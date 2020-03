Выпуск Wine 5.5

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.5. С момента выпуска версии 5.4 было закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 460 изменений. Наиболее важные изменения: Встроенные программы переведены на использование нового C runtime UCRTBase;

В функциях GetVersion, GetVersionEx и VerifyVersionInfo обеспечен вывод версии с учётом запуска с использованием режима совместимости (Compatibility Mode);

Улучшена поддержка отладочной информации в PE-файлах;

Добавлена поддержка таблиц для сопоставления символов с учётом их лингвистического значения;

В WebServices реализована поддержка дополнительных атрибутов;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Might and Magic VI, Visual Studio .NET 2002, 2003, Visual Foxpro 9.0, Cisco IP Communicator, Cairo Shell v0.3.x, LTSpice, Death to Spies: Moment of Truth, ERD Concepts 6, Gridcoin Research Client, Beat hazard 2, Solid Edge v15, VSDC Video Editor, XCP-ng Center v8.x, Fable: The Lost Chapters, Audiosurf, Dark Souls 2, Oddworld: Munch's Oddysee, iTunes v12.10.4.2, Wolcen: Lords of Mayhem, How to Survive, Sniper Elite V2, Sniper Elite 3, F1 2012, Assetto Corsa 1.14.x, Project Car, Microsoft Word 6.0.