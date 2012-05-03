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Обновление Tor 0.3.5.12, 0.4.3.7 и 0.4.4.6 с устранением уязвимости

12.11.2020 21:05

Представлены корректирующие выпуски инструментария Tor (0.3.5.12, 0.4.3.7 и 0.4.4.6), используемого для организации работы анонимной сети Tor. В новых версиях устранена проблема с безопасностью, которая в ряде случаев может использоваться для наблюдения за характером трафика для ограниченного числа цепочек. Для блокирования проблемы на релеях перед прикреплением цепочек реализована более тщательная проверка соответствия канала и ожидающих цепочек. Ранее корректность адреса и идентификаторы Ed25519 не проверялись для ожидающих цепочек, что могло использоваться для MITM-атаки.

Опасность атаки оценивается как низкая, так как чтобы расшифровать трафик релея атакующему необходимо каким-то образом получить onion-ключи этого релея. Тем не менее, атакующий может открыть канал на своём релее и организовать проброс трафика через него, что позволит анализировать трафик от одного релея к другому.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/no...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.2 и дистрибутив Tails 4.12
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.4
  4. OpenNews: Атака на пользователей Tor, в которую вовлечено четверть мощности выходных узлов
  5. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.11, 0.4.2.8 и 0.4.3.6 с устранением DoS-уязвимости
  6. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.10, 0.4.1.9 и 0.4.2.7 с устранением DoS-уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54074-tor
Ключевые слова: tor
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:13, 12/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Почему тор такой жирный? Существуют лайтвейт реализации?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:36, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное нужно срочно переписать на джава, чтобы это считалось лайтвейт?
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:42, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3MB это жирный?
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:56, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что он мог остановить щелчок Таноса перчаткой бесконечности, но тупанул.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:23, 12/11/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ранее корректность адреса и идентификаторы Ed25519 не проверялись

    А вот написали бы на руст -- проверялись бы. Руст автоматически понимает, когда где что проверять. Вот такой вот необыкновенный язык.

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:35, 12/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Перестаньте использовать Tor. В настоящее время цель проекта Tor -  чтобы всем пришлось использовать Tor со всеми его намеренными недостатками (которые not a bug, won't fix, by design и on purpose) и уязвимостями. (Альтернативы не будет, всех её участников будут нещадно давить, хотя даже давить не надо, это и так убыточно, сейчас большая часть узлов действует на деньги заинтересованных лиц) Тор изначально был взломан полностью, просто раньше об этом никто, кроме нужных людей, не знал, но потом это выплыло, а альтернативы не появилось. Это как с виндой - хочешь, не хочешь - а будешь юзать 10ку с телеметрией. И как со смартфонами - хочешь, не хочешь, а придётся заплатить за китайское дерьмо со spyware, DRM и TEE.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:47, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздравляю с повышением!
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:20, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете написать список его проблем? Я не тролль, действительно хочу знать.
     
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