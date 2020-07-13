The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз оконного менеджера IceWM 1.7

13.07.2020 08:59

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 1.7. Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Основные изменения:

  • Добавлена настройка KeyboardLayouts для управления переключением раскладки клавиатуры. KeyboardLayouts автоматизирует настройку переключения через setxkbmap и позволяет задать список поддерживаемых раскладок в форме 'KeyboardLayouts="de","ru","en"' без настройки ручного вызова setxkbmap.
  • Обеспечено сохранение фокуса на окне приложения при перезапуске оконного менеджера и корректное восстановление прошлого фокуса при закрытии активного окна.
  • Добавлена опция ignoreActivationMessages для игнорирования программных запросов приложений на изменение фокуса.
  • Вместо вызова shell для раскрытия имён файлов по маске (например, "[a-c]*.c") задействована функция wordexp.
  • В интерфейс просмотра списка окон добавлена команда раскрытия по окон горизонтали (Maximize Horizontal).
  • Добавлена возможность детального отслеживания операций с системным лотком.
  • Улучшено соответствие стандарту XEMBED.
  • Обновлена тема оформления NanoBlue (Nano_Blu-1.3).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.6
  3. OpenNews: Запуск графических окружений LXDE и IceWM на платформе Android
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 11
  5. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53347-icewm
Ключевые слова: icewm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:07, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ну вот и хорошо.
     
     
  • 2.7, m.makhno (ok), 09:41, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:57, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    !
     
     
  • 4.17, m.makhno (ok), 10:52, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    просто интересно что конкретно хорошо (:
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 11:30, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всё хорошо, успокойтесь.
     
     
  • 6.26, Lex (??), 11:58, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где пруфы, что всё хорошо ?
     
     
  • 7.30, n00by (ok), 12:19, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Жизнь совершенна.

    Учитель Шри Япутра однажды изрек, идя по рынку:
    — Жизнь прекрасна!
    Но тут к нему подошел мясник и сказал:
    — Что заставляет тебя так думать, Учитель? Я лично имею мало денег, у меня некрасивая жена и глупые дети!
    Подумав Япутра ответил:
    — Ты прав, твоя жизнь — г..но!
    Мясник просветлился и дал Учителю килограмм карбонада за просто так.

     
  • 5.36, Аноним (36), 12:51, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё на свете хорошо,
    Цветут ромашки в поле,
    Чего-то хочется ещё,
    Послать всё на xyz что-ле?
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:28, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Издалека )
     
  • 2.43, Телемахида (?), 13:07, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот и хорошо

    Вот что с мозгом гаджеты животворящие делают!
    Мышление и синтаксис стали на уровне одуванчика.

     

  • 1.2, Alen (??), 09:18, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Еще панель бы научилась становиться вертикальной - вообще было бы огонь!
     
  • 1.3, Аноним (-), 09:19, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Wayland поддерживает?
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 09:28, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:35, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Идиот?

    IceWM отродясь не поддерживал и не поддерживает Wayland.

    // b.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:39, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Значит он умрет как программы на Motif.
     
     
  • 5.39, Michael Shigorin (ok), 12:56, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь бы не как сорос.
     
  • 4.38, Аноним (6), 12:55, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, факты вызывают у пользователей OpenNet butthurt? За что минусы?

    // b.

     

  • 1.8, iFRAME (ok), 09:44, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    виндус 95, ты ли это?
     
     
  • 2.14, Alex (??), 10:32, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старый добрый K Desktop
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:14, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это одно из моих любимых средств взаимодействия, на ряду с Equinox Desktop Environment, MATE для GTK ну и конечно вершина моего списка это Trinity TDE. Самая удобная среда рабочего стола для этих ваших линуксов ever.
     

  • 1.13, Аноним (21), 10:23, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уж точно лучше чем гном три.
     
     
  • 2.18, kravich (ok), 11:00, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Какое-то у тебя нечестное сравнение получилось. Что угодно будет лучше гном три
     
     
  • 3.20, Аноним (21), 11:11, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну значит все логично и это одно из подмножеств.
     

  • 1.16, an (??), 10:48, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GitHub сегодня лежит, но нигде пока нет новостей.
     
     
  • 2.19, developer (??), 11:03, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://twitter.com/githubstatus
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 11:15, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дайте удаю гитхаб лежит из-за фейсбука? Вчера слушал Точку на Эхо общество, там об этом говорили.
     
  • 2.25, Enox (?), 11:33, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это из-за сраного майкросовта. Ониж его давно уже как купили. Теперь скатывают в УГ как всё и всегда. Уроды.
     
  • 2.32, n00by (ok), 12:28, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > GitHub сегодня лежит, но нигде пока нет новостей.

    Если просто лежит и не распространяет трояны, спамы и куки — это не страшно.

    Сайт лучшей в мире ОС Розалинукс два дня перенаправлял редиректом куда попало. https://vk.com/video-33847957_456239489
    О чём исключительно автономные разработчики узнали от пользователей соц.сети ВК https://vk.com/wall-33847957_315344?w=wall-33847957_315344_r315354

    То есть у них произошла компрометация инфраструктуры. Не ясно, можно ли обновлять с их ресурсов систему и вообще что-либо скачивать, а "хозяева" понятия не имеют о происходящем, и как давно оно длится.

     

  • 1.27, Аноним (27), 12:02, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть тут мастера настройки IceWM, скажите у него можно сделать более 4х виртуальных рабочих столов, без плясок с бубном и перекомпиляний, и если да, то где это можно сделать в конфиге?
     
     
  • 2.29, AndrewR (?), 12:19, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из прошлой новости про 1.6, который я проспал:

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51310

    ----
    Снято ограничение на число виртуальных рабочих столов. Добавлена опция TaskBarWorkspacesLimit для определения числа отображаемых на панели пиктограмм виртуальных рабочих столов. Реализована возможность редактирования имён рабочих столов на панели;
    ----

     
  • 2.31, Аноним (31), 12:21, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В файле preferences
    Строка WorkspaceNames="1", "2", "3", "4", "5", "6"
     
  • 2.34, user90 (?), 12:36, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и перекомпиляний

    Повеселил! У сабжа отличная документация - читай.

     
  • 2.40, Michael Shigorin (ok), 12:58, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлом веке вполне получалось в конфиге, да.  Было достаточно его почитать, ну или grep -i work.
     

  • 1.28, BlackRot (ok), 12:08, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скрине конки показывает жор 841 мегабайт, это потому что firefox запущен?
    Иначе это не легковесность ниразу, KDE сейчас в манжаро и федоре кушает 480 мегабайт.
     
     
  • 2.35, user90 (?), 12:39, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слыш, не пачкай мозги!))
    Это мля WM, какой там может быть "жор памяти"?
     
  • 2.46, Аноним84701 (ok), 13:31, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На скрине конки показывает жор 841 мегабайт, это потому что firefox запущен?
    > Иначе это не легковесность ниразу, KDE сейчас в манжаро и федоре кушает  480 мегабайт.

    Хм, смотрим на скрин:
    [code]
    %CPU %MEM  Program
    0.63  1.03 Xorg
    0.25  0.20 IceWM
    0.13 1.95 WebContent
    [/code]
    0.20% от 7.81G = 0.01562G или ~16М

     

  • 1.33, user90 (?), 12:33, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Использую, очень доволен.
    В antiX'e оно идет вместе с ROX - и получается очень удачный, взвешенный вариант! Первый раз, когда я оставил дефолты :)
     
     
  • 2.41, Michael Shigorin (ok), 13:00, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Использую, очень доволен.
    > В antiX'e оно идет вместе с ROX - и получается очень удачный,
    > взвешенный вариант! Первый раз, когда я оставил дефолты :)

    Ага, мы к такой комбинации (и seamonkey 1.0a) пришли лет пятнадцать назад, когда часть машин у заказчика была "так, докинем памяти до 64 метров" (а то и до 32, что ли).  Правда, совсем чахлые в итоге сидели X-клиентами на более новых соседях, для чего в дистрибутивчике специальная педаль была предусмотрена.

     
     
  • 3.45, user90 (?), 13:12, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь ушли?)) Вот не в теме я, что там у вас происходит..
     

  • 1.37, user90 (?), 12:52, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавлю, что скрин, как обычно, днище. Перемещаем панель наверх, настраиваем высота панели = высоте заголовка окна, включаем автоскрытие панели и.. благополучно про нее забываем. Иногда разве что глянуть на апплеты (почта, загрузка проца/памяти и пр.) А переключение между окнами приложений прекрасно реализовано во всплывающем окне, которое легко забиндить на какую-нибудь ненужную кнопачку клавиатуры.
     
     
  • 2.42, Michael Shigorin (ok), 13:00, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Добавлю, что скрин, как обычно, днище.

    Ссылка "исправить" под новостью -- и предлагаем отличный снимок экрана отечественного производства ;-)

    Но с 1.7.

     
     
  • 3.44, user90 (?), 13:10, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ж только критиковать :) Просто пользователи вздрагивают - вот и говорю, что может выглядеть "модно, современно", это лишь от темы и настроек зависит.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру