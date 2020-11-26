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Выпуск nginx 1.19.5 сервера приложений Unit 1.21.0

26.11.2020 10:18

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.5, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Добавлена новая опция командной строки "-e", позволяющая указать альтернативный файл для записи лога ошибок, который будет использоваться вместо лога, заданного в настройках. Вместо имени файла можно указать специальное значение stderr.
  • При сборке разных модулей-дополнений теперь можно использовать общие исходные файлы.
  • Исправлены ошибки, связанные с работой фильтров тела сообщений, закрытием соединений SSL и возникновением ошибки "upstream sent frame for closed stream" при работе с бэкендами gRPC.

Дополнительно можно отметить релиз сервера приложений NGINX Unit 1.21, предлагающего решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новом выпуске NGINX Unit предоставлена возможность использования регулярных выражений (PCRE) при определении маршрутов и фильтрации запросов. Например: 


      "match": {
                "uri": "~\\.jpe?g$"
            },

Другим значительным улучшением стала поддержка многопоточной обработки запросов в процессах приложений. Для каждого процесса приложениях теперь можно определить число потоков, используемых при обработке запросов, что позволяет экономить память по сравнению с ответвлением отдельных процессов. Многопочные обработчики реализованы для Java, Python, Perl и Ruby. При использовании ASGI каждый поток в каждом процессе приложения выполняется асинхронно. Настройка числа потоков осуществляется при помощи нового параметра "threads".

В модуле для Python обеспечена совместимость с Python 3.9 и добавлена поддержка старых приложений, использующих интерфейс ASGI 2.0. Для выбора между ASGI и WSGI предложен параметр "protocol".

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.4
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.20.0
  4. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
  5. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54148-nginx
Ключевые слова: nginx, unit
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  • 1.1, Vlad Violentiy (?), 10:22, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда уже quic в апстирме будет?
     
     
  • 2.2, Программист (?), 10:30, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что он конкретно ВАМ даст? Вы делали тесты и у вас есть реальный прирост в скорости в реальных цифрах?
     
     
  • 3.9, anonymous (??), 12:05, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот я делал. И у меня реально есть прирост для коротких сообщений. Что дальше? :)
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:08, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ждать
     
  • 2.3, Ilya Indigo (ok), 10:59, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Quic никогда не будет!
    HTTP/3, не раньше чем появится окончательный стандарт.
     
     
  • 3.5, leibniz (ok), 11:02, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а пруф можно, пожалуйста?..
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:26, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > HTTP/3, не раньше чем появится окончательный стандарт.

    А стандарт не появится, потому что гугловцы выпускают новый QUIC в среднем раз в два месяца. Это их собственный протокол, имеют право.

     
  • 2.4, Разработчики nginx (?), 11:01, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vlad Violentiy, скоро.
     

  • 1.6, ano (??), 11:18, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    При сборке разных модулей-дополнений теперь можно использовать общие исходные файлы.

    А после дождя будет ясная погода™

     
  • 1.7, Аноним (7), 11:57, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А запятую поставить в новости? Или и
     
     
  • 2.8, odd.mean (ok), 12:02, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже предложил исправление, дело за модераторами.
     
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