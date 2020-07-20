2.27 , НяшМяш ( ok ), 15:50, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не только в сечении дело, а ещё и в напряжении. Всякие QuickCharge помимо стандартных 5В поддерживают 9В, 12В и даже выше. Тут уже гореть контроллеры начинают, сечение уже совершенно не важно )

3.33 , Аноним ( 108 ), 16:19, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Не только в сечении дело, а ещё и в напряжении. Учи закон Ома. Это взаимосвязанные вещи. Напряжение повышают в том числе для того, чтобы можно было продолжать использовать провода с малым сечением.

4.43 , Аноним ( - ), 16:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Гм... Вы оба не разбираетесь в электронике. Только в электрике. Провода там вполне потянут 20А 12В, продемонстрированные на мультиметре. Насколько могу разобрать, в первом "горючем" эксперименте выгорел MOSFET, во втором - микросхема контроллера. Т.е. в обоих случаях (как и всегда при превышении напряжения) выгорели полупроводниковые детали - в них всегда очень строго с превышениями. Всё остальное намного более дубовое (за что и люблю старую электронику). Пожар маловероятен - корпуса сейчас в 99% случаев делаются из малогорючих пластиков.

5.59 , Аноним ( 75 ), 17:04, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда-то будучи школьником, я игрался с латром, и мм, как тебе сказать… Один из выводов, которые я получил, заключается в том, что… Провода греются, а уж если они скручены узлом… И уж если словить кз (не важно в зарядке или акб, последнее так приведёт ещё и к гарантированному взрыву) по любой из причин, то пожар случится с крайне высокой вероятностью. Пластик замечательно обтечёт и что-нибудь воспламенит, а "плохие" пластики так и горят прекрасно, и выделяют сверхтоксичные соединения при нагревании.

6.61 , Michael Shigorin ( ok ), 17:06, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну далеко не сверх-, но дышать той хлорорганикой и впрямь не полезно.

7.65 , Аноним ( 75 ), 17:23, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос тут конечно больше в том, через сколько вдохов подопытный отключится, а не в токсическом действии. Ставлю на 1, примерно. Ну, в зависимости от концентрации, в принципе. Хотя вот не помню, какой это пластик, помню что некоторые производители пихали его в потенциально самовозгорающиеся приборы. С пластиками вообще какая-то беда: ради копейки экономии, изделия, ничуть не смущаясь, будут производить из разлагающихся токсичных пластиков. И со временем те будут всё больше чадить.

7.112 , Аноним ( 110 ), 22:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В большинстве - как раз сверх. Одни диоксины чего стОят.

6.115 , naki ( ? ), 23:30, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Провода греются Есть провода с термостойкой изоляцией, которые используются в паяльниках. Они не плавятся, просто дубеют. Я делал переноски из них. Сверху еще надевал полиэтиленовую оболочку. Так вот в случае перегруза или кз эта оболочка стекалась лужу, а изоляции в проводах хоть бы что. Только вот тонкие они. Но посыл понятен.

6.116 , naki ( ? ), 23:35, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда-то будучи школьником, я игрался с латром Интересно, что будет, если 36-вольтовую лампочку воткнуть в 220В? Спираль моментально сгорит, только и всего, лампочка станет нерабочей. А если в вольт 100 (которые можно получить от латра), то она взорвется, а осколки могут в глаз попасть. Вот так 100 вольт опаснее, чем 220.

5.63 , Аноним ( 46 ), 17:12, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если провода 20А держат, то чего никто не рискует по ним больше 2А пускать? С 20А можно ведь целых 100 ватт передать на стандартных 5 вольтах.

6.95 , OpenEcho ( ? ), 19:02, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Если провода 20А держат, то чего никто не рискует по ним больше 2А пускать? A=I*R Где A - выделенное тепло на проводах. Меньше сечение проводов => больше сопротивление => больше потери. Имеено поэтому делаются линии высоковольтных передач где не возможно полностью избавиться от сопротивления проводов и единственное что остается регулировать - ток. Используя заком P=U*I задирают по максимуму напряжение чтобы уменьшить ток и как результат - уменьшить потери в проводах. Проблема больше не в самих проводах, а касаемо телефонов, - в разьемах, где в основном в точке соединения возникает значительно большое сопротивление и как результ потеря энергии на нагрев

7.96 , OpenEcho ( ? ), 19:04, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очепятка, правильно:

A=(I^2)*R

5.119 , НяшМяш ( ok ), 23:48, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не вижу где тут противоречие с тем что я сказал ) Собственно аноним указал на якобы недостаточное сечение проводов, а я ответил, что при превышении напряжения с тем же током (на которые рассчитаны провода) принимающая сторона без защиты сделает весёленький пшик. Просто потому что закон Ома )

2.42 , КО ( ? ), 16:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет на аккумуляторе. Он может при разных уровнях заряда и температуры заряжаться определенным током (по силе и напряжению), а может полыхнуть.

Т.е. если не доверять внешнему бп - надо делать свой внутри телефона. А все хотят сделать тонкий и легкий. Поэтому телефон говорит бп что требуется сейчас и дальше как повезет.

