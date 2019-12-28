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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.14.0. Корректирующее обновление nginx 1.17.7

28.12.2019 08:25

Сформирован выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.14, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Появилась возможность маршрутизации запросов по адресам и номерам потов источника и назначения.
  • Добавлена поддержка смены пользователя и группы для изолированных приложений, в условиях когда фоновый процесс Unit выполняется с правами непривилегированного пользователя.
  • Имя для импорта пакетов на языке Go изменено на "unit.nginx.org/go" (для установки модуля для Unit можно использовать команду "go get unit.nginx.org/go").
  • При сборке пакеты на Go теперь связываются с libunit.
  • Сокращено потребление памяти при обработке очень крупных ответов.
  • Обновлён образ окружения для системы Docker, позволяющий быстро развернуть решение на базе NGINX Unit. Начинка образа переведена с Debian 9 на Debian 10;
  • В репозитории для CentOS и RHEL 7 добавлены пакеты с модулями для Python 3.6. Для Amazon Linux 2 LTS добавлены пакеты с Python 3.7. Пакеты для Python 2.7 переименованы с "unit-python" в "unit-python27".

Одновременно можно отметить корректирующий выпуск основной ветки nginx 1.17.7, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). В новой версии предложены только исправления ошибок. Например, устранены крахи, проявляющиеся при использовании пустой замены в директиве "rewrite" и при использовании директивы "break" вместе с директивами "alias" или "proxy_pass" с URI. Также устранено некорректное заполнение заголовка "Location" при наличии в правилах преобразования адреса символов с нулевым кодом. В обработчике HTTP/2 устранена утечка сетевых сокетов. Исправлена ошибка, приводившая к обрыву SSL-соединения по таймауту при обработке pipelined-запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле
  3. OpenNews: Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.6 и njs 0.3.7
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.13.0
  6. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    После того как аффтар посидел на бутылке в СИЗО пользоваться этой поделкой как-то перехотелось. Неизвестно что там ему нашептали.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:03, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тот момент он уже ему не принадлежал, когда он был набутылен
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:11, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Код, то его он все равно продолжает писать. И напишет туда что ему скажут.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:24, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если вы не в состоянии понять суть диффа в 20 строк кода, наверное, лучше вообще ничем не пользоваться и устроиться в общепит. Свободная касса!
     
     
  • 5.9, Аноним (1), 10:32, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То то я смотрю списки критических уязвимостей в опенсорсных продуктах из воздуха появляются там же всего 20 строк посмотреть для иксперда по безопасности с опеннетика.

    А весь сыр бор мог быть и вовсе из-за того что Сысоев отказался вставить в код то чо ему сказали. И отправили его вразумлять другими способами. А на авторские права Рамблеру чихать. А остальные иски Рамблера и вовсе для отвода глаз.

     
     
  • 6.12, Аноним (12), 10:41, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А весь сыр бор мог быть и вовсе из-за того что Сысоев
    > отказался вставить в код то чо ему сказали.

    У меня есть более правдоподобная гипотеза. Взошла звезда Каникула. Как всем известно со времён цезарей, Песья звезда вызывает бешенство у собак и лихорадку у людей.

     
  • 3.5, Аноним (12), 10:22, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть фоточки? (друг спрашивает). Или по своему опыту знаете про бутылирование?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:29, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    малолетки детектед
     
     
  • 5.8, Аноним (12), 10:31, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И начиная с какого возраста в вашем окружении происходит тотальная бутылизация?
     
     
  • 6.10, Аноним (1), 10:34, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с какого возраста тебя стали интересовать фоточки о набутыливании?
     
     
  • 7.11, Аноним (12), 10:38, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тех пор как узнал, что некоторые мечтатели выдают свои влажные фантазии за действительность.
     
  • 2.4, MonkAlex (ok), 10:17, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так опенсорц же, смотрите, что он там пилит.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:46, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Набутыленные школьники это нечто.
     
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