13
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.4
  4. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.12, 0.4.3.7 и 0.4.4.6 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54260-tails
Ключевые слова: tails, tor
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  • 1.1, Гэндальф (?), 13:06, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а чё не 5.10 хехех
     
     
  • 2.3, paulus (ok), 15:18, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а чё не 5.10

    Тогда уж 5.10.1 ;)

     

  • 1.2, timur.davletshin (ok), 13:13, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да качайте уже, чего вечера ждать: https://www.torproject.org/dist/torbrowser/10.0.7/tor-browser-linux64-10.0.7_e
     
     
  • 2.5, КО (?), 15:37, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исправил
    https://dist.torproject.org/torbrowser/10.0.7/tor-browser-linux64-10.0.7_ru.ta
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:21, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Һәрвакыт үзем белəн алып барам
    Tailsны һəм Tor Browserны!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:41, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    слава украине
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:31, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Героя слава!
    Та жыве Беларусь!
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 16:35, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дайте угадаю, это один и тот же аноним. Фу таким быть, фашисты это зашквар.
     
     
  • 5.13, Доктор (??), 17:08, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы опять свои таблетки не приняли, голубчик? Не забывайте - дважды в день. А то уже и фашисты везде мерещатся.
     
  • 2.11, Амоним (?), 16:47, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    узим билан доимо олиб юраман
    факат а катем гифта мегардам

    а по нашенски все это означает:
    ношу всегда с собой
    и тайл и тор браузер

     

  • 1.7, Аноним (7), 15:44, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Firefox 84.0 + Firefox ESR 78.6.0. Оно уже вышло.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 16:33, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Телеметрия отсылаемая через тор - это воистину круто!
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 17:10, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что есть на посмотреть с нескучными интерфейсами и выпиленной телеметрией?
     

  • 1.12, псевдонимус (?), 17:02, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном3 в спецдистрибут все просто выморажтвает. Неужели что полегче нельзя было поставить?
     
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