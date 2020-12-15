Релиз дистрибутива Tails 4.14

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.14 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены tor 0.4.4.6, Thunderbird 78.5.1 и Tor Browser 10.0.7 (официально релизы Tor Browser 10.0.7 и Firefox 84 выйдут вечером), Ядро Linux обновлено до выпуска 5.9. Из поставки удалён шрифт Unifont.



