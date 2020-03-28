Выпуск Wine 5.5

|
|
|
|
|
|3.9, A.Stahl (ok), 11:08, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
6.0 уже win32 была. Это win16 в wine уже даже вонять перестал -- засох.
|
|
|
|4.11, Stax (ok), 11:41, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да ладно. На обычной 3 винде она была, безо всяких win32s. Так что обычный win16.
32-х битный первый назывался, вроде, Word 95, хз что там по версии.
|
|
|
|5.13, A.Stahl (ok), 11:47, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Word 95
А это, кажется, одно и то же. Ребрендинг. Микрософт тогда как раз всё переводила с номеров версий на даты.
|
|5.14, HyC (?), 12:19, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На Win 3.11 можно было поставить win32s. Win 2.0 была чисто 16-битная. А про win 3.0 ил win 3.1 я просто не помню. Кажется до 3.1 она все еще запускалась на 286 и win32 на нее win32s было поставить невозможно, а win 3.11 требовала не ниже 386 уже и на ней win32s было.
|
|5.17, Zenitur (ok), 13:40, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня Word 6.0 без Win32s работает. Может были сборки 16-бит и 32-бит? Майкрософт же в то время выпускала офисы под разные платформы и архитектуры
|
|2.5, VINRARUS (ok), 10:51, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Уж лучше писать в блокноте html тегами, чем пользоваться их забагованым Microsoft Word!
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 10:55, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Закономерно, это же оригинально - редактор текстов, а не HTML - извращённой формы XML формата.
|
|2.6, Аноним (6), 10:52, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как будто с его времени много нового полезного добавили...
А, на сайте МС были обновлённые эспортёры-иппортеры, правда под винды под WINE скорей надо напильником допиливать, может и нет.
И да эта версия работат даже на ~25 летних ПК - что, может быть полезно на древних моделях ПК тут.
|
|
|
|3.10, Дегенератор (ok), 11:28, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И да эта версия работат даже на ~25 летних ПК - что,
> может быть полезно на древних моделях ПК тут.
А Wine 5.5 работает на "~25 летних ПК"?
|
|1.8, Дихлофос (?), 11:05, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
кто-то спрашивал, как пропатчить Вайном Windos XP - нужно скомпилировать с помощью Cygwin
|
|
|
|
|
|3.15, Дихлофос (?), 13:00, 28/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если тебе нужны html5 и vp9 на ютюбе в Windos XP 32/64 то используй Mypal
|
|1.16, Аноним (16), 13:19, 28/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Might and Magic VI
О! Неожиданно и приятно. Спасибо. А то на amdgpu запускается, а на intelgpu не хочет.
|