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Выпуск гипервизора Bareflank 2.0

30.01.2020 19:57

Состоялся релиз гипервизора Bareflank 2.0, предоставляющего инструментарий для быстрой разработки специализированных гипервизоров. Bareflank написан на языке C++, поддерживает C++ STL. Модульная архитектура Bareflank позволят легко расширять имеющиеся возможности гипервизора и создавать собственные варианты гипервизоров, как работающих поверх оборудования (как Xen), так и запускаемых в имеющемся программном окружении (как VirtualBox). Имеется возможность выполнения операционной системы хост-окружения в отдельной виртуальной машине. Код проекта распространяется под лицензией LGPL 2.1.

В Bareflank реализована поддержка Linux, Windows и UEFI на 64-разрядных CPU Intel. Для аппаратного разделения ресурсов виртуальных машин применяется технология Intel VT-x. На будущее запланирована поддержка macOS и BSD-систем, а также возможность работы на платформах ARM64 и AMD. Дополнительно проектом развивается собственный драйвер для загрузки VMM (Virtual Machine Manager), ELF-загрузчик для загрузки модулей VVM, приложение bfm для управления гипервизором из пространства пользователя. Предоставляется инструментарий для написания расширений с использованием элементов, определённых в спецификациях C++11/14, библиотека раскручивания стека исключений (unwind), а также своя runtime-библиотека для поддержки применения конструкторов/деструкторов и регистрации обработчиков исключений.

На базе Bareflank ведётся разработка системы виртуализации Boxy, поддерживающей запуск гостевых систем и позволяющей использовать легковесные виртуальные машины с Linux и Unikernel для запуска специализированных сервисов или приложений. В форме изолированных сервисов можно выполнять как обычные web-сервисы, так и приложения, к которым предъявляются особые требования к надёжности и безопасности, избавленные от влияния хост-окружения (хост-окружение изолируется в отдельной виртуальной машине).

Основные новшества Bareflank 2.0:

  • Добавлена поддержка запуска Bareflank напрямую из UEFI для последующего выполнения операционной системы в виртуальной машине;
  • Реализован новый менеджер управления памятью, спроектированный по аналогии с менеджерами памяти SLAB/Buddy в Linux. Новый менеджер памяти демонстрирует снижение фрагментации, позволяет добиться более высокой производительности и поддерживает динамическое выделение памяти гипервизору через bfdriver, что позволяет сократить начальный размер гипервизора и оптимально масштабироваться в зависимости от числа ядер CPU;
  • Новая система сборки на базе CMake, независимая от командного интерпретатора, позволяющая добиться существенного ускорения компиляции гипервизора и упрощающая поддержку в будущем дополнительных архитектур, таких как ARM;
  • Проведена реорганизация кода и упрощена структура исходных текстов. Улучшена поддержка смежных проектов, таких как hyperkernel, без необходимости дублирования кода. Более явно отделён код гипервизора, unwind-библиотеки, runtime, управляющего инструментария, загрузчика и SDK;
  • Большая часть API вместо ранее применявшихся механизмов наследования в C++ переведена на применение делегирования, что позволило упростить API, повысить производительность и сократить потребление ресурсов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Bareflank/h...)
  2. OpenNews: Обновление гипервизоров Intel Cloud Hypervisor 0.3 и Amazon Firecracker 0.19, написанных на Rust
  3. OpenNews: Выпуск гипервизора для встраиваемых устройств ACRN 1.2, развиваемого в Linux Foundation
  4. OpenNews: Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.11
  5. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  6. OpenNews: Выпуск libOS, unikernel на языке Rust для запуска приложений поверх гипервизора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bareflank, virtual, hypervisor
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:39, 30/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    > гипервизор для быстрой разработки специализированных гипервизоров

    "Поэтому, на этой неделе мы представим единую фабрику фабрик фабрик инструментов, чтобы каждую фабрику фабрик инструментов Вы могли произвести с помощью одной, объединенной фабрики".

     
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