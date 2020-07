2.68 , FixingGunsInAir ( ok ), 17:36, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – На Android иметь root-доступ уже моветон, падазрительна и ты опасен. Google постарался, чтобы так и было.

Как только ты его заимеешь, взвоют всякие Google Pay и прочие интернет-банки. И им плевать, что ты просто хотел записывать звонки, когда Google это запретил на уровне Android, например. Или хочешь иметь прочие плюшки.

3.75 , Аноним ( 75 ), 17:54, 20/07/2020 Гугл уже запретил устанавливать magisk?

4.79 , FixingGunsInAir ( ok ), 18:03, 20/07/2020 > Гугл уже запретил устанавливать magisk? Нет. Но противники root-ов вроде интернет-банков используют RootBeer и прочие детектилки. И только почуяв неладное - сразу включают алярма, у нас хацкир, хер тебе а не интернет-банк. И Google Pay тоже умеет детектить неумелый root.

4.101 , DerRoteBaron ( ok ), 21:05, 20/07/2020 Сделал надежное обнаружение, через TEE и доверенную загрузку. Так что пока чипы Qualcomm не сломают, с рутом снова будет сложно жить

3.78 , Crazy Alex ( ok ), 18:01, 20/07/2020 Молчат как рыба об лёд - rootcloak работает прекрасно

3.102 , Аноним ( 102 ), 21:10, 20/07/2020 Поэтому до сих пор сижу на хайвей 4с про 7.1. Рут есть, Тинькофф банк всегда работал, Сбер тоже вроде стал работать, за исключением биометрии.