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|1.3, Аноним (3), 14:22, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Чувствую, что root совсем заблокируют на новых девайсах. Не к добру это...
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|2.68, FixingGunsInAir (ok), 17:36, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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На Android иметь root-доступ уже моветон, падазрительна и ты опасен. Google постарался, чтобы так и было.
Как только ты его заимеешь, взвоют всякие Google Pay и прочие интернет-банки. И им плевать, что ты просто хотел записывать звонки, когда Google это запретил на уровне Android, например. Или хочешь иметь прочие плюшки.
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|4.79, FixingGunsInAir (ok), 18:03, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гугл уже запретил устанавливать magisk?
Нет. Но противники root-ов вроде интернет-банков используют RootBeer и прочие детектилки. И только почуяв неладное - сразу включают алярма, у нас хацкир, хер тебе а не интернет-банк. И Google Pay тоже умеет детектить неумелый root.
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|4.101, DerRoteBaron (ok), 21:05, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделал надежное обнаружение, через TEE и доверенную загрузку. Так что пока чипы Qualcomm не сломают, с рутом снова будет сложно жить
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|3.102, Аноним (102), 21:10, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому до сих пор сижу на хайвей 4с про 7.1. Рут есть, Тинькофф банк всегда работал, Сбер тоже вроде стал работать, за исключением биометрии.
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|1.4, Аноним (4), 14:23, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Уязвимости, которые мы заслужили. Теперь вирусняк для Android может устроить пожар, ну, офигенно.
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|2.20, n00by (ok), 15:16, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пожар это пол беды. Представьте, что в жарком споре настало время написать бомбический коммент, и тут опа.
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|4.64, mos87 (ok), 17:19, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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rust сырой поэтому не горит
его сначала просушить надобно
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|3.46, Аноним (46), 16:40, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отличная идея написать на Rust прошивку зарядника, которая будет сжигать топовые смартфоны😈.
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|3.97, ann (??), 19:22, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До сиих пор ничего не написали а тут напишут. Ну конечно.
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|3.57, Аноним (4), 17:03, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Хрен с ним, с железом. Горящий смартфон может нанести намного больше урона, чем, собственно, потеря железа)
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|4.84, Антон (??), 18:22, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ключевое здесь "может". Тпшек спящих в обнимку с телефоном не жалко.
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|5.118, Аноним (4), 23:44, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты недальновидный. Причём тут ТПшки, спящие в обнимку с телефоном. Твоя хата сгорит вместе с телефоном (а может и вместе с тобой) - тебя тоже не жалко будет.
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|3.108, Аноним (108), 22:27, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вирусы которые уничтожают железо --- не в новость вообще.
Однако давненько таких не было.
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|2.93, Аноним (93), 18:59, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уязвимости, которые мы заслужили. Теперь вирусняк для Android может устроить пожар, ну,
> офигенно.
А уже давно как городская легенда среди параноеков ходил слух, что китайские смартфоны снабжены кодом, чтобы по команде китайских властей взрывать батареи, вот теперь так сказать пруфы подоспели, хреново что судя по новости намёк идёт не на то, что нужно как-то обезопасить смартфоны залатав дыру грамотным патчем, а ветер дует в сторону того, что а даваёте-ка мы везде запретим прошивки и обновления. Это же просто праздник для корпорастов и вендоров. Только вот смартфон без рута и возможности кастомных прошивок и даром адекватным людям не нужон
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|1.5, Аноним (75), 14:26, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Красиво. Раньше, помнится, мониторы сжигали, направляя луч в одну точку (не уверен, насколько это полезно для пользователя, но рентгеновское излучение при этом выделялось и наверное больше, чем при нормальной работе). Взрывать батарейки лаптопов ещё крутая фишка, там наверно тоже с китайскими зарядками подобная развлекуха.
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|2.11, Аноним (38), 14:51, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что-то у меня вызывает сомнение возможность направить луч в одну точку экрана достаточно длительное время. Чтобы это сделать, нужно в горизонтальную и вертикальную отклоняющие катушки подать постоянный по величине ток. А схемы генерации оклоняющих токов не способны выдавать постоянный ток.
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|3.13, Аноним (75), 14:59, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там какая-то фичебага в контроллере была. Во всяком случае, как говорят, люминофор выжигался вполне успешно.
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|3.29, Аноним (108), 16:03, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это были векторные мониторы, их принцип работы заключался как раз в программном управлении лучом. И схемы были соответствующие.
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|3.98, Аноним (98), 19:46, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Достаточно в них вообще не подавать ток - и посередине экрана будет яркая точка.
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|2.30, Аноним (108), 16:08, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но рентгеновское излучение при этом выделялось и наверное больше, чем при нормальной работе
Откуда ему там взяться? Для этого энергия электронов должна быть на несколько порядков выше.
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|2.52, Michael Shigorin (ok), 16:55, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> (не уверен, насколько это полезно для пользователя, но рентгеновское
> излучение при этом выделялось и наверное больше, чем при нормальной работе)
ЭМИ от ЭЛТ валит в зависимости от интенсивности пучка электронов, бишь оценить можно по яркости свечения люминофора. И валило оно ещё в девяностых больше сзади, чем непосредственно спереди (помню замеры СЭС у нас на кружке с "мазовиями" и 1840).
Пользователю что ЭЛТ, что нынешних экранов и книг всяко показано хоть раз в час вдаль смотреть хотя бы минутку. Пойду-ка, кстати, деревьями под небом голубым полюбуюсь...
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|1.7, InuYasha (??), 14:30, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А ещё, помнится, был вирус, который сжигал контроллеры Adaptec, чтоб они выделяли ядовитые газы.
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|2.18, Xasd5 (?), 15:04, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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да, да, то есть не просто сжигал, а именно таким образом чтобы ядовитые газы..
просто так сжечь любой хакер сможет -- и только настоящий может ядовитый газ
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|3.82, Аноним (82), 18:16, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все было не совсем так. Ядовитые, особо удушливые газы выделял владелец дохлого контроллера.
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|4.72, Michael Shigorin (ok), 17:45, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помнится, zmeuka@ рассказывал, как один его знакомый для казины, что ли, мучался выбором названия сайта. Ну он возьми да подскажи.
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|1.8, InuYasha (??), 14:35, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>предложено усилить защиту от неавторизированной модификации прошивок,
Ага, всё время, когда читаю такие исследования, возникает это стойкое чувство, делаются они для того чтоб убедить массы в том что лучше всё закрыть, запроприетарить, заДРМить и т.д.
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|2.9, Аноним (75), 14:48, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Просто оплачено эпл, у них там кабели с дрм. Мне кажется более правильным будет обучить массы, что это всё-таки очень опасные девайсы и пожар от них только так случается. Но зарядки с обновлением прошивки… Это мы свернули куда-то не туда. По факту уже сегодня всё задрмлено и прошпионено, даже зарядки, даже провода.
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|3.14, Аноним (38), 15:01, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В самой возможности перепрошивать зарядку, управляемую микроконтроллером плохого нет. Но надо, чтобы это делалось через отдельный физический интерфейс, который только для перепрошивки.
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|4.23, Аноним (23), 15:28, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А для чего ее вовсе надо перепрошивать, еще быстее заряжаться будет или что?
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|4.73, FixingGunsInAir (ok), 17:47, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И в случае, если баг в прошивке микроконтроллера будет подтверждён, предлагать обращаться всем пользователям в авторизованные СЦ для разбора и перепрошивки зарядки.
P.S. Зарядки, себестоимость которой несколько баксов и с дизайном, который изначально не допускает разборки.
XD
Спасибо, доставил.
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|3.54, Michael Shigorin (ok), 16:59, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну про возможности утечки информации с устройства с участием USB-зарядки ещё годы назад говорили -- мол, не стоит предполагать, что оно тупо источник тока.
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|2.22, Аноним (22), 15:16, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>предложено усилить защиту от неавторизированной модификации прошивок
Ну норм, чё. Т.е. в железках-реципиентах полностью отсутствует аппаратная защита от перенапряжения ценой в пару центов (типа варистора, ну или компаратора + P-MOSFET для бохатых). Но "мы" будем последовательно наворачивать программную часть, пока это не решит проблему ("Я тебе говорил, что такое безумие?....")
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|3.39, КО (?), 16:27, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>отсутствует аппаратная защита
Увы и ах, но современные аккумуляторы слегка горючи. А все хотят быстрой зарядки. Поэтому сначала заряжают мощно, но недолго. А как малость зарядится, так начинают снижать - иначе кирдык. Собственно если убрать эту проверку и оставить первоначально допустимый уровень - то и будет кирдык.
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|4.48, Аноним (22), 16:43, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А все хотят быстрой зарядки. Поэтому сначала заряжают мощно, но недолго.
>А как малость зарядится, так начинают снижать - иначе кирдык.
Ну вот про то и речь, что приемник должен быть чуть умнее скрутки из проводов. Батарейные блоки даже у древних ноутбуков, например, вполне самостоятельная весчь. Каждую банку отслеживает (ну или по паре банок) и по току и по температуре, и предохранители свои сам пережигать умеет "в любой непонятной ситуации". А тут какая-то дичь.
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|4.51, Аноним (46), 16:50, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема скорее всего в том, что есть устройства в принципе не способные принять 20V ведь дефолтное напряжение 5V и уметь принимать больше никто не обязан. А если есть DC-DC преобразователь 20V -> 4.2V, то проблем быть не должно независимо от того какое напряжение подать, пока оно в этом диапазоне.
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|2.56, Michael Shigorin (ok), 17:01, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Хе-хе... старую истину "тише едешь - дальше будешь" никто не отменял.
Объективности ради, вторая часть той поговорки -- "от того места, куда едешь". :)
Хотя подзабылась она тоже не на ровном месте, поди...
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|1.17, Аноним (17), 15:04, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Зачем зарядке прошивка? Зачем в зарядке прошивку обновлять? А зачем запрет на обновление прошивки в зарядке кому угодно?
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|2.26, НяшМяш (ok), 15:48, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Контроллеру надо общаться с зарядкой для согласования поддерживаемых протоколов. Раньше всё решалось резисторами, когда надо 5В 0.5А, а когда надо 5В 2А. А сейчас наплодили же и 9В и 12В. Поэтому и можно очень легко сжечь - телефон попросил 5В 2А, а ему зарядка влупит 12В на вход.
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|3.31, Аноним (22), 16:09, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Предлагаю автору этого "протокола" выкинуть из дома предохранители на силовом вводе за ненадобностью, а к вводной шине прилепить бумажный договор с поставщиком электроэнергии. В нем же (в договоре) нормируется напряжение, чего ещё выдумывать-то?
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|4.69, Аноним (69), 17:38, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот только именно предохранители от подачи 1000Вольт не помогут ни разу... И вообще защита от _перенапряжения_ на входе в квартиру - редкость редкостная.
А автоматы на входе стоят от превышения по току, что возникает обычно в связи с проблемами не снаружи, а изнутри периметра.
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|5.85, Аноним (81), 18:23, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вот только именно предохранители от подачи 1000Вольт не помогут ни разу..
Вот прям, чтобы все осталось "живое" в квартире - да не помогут. Но I=U/R никто не отменял. И допустим, двигатель холодильника,пыхнув на прощание вызовет бросок тока, который с большой вероятностью и выбьет автомат, хотя может и "гореть веселеньким пламенем", да.
А тут без вариантов, дали на вход 20В вместо 5В - "ну штош, обугливаемся".
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|3.89, OpenEcho (?), 18:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Раньше всё решалось резисторами, когда надо 5В 0.5А, а когда надо 5В 2А.
Я позволю себе подкорректировать, т.к. сказанное не есть правильно.
С помощью только резисторов так сделать нельзя. Потребляемый ток зависит от нагрузки, а не от блока питания. Вы не можете заставить нагрузку потреблять определенный вами ток при том же самом напряжении.
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|4.103, анонимм (?), 21:22, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, нагрузка не сможет жрать больше чем её сопротивление позволяет, но и не сможет выжрать больше, чем даст ограничительный диод.
Ну, а если напругу поднять, то при том же сопротивлении ток потечёт больший, так что и жрать больше будет.
А ограничительный резистор, это почти как внутреннее сопротивление источника тока, но только с учётом падения напруги на нём.
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|5.105, трурль (?), 21:36, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет там никаких ограничительных резисторов, а тем более диодов (это вообще бред). Зарядная автоматика устроена гораздо сложнее вашего примитивного представления. Зачем писать на темы, в которых ничего не смыслите?
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|5.106, OpenEcho (?), 21:52, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не сможет выжрать больше, чем даст ограничительный диод.
Это что то новое в электронике !
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|4.104, трурль (?), 21:31, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Было, было такое. Некоторые шибко умные «зарядки» (термин неверный, но прижился) ограничивали отдаваемый ток на уровне 0.5А. Чтобу получить больше нужно было подключить к сигнальным линиям кабеля резистор определенного сопротивления. У разных производителей по-разному, см. в гугле кучу инструкций по доработке. Тогда «зарядка» «думала» что поключили правильный дивайс и отключала это ограничение.
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|1.19, CPP (??), 15:07, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Это же элементарно, принимающая сторона не должна доверять передающей.
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|2.40, КО (?), 16:30, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но тогда в нее должен быть встроен свой блок питания на те же 220 - а тогда накой тебе будет выносной?
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|3.44, Аноним (44), 16:38, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если телефон поддерживает зарядку от 24В то он должен заряжаться от 24В. Если подано большее напряжение, то он не должен заряжаться вообще. Неужели это нерешимая техническая проблема?
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|4.58, Аноним (46), 17:03, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Представь, что у тебя транзистор контролирующий ток пробиваемый напряжением выше 5 вольт и в него прилетает молния в миллион вольт. Как от такого защитится? И решение должно быть дешёвым, компактным и лёгким!
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|6.91, Аноним (46), 18:50, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Современные смарфоны неразборные, так, что выгорание плавкого предохранителя превратит устройство в кирпич. Электромеханические довольно не компактные. А транзисторные... давайте просто не будем экономить и поставим топовые транзисторы в понижающий преобразователь, вместо низковольтных. Это конечно решение для данной уязвимости, но молнию правда не удержит ни один из вариантов, даже 10кВ не удержит.
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|7.110, Аноним (110), 22:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть же компактные многоразовые предохранители, в которых скажем так метал не одним куском. И то давно есть.
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|4.60, Michael Shigorin (ok), 17:04, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если телефон поддерживает зарядку от 24В то он должен заряжаться от 24В.
> Если подано большее напряжение, то он не должен заряжаться вообще.
Чисто в духе defensive programming напомню, что от двадцати киловольт может быть не очень с руки отказываться. А так-то да, только это рассыпуха (плюс три копейки) и головой думать (плюс ещё три копейки)... чтоб такое продать, надо, чтоб сперва жареный гусь ущипнул.
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|4.90, OpenEcho (?), 18:47, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это делается элементарно просто. Другое дело, что в масс продакшене любая пол-копеечная деталька превращается в полне реальные расходы. И тут манагер принимает решение, насколько актуальна такая защита и базируясь на статистике, что мало кто сует юсб в 220, решает не имплементировать. Вы посмотрите на компьютерные блоки питания, где разработчиками предусмотренны на платах защитные компоненты, но детали тупо не впаены, то же самое и с телефонами
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|5.111, Аноним (110), 22:35, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы посмотрите на компьютерные блоки питания, где разработчиками предусмотренны на платах защитные компоненты, но детали тупо не впаены,
вот честно, уже более десятка лет таких не видел. А всё почему? Сам не покупаю говна ни себе ни в организацию, и знакомых учу тому же - и видимо удачно.
И сам не эникейщик.
А вот Вы, если такое видите - видимо пора профессионально развиваться...
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|6.114, OpenEcho (?), 22:56, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А вот Вы, если такое видите - видимо пора профессионально развиваться...
Откуда вас здесь столько понтовых телепатов то?!
Причем жутко не воспитанных, без пердежа в чью либо сторону, ну просто видимо день насморк пошел...
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|1.21, None (??), 15:16, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Вот когда пользователю что-то надо перепрошить, так хрен, инструкция на три страницы, а чуть что - кирпич.
А тут - раз - и обновилось.
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|1.25, Аноним (25), 15:39, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Я так понимаю, что на сечении проводов кабеля сэкономили, НО зато теперь мы приделаем 100500 разных (закрытых и несовместимых между собой) микросхем с той и другой стороны, И попробуем теперь, вместе с ЭТИМ вот со всем ВЗЛЕТЕТЬ! ;)
Что не летит?!?!? :( Но зато дымится хорошо! ;)
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|2.27, НяшМяш (ok), 15:50, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не только в сечении дело, а ещё и в напряжении. Всякие QuickCharge помимо стандартных 5В поддерживают 9В, 12В и даже выше. Тут уже гореть контроллеры начинают, сечение уже совершенно не важно )
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|3.33, Аноним (108), 16:19, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не только в сечении дело, а ещё и в напряжении.
Учи закон Ома. Это взаимосвязанные вещи. Напряжение повышают в том числе для того, чтобы можно было продолжать использовать провода с малым сечением.
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|4.43, Аноним (-), 16:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гм... Вы оба не разбираетесь в электронике. Только в электрике. Провода там вполне потянут 20А 12В, продемонстрированные на мультиметре. Насколько могу разобрать, в первом "горючем" эксперименте выгорел MOSFET, во втором - микросхема контроллера. Т.е. в обоих случаях (как и всегда при превышении напряжения) выгорели полупроводниковые детали - в них всегда очень строго с превышениями. Всё остальное намного более дубовое (за что и люблю старую электронику). Пожар маловероятен - корпуса сейчас в 99% случаев делаются из малогорючих пластиков.
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|5.59, Аноним (75), 17:04, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то будучи школьником, я игрался с латром, и мм, как тебе сказать… Один из выводов, которые я получил, заключается в том, что… Провода греются, а уж если они скручены узлом… И уж если словить кз (не важно в зарядке или акб, последнее так приведёт ещё и к гарантированному взрыву) по любой из причин, то пожар случится с крайне высокой вероятностью. Пластик замечательно обтечёт и что-нибудь воспламенит, а "плохие" пластики так и горят прекрасно, и выделяют сверхтоксичные соединения при нагревании.
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|7.65, Аноним (75), 17:23, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос тут конечно больше в том, через сколько вдохов подопытный отключится, а не в токсическом действии. Ставлю на 1, примерно. Ну, в зависимости от концентрации, в принципе. Хотя вот не помню, какой это пластик, помню что некоторые производители пихали его в потенциально самовозгорающиеся приборы. С пластиками вообще какая-то беда: ради копейки экономии, изделия, ничуть не смущаясь, будут производить из разлагающихся токсичных пластиков. И со временем те будут всё больше чадить.
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|6.115, naki (?), 23:30, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Провода греются
Есть провода с термостойкой изоляцией, которые используются в паяльниках. Они не плавятся, просто дубеют. Я делал переноски из них. Сверху еще надевал полиэтиленовую оболочку. Так вот в случае перегруза или кз эта оболочка стекалась лужу, а изоляции в проводах хоть бы что. Только вот тонкие они. Но посыл понятен.
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|6.116, naki (?), 23:35, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда-то будучи школьником, я игрался с латром
Интересно, что будет, если 36-вольтовую лампочку воткнуть в 220В? Спираль моментально сгорит, только и всего, лампочка станет нерабочей. А если в вольт 100 (которые можно получить от латра), то она взорвется, а осколки могут в глаз попасть. Вот так 100 вольт опаснее, чем 220.
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|5.63, Аноним (46), 17:12, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если провода 20А держат, то чего никто не рискует по ним больше 2А пускать? С 20А можно ведь целых 100 ватт передать на стандартных 5 вольтах.
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|6.95, OpenEcho (?), 19:02, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Если провода 20А держат, то чего никто не рискует по ним больше 2А пускать?
A=I*R
Где A - выделенное тепло на проводах. Меньше сечение проводов => больше сопротивление => больше потери. Имеено поэтому делаются линии высоковольтных передач где не возможно полностью избавиться от сопротивления проводов и единственное что остается регулировать - ток. Используя заком P=U*I задирают по максимуму напряжение чтобы уменьшить ток и как результат - уменьшить потери в проводах.
Проблема больше не в самих проводах, а касаемо телефонов, - в разьемах, где в основном в точке соединения возникает значительно большое сопротивление и как результ потеря энергии на нагрев
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|5.119, НяшМяш (ok), 23:48, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу где тут противоречие с тем что я сказал ) Собственно аноним указал на якобы недостаточное сечение проводов, а я ответил, что при превышении напряжения с тем же током (на которые рассчитаны провода) принимающая сторона без защиты сделает весёленький пшик. Просто потому что закон Ома )
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|2.42, КО (?), 16:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет на аккумуляторе. Он может при разных уровнях заряда и температуры заряжаться определенным током (по силе и напряжению), а может полыхнуть.
Т.е. если не доверять внешнему бп - надо делать свой внутри телефона. А все хотят сделать тонкий и легкий. Поэтому телефон говорит бп что требуется сейчас и дальше как повезет.
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|2.45, Аноним (44), 16:40, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особенно учитывая что зарядка сейчас работает по какому-то стандарту или их набору, а если вдруг выйдет новый стандарт зарядки, то скорее всего а) нужно будет менять аппаратную часть б) всегда лучше чтобы юзер купил новое устройство
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|1.47, Аноним (47), 16:42, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А всего-то надо сделать рычажок на блоке питания:
"Перепрошивка разрешена: ВКЛ/ВЫКЛ".
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|1.49, Аноним (49), 16:43, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Атака применима к зарядным устройствам, поддерживающим обновление прошивки
Да блин, что?
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|1.74, Аноним (74), 17:52, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Атака применима к зарядным устройствам, поддерживающим обновление прошивки и не использующим верификацию загружаемого кода по цифровой подписи.
Ну это полный треш. Мало что возможна прошивка устройства, которе в принципе не должно прошиваться, так еще и заливай что хочешь. Это и атакой толком не назовешь - с тем же успехом можно примотать к смартфону гранату и называть атакой выдергивание чеки.
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