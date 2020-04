Zimbra сворачивает публикацию открытых выпусков для новой ветки

2.16 , lan ( ?? ), 11:30, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть например SoGo, это такая обвязка для уже имеющихся SMTP, IMAP, LDAP и SQL серверов,по сути вебморда + активсинк компонент, чтобы работал как ексченж.

Web морду к постфиксу прикрутить - не велика проблема. Дело в целостно подходе - антиспам, списки рассылок с несколькими владельцами, аутентификация в лдап, интеграция с nextcloud и много чего еще. Все из одного веб интерфейса управляется. Зимбру сейчас заменить нечем.

> Зимбру сейчас заменить нечем. Zarafa, SoGo, OpenXChange, Onlyoffice, и это только свободные. И антиспам, и лдап, и веб-редакторы, и интеграция в nextcloud. Дальше уже надо смотреть на потребности вашего предприятия.

zarafa тоже все. Остальное посмотрим.

> zarafa тоже все. Остальное посмотрим. Обидно, досадно, ну ладно.

> Web морду к постфиксу прикрутить - не велика проблема. Дело в целостно

> подходе - антиспам, списки рассылок с несколькими владельцами, аутентификация в лдап,

> интеграция с nextcloud и много чего еще. Все из одного веб

> интерфейса управляется. Зимбру сейчас заменить нечем. Вы всем этим пользуетесь? Реально? Тогда купите зимбру. А если вам нужен к почте веб-интерфейс и коннекторы а-ля Exchange, чтобы прикрутить к вашей системе полноценный Outlook по активсинку - то можно ограничиться и SoGo. Там как раз есть аутентификация в LDAP, а антивирус поставите такой какой вам надо.

Пользуемся. А вот аутлуком - не пользуемся. Зимбра под наши требования обойдется в конский ценник больше 4000 евро. Лучше бы на керио остались.

Так сидеть на 8 никто не запрещает.

Onlyoffice намного фичастее. В зимбре встроенные редакторы ни о чём, например.

в цимбре ваш любимый либреофис онлайн

На iredmail посмотрите

iredmail платное же, нет? а то что бесплатно... имеет меньше возможностей чем postfixadmin

Зачем?! Это рядом не стояло с зимброй в части распределённого кластера серверов. Это, как предложить руду возить не на Белане, а на Оке. Если вам на столько лень в технологиях ковыряться, то вам лучше заплатить деньги.

> И куда мигрировать? dovecot + postfix + roundcube + мелкие интеграции, куда ж ещё-то

Hmail

2.53 , zurapa ( ok ), 13:50, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Простите. А что поменялось в почтовых технологиях, чтобы иметь острую необходимость держать самую последнюю версию зимбры?

Давайте на чистоту. Бесплатная она не удобная в проде, т.к. ключевые функции её обслуживания отсутствуют такие, как резервное копирование и ... уже забыл, что там на платной основе в ней реализовано. Когда у вас здоровая неповоротливая махина, которая не должна истанавливаться работает, а как её резервную копию и всех пользовательских ящиков делать ты придумываешь сам.

Весьма интересный ребус, разгадав который приходишь к выводу, что лучше собирать почтовик из отдельных postfix, dovecot, ldap.

Лично мне было в лом переделывать всё с зимбры на проекте да ещё и за бесплатно. Но второй раз я её ставить не буду, если администрирование ляжет на меня целевом и полностью. А если кому-то на откуп, вполне себе сойдёт для тех, кто говно не любит хавать. (Отсыл к одному из комментариев здесь же)

Коллеге выше уже ответил. Сегодня последняя капля. Мигрирую с Zimbra на аутсорсинг. Ибо не только технические вопросы. А реально некому поддерживать. На нормальных программистов денег в конторе нет и не будет, на аутсорсинг - есть. Дополнительный плюс - питание (электро, естественно, когда в неделю раз пять выключают), резервное копирование, доступность, вирусы и прочая лабуда будут в прошлом.

Судя по вопросу, мигрировать надо от собственного хранилища на аутсорсинг к провайдеру.