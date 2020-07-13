Релиз оконного менеджера IceWM 1.7

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|7.30, n00by (ok), 12:19, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жизнь совершенна.
Учитель Шри Япутра однажды изрек, идя по рынку:
— Жизнь прекрасна!
Но тут к нему подошел мясник и сказал:
— Что заставляет тебя так думать, Учитель? Я лично имею мало денег, у меня некрасивая жена и глупые дети!
Подумав Япутра ответил:
— Ты прав, твоя жизнь — г..но!
Мясник просветлился и дал Учителю килограмм карбонада за просто так.
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|5.36, Аноним (36), 12:51, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё на свете хорошо,
Цветут ромашки в поле,
Чего-то хочется ещё,
Послать всё на xyz что-ле?
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|2.43, Телемахида (?), 13:07, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну вот и хорошо
Вот что с мозгом гаджеты животворящие делают!
Мышление и синтаксис стали на уровне одуванчика.
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|1.2, Alen (??), 09:18, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Еще панель бы научилась становиться вертикальной - вообще было бы огонь!
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|3.6, Аноним (6), 09:35, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Идиот?
IceWM отродясь не поддерживал и не поддерживает Wayland.
// b.
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|4.38, Аноним (6), 12:55, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, факты вызывают у пользователей OpenNet butthurt? За что минусы?
// b.
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|2.21, Аноним (21), 11:14, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это одно из моих любимых средств взаимодействия, на ряду с Equinox Desktop Environment, MATE для GTK ну и конечно вершина моего списка это Trinity TDE. Самая удобная среда рабочего стола для этих ваших линуксов ever.
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|2.18, kravich (ok), 11:00, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Какое-то у тебя нечестное сравнение получилось. Что угодно будет лучше гном три
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|3.22, Аноним (21), 11:15, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дайте удаю гитхаб лежит из-за фейсбука? Вчера слушал Точку на Эхо общество, там об этом говорили.
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|2.25, Enox (?), 11:33, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это из-за сраного майкросовта. Ониж его давно уже как купили. Теперь скатывают в УГ как всё и всегда. Уроды.
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|2.32, n00by (ok), 12:28, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> GitHub сегодня лежит, но нигде пока нет новостей.
Если просто лежит и не распространяет трояны, спамы и куки — это не страшно.
Сайт лучшей в мире ОС Розалинукс два дня перенаправлял редиректом куда попало. https://vk.com/video-33847957_456239489
О чём исключительно автономные разработчики узнали от пользователей соц.сети ВК https://vk.com/wall-33847957_315344?w=wall-33847957_315344_r315354
То есть у них произошла компрометация инфраструктуры. Не ясно, можно ли обновлять с их ресурсов систему и вообще что-либо скачивать, а "хозяева" понятия не имеют о происходящем, и как давно оно длится.
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|1.27, Аноним (27), 12:02, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть тут мастера настройки IceWM, скажите у него можно сделать более 4х виртуальных рабочих столов, без плясок с бубном и перекомпиляний, и если да, то где это можно сделать в конфиге?
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|2.29, AndrewR (?), 12:19, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из прошлой новости про 1.6, который я проспал:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51310
----
Снято ограничение на число виртуальных рабочих столов. Добавлена опция TaskBarWorkspacesLimit для определения числа отображаемых на панели пиктограмм виртуальных рабочих столов. Реализована возможность редактирования имён рабочих столов на панели;
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|2.31, Аноним (31), 12:21, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В файле preferences
Строка WorkspaceNames="1", "2", "3", "4", "5", "6"
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|2.34, user90 (?), 12:36, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и перекомпиляний
Повеселил! У сабжа отличная документация - читай.
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|1.28, BlackRot (ok), 12:08, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На скрине конки показывает жор 841 мегабайт, это потому что firefox запущен?
Иначе это не легковесность ниразу, KDE сейчас в манжаро и федоре кушает 480 мегабайт.
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|2.35, user90 (?), 12:39, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слыш, не пачкай мозги!))
Это мля WM, какой там может быть "жор памяти"?
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|2.46, Аноним84701 (ok), 13:31, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На скрине конки показывает жор 841 мегабайт, это потому что firefox запущен?
> Иначе это не легковесность ниразу, KDE сейчас в манжаро и федоре кушает 480 мегабайт.
Хм, смотрим на скрин:
[code]
%CPU %MEM Program
0.63 1.03 Xorg
0.25 0.20 IceWM
0.13 1.95 WebContent
[/code]
0.20% от 7.81G = 0.01562G или ~16М
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|1.33, user90 (?), 12:33, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую, очень доволен.
В antiX'e оно идет вместе с ROX - и получается очень удачный, взвешенный вариант! Первый раз, когда я оставил дефолты :)
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|2.41, Michael Shigorin (ok), 13:00, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Использую, очень доволен.
> В antiX'e оно идет вместе с ROX - и получается очень удачный,
> взвешенный вариант! Первый раз, когда я оставил дефолты :)
Ага, мы к такой комбинации (и seamonkey 1.0a) пришли лет пятнадцать назад, когда часть машин у заказчика была "так, докинем памяти до 64 метров" (а то и до 32, что ли). Правда, совсем чахлые в итоге сидели X-клиентами на более новых соседях, для чего в дистрибутивчике специальная педаль была предусмотрена.
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|1.37, user90 (?), 12:52, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавлю, что скрин, как обычно, днище. Перемещаем панель наверх, настраиваем высота панели = высоте заголовка окна, включаем автоскрытие панели и.. благополучно про нее забываем. Иногда разве что глянуть на апплеты (почта, загрузка проца/памяти и пр.) А переключение между окнами приложений прекрасно реализовано во всплывающем окне, которое легко забиндить на какую-нибудь ненужную кнопачку клавиатуры.
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|2.42, Michael Shigorin (ok), 13:00, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Добавлю, что скрин, как обычно, днище.
Ссылка "исправить" под новостью -- и предлагаем отличный снимок экрана отечественного производства ;-)
Но с 1.7.
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|3.44, user90 (?), 13:10, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ж только критиковать :) Просто пользователи вздрагивают - вот и говорю, что может выглядеть "модно, современно", это лишь от темы и настроек зависит.
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