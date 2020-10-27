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Выпуск nginx 1.19.4

27.10.2020 22:09

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.4, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Добавлены директивы "ssl_conf_command", "proxy_ssl_conf_command", "grpc_ssl_conf_command" и "uwsgi_ssl_conf_command", при помощи которых можно задать произвольные параметры для настройки OpenSSL. Например, для приоритизации шифров ChaCha и расширенной настройки шифров TLSv1.3 можно указать 
    
   ssl_conf_command Options PrioritizeChaCha;
   ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
  • Добавлена директива "ssl_reject_handshake", которая предписывает отвергать все попытки согласования SSL-соединений (например, можно использовать для отклонения всех обращений с неизвестными именами хостов в поле SNI). 
    
    server {
        listen 443 ssl;
        ssl_reject_handshake on;
    }

    server {
        listen 443 ssl;
        server_name example.com;
        ssl_certificate example.com.crt;
        ssl_certificate_key example.com.key;
    }
  • В почтовый прокси добавлена директива proxy_smtp_auth, позволяющая аутентифицировать пользователя на бэкенде при помощи команды AUTH и механизма PLAIN SASL.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.20.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.3 и njs 0.4.4
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.2 и njs 0.4.3
  5. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53976-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:40, 27/10/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Этот nginx ваш нахой не нужон!
     
     
  • 2, th3m3 (ok), 00:06, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай угадаю, поди апач нужен?
     
     
  • 3, Аноним (3), 00:16, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lighttpd же.
     
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