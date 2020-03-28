Выпуск Wine 5.5

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:46, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так они все еще пддерживают 3.11? Вроде слухи были - все.

3.9 , A.Stahl ( ok ), 11:08, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 6.0 уже win32 была. Это win16 в wine уже даже вонять перестал -- засох.

4.11 , Stax ( ok ), 11:41, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да ладно. На обычной 3 винде она была, безо всяких win32s. Так что обычный win16. 32-х битный первый назывался, вроде, Word 95, хз что там по версии.

5.13 , A.Stahl ( ok ), 11:47, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Word 95 А это, кажется, одно и то же. Ребрендинг. Микрософт тогда как раз всё переводила с номеров версий на даты.

5.14 , HyC ( ? ), 12:19, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Win 3.11 можно было поставить win32s. Win 2.0 была чисто 16-битная. А про win 3.0 ил win 3.1 я просто не помню. Кажется до 3.1 она все еще запускалась на 286 и win32 на нее win32s было поставить невозможно, а win 3.11 требовала не ниже 386 уже и на ней win32s было.

5.17 , Zenitur ( ok ), 13:40, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня Word 6.0 без Win32s работает. Может были сборки 16-бит и 32-бит? Майкрософт же в то время выпускала офисы под разные платформы и архитектуры

6.18 , Аноним ( 18 ), 13:48, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если хочешь потестить win16 софт в Wine, советую попробовать Kombat - распознавание русской речи оффлайн на базе древней Dragon Dictate https://soft.sibnet.ru/soft/6508-kombat/

2.5 , VINRARUS ( ok ), 10:51, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Уж лучше писать в блокноте html тегами, чем пользоваться их забагованым Microsoft Word!

3.7 , Аноним ( 7 ), 10:55, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Закономерно, это же оригинально - редактор текстов, а не HTML - извращённой формы XML формата.

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:52, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как будто с его времени много нового полезного добавили...

А, на сайте МС были обновлённые эспортёры-иппортеры, правда под винды под WINE скорей надо напильником допиливать, может и нет.

И да эта версия работат даже на ~25 летних ПК - что, может быть полезно на древних моделях ПК тут.

3.10 , Дегенератор ( ok ), 11:28, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И да эта версия работат даже на ~25 летних ПК - что,

> может быть полезно на древних моделях ПК тут. А Wine 5.5 работает на "~25 летних ПК"?

