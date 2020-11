Обновление Tor 0.3.5.12, 0.4.3.7 и 0.4.4.6 с устранением уязвимости

1.1 , Аноним ( 1 ), 21:13, 12/11/2020 [ответить] + / – Почему тор такой жирный? Существуют лайтвейт реализации?

2.2 , Аноним ( 2 ), 21:36, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Наверное нужно срочно переписать на джава, чтобы это считалось лайтвейт?

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:42, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 3MB это жирный?

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:56, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Потому что он мог остановить щелчок Таноса перчаткой бесконечности, но тупанул.



1.5 , Аноним ( 5 ), 22:23, 12/11/2020 [ответить] –1 + / – > Ранее корректность адреса и идентификаторы Ed25519 не проверялись А вот написали бы на руст -- проверялись бы. Руст автоматически понимает, когда где что проверять. Вот такой вот необыкновенный язык.

1.6 , Аноним ( 6 ), 22:35, 12/11/2020 [ответить] +1 + / – Перестаньте использовать Tor. В настоящее время цель проекта Tor - чтобы всем пришлось использовать Tor со всеми его намеренными недостатками (которые not a bug, won't fix, by design и on purpose) и уязвимостями. (Альтернативы не будет, всех её участников будут нещадно давить, хотя даже давить не надо, это и так убыточно, сейчас большая часть узлов действует на деньги заинтересованных лиц) Тор изначально был взломан полностью, просто раньше об этом никто, кроме нужных людей, не знал, но потом это выплыло, а альтернативы не появилось. Это как с виндой - хочешь, не хочешь - а будешь юзать 10ку с телеметрией. И как со смартфонами - хочешь, не хочешь, а придётся заплатить за китайское дерьмо со spyware, DRM и TEE.

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:47, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поздравляю с повышением!

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:20, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можете написать список его проблем? Я не тролль, действительно хочу знать.