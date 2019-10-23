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Выпуск nginx 1.17.5

23.10.2019 14:32

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.17.5, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка вызова ioctl(FIONREAD), если он доступен, чтобы избежать чтения из быстрого соединения в течение долгого времени;
  • Решена проблема с игнорирование неполных закодированных символов в конце URI-запроса;
  • Решена проблема с нормализацией последовательностей "/." и "/.." в конце URI-запроса;
  • Внесены исправления в директивы merge_slashes и ignore_invalid_headers;
  • Исправлена ошибка, проявляющаяся при сборке nginx в MinGW-w64 gcc 8.1 и новее.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.12.0
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.4
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.2
  6. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Аноним (1), 18:40, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Apache самый распространенный, работает отлично. А чем проблемы?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:42, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну например, производительность и потребление RAM по сравнению с nginx несколько хуже.
     
  • 2.3, th3m3 (ok), 18:55, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Apache распространён только на шаред-хостингах. Если бы не они, давно был бы лидер nginx. Хотя, те же хостинги, часто прячут апач за nginx. Ну и опять же, Апач жрёт больше, даёт профита меньше. Nginx рулит.
     
  • 2.4, kai3341 (ok), 19:04, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Apache самый распространенный, работает отлично. А чем проблемы?

    Слишком толсто. Попробуйте тоньше

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 20:35, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nginx лучше Apache
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:04, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет проблем, конкуренция это здорово.
     
  • 2.6, К (?), 19:16, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всему свой инструмент. Вот к чему пишут ещё десяток веб-серверов, не говоря что 640 Кб хватило бы всем, как хватило бы и одного браузера одной версии - а народ требует разнообразия, вот это как понимать!?
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:12, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это разные вещи, нублол.
    Апач больше сервер приложений. Нгинкс http сервер, reverse proxy и load balancer.
    Функциональность разная, кейсы разные.
     

  • 1.7, Аноним (-), 19:24, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    A зачем сервера и сайты? Все давно уже в мессенжерах и node.js, и из браузеров давно остался только Notepad.exe на электроне...
     
     
  • 2.11, Релиз Chrome 78 (?), 20:39, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простим тебе твой школьный возраст
     

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