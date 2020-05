Фонд СПО запустил сервис видеоконференций на основе Jitsi Meet

2.16 , онанимуз ( ? ), 23:28, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – фсбграм же.

если не лень съездить на радиорынок за б/у смартом и симкой на ашота.

3.17 , онанимуз ( ? ), 23:31, 29/05/2020 хотя симка на ашота не поможет.

твои друзья-родственники уже давно слили всем на свете твой номер телефона, имя, дату рождения, а то и емейл, разрешив фсбграму-фсбуку-инсте-всосапу доступ к телефонной книге.

4.31 , Аноним ( 43 ), 02:36, 30/05/2020 А у меня к тому же все по ФИО записаны, вот такой вот я.

2.24 , tr ( ? ), 00:25, 30/05/2020 Напишите ТЗ, я вам напишу приложение. Вам на кутях для всех платформ писать, под гпл?

3.29 , deeaitch ( ok ), 02:22, 30/05/2020 Напиши. И сам присоедененюсь по нахождению времени. Вон взгляни на skype времён qt3, вот оно и т.з. Вот это было дельное приложение и пользованться одно удовольствие. Gpl, Mit тут роли не играет.

4.32 , Аноним ( 43 ), 02:37, 30/05/2020 https://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page

5.34 , deeaitch ( ok ), 02:48, 30/05/2020 > https://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page А вот дело говоришь. Выходные, вот и посмотрю.

3.30 , deeaitch ( ok ), 02:25, 30/05/2020 > Напишите ТЗ, я вам напишу приложение.

> Вам на кутях для всех платформ писать, под гпл? И да Qt, было бы вообще шикарно.

3.47 , Читательь ( ? ), 08:48, 30/05/2020 писатель, присоеденяйся -

https://qtox.github.io/ru.html

4.48 , Аноним ( 48 ), 09:07, 30/05/2020 QTox настолько мощен, что любые серверные технологии видеосвязи выглядят ущербными по всем параметрам.