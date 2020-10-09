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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.20.0

09.10.2020 10:18

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.20, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии для языка Python реализована поддержка программного интерфейса ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), который разработан как замена WSGI, нацеленная на обеспечение взаимодействия серверов, фреймворков и приложений, поддерживающих работу в асинхронном режиме. NGINX Unit автоматически определяет применяемый в Python-приложении интерфейс (ASGI или WSGI). Конфигурация ASGI аналогична ранее предлагавшимся настройкам для WSGI.

Другие изменения:

  • В модуль Python добавлен встроенный сервер WebSocket, который можно использовать в приложениях, совместимых со спецификацией ASGI Message Format 2.1.
  • Инициализация модуля PHP теперь производится до его помещения в chroot, что позволяет загружать все доступные в системе дополнения.
  • В список поддерживаемых MIME-типов добавлены изображения AVIF и APNG.
  • Тестовый набор переведён на использования pytest.
  • Обеспечено автоматическое монтирование изолированной ФС /tmp в chroot-окружениях.
  • Через переменную $host предоставлен доступ к нормализованному значению заголовка "Host" из запроса.
  • Добавлена опция "callable" для установки вызываемых имён Python-приложений.
  • Обеспечена совместимость с PHP 8 RC 1.
  • В объект "isolation" добавлена опция "automount" для отключения автоматического монтирования зависимостей для модулей поддержки языков.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.3 и njs 0.4.4
  3. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  4. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53859-nginx
Ключевые слова: nginx, unit
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, zo0M (ok), 10:30, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Круто) Хорошая новость с утра!
     
  • 1.2, Иваня (?), 10:39, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто им в проде пользуется? Какие юз кейсы?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:40, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь понимает для чего это?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:10, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложные роутинги с полноценной серверной логикой?
     
  • 2.5, лютый жабби__ (?), 11:25, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для неосиляторов haproxy )
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:38, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что там с судом, интересно.
     
     
  • 2.7, flkghdfgklh (?), 12:10, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Каким судом, ванька?
    NGINX Unit не имеет никакого отношения к Nginx, разработан с нуля и на него рамблер-сбербанк даже в российских судах не замахивались
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:19, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >разработан с нуля

    можно подумать для суда это припятствие

     
  • 2.10, Аноним (10), 13:04, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в июне была инфа
    на территории РФ дело закрыли, Rambler претензий не имеет и передала дела Lynwood
    в США Lynwood подала иск в Калифорнии на F5, требования $750 млн ущерба и признать nginx+ своей собственностью
    больше в новостях не натыкался о развитии событий
     

  • 1.9, Gogi (??), 12:39, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что именно полезного делает этот... гм... "сервер приложений", помимо "параметры запуска которых можно изменять"?
     
     
  • 2.11, Вшталик (?), 13:17, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что именно полезного делает этот... гм... "сервер приложений", помимо "параметры запуска
    > которых можно изменять"?

    Гонять пых в контейнере несколько удобнее чем через fastcgi обвязочку.
    Однако не уверен в том что данный вариант будет шустрее и менее текуч.

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:48, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    использую systemd - доволен.
     
     
  • 2.13, ani (?), 14:37, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй голову
     
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