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Выпуск Wine 5.5

28.03.2020 10:09

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.5. С момента выпуска версии 5.4 было закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 460 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Встроенные программы переведены на использование нового C runtime UCRTBase;
  • В функциях GetVersion, GetVersionEx и VerifyVersionInfo обеспечен вывод версии с учётом запуска с использованием режима совместимости (Compatibility Mode);
  • Улучшена поддержка отладочной информации в PE-файлах;
  • Добавлена поддержка таблиц для сопоставления символов с учётом их лингвистического значения;
  • В WebServices реализована поддержка дополнительных атрибутов;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Might and Magic VI, Visual Studio .NET 2002, 2003, Visual Foxpro 9.0, Cisco IP Communicator, Cairo Shell v0.3.x, LTSpice, Death to Spies: Moment of Truth, ERD Concepts 6, Gridcoin Research Client, Beat hazard 2, Solid Edge v15, VSDC Video Editor, XCP-ng Center v8.x, Fable: The Lost Chapters, Audiosurf, Dark Souls 2, Oddworld: Munch's Oddysee, iTunes v12.10.4.2, Wolcen: Lords of Mayhem, How to Survive, Sniper Elite V2, Sniper Elite 3, F1 2012, Assetto Corsa 1.14.x, Project Car, Microsoft Word 6.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.4 и Wine Staging 5.4
  3. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.6, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52627-wine
Ключевые слова: wine, windows
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  • 1.1, Дегенератор (ok), 10:12, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Microsoft Word 6.0 - ну вот теперь заживем!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:46, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они все еще пддерживают 3.11? Вроде слухи были - все.
     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 11:08, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    6.0 уже win32 была. Это win16 в wine уже даже вонять перестал -- засох.
     
     
  • 4.11, Stax (ok), 11:41, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно. На обычной 3 винде она была, безо всяких win32s. Так что обычный win16.

    32-х битный первый назывался, вроде, Word 95, хз что там по версии.

     
     
  • 5.13, A.Stahl (ok), 11:47, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Word 95

    А это, кажется, одно и то же. Ребрендинг. Микрософт тогда как раз всё переводила с номеров версий на даты.

     
  • 5.14, HyC (?), 12:19, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Win 3.11 можно было поставить win32s. Win 2.0 была чисто 16-битная. А про win 3.0 ил win 3.1 я просто не помню. Кажется до 3.1 она все еще запускалась на 286 и win32 на нее win32s было поставить невозможно, а win 3.11 требовала не ниже 386 уже и на ней win32s было.
     
  • 5.17, Zenitur (ok), 13:40, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня Word 6.0 без Win32s работает. Может были сборки 16-бит и 32-бит? Майкрософт же в то время выпускала офисы под разные платформы и архитектуры
     
     
  • 6.18, Аноним (18), 13:48, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если хочешь потестить win16 софт в Wine, советую попробовать Kombat - распознавание русской речи оффлайн на базе древней Dragon Dictate https://soft.sibnet.ru/soft/6508-kombat/
     
  • 2.5, VINRARUS (ok), 10:51, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уж лучше писать в блокноте html тегами, чем пользоваться их забагованым Microsoft Word!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:55, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закономерно, это же оригинально - редактор текстов, а не HTML - извращённой формы XML формата.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:52, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто с его времени много нового полезного добавили...
    А, на сайте МС были обновлённые эспортёры-иппортеры, правда под винды под WINE скорей надо напильником допиливать, может и нет.
    И да эта версия работат даже на ~25 летних ПК - что, может быть полезно на древних моделях ПК тут.
     
     
  • 3.10, Дегенератор (ok), 11:28, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И да эта версия работат даже на ~25 летних ПК - что,
    > может быть полезно на древних моделях ПК тут.

    А Wine 5.5 работает на "~25 летних ПК"?

     

  • 1.2, Alex (??), 10:28, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MacOS Catalina похоже не скоро будет wine поддерживаться.
     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 10:41, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какая особо разница?
    Crossover вроде поддерживает
     

  • 1.8, Дихлофос (?), 11:05, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-то спрашивал, как пропатчить Вайном Windos XP - нужно скомпилировать с помощью Cygwin
     
     
  • 2.12, Йопта (?), 11:45, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что будут браузеры современные работать?
     
     
  • 3.15, Дихлофос (?), 13:00, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если тебе нужны html5 и vp9 на ютюбе в Windos XP 32/64 то используй Mypal
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:19, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Might and Magic VI

    О! Неожиданно и приятно. Спасибо. А то на amdgpu запускается, а на intelgpu не хочет.

     
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