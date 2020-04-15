Zimbra сворачивает публикацию открытых выпусков для новой ветки

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|2.49, Аноним (49), 13:26, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Судя по публикациям и ТЗ, все используют MS Exchange. Так что народу без разницы.
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|2.34, vitalif (ok), 12:39, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Есть некоторые сомнения в том, что закрытые и платные они кому-то будут нужны
Как сфинкс 3-й или kallithea :-)
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|2.68, Аноним (68), 14:57, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извините, а что это за проект вообще? За последнее время только Qt выкинул подобное, но он хотя бы широко используется и его действительно жалко. А это что за проект и кому он может понадобится?
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|1.4, Шарп (ok), 10:44, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Спокойно ждём пока Майкрософт откроет свой Exchange. Бгг. Я же говорю, майки одни двигают OS. Слава индусу!
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|2.11, Аноним (11), 11:09, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да так двигают что в какой-то момент сделают Github платным. Вот поржем.
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|3.13, ixrws (??), 11:15, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так или иначе будет платным, но иначе. Они же просто сменили стратегию, причём все вместе. Всё идёт просто к тому, что устройства, на которых можно будет разрабатывать что-то, можно будет купить только в магазине профессиональных товаров. Для этого нужно предъявить электронное удостоверение, где должно быть указано на какую компанию вы работаете или вы индивидуальный предприниматель, имеете ли вы лицензию на разработку ПО и тд. При этом такой профессиональный ноутбук сразу будет начинаться от 10 000$, в него будет включены все платы за все "бесплатные" сервисы, и такие ноутбуки будут по парочке от крупных корпораций. Ну и дальше по цепочке всё по такой же схеме.
Формально, разрабатывать или делать что-то другое самому всё ещё можно будет, но фактически все средства производства будут принадлежать им. Добро пожаловать в цифровой гулаг.
PS: таблетки принял.
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|4.17, Шарп (ok), 11:39, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Глупости.
>PS: таблетки принял.
Но они начинают действовать только через 15 минут, а ты сразу сообщение написал. Думаю, проблема в этом.
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|1.7, Аноним (7), 10:48, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, а для коммерческих пользователей будет исходный код? Таким образом кто-то же сможет из него потом собрать сам бинарь? Или вообще без кода будет?
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|2.9, Онаним (?), 11:00, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Совсем без кода вряд ли получится, судя по интерфейсу у них круглокуб на подложке, а тот под GPL.
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|3.10, Потомок изобретателя колеса (?), 11:05, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пальцем в небо. Только цветовая палитра та же.
У них JAVA приложение. Zimbra использует открытые postfix, LDAP, и свой IMAP сервер, написанный на JAVA.
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|4.48, zurapa (ok), 13:26, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только хотел похвалить тебя, дочитал до конца, потом расстроился. Какой там свой imap? Там обвязка над dovecot.
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|4.38, Онаним (?), 12:41, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> судя по интерфейсу
> Уровень экспертов опеннета во всей красе.
Ну а чего ты хочешь от меня, который есть говно не привык, и соответственно плюшевыми модно-молодёжными хипстерскими поделками не пользуется? Внешне это новый раундкуб, кто у кого с***л оформление я хз, смысла нет разбираться, потому что вторым пользуемся, а первое нах**.
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|5.51, zurapa (ok), 13:38, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да вот на столько ты не привык говно, что даже не знаешь, как оно выглядит.
Раундкуб - это почтовый клиент в вебе.
Понимаешь, это ты сравнил outlook с exchange.
Между прочим, зимбра - эталон того, как можно из свободных кусков собрать весьма функциональный комбайн промышленных масштабов, привосходящий «крутой» эксченж.
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|1.8, Онаним (?), 10:57, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Whoops
Как знал, не связываясь с этим счастьем ни за какие коврижки :)
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|2.16, lan (??), 11:30, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть например SoGo, это такая обвязка для уже имеющихся SMTP, IMAP, LDAP и SQL серверов,по сути вебморда + активсинк компонент, чтобы работал как ексченж.
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|3.19, Аноним (14), 11:53, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Web морду к постфиксу прикрутить - не велика проблема. Дело в целостно подходе - антиспам, списки рассылок с несколькими владельцами, аутентификация в лдап, интеграция с nextcloud и много чего еще. Все из одного веб интерфейса управляется. Зимбру сейчас заменить нечем.
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|4.23, Annoynymous (ok), 11:56, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Зимбру сейчас заменить нечем.
Zarafa, SoGo, OpenXChange, Onlyoffice, и это только свободные.
И антиспам, и лдап, и веб-редакторы, и интеграция в nextcloud. Дальше уже надо смотреть на потребности вашего предприятия.
//Устрицы ел.
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|4.27, lan (??), 12:10, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Web морду к постфиксу прикрутить - не велика проблема. Дело в целостно
> подходе - антиспам, списки рассылок с несколькими владельцами, аутентификация в лдап,
> интеграция с nextcloud и много чего еще. Все из одного веб
> интерфейса управляется. Зимбру сейчас заменить нечем.
Вы всем этим пользуетесь? Реально? Тогда купите зимбру. А если вам нужен к почте веб-интерфейс и коннекторы а-ля Exchange, чтобы прикрутить к вашей системе полноценный Outlook по активсинку - то можно ограничиться и SoGo. Там как раз есть аутентификация в LDAP, а антивирус поставите такой какой вам надо.
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|5.35, Аноним (14), 12:40, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуемся. А вот аутлуком - не пользуемся. Зимбра под наши требования обойдется в конский ценник больше 4000 евро. Лучше бы на керио остались.
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|3.63, Михрютка (ok), 14:27, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>В зимбре встроенные редакторы ни о чём
в цимбре ваш любимый либреофис онлайн
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|3.36, someone (??), 12:40, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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iredmail платное же, нет? а то что бесплатно... имеет меньше возможностей чем postfixadmin
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|3.56, zurapa (ok), 13:53, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем?! Это рядом не стояло с зимброй в части распределённого кластера серверов. Это, как предложить руду возить не на Белане, а на Оке. Если вам на столько лень в технологиях ковыряться, то вам лучше заплатить деньги.
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|2.42, Онаним (?), 12:42, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И куда мигрировать?
dovecot + postfix + roundcube + мелкие интеграции, куда ж ещё-то
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|2.53, zurapa (ok), 13:50, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Простите. А что поменялось в почтовых технологиях, чтобы иметь острую необходимость держать самую последнюю версию зимбры?
Давайте на чистоту. Бесплатная она не удобная в проде, т.к. ключевые функции её обслуживания отсутствуют такие, как резервное копирование и ... уже забыл, что там на платной основе в ней реализовано.
Когда у вас здоровая неповоротливая махина, которая не должна истанавливаться работает, а как её резервную копию и всех пользовательских ящиков делать ты придумываешь сам.
Весьма интересный ребус, разгадав который приходишь к выводу, что лучше собирать почтовик из отдельных postfix, dovecot, ldap.
Лично мне было в лом переделывать всё с зимбры на проекте да ещё и за бесплатно. Но второй раз я её ставить не буду, если администрирование ляжет на меня целевом и полностью. А если кому-то на откуп, вполне себе сойдёт для тех, кто говно не любит хавать. (Отсыл к одному из комментариев здесь же)
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|3.66, Аноним (49), 14:51, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коллеге выше уже ответил. Сегодня последняя капля. Мигрирую с Zimbra на аутсорсинг. Ибо не только технические вопросы. А реально некому поддерживать. На нормальных программистов денег в конторе нет и не будет, на аутсорсинг - есть. Дополнительный плюс - питание (электро, естественно, когда в неделю раз пять выключают), резервное копирование, доступность, вирусы и прочая лабуда будут в прошлом.
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|2.65, Аноним (49), 14:46, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по вопросу, мигрировать надо от собственного хранилища на аутсорсинг к провайдеру.
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|1.21, КО (?), 11:54, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Окоммерчились...
Пока есть альтернативы, могут идти на йух
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|1.22, valery_kolganov (ok), 11:56, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может передумают. Попробуют и потом опять откроют Zimbra Open Source Edition. Ну кто им будет баг-репорты в таком количестве писать.
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|1.25, Аноним (25), 12:08, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо как только проект достиг зрелости, сразу в проприетарщину. Вот так всегда. Вечно с этим недоопенсорсом подстава какая-нибудь. Открытое ПО можно использовать если его делает сообщество, если очередная конторка, то жди подставы.
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|2.29, Аноним (29), 12:12, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А я всегда говорил что в СПО нельзя быть ни в чем уверенным. Не нравится не пользуйся, напиши сам и другие мантры адептов.
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|3.39, Аноним (11), 12:41, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В проприетарном софте тоже нельзя быть уверенным. Бывшие пользователи OS/2 подтвердят. Например выкидон не писать драйвера для Pentium 4 это пять.
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|3.44, Онаним (?), 12:43, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А я всегда говорил что в СПО нельзя быть ни в чем
> уверенным. Не нравится не пользуйся, напиши сам и другие мантры адептов.
зимбрик - уже СПО? никогда не было, и вот - опять
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|3.57, zurapa (ok), 13:58, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только в спо тебе в открытую декламируют, что за бесплатно ни кто ничего не напишет, но ты можешь сам, а в случае с проприетарщиной они тебе ехидно заявляют, что ты должен заплатить деньги за реализацию так, как они это видят, свои пожелания можете засунуть в задний проход, т.к. вы не массовый потребитель, а один из. Все жрут это, и ты хавай! Только деньги положь на стол!
Это личный опыт с этими говноедами.
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|3.69, Аноним (68), 15:01, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько там раз венду то ломали за последние цать лет? А сколько раз ломали совместимость в macOS, потому что "Надо покупать новые маки каждый год, нищебрoд!" ?
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|1.31, JL2001 (ok), 12:30, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> пакета совместной работы и электронной почты Zimbra, позиционируемого как альтернатива MS Exchange
> разработчики не планируют выпускать исходные тексты Zimbra 9 для сообщества и будут развивать Zimbra 9 в форме проприетарного продукта.
продукт, работающий с приватной инфой и сетью - проприетарный
что может быть лучше?
что может пойти не так?
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|2.41, Аноним (11), 12:42, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Злоумышленник не впишет свой код. Только сама компания. Профит.
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|2.59, zurapa (ok), 14:01, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы столь подозрительны! Предполагаю, что весь софт у вас на компьютере написан вами же.
Уж не думаете ли вы, что огнелис и ему подобные без анального зондирования написаны для людей? Или нет?!
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|1.37, Gannet (ok), 12:40, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проект неплохо начинался, но потом превратился в MS Автоглюк. Ну, туда ему и дорога. Благо есть альтернативы, пусть и без каких-то наворотов, но они развиваются и не превращаются в MS автоглюк.
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|1.43, Sw00p aka Jerom (?), 12:43, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что, так трудно нынче постфикс с довкотом и мускулем поднять? Прикрутить круглыйквадрат и написать интерфейс управления.
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|2.45, Онаним (?), 12:44, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что, так трудно нынче постфикс с довкотом и мускулем поднять? Прикрутить круглыйквадрат
> и написать интерфейс управления.
Да вот ведь. Настали времена девляпсов. Если готового контейнера или просто продукта, который можно в контейнер завернуть, нет - у них ступор и паника.
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|3.61, zurapa (ok), 14:08, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как ты хотел? Это новый уровень обструкции. Скоро ни кто не будет помнит, кто контейнер начальный создал приложения. А что такое операционная система, и как она устанавливается, работает будут знать только в Амазон.
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|2.46, Аноним (46), 12:57, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень мягко говоря, Roundcube до Зимбры еще очень далеко. Условного это как пересесть с какого-нибудь занюханного PON на дайлап. Вот реально были такие личные ощущения когда этим кубом пришлось пользоваться, будто вернулся в конец 90-х.
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|3.62, zurapa (ok), 14:15, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно читать сравнение раундкуб с зимброй. Условно, это, как аутлук с эксченж сравнивать. Херня а не сравнение.
P.S.: Последняя приписка нужна была. Т.к. по словам сравнивающего разницы между почтовым клиентом и почтовым сервером нет, как в прочим и между smtp и imap тоже разницы нет. Точнее, она есть - один лучше другого.
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