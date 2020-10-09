Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.20.0

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.20, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска. В новой версии для языка Python реализована поддержка программного интерфейса ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), который разработан как замена WSGI, нацеленная на обеспечение взаимодействия серверов, фреймворков и приложений, поддерживающих работу в асинхронном режиме. NGINX Unit автоматически определяет применяемый в Python-приложении интерфейс (ASGI или WSGI). Конфигурация ASGI аналогична ранее предлагавшимся настройкам для WSGI. Другие изменения: В модуль Python добавлен встроенный сервер WebSocket, который можно использовать в приложениях, совместимых со спецификацией ASGI Message Format 2.1.

Инициализация модуля PHP теперь производится до его помещения в chroot, что позволяет загружать все доступные в системе дополнения.

В список поддерживаемых MIME-типов добавлены изображения AVIF и APNG.

Тестовый набор переведён на использования pytest.

Обеспечено автоматическое монтирование изолированной ФС /tmp в chroot-окружениях.

Через переменную $host предоставлен доступ к нормализованному значению заголовка "Host" из запроса.

Добавлена опция "callable" для установки вызываемых имён Python-приложений.

Обеспечена совместимость с PHP 8 RC 1.

В объект "isolation" добавлена опция "automount" для отключения автоматического монтирования зависимостей для модулей поддержки языков.



