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Zimbra сворачивает публикацию открытых выпусков для новой ветки

15.04.2020 10:29

Разработчики пакета совместной работы и электронной почты Zimbra, позиционируемого как альтернатива MS Exchange, изменили политику в области публикации открытого кода. Начиная с выпуска Zimbra 9 проект перестанет публиковать бинарные сборки Zimbra Open Source Edition и ограничится только выпуском коммерческой версии Zimbra Network Edition. Более того, разработчики не планируют выпускать исходные тексты Zimbra 9 для сообщества и будут развивать Zimbra 9 в форме проприетарного продукта. Старая ветка Zimbra 8.8.15 останется открытой и будет сопровождаться до 31 декабря 2024 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/81747...)
  2. OpenNews: Релиз Zimbra Collaboration Server 7.0
  3. OpenNews: Релиз Zimbra Desktop 2.0
  4. OpenNews: Компания VMware поглотила opensource-компанию Zimbra
  5. OpenNews: Критерии присуждения компаниям статуса Open Source (введение термина Open Core)
  6. OpenNews: СУБД CockroachDB переходит на несвободную лицензию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52739-zimbra
Ключевые слова: zimbra, license
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Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вот это подстава.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 13:26, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Судя по публикациям и ТЗ, все используют MS Exchange. Так что народу без разницы.
     

  • 1.2, анан (?), 10:41, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну форка точно не будет, не осилят
     
  • 1.3, Минона (ok), 10:43, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Эпоха халявы начинает медленное движение в /dev/null
     
     
  • 2.34, vitalif (ok), 12:39, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Есть некоторые сомнения в том, что закрытые и платные они кому-то будут нужны

    Как сфинкс 3-й или kallithea :-)

     
  • 2.54, заминированный тапок (ok), 13:51, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да не, просто наняли дешёвых манки-кодеров и им просто стало стыдно публиковать свой код
     
  • 2.68, Аноним (68), 14:57, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, а что это за проект вообще? За последнее время только Qt выкинул подобное, но он хотя бы широко используется и его действительно жалко. А это что за проект и кому он может понадобится?
     

  • 1.4, Шарп (ok), 10:44, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Спокойно ждём пока Майкрософт откроет свой Exchange. Бгг. Я же говорю, майки одни двигают OS. Слава индусу!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:09, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да так двигают что в какой-то момент сделают Github платным.  Вот поржем.
     
     
  • 3.13, ixrws (??), 11:15, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так или иначе будет платным, но иначе. Они же просто сменили стратегию, причём все вместе. Всё идёт просто к тому, что устройства, на которых можно будет разрабатывать что-то, можно будет купить только в магазине профессиональных товаров. Для этого нужно предъявить электронное удостоверение, где должно быть указано на какую компанию вы работаете или вы индивидуальный предприниматель, имеете ли вы лицензию на разработку ПО и тд. При этом такой профессиональный ноутбук сразу будет начинаться от 10 000$, в него будет включены все платы за все "бесплатные" сервисы, и такие ноутбуки будут по парочке от крупных корпораций. Ну и дальше по цепочке всё по такой же схеме.

    Формально, разрабатывать или делать что-то другое самому всё ещё можно будет, но фактически все средства производства будут принадлежать им. Добро пожаловать в цифровой гулаг.
    PS: таблетки принял.

     
     
  • 4.17, Шарп (ok), 11:39, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Глупости.

    >PS: таблетки принял.

    Но они начинают действовать только через 15 минут, а ты сразу сообщение написал. Думаю, проблема в этом.

     
  • 3.26, анонимс (?), 12:09, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    github и так платный если нужны частные репозитории
     
     
  • 4.30, анонимус1 (?), 12:21, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52733
     
  • 4.32, Аноним (32), 12:37, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слоупок
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:45, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шо, опять коронавирус?
     
  • 1.6, Unit (??), 10:45, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    F
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:48, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, а для коммерческих пользователей будет исходный код? Таким образом кто-то же сможет из него потом собрать сам бинарь? Или вообще без кода будет?
     
     
  • 2.9, Онаним (?), 11:00, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Совсем без кода вряд ли получится, судя по интерфейсу у них круглокуб на подложке, а тот под GPL.
     
     
  • 3.10, Потомок изобретателя колеса (?), 11:05, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пальцем в небо. Только цветовая палитра та же.
    У них JAVA приложение. Zimbra использует открытые postfix, LDAP, и свой IMAP сервер, написанный на JAVA.
     
     
  • 4.48, zurapa (ok), 13:26, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только хотел похвалить тебя, дочитал до конца, потом расстроился. Какой там свой imap? Там обвязка над dovecot.
     
  • 3.18, Annoynymous (ok), 11:53, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > судя по интерфейсу

    Уровень экспертов опеннета во всей красе.

     
     
  • 4.38, Онаним (?), 12:41, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> судя по интерфейсу
    > Уровень экспертов опеннета во всей красе.

    Ну а чего ты хочешь от меня, который есть говно не привык, и соответственно плюшевыми модно-молодёжными хипстерскими поделками не пользуется? Внешне это новый раундкуб, кто у кого с***л оформление я хз, смысла нет разбираться, потому что вторым пользуемся, а первое нах**.

     
     
  • 5.51, zurapa (ok), 13:38, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да вот на столько ты не привык говно, что даже не знаешь, как оно выглядит.

    Раундкуб - это почтовый клиент в вебе.

    Понимаешь, это ты сравнил outlook с exchange.

    Между прочим, зимбра - эталон того, как можно из свободных кусков собрать весьма функциональный комбайн промышленных масштабов, привосходящий «крутой» эксченж.

     
  • 5.55, Annoynymous (ok), 13:51, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а чего ты хочешь от меня

    Чтобы ты жевал, а не говорил.

     
  • 2.12, Аноним (11), 11:09, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
     
  • 3.40, Онаним (?), 12:42, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет.

    Ну и ладно )

     

  • 1.8, Онаним (?), 10:57, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Whoops
    Как знал, не связываясь с этим счастьем ни за какие коврижки :)
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:20, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И куда мигрировать?
     
     
  • 2.16, lan (??), 11:30, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть например SoGo, это такая обвязка для уже имеющихся SMTP, IMAP, LDAP и SQL серверов,по сути вебморда + активсинк компонент, чтобы работал как ексченж.
     
     
  • 3.19, Аноним (14), 11:53, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Web морду к постфиксу прикрутить - не велика проблема. Дело в целостно подходе - антиспам, списки рассылок с несколькими владельцами, аутентификация в лдап, интеграция с nextcloud и много чего еще. Все из одного веб интерфейса управляется. Зимбру сейчас заменить нечем.
     
     
  • 4.23, Annoynymous (ok), 11:56, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Зимбру сейчас заменить нечем.

    Zarafa, SoGo, OpenXChange, Onlyoffice, и это только свободные.

    И антиспам, и лдап, и веб-редакторы, и интеграция в nextcloud. Дальше уже надо смотреть на потребности вашего предприятия.

    //Устрицы ел.

     
     
  • 5.33, Аноним (14), 12:37, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    zarafa тоже все. Остальное посмотрим.
     
     
  • 6.50, Annoynymous (ok), 13:31, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > zarafa тоже все. Остальное посмотрим.

    Обидно, досадно, ну ладно.

     
  • 4.27, lan (??), 12:10, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Web морду к постфиксу прикрутить - не велика проблема. Дело в целостно
    > подходе - антиспам, списки рассылок с несколькими владельцами, аутентификация в лдап,
    > интеграция с nextcloud и много чего еще. Все из одного веб
    > интерфейса управляется. Зимбру сейчас заменить нечем.

    Вы всем этим пользуетесь? Реально? Тогда купите зимбру. А если вам нужен к почте веб-интерфейс и коннекторы а-ля Exchange, чтобы прикрутить к вашей системе полноценный Outlook по активсинку - то можно ограничиться и SoGo. Там как раз есть аутентификация в LDAP, а антивирус поставите такой какой вам надо.

     
     
  • 5.35, Аноним (14), 12:40, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуемся. А вот аутлуком - не пользуемся. Зимбра под наши требования обойдется в конский ценник больше 4000 евро. Лучше бы на керио остались.
     
     
  • 6.67, Аноним (67), 14:54, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сидеть на 8 никто не запрещает.
     
  • 2.20, Annoynymous (ok), 11:54, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Onlyoffice намного фичастее. В зимбре встроенные редакторы ни о чём, например.
     
     
  • 3.63, Михрютка (ok), 14:27, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>В зимбре встроенные редакторы ни о чём

    в цимбре ваш любимый либреофис онлайн

     
  • 2.24, devops_school (?), 11:59, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На iredmail посмотрите
     
     
  • 3.36, someone (??), 12:40, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    iredmail платное же, нет? а то что бесплатно... имеет меньше возможностей чем postfixadmin
     
  • 3.56, zurapa (ok), 13:53, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?! Это рядом не стояло с зимброй в части распределённого кластера серверов. Это, как предложить руду возить не на Белане, а на Оке. Если вам на столько лень в технологиях ковыряться, то вам лучше заплатить деньги.
     
  • 2.42, Онаним (?), 12:42, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И куда мигрировать?

    dovecot + postfix + roundcube + мелкие интеграции, куда ж ещё-то

     
     
  • 3.64, ОЛЕГ (?), 14:44, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hmail
     
  • 2.53, zurapa (ok), 13:50, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите. А что поменялось в почтовых технологиях, чтобы иметь острую необходимость держать самую последнюю версию зимбры?
    Давайте на чистоту. Бесплатная она не удобная в проде, т.к. ключевые функции её обслуживания отсутствуют такие, как резервное копирование и ... уже забыл, что там на платной основе в ней реализовано.

    Когда у вас здоровая неповоротливая махина, которая не должна истанавливаться работает, а как её резервную копию и всех пользовательских ящиков делать ты придумываешь сам.
    Весьма интересный ребус, разгадав который приходишь к выводу, что лучше собирать почтовик из отдельных postfix, dovecot, ldap.
    Лично мне было в лом переделывать всё с зимбры на проекте да ещё и за бесплатно. Но второй раз я её ставить не буду, если администрирование ляжет на меня целевом и полностью. А если кому-то на откуп, вполне себе сойдёт для тех, кто говно не любит хавать. (Отсыл к одному из комментариев здесь же)

     
     
  • 3.66, Аноним (49), 14:51, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллеге выше уже ответил. Сегодня последняя капля. Мигрирую с Zimbra на аутсорсинг. Ибо не только технические вопросы. А реально некому поддерживать. На нормальных программистов денег в конторе нет и не будет, на аутсорсинг - есть. Дополнительный плюс - питание (электро, естественно, когда в неделю раз пять выключают), резервное копирование, доступность, вирусы и прочая лабуда будут в прошлом.
     
  • 2.65, Аноним (49), 14:46, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по вопросу, мигрировать надо от собственного хранилища на аутсорсинг к провайдеру.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:20, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Скатертью дорога.
     
  • 1.21, КО (?), 11:54, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Окоммерчились...
    Пока есть альтернативы, могут идти на йух
     
  • 1.22, valery_kolganov (ok), 11:56, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может передумают. Попробуют и потом опять откроют Zimbra Open Source Edition. Ну кто им будет баг-репорты в таком количестве писать.
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:08, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо как только проект достиг зрелости, сразу в проприетарщину. Вот так всегда. Вечно с этим недоопенсорсом подстава какая-нибудь. Открытое ПО можно использовать если его делает сообщество, если очередная конторка, то жди подставы.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:12, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я всегда говорил что в СПО нельзя быть ни в чем уверенным. Не нравится не пользуйся, напиши сам и другие мантры адептов.
     
     
  • 3.39, Аноним (11), 12:41, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В проприетарном софте тоже нельзя быть уверенным. Бывшие пользователи OS/2 подтвердят. Например выкидон не писать драйвера для Pentium 4 это пять.
     
  • 3.44, Онаним (?), 12:43, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А я всегда говорил что в СПО нельзя быть ни в чем
    > уверенным. Не нравится не пользуйся, напиши сам и другие мантры адептов.

    зимбрик - уже СПО? никогда не было, и вот - опять

     
  • 3.57, zurapa (ok), 13:58, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в спо тебе в открытую декламируют, что за бесплатно ни кто ничего не напишет, но ты можешь сам, а в случае с проприетарщиной они тебе ехидно заявляют, что ты должен заплатить деньги за реализацию так, как они это видят, свои пожелания можете засунуть в задний проход, т.к. вы не массовый потребитель, а один из. Все жрут это, и ты хавай! Только деньги положь на стол!

    Это личный опыт с этими говноедами.

     
  • 3.69, Аноним (68), 15:01, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько там раз венду то ломали за последние цать лет? А сколько раз ломали совместимость в macOS, потому что "Надо покупать новые маки каждый год, нищебрoд!" ?
     

  • 1.28, Аноним (29), 12:11, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Zimbra кто им названия придумывает.
     
     
  • 2.58, zurapa (ok), 13:59, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немцы.
     

  • 1.31, JL2001 (ok), 12:30, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пакета совместной работы и электронной почты Zimbra, позиционируемого как альтернатива MS Exchange
    > разработчики не планируют выпускать исходные тексты Zimbra 9 для сообщества и будут развивать Zimbra 9 в форме проприетарного продукта.

    продукт, работающий с приватной инфой и сетью - проприетарный
    что может быть лучше?
    что может пойти не так?

     
     
  • 2.41, Аноним (11), 12:42, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Злоумышленник не впишет свой код. Только сама компания. Профит.
     
  • 2.59, zurapa (ok), 14:01, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы столь подозрительны! Предполагаю, что весь софт у вас на компьютере написан вами же.
    Уж не думаете ли вы, что огнелис и ему подобные без анального зондирования написаны для людей? Или нет?!
     
     
  • 3.70, Аноним (68), 15:03, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > огнелис
    > без анального зондирования

    Поделил на ноль.

     

  • 1.37, Gannet (ok), 12:40, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проект неплохо начинался, но потом превратился в MS Автоглюк. Ну, туда ему и дорога. Благо есть альтернативы, пусть и без каких-то наворотов, но они развиваются и не превращаются в MS автоглюк.
     
     
  • 2.47, Аноним (14), 12:58, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Озвучьте имена альтернатив, плиз
     
  • 2.60, zurapa (ok), 14:02, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Озвучьте, что из автогонка они наворотили?
     

  • 1.43, Sw00p aka Jerom (?), 12:43, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что, так трудно нынче постфикс с довкотом и мускулем поднять? Прикрутить круглыйквадрат и написать интерфейс управления.
     
     
  • 2.45, Онаним (?), 12:44, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что, так трудно нынче постфикс с довкотом и мускулем поднять? Прикрутить круглыйквадрат
    > и написать интерфейс управления.

    Да вот ведь. Настали времена девляпсов. Если готового контейнера или просто продукта, который можно в контейнер завернуть, нет - у них ступор и паника.

     
     
  • 3.61, zurapa (ok), 14:08, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ты хотел? Это новый уровень обструкции. Скоро ни кто не будет помнит, кто контейнер начальный создал приложения. А что такое операционная система, и как она устанавливается, работает будут знать только в Амазон.
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:57, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень мягко говоря, Roundcube до Зимбры еще очень далеко. Условного это как пересесть с какого-нибудь занюханного PON на дайлап. Вот реально были такие личные ощущения когда этим кубом пришлось пользоваться, будто вернулся в конец 90-х.
     
     
  • 3.52, хотел спросить (?), 13:47, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а я себе rainloop натянул, простенький но достаточно удобный


     
  • 3.62, zurapa (ok), 14:15, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно читать сравнение раундкуб с зимброй. Условно, это, как аутлук с эксченж сравнивать. Херня а не сравнение.
    P.S.: Последняя приписка нужна была. Т.к. по словам сравнивающего разницы между почтовым клиентом и почтовым сервером нет, как в прочим и между smtp и  imap тоже разницы нет. Точнее, она есть - один лучше другого.
     
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