Выпуск отладчика GDB 9

2.3 , mommy ( ? ), 11:22, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А тебе кукареку они типа ой как нужоны же

3.5 , Аноним ( 5 ), 11:40, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У меня кластер на десятой соляре! Скажете все выкинуть, да?!

2.4 , camel ( ? ), 11:28, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Бери и поддерживай - вернут обратно. Желающих не нашлось, вот и выпилили.

3.6 , IdeaFix ( ok ), 11:50, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тут обычно не так всё... как выпиливали PA-RISC? Да очень просто - опенсорс сообщество сказало "хп бросил это дело, и мы бросим". Как выпиливали Альфу? Вы не поверите опенсорс сообщество сказало "хп бросил - и мы бросим в ту же секунду". Да есть типа порты дебиана, но знаете... я их и на hp-pa и на alpha ставил и могу сказать что оно в общем сливает по юзабиильности нетбсд. Да есть генту, но хендбукам 10+ лет и они 10 лет назад были не достоверны :) Со спарком в целом и солярой в частности ровно то же самое... а все сказки про то что дескать если под лялихом что-то поддерживается, то поддержка этого никогда не пропадёт, это даже не сказки, это враки. Дядя сказал "НАДО!", опенсорс сообщество сказало "Есть, хозяин!" :)

4.9 , Аноним ( 9 ), 12:09, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так ведь распыляться на никем не используемые архитектуры это пустое. И так достаточно распыления. Если кого-то прям прёт от того мусорного железа с помойки, он может сам взять на себя поддержку.

5.11 , нах. ( ? ), 13:14, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – больше, больше, дятел, долби про "никем не используемые". От интенсивности долбежки твои хотелки немедленно материализуются. Некоторые альфы жили еще пятнадцать лет после того, как хепе их бросило поддерживать. Нет, разумеется, там отродясь не стояло "шва6одного" софта - потому что всем, кроме стаи дятлов, заведомо известно, что шва6одный софт - г-но, способное работать только на оборудовании, за которое "шва6одным" регулярно платят зарплату. И увольняют, если плохо работают. А на любом другом его в любой момент вообще могут перестать "поддерживать" (хотя на практике и так поддержка на от'сь - хорошо если хотя бы собирается без ручных пинков) > он может сам взять на себя поддержку. ты-то много на себя уже взял? А, ну да - ждешь ебилдов. Софта, разработанного под твою единственноверную платформу на деньги ibm.