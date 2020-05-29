Фонд СПО запустил сервис видеоконференций на основе Jitsi Meet

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|2.7, proninyaroslav (ok), 22:48, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну свободное ПО никто не запрещает продавать, по факту. Тут только один момент взаимоисключающий: они говорят про приватность, но при этом для связи нужен некий сервер в инфраструктуре фонда СПО, при этом смехотворно обещая что ничего они на этом сервере не сохраняют. Ну чтож, будем "верить" на слово, точнее верить будут те кто ещё донатит им за это.
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|3.9, Аноним (9), 23:06, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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параноишь - поднимай свой экземпляр jitsi. на сайте написано как
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|4.14, proninyaroslav (ok), 23:15, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А паранойя тут не причём. Ещё Столлман говорил - если в способе передачи данных участвует некая third-party сторона, то это автоматически делает этот способ передачи данных НЕприватным. Поэтому их заявление смехотворно. Хотя после ухода Столлмана это станет нормой для FSF
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|2.35, mos87 (ok), 03:21, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свобода - это самое дорогое, что есть у полноценного человека.
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|3.41, Суп из потрошков (?), 05:19, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Одобряю ушлых дельцов от Свободы. Продадут под этим лейблом вам И крысиный хвост по цене говядины и при этом не краснея скажут, что это она и есть. А вы, посмотрев на лейбл и отчётливо сознавая, что это крысиный хвост, у них это купите. ПОТОМУ ЧТО ЭТО У ВАС В ГОЛОВЕ. БУДЬТЕ СВОБОДНЫ! ВЕДЬ ЭТО СВОБОДА.
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|4.43, Аноним (43), 05:48, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что мне мешает в селфхост джаббер с Jingle?
Опять тебе кажется что ты умнее все а вокруг одни дураки?
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|1.2, Аноним (-), 22:25, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Фонд СПО
Это те которые Столлмана выгнали?
>представляет собой JavaScript-приложение
А вот и последствия.
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|2.4, Аноним (4), 22:31, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот и последствия.
Жертвователей наверняка стало меньше. Вот и стараются не растерять оставшихся.
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|2.6, Аноним (6), 22:41, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К слову jitsy единственная более менее вменяемая свободная альтернатива аналогичным программам.
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|3.21, zzz (??), 23:56, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>вменяемая
Ну я бы так не горячился. На безрыбье и рак рыба, однако Jitsi довольно примитивен по своей конструкции. Так, в нем можно организовать лишь связь "все со всеми", что крайне неудобно при числе участников более десяти, поскольку далеко не каждая железка выдержит декодирование стольких потоков, поскольку всё это работает поверх WebRTC, для которого в браузерах (сюрприз!) не предусмотрено аппаратное ускорение и все эти видеопотоки будут молотиться на проце. Технически, это можно было бы поправить, если бы Jitsi мог микшировать потоки, но он просто сводит сигналинг в одну точку и вообще никак не управляет потоками. Что лишает какого либо смысла внедрение svc - без вмешательства в потоки это ничего не даст.
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|3.23, Аноним (23), 00:01, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня ни разу (!) в нём, даже когда говорил с 1 человеком, не получилось без десятикратного нажатия на F5 увидеть собеседника. Когда я отправляю кому-то ссылку, каждый из нас сначала видит только себя.
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|1.3, InuYasha (?), 22:28, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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С упорством, достойным лучшего применения, они пилили JavaScript-приложение.
Эх, а в рф многим $10 месяц хватит на весь инет и мобильную связь. )
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|2.5, Аноним (43), 22:32, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>10 Доллар США равно
703,51 Российский рубль
>Картошка - мешок – купить, цена 700 руб., продано 30 сентября 2018 – Продукты питания30 сент. 2018 г.
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|3.8, Аноним (8), 23:01, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такие вот цены на интернет в РФ, ничего не поделать. Но там ещё и ограничение в районе 100-200 гигабайт трафика в месяц. Проводной дешевле, около 500 рублей за гигабит без ограничений (для физиков). Нужны оба. :(
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|3.28, ролтонкодинг (?), 01:31, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видится мне, что картошки мешок - это во всех смыслах значительно более ценное приобретение.
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|4.38, Аноним (-), 04:07, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так если пенсия 8 тысч с чемто рублей. И такое не редкость. 4 - 6 тысяч кварплата. А мешок картошки можно на месяц с хлебом и водой растянуть. С таким вариантом не до интернета. Легче в плане нет кварплаты если деревня свой дом, тогда только годовой налог и электричестов, вода колодец.
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|5.39, Аноним (-), 04:13, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забыл один, два грузовика дров. Зимой печ отапливатся варить. Или газ балон для плиты. Тогда не знаю как это на 8 вместить. Кузов дров вроде 5 тысяч стоит там где у меня родственники живут.
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|6.42, ролтонкодинг (?), 05:26, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот видите, картошка, дрова - сколько насущных потребностей, а вас какие-то СПО-шарлатаны пытаются нагреть.
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|1.10, Аноним (10), 23:09, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Приватность, мы ничего не сохраняем
> Сервер, не p2p или хотя бы система с хостами
Спасибо, не надо. Я больше доверяю фейсбуку в таком случае, чем какому-то васяну из домена tk.
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|2.13, Аноним (43), 23:13, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше ICQ используй.
Лучше отечественные зонды.
А почему ещё в контакте не сделали видеозвонки, вот вопрос.
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|3.15, proninyaroslav (ok), 23:18, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему ещё в контакте не сделали видеозвонки, вот вопрос.
Так вроде уже были пару лет назад. Сейчас их удалили кажись, либо остались только в десктопном клиенте
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|3.18, Аноним (10), 23:41, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я не говорю, что фейсбук лучше, чем что-то открытое (адекватных аргументов у меня нету, я просто верю, что открытое и популярное по куче факторов безопаснее). Я говорю, что смысл не верить серверам фейсбука, в работе которых заинтересованно огромное число людей (не про потребителей речь) ещё хоть как-то аргументируется, в то время как смысла в том, что админ опеннета — более "честное" (подберите синоним), чем фейсбук, практически нету.
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|1.11, ann (??), 23:12, 29/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очередное тормазнутое, непомерно жрущее и неюзабельное Г на JavaScript и WebRTC. Да ещё и за деньги.
Угомонитесь уже, skype вон уже сломали своим WebRTC и электроном. В итоге в мире вообще ничего юзабельного не осталось.
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|2.16, онанимуз (?), 23:28, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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фсбграм же.
если не лень съездить на радиорынок за б/у смартом и симкой на ашота.
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|3.17, онанимуз (?), 23:31, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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хотя симка на ашота не поможет.
твои друзья-родственники уже давно слили всем на свете твой номер телефона, имя, дату рождения, а то и емейл, разрешив фсбграму-фсбуку-инсте-всосапу доступ к телефонной книге.
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|2.24, tr (?), 00:25, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Напишите ТЗ, я вам напишу приложение.
Вам на кутях для всех платформ писать, под гпл?
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|3.29, deeaitch (ok), 02:22, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Напиши. И сам присоедененюсь по нахождению времени. Вон взгляни на skype времён qt3, вот оно и т.з. Вот это было дельное приложение и пользованться одно удовольствие.
Gpl, Mit тут роли не играет.
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|3.30, deeaitch (ok), 02:25, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Напишите ТЗ, я вам напишу приложение.
> Вам на кутях для всех платформ писать, под гпл?
И да Qt, было бы вообще шикарно.
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|4.48, Аноним (48), 09:07, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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QTox настолько мощен, что любые серверные технологии видеосвязи выглядят ущербными по всем параметрам.
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