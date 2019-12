Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.14.0. Корректирующее обновление nginx 1.17.7

Сформирован выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.14, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска. В новой версии: Появилась возможность маршрутизации запросов по адресам и номерам потов источника и назначения.

Добавлена поддержка смены пользователя и группы для изолированных приложений, в условиях когда фоновый процесс Unit выполняется с правами непривилегированного пользователя.

Имя для импорта пакетов на языке Go изменено на "unit.nginx.org/go" (для установки модуля для Unit можно использовать команду "go get unit.nginx.org/go").

При сборке пакеты на Go теперь связываются с libunit.

Сокращено потребление памяти при обработке очень крупных ответов.

Обновлён образ окружения для системы Docker, позволяющий быстро развернуть решение на базе NGINX Unit. Начинка образа переведена с Debian 9 на Debian 10;

В репозитории для CentOS и RHEL 7 добавлены пакеты с модулями для Python 3.6. Для Amazon Linux 2 LTS добавлены пакеты с Python 3.7. Пакеты для Python 2.7 переименованы с "unit-python" в "unit-python27". Одновременно можно отметить корректирующий выпуск основной ветки nginx 1.17.7, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). В новой версии предложены только исправления ошибок. Например, устранены крахи, проявляющиеся при использовании пустой замены в директиве "rewrite" и при использовании директивы "break" вместе с директивами "alias" или "proxy_pass" с URI. Также устранено некорректное заполнение заголовка "Location" при наличии в правилах преобразования адреса символов с нулевым кодом. В обработчике HTTP/2 устранена утечка сетевых сокетов. Исправлена ошибка, приводившая к обрыву SSL-соединения по таймауту при обработке pipelined-запросов.