Выпуск nginx 1.17.5

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|2.2, Аноним (2), 18:42, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну например, производительность и потребление RAM по сравнению с nginx несколько хуже.
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|2.3, th3m3 (ok), 18:55, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Apache распространён только на шаред-хостингах. Если бы не они, давно был бы лидер nginx. Хотя, те же хостинги, часто прячут апач за nginx. Ну и опять же, Апач жрёт больше, даёт профита меньше. Nginx рулит.
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|2.4, kai3341 (ok), 19:04, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Apache самый распространенный, работает отлично. А чем проблемы?
Слишком толсто. Попробуйте тоньше
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|2.6, К (?), 19:16, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всему свой инструмент. Вот к чему пишут ещё десяток веб-серверов, не говоря что 640 Кб хватило бы всем, как хватило бы и одного браузера одной версии - а народ требует разнообразия, вот это как понимать!?
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|2.9, Аноним (9), 20:12, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это разные вещи, нублол.
Апач больше сервер приложений. Нгинкс http сервер, reverse proxy и load balancer.
Функциональность разная, кейсы разные.
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|1.7, Аноним (-), 19:24, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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A зачем сервера и сайты? Все давно уже в мессенжерах и node.js, и из браузеров давно остался только Notepad.exe на электроне...
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