Выпуск nginx 1.19.4

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.4, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Добавлены директивы "ssl_conf_command", "proxy_ssl_conf_command", "grpc_ssl_conf_command" и "uwsgi_ssl_conf_command", при помощи которых можно задать произвольные параметры для настройки OpenSSL. Например, для приоритизации шифров ChaCha и расширенной настройки шифров TLSv1.3 можно указать ssl_conf_command Options PrioritizeChaCha; ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;

Добавлена директива "ssl_reject_handshake", которая предписывает отвергать все попытки согласования SSL-соединений (например, можно использовать для отклонения всех обращений с неизвестными именами хостов в поле SNI). server { listen 443 ssl; ssl_reject_handshake on; } server { listen 443 ssl; server_name example.com; ssl_certificate example.com.crt; ssl_certificate_key example.com.key; }

В почтовый прокси добавлена директива proxy_smtp_auth, позволяющая аутентифицировать пользователя на бэкенде при помощи команды AUTH и механизма PLAIN SASL.



