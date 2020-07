Релиз оконного менеджера IceWM 1.7

2.7 , m.makhno ( ok ), 09:41, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – ?

3.11 , Аноним ( 11 ), 09:57, 13/07/2020
!

4.17 , m.makhno ( ok ), 10:52, 13/07/2020
просто интересно что конкретно хорошо (:

5.24 , Аноним ( 24 ), 11:30, 13/07/2020
Всё хорошо, успокойтесь.

6.26 , Lex ( ?? ), 11:58, 13/07/2020
Где пруфы, что всё хорошо ?

7.30 , n00by ( ok ), 12:19, 13/07/2020
Жизнь совершенна. Учитель Шри Япутра однажды изрек, идя по рынку:

— Жизнь прекрасна!

Но тут к нему подошел мясник и сказал:

— Что заставляет тебя так думать, Учитель? Я лично имею мало денег, у меня некрасивая жена и глупые дети!

Подумав Япутра ответил:

— Ты прав, твоя жизнь — г..но!

Мясник просветлился и дал Учителю килограмм карбонада за просто так.

5.36 , Аноним ( 36 ), 12:51, 13/07/2020
Всё на свете хорошо,

Цветут ромашки в поле,

Чего-то хочется ещё,

Послать всё на xyz что-ле?

2.23 , Аноним ( 23 ), 11:28, 13/07/2020
Издалека )

2.43 , Телемахида ( ? ), 13:07, 13/07/2020
> Ну вот и хорошо Вот что с мозгом гаджеты животворящие делают!

Мышление и синтаксис стали на уровне одуванчика.