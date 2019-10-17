Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.12.0

Увидел свет выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.12, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии обеспечена совместимость с веткой PHP 7.4, релиз которой намечен на 28 ноября. В остальном работа в нынешнем цикле разработки была сосредоточена на исправлении ошибок. В том числе устранена утечка файловых дескрипторов при создании процессов, решена проблема с обработкой закрытия TLS-соединений во время отправки ответа и устранён крах при запросе некорректных файлов.



