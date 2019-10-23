Выпуск nginx 1.17.5

2.2 , Аноним ( 2 ), 18:42, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну например, производительность и потребление RAM по сравнению с nginx несколько хуже.

2.3 , th3m3 ( ok ), 18:55, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Apache распространён только на шаред-хостингах. Если бы не они, давно был бы лидер nginx. Хотя, те же хостинги, часто прячут апач за nginx. Ну и опять же, Апач жрёт больше, даёт профита меньше. Nginx рулит.

2.4 , kai3341 ( ok ), 19:04, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Apache самый распространенный, работает отлично. А чем проблемы? Слишком толсто. Попробуйте тоньше

3.10 , Аноним ( 1 ), 20:35, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – nginx лучше Apache

2.5 , Аноним ( 5 ), 19:04, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет проблем, конкуренция это здорово.

2.6 , К ( ? ), 19:16, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Всему свой инструмент. Вот к чему пишут ещё десяток веб-серверов, не говоря что 640 Кб хватило бы всем, как хватило бы и одного браузера одной версии - а народ требует разнообразия, вот это как понимать!?

2.9 , Аноним ( 9 ), 20:12, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это разные вещи, нублол.

Апач больше сервер приложений. Нгинкс http сервер, reverse proxy и load balancer.

Функциональность разная, кейсы разные.

