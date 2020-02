Выпуск отладчика GDB 9

Представлен релиз отладчика GDB 9.1 (первый выпуск серии 9.x, ветка 9.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS). Ключевые улучшения: Прекращена поддержка платформ Solaris 10 и Cell Broadband Engine;

Добавлен новый симулятор подсистемы PRU (Programmable Real-time Unit), используемой в процессорах Texas Instruments (pru-*-elf);

Добавлен экспериментальный режим быстрой загрузки отладочных символов в многопоточном режиме (включается через настройку 'maint set worker-threads unlimited');

Обеспечена возможность использования в именах команд символа '.';

Добавлена возможность установки точек останова на вложенные функции и подпрограммы в Fortran;

Проведена работа по приведению к единому стилю и улучшению читаемости команд;

Реализована штатная инфраструктура для передачи аргументов команд c применением символа тире ('-OPT'), что позволяет применять автодополнение клавишей табуляции;

В командах "printf" и "eval" реализована поддержка вывода строк в стилях Си и Ада без непосредственного вызова функции в программе;

В команде "info sources" добавлена поддержка фильтрации выводимых файлов на основе регулярного выражения;

В настройке "set print frame-arguments" реализован параметр "presence", при установке которого для аргументов выводится лишь индикатор присутствия "..." вместо вывода имени и значения;

В интерфейсе TUI команды "focus", "winheight", "+", "-", ">", "<" теперь чувствительны в регистру символов;

Для команд "print", "compile print", "backtrace", "frame apply", "tfaas" и "faas" реализованы опции для переопределения глобальных настроек (например, выставляемых через "set print [...]");

В команду "info types" добавлена опция "-q" для отключения вывода некоторых заголовков;

В настройках вместо значения "unlimited" теперь можно указывать "u";

Добавлены новые команды: "define-prefix" для определения собственных префиксных команд; "|" или "pipe" для запуска команды и перенаправления вывода в команду программной оболочки (shell); "with" для запуска указанной команды с временно изменёнными настройками; "set may-call-functions" для управления возможностью вызова подпрограммы из GDB; "set print finish [on|off]" для управления отображением возвращаемого значения при использовании команды "finish"; "set print max-depth" для ограничения вывода вложенных структур; "set print raw-values [on|off]" для включения/выключения форматирования выводимых значения; "set logging debugredirect [on|off]" для управления сохранением отладочного вывода в лог-файл; Серия новых команд "set style"; "set print frame-info [...]" для определения информации, которую следует выводить при отображении состояния кадра стека; "set tui compact-source" для включения компактного режима отображения кода в интерфейсе TUI (Text User Interface); "info modules [...]" для запроса сведений о модулях Fortran; Вместо "set/show print raw frame-arguments" предложена команда "set/show print raw-frame-arguments" (в качестве разделителя использует тире вместо пробела);

В программный интерфейс управления GDB/MI добавлены новые команды "-complete", "-catch-throw", "-catch-rethrow", "-catch-catch", "-symbol-info-functions", "-symbol-info-types", "-symbol-info-variables", "-symbol-info-modules", "-symbol-info-module-functions" и "-symbol-info-module-variables", эквивалентные аналогичным командам GDB. По умолчанию активирована третья версия интерпретатора MI (-i=mi3);

Добавлены новые встроенные переменные: $_gdb_major, $_gdb_minor; $_gdb_setting, $_gdb_setting_str, $_gdb_maint_setting, $_gdb_maint_setting_str $_cimag, $_creal $_shell_exitcode, $_shell_exitsignal

В сборочный скрипт configure добавлена опция "--with-system-gdbinit-dir" для определения пути к системным файлам gdbinit;

Внесена порция улучшений в Python API. Добавлена возможность сборки c Python 3 в Windows;

Повышены требования к сборочному окружению. Для сборки GDB и GDBserver теперь требуется как минимум GNU make 3.82. При сборке с внешней библиотекой readline требуется как минимум GNU readline 7.0.