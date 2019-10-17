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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.12.0

17.10.2019 07:47

Увидел свет выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.12, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии обеспечена совместимость с веткой PHP 7.4, релиз которой намечен на 28 ноября. В остальном работа в нынешнем цикле разработки была сосредоточена на исправлении ошибок. В том числе устранена утечка файловых дескрипторов при создании процессов, решена проблема с обработкой закрытия TLS-соединений во время отправки ответа и устранён крах при запросе некорректных файлов.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.4
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11.0
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.10.0
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.1 и njs 0.3.3
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:56, 17/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Хорошая штука.
     
  • 3, Аноним (3), 09:30, 17/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Вот когда будет поддерживать статические конфигурации, тогда смогу использовать.
     

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