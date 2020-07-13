Релиз оконного менеджера IceWM 1.7

> GitHub сегодня лежит, но нигде пока нет новостей.

Если просто лежит и не распространяет трояны, спамы и куки — это не страшно.

Сайт лучшей в мире ОС Розалинукс два дня перенаправлял редиректом куда попало. https://vk.com/video-33847957_456239489

О чём исключительно автономные разработчики узнали от пользователей соц.сети ВК https://vk.com/wall-33847957_315344?w=wall-33847957_315344_r315354

То есть у них произошла компрометация инфраструктуры. Не ясно, можно ли обновлять с их ресурсов систему и вообще что-либо скачивать, а "хозяева" понятия не имеют о происходящем, и как давно оно длится.

