The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск отладчика GDB 9

09.02.2020 10:59

Представлен релиз отладчика GDB 9.1 (первый выпуск серии 9.x, ветка 9.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Ключевые улучшения:

  • Прекращена поддержка платформ Solaris 10 и Cell Broadband Engine;
  • Добавлен новый симулятор подсистемы PRU (Programmable Real-time Unit), используемой в процессорах Texas Instruments (pru-*-elf);
  • Добавлен экспериментальный режим быстрой загрузки отладочных символов в многопоточном режиме (включается через настройку 'maint set worker-threads unlimited');
  • Обеспечена возможность использования в именах команд символа '.';
  • Добавлена возможность установки точек останова на вложенные функции и подпрограммы в Fortran;
  • Проведена работа по приведению к единому стилю и улучшению читаемости команд;
  • Реализована штатная инфраструктура для передачи аргументов команд c применением символа тире ('-OPT'), что позволяет применять автодополнение клавишей табуляции;
  • В командах "printf" и "eval" реализована поддержка вывода строк в стилях Си и Ада без непосредственного вызова функции в программе;
  • В команде "info sources" добавлена поддержка фильтрации выводимых файлов на основе регулярного выражения;
  • В настройке "set print frame-arguments" реализован параметр "presence", при установке которого для аргументов выводится лишь индикатор присутствия "..." вместо вывода имени и значения;
  • В интерфейсе TUI команды "focus", "winheight", "+", "-", ">", "<" теперь чувствительны в регистру символов;
  • Для команд "print", "compile print", "backtrace", "frame apply", "tfaas" и "faas" реализованы опции для переопределения глобальных настроек (например, выставляемых через "set print [...]");
  • В команду "info types" добавлена опция "-q" для отключения вывода некоторых заголовков;
  • В настройках вместо значения "unlimited" теперь можно указывать "u";
  • Добавлены новые команды:
    • "define-prefix" для определения собственных префиксных команд;
    • "|" или "pipe" для запуска команды и перенаправления вывода в команду программной оболочки (shell);
    • "with" для запуска указанной команды с временно изменёнными настройками;
    • "set may-call-functions" для управления возможностью вызова подпрограммы из GDB;
    • "set print finish [on|off]" для управления отображением возвращаемого значения при использовании команды "finish";
    • "set print max-depth" для ограничения вывода вложенных структур;
    • "set print raw-values [on|off]" для включения/выключения форматирования выводимых значения;
    • "set logging debugredirect [on|off]" для управления сохранением отладочного вывода в лог-файл;
    • Серия новых команд "set style";
    • "set print frame-info [...]" для определения информации, которую следует выводить при отображении состояния кадра стека;
    • "set tui compact-source" для включения компактного режима отображения кода в интерфейсе TUI (Text User Interface);
    • "info modules [...]" для запроса сведений о модулях Fortran;
    • Вместо "set/show print raw frame-arguments" предложена команда "set/show print raw-frame-arguments" (в качестве разделителя использует тире вместо пробела);
  • В программный интерфейс управления GDB/MI добавлены новые команды "-complete", "-catch-throw", "-catch-rethrow", "-catch-catch", "-symbol-info-functions", "-symbol-info-types", "-symbol-info-variables", "-symbol-info-modules", "-symbol-info-module-functions" и "-symbol-info-module-variables", эквивалентные аналогичным командам GDB. По умолчанию активирована третья версия интерпретатора MI (-i=mi3);
  • Добавлены новые встроенные переменные:
    • $_gdb_major, $_gdb_minor;
    • $_gdb_setting, $_gdb_setting_str, $_gdb_maint_setting,
    • $_gdb_maint_setting_str
    • $_cimag, $_creal
    • $_shell_exitcode, $_shell_exitsignal
  • В сборочный скрипт configure добавлена опция "--with-system-gdbinit-dir" для определения пути к системным файлам gdbinit;
  • Внесена порция улучшений в Python API. Добавлена возможность сборки c Python 3 в Windows;
  • Повышены требования к сборочному окружению. Для сборки GDB и GDBserver теперь требуется как минимум GNU make 3.82. При сборке с внешней библиотекой readline требуется как минимум GNU readline 7.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/ml/gdb/...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 8.3
  3. OpenNews: Компания Intel выпустила intel-gpu-tools 1.17, открытый набор утилит для отладки GPU
  4. OpenNews: Выпуск GammaRay 2.9.0, инструмента для отладки Qt-приложений
  5. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.3
  6. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gdb, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (?), 11:15, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мощная штука, надо будет таки взять на воружение.
    А под вендой, кстати, он умеет студийные pdb читать?
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:17, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращена поддержка платформ Solaris 10 и Cell Broadband Engine;

    Что за мода современного софта выпиливать всё подряд?

     
     
  • 2.3, mommy (?), 11:22, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А тебе кукареку они типа ой как нужоны же
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:40, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня кластер на десятой соляре! Скажете все выкинуть, да?!
     
  • 2.4, camel (?), 11:28, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бери и поддерживай - вернут обратно. Желающих не нашлось, вот и выпилили.
     
     
  • 3.6, IdeaFix (ok), 11:50, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут обычно не так всё... как выпиливали PA-RISC? Да очень просто - опенсорс сообщество сказало "хп бросил это дело, и мы бросим". Как выпиливали Альфу? Вы не поверите опенсорс сообщество сказало "хп бросил - и мы бросим в ту же секунду". Да есть типа порты дебиана, но знаете... я их и на hp-pa и на alpha ставил и могу сказать что оно в общем сливает по юзабиильности нетбсд. Да есть генту, но хендбукам 10+ лет и они 10 лет назад были не достоверны :)

    Со спарком в целом и солярой в частности ровно то же самое... а все сказки про то что дескать если под лялихом что-то поддерживается, то поддержка этого никогда не пропадёт, это даже не сказки, это враки. Дядя сказал "НАДО!", опенсорс сообщество сказало "Есть, хозяин!" :)

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 12:09, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ведь распыляться на никем не используемые архитектуры это пустое. И так достаточно распыления. Если кого-то прям прёт от того мусорного железа с помойки, он может сам взять на себя поддержку.
     
     
  • 5.11, нах. (?), 13:14, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больше, больше, дятел, долби про "никем не используемые". От интенсивности долбежки твои хотелки немедленно материализуются.

    Некоторые альфы жили еще пятнадцать лет после того, как хепе их бросило поддерживать. Нет, разумеется, там отродясь не стояло "шва6одного" софта - потому что всем, кроме стаи дятлов, заведомо известно, что шва6одный софт - г-но, способное работать только на оборудовании, за которое "шва6одным" регулярно платят зарплату. И увольняют, если плохо работают. А на любом другом его в любой момент вообще могут перестать "поддерживать" (хотя на практике и так поддержка на от'сь - хорошо если хотя бы собирается без ручных пинков)

    > он может сам взять на себя поддержку.

    ты-то много на себя уже взял? А, ну да - ждешь ебилдов. Софта, разработанного под твою единственноверную платформу на деньги ibm.

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:53, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ключевые улучшения:
    > Прекращена поддержка платформ Solaris 10 и Cell Broadband Engine

    Вот так все современные пакеты пишутся.

     
     
  • 2.8, IdeaFix (ok), 11:57, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чпукс выпилили без заявлений :) Ну как же, дяди из хп же чпукса младше самого последнего уже заЕОЛили :) Негоже ГНУшникам против воли ХПе переть.
     
     
  • 3.12, нах. (?), 13:16, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они шва6одные, шва6одно жрут что ibmhat выдает с лопаты. Если им велят немедля выкинуть свое немодное железо и бежать в лабаз за новым - шва6одно бегут, на бегу по телефону оформляя кредитец на него.

    Но продолжают болтать что они - шва6одные, просто это "не их track".

    А на деле - просто не за это платят зарплату.

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:09, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшего пока нет и не предвидится.
    Дай, Бог, людЯм здоровья!
     
     
  • 2.13, нах. (?), 13:17, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот - дай им побыстрее сдохнуть, тогда, возможно, снова обретут жизнь коммерческие проекты, а не дерьмо зато 6ешплатно.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру