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Выпуск nginx 1.17.6 и njs 0.3.7

20.11.2019 09:28

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.17.6, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Добавлены новые переменные $proxy_protocol_server_addr и $proxy_protocol_server_port, которые содержат адрес и порт сервера, полученные из заголовка протокола PROXY;
  • Добавлена директива limit_conn_dry_run, переводящая модуль ngx_http_limit_conn_module в режим пробного запуска, при котором число соединений не ограничивается, но учитывается.
  • В модуле ngx_stream_limit_conn_module добавлена переменная $limit_conn_status, которая хранит результат ограничения числа соединений: PASSED, REJECTED или REJECTED_DRY_RUN;
  • В модуле ngx_http_limit_req_module добавлена переменная $limit_req_status, которая хранит результат ограничения скорости поступления запросов: PASSED, DELAYED, REJECTED, DELAYED_DRY_RUN или REJECTED_DRY_RUN.

Дополнительно можно отметить выпуск njs 0.3.7, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

В новом выпуске добавлена поддержка методов Object.assign() и Array.prototype.copyWithin(). В console.time() обеспечена возможность использования меток. Переработан код для взаимодействия со внешними объектами и обработки данных в формате JSON. Из CLI удалён вызов console.help().

  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.5
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.13.0
  4. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
  5. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, njs
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:32, 20/11/2019 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2, Аноним (2), 11:07, 20/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Очень надеюсь, что чуваки добавят API в бесплатную версию, ибо такие продукты как envoy и traefik переиграют nginx.
     
     
  • 3, Аноним (3), 11:40, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nginx итак не лидер рынка. И в этих гонках не участвовал. А сейчас он и вовсе про деньги с покупкой F5. Так что забудь слово бесплатно.
     

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