Фонд СПО запустил сервис видеоконференций на основе Jitsi Meet

Фонд свободного ПО объявил о введении в строй сервиса для проведения видеоконференций, основанного на свободной платформе Jitsi Meet, которая недавно использовалась для проведения конференции LibrePlanet в online. Сервис доступен только участникам, оплачивающим членские взносы (размер минимального взноса для членов FSF составляет 10 долларов в месяц (для студентов - $6), при условии использования видеоконференций для персональных или некоммерческих целей. Сервер, координирующий проведение видеоконференций, размещён в инфраструктуре Фонда СПО, который выступает гарантом соблюдения конфиденциальности и свободы. На сервере не сохраняются записи видео, голосовых сеансов и сообщений, а логи настроены на минимальный уровень, необходимых для отслеживания проблем и злоупотреблений. При общении между двумя пользователями используется оконечное шифрование, а при создании видеоконференции для более чем двух человек применяется только обычное шифрование трафика до сервера (после готовности оконечного шифрования для групповых конференций в Jitsi, данная функциональность будет включена и в сервисе Фонда СПО). По сравнению с оригинальным Jitsi Meet в сервисе Фонда СПО задействованы дополнительные патчи, нацеленные по повышение конфиденциальности и свободы. Jitsi Meet представляет собой JavaScript-приложение, использующее WebRTC и способное работать с серверами на базе Jitsi Videobridge (шлюз для трансляции видеопотоков участникам видеоконференции). В Jitsi Meet поддерживаются такие возможности как передача содержимого рабочего стола или отдельных окон, автоматическое переключение на видео активного докладчика, совместное редактирование документов в Etherpad, показ презентаций, стриминг конференции в YouTube, режим аудиоконференции, возможность подключения участников через телефонный шлюз Jigasi, защита подключения паролем, режим "можно говорить во время нажатия кнопки", отправка приглашений для подключения к конференции в форме URL, возможность обмена сообщениями в текстовом чате. Все передаваемые потоки данных между клиентом и сервером шифруются (подразумевается, что сервер работает на собственных мощностях). Jitsi Meet доступен как в форме отдельного приложения (в том числе для Android и iOS), так и в форме библиотеки для интеграции на сайты.



