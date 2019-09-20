Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11.0

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|2.21, Ан (??), 10:55, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Количество комментариев намекает на его нужность ....
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|2.25, пох. (?), 11:38, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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главное вовремя понять, куда.
А "когда" наступает примерно как можешь отдельно от мамкиной сиськи куда-то ездить.
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|2.58, test (??), 00:36, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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До этого не спокойно работал? Поделитесь о чем речь.
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|3.98, Lex (??), 08:29, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо полагать, примерно об этом:
11 марта 2019 года объявлено, что компания F5 Networks покупает NGINX. Сумма сделки оценивается приблизительно в 670 миллионов долларов
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|1.23, Аноним (23), 11:01, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Да что за бич опеннета с версткой?
маркеры маркированного списка плывут и на телефоне и на компе.
А еще недавно в новости забыли поставить закрывающий тег ссылке. 100% автор не осилил какой-нибудь markdown и пишут на голом html.
А чтоб не подумали что я ваще злой - скажу что это все же лучший ресурс из русскоязычных ;)
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|2.28, Аноним (28), 12:10, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не осилил мрак даун
> где три с половиной возможности форматирования
> пишут на голом html
> полноценном языке разметки
уж лучше голый html
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|2.35, iPahcae6 (?), 14:24, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все хуже. То едут, то не едут
С десктопа едут под игровой виндой, не едут под рабочей линухой. С мобилы едут с Brave на Android и вроде не едут с Firefox(либо с чего-то еще более маргинального даже, не помню точно)
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|3.62, Maxim Chirkov (ok), 10:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо, поправил. Расстановка отступов в CSS на сайте не менялась лет 15 и сдвиг стал наблюдаться только в предпоследнем выпуске Chrome, после того как они добавили break-spaces и что-то поменяли в логике разрыва строк. Думал, что эту регрессию устранят в новом выпуске, но она так и остаётся. Интересно, что проявляется не для всех li, а только выборочно и, как правило, единично. Причины, по каким съезжает, а по каким нет, точно я не уловил, заметил лишь, что если следом идёт pre, как в этой новости, то текст смещается.
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|4.66, KonstantinB (ok), 16:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, в предпоследнем хроме вообще дров наломали. На паре сайтов, которые я не трогал уже пару лет, поломалось всякое, от подобных мелочей до полного схлопывания до нулевой ширины некоторых div-ов при динамической работе с DOM. Костыли везде придумал, но хром с его монополией явно начинает превращаться в очередной IE.
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|4.93, Аноним (31), 09:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты придумал Reset CSS, который используют все Frontend разработчики. normalize.css чуть иной.
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|1.24, пох. (?), 11:37, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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интересно, на открытую версию nginx-не-юнит окончательно теперь будет положен $@й, или он на ней уже давным-давно лежит?
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|2.26, kiwinix (?), 11:53, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вообще есть повод для таких догадок?
Мое ИМХО - nginx просто в идеальном и стабильном состоянии. Вообще никаких нареканий у меня нет
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|3.37, Аноним (31), 14:27, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GZIP нельзя отключить для html контента при HTTPS.
BREACH Attack!
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|3.56, пох. (?), 22:52, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще есть повод для таких догадок?
не-опоздание родиться за повод считается?
Я прекрасно помню как он развивался до версии 1., и что с ним случилось после.
> Мое ИМХО - nginx просто в идеальном и стабильном состоянии.
"а на кладбище - все спокойненько!"
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|2.33, Valentin V. Bartenev (?), 13:45, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Без паники. Над Unit и nginx работают две независимые команды. Причем на данный момент команда nginx даже больше. Фактически из бывших разработчиков nginx над Unit-ом трудятся только Игорь и я. Но Игорь и так не работал над nginx ещё с 2012, а я с 2017, что не мешает nginx-у продолжать активно развиваться последние годы.
Это две разные идеологии построения веб-сервера и мы не собираемся никого насильно пересаживать с одного на другое. Какая окажется доминирующей - время покажет. Я верю в Unit.
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|3.38, Аноним (31), 14:30, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но Игорь и так не работал над nginx ещё с 2012, а я с 2017, что не мешает nginx-у продолжать активно развиваться последние годы.
Теперь понятно почему в NGINX больше не производиться работа над доработками.
trac.nginx служит как bash.org.
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|4.40, Valentin V. Bartenev (?), 15:29, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А о каких конкретно доработках идет речь? Множество доработок происходит регулярно. Количество реализуемых фич с момента создания компании возросло в разы, но в 10 раз увеличилось и количество пользователей.
По trac-у очень сложно судить о востребованности той или иной функциональности. Мы собираем информацию из множества разных источников.
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|6.45, Valentin V. Bartenev (?), 18:00, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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1. По многим реализуемым фичам поступают десятки запросов в месяц, а тут 1 человек тикет создал и 1 человек в нем отметился. Итого целых два человека за три года.
И не понятно, что мешает выключить gzip для проксируемых запросов. И это решение человек сам в том же тикете обнаружил. Вообще выключать компрессию для динамических HTML ответов - идея так себе. Тогда компрессия и не особо нужна, статика браузером будет кэшироваться и для нее есть gzip_static.
Если у вас злоумышленник может извне свободно контролировать содержимое ответа сервера конкретному пользователю, то у вас проблемы по умолчанию. С компрессией или без.
2. Для CF было толково в рассылке разобрано, почему это нормально не работает в реальных сетях, но они очень любят пиарить себя любимых.
3. Было бы конечно не лишним. Но не всегда и не для всех. При достаточно смешной экономии на заголовках, получаем существенное увеличение расхода памяти на каждое соединение. HTTP/2 сам по себе и так довольно затратный протокол, сплошной вектор для DoS-атак, а тут ещё дополнительные накладные расходы возникнут.
4. Ни одного запроса про это вспомнить не могу. Впрочем я уже не слежу так активно, так что не могу прокомменитровать никак.
5. Максим в тикете дал ответ. Проблемы HTTP/2 более-менее решаются с помощью HTTP/3, а остальное всё полумеры и различные хаки, ещё больше усложняющие и без того переусложненный протокол. Безусловно есть также и поле для улучшения в nginx в этом месте, но это не значит, что нужно все ресурсы тратить на игры в протокол от одной всем известной компании.
6. Для начала необходимо протестировать и измерить, есть ли какой-то выигрыш для паттерна использования nginx-а и стоит ли этот выигрыш тех возможных проблем и усложнений, с которыми предстоит иметь дело. Кроме того, на 5.1+ сейчас хорошо если хотя бы 1% установок nginx наберется, но скорее всего и того меньше.
Это исключительно мой взгляд со стороны, поскольку непосредственно над nginx уже больше двух лет не работаю и никаких решений не принимаю. Крайне наивно пологать, что вот мы там в nginx такие сидим вредные и не хотим реализовывать те или иные фичи на радость пользователям. Все заняты делом и работают над задачами, которые формируются на основании комплексного анализа множества факторов, огромных объемов информации. Мы варимся в этом котле по меньшей мере пять дней в неделю на протяжении многих лет. Каждый день занимаемся этими вопросами. Это наша ежедневная работа, труд множества людей. Просто изнутри крупнейшего вендора серверного ПО с миллионами пользователей, ситуация и картина мира выглядит несколько иначе, нежели со стороны отдельных энтузиастов.
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|3.48, Ilya Indigo (ok), 19:15, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Добрый день, Валентин!
У меня давно уже назрел вопрос.
На текущий момент у меня веб сервер на Apache + FastCGI + php-mod_fastcgi
Я уже давно хочу мигрировать или на nginx + php-fpm или на nginx unit (он наконец-то научился отдавать статику), но пока всё руки не доходят.
На Apache, в принципе, меня всё устраивает за исключением отсутствия 0-RTT и так и не начавшуюся работу над HTTP/3.
Из необходимых возможностей мне нужно чтение .htaccess и .user.ini файлов.
С точки зрения производительности и удобства на что лучше мигрировать и какие достоинства и недостатки у этих решений, а также какие трудности и особенности миграции с Apache для каждого из них.
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|4.51, KonstantinB (ok), 21:31, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не Валентин, но - если вам нужен .htaccess (действительно нужен, а не банально лень сконвертировать конфиги), то вам от Апача никуда не деться, просто по определению.
Посчитайте число системных вызовов, которое надо выполнить на каждый запрос для реализации аналога .htaccess, заплачьте и забудьте.
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|5.54, пох. (?), 22:47, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Посчитайте число системных вызовов, которое надо выполнить на каждый запрос для реализации
> аналога .htaccess
вычтите те, что нужны для, собственно, отдачи файла на том же уровне - и удивитесь.
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|7.79, пох. (?), 23:17, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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open read close, чего там считать-то Ну может stat еще, вдруг нам его читать не... текст свёрнут, показать
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|9.99, пох. (?), 16:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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учитывая поголовное сочетание zfs с https - его как-то уже особо и негде незачем... текст свёрнут, показать
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|6.63, Sw00p aka Jerom (?), 12:21, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я вот одного не пойму, чем ссылка index.php?lang=$1&view=$2&token=%1&PayerID=%2 такого вида не устраивает?
зачем обязательно нужно её представлять в виде ([a-z]{2})/(payment)/ (якобы ЧПУ), зачем? вам нужно эти ссылки индексировать в гуглях?
пс: западло уже в урле иметь ?lang=$1&view=$2&token=%1&PayerID=%2 и не дай Бог \.php, нет лучше пихнуть туда \.html - зачем ??????????
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|7.71, Ilya Indigo (ok), 18:16, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благодарю Вас за ответ! :-)
Не знал что так вообще возможно.
> Хотя я бы просто направил все "как есть" на index.php и написал
> это все на php - это было бы намного проще.
Ну да это гораздо проще будет сделать.
> Что касается \s/index\.php и RedirectMatch 403 .*\/\..*, это можно просто убрать, с
> php-fpm такое не прокатит.
Вы правильно поняли мой замысел?
\s/index\.php этим я запрещаю напрямую обращаться к index.php сервер делает вид, как-будто файла нет. (403 у меня всё равно вызывает то же что и 404 и отдают 404 Not a found)
А RedirectMatch 403 .*\/\..* я делаю тоже самое для запросов к скрытым файлам и директориям.
Непроканает в смысле нельзя это будет запретить в php-fpm?
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|6.75, KonstantinB (ok), 22:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mod_php нормально работает только с prefork MPM. С event вообще не работает. С worker очень рискованно: php в принципе можно собрать с thread safety, но эта safety касается только Zend VM: все php-расширения - это врапперы вокруг библиотек, в которых с thread safety все не очень хорошо.
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|7.78, Ilya Indigo (ok), 22:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> mod_php нормально работает только с prefork MPM. С event вообще не работает.
> С worker очень рискованно: php в принципе можно собрать с thread
> safety, но эта safety касается только Zend VM: все php-расширения -
> это врапперы вокруг библиотек, в которых с thread safety все не
> очень хорошо.
Это я зная, просто не понимаю почему пишут что на высоких нагрузках mod_php с prefork работает производительнее чем mod_fcgid + php-fastcgi с event?
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|7.96, Ilya Indigo (ok), 11:16, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> mod_rewrite и .htaccess - сущности ортогональные...
> Можно те же правила mod_rewrite прописать в основном конфиге Apache.
Ё-маё... и снова Вы меня удивили. :-)
Я думал что mod_rewrite работает только через .htaccess файлы. :-)
В общем сделал максимально просто и совместимо, в <virtualhost><Directory> заменил
AllowOverride All
на
AllowOverride None
IncludeOptional '/path/to/document_root/.htaccess'
.htaccess файлы я всё равно продолжаю использовать, но теперь их загружает 1 раз сам сервер, если я правильно всё понял и сделал. :-)
Благодарю Вас снова за подробный и детальный ответ! :-)
На данный момент, всё же решил в скором времени мигрировать на nginx + php-fpm, по крайней мере пока Unit не научиться полноценно обходится без nginx, и его статическая реализация будет не хуже.
И вот ещё озадачивает один момент, почему статическую реализацию в unit просто нельзя перенести, как есть, из nginx?
Это обусловлено какими-то конструктивными особенностями unit-а что её в принципе не возможно в нём также хорошо реализовать?
Иными словами можно будет ожидать в будущем от статической составляющей unit что она будет не хуже чем в nginx или nginx всегда будет лучше обрабатывать статику?
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|3.97, Michael Shigorin (ok), 20:24, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но Игорь и так не работал над nginx ещё с 2012, а я с 2017,
> что не мешает nginx-у продолжать активно развиваться последние годы.
Всяко спасибо за труды!
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|2.88, zo0M (ok), 08:25, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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о чем речь, разработка этих продуктов ведется параллельно разными командами.
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|2.84, KonstantinB (ok), 04:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зависит от задач. Unit - это прежде всего web application server (ну, не совсем, но очень важный кусочек его). Но судя по тому, в какую сторону он развивается, Unit это и есть давно обещанный Nginx 2 :-)
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|2.89, zo0M (ok), 08:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет, нельзя, это по-прежнему основной продукт компании.
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|2.44, Аноним (44), 17:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это синонимы. А разные варианты в одной и той же новосте - это чтоб не повторяться.
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|1.46, Аноним (46), 18:38, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда-то Сысоев говорил, что не будет писать "второй апач". По факту написали уже ДВА апача, всё с тем же вкомпиленными mod_perl, mod_lua, mod_чёрт-в-ступе.
<...>
libnginx-mod-http-geoip
libnginx-mod-http-image-filter
libnginx-mod-http-lua
libnginx-mod-http-ndk
libnginx-mod-http-perl
libnginx-mod-http-subs-filter
libnginx-mod-http-uploadprogress
libnginx-mod-http-upstream-fair
libnginx-mod-http-xslt-filter
<...>
Ждём добавления поддержки .htaccess.
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|2.49, Sw00p aka Jerom (?), 21:04, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>что не будет писать "второй апач".
таки да :)
>Ждём добавления поддержки .htaccess.
а вот этого не видать категорически, ибо нджинкс - не апач
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|2.52, пох. (?), 21:40, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда-то Сысоев говорил, что не будет писать "второй апач". По факту написали
ты его неправильно понял - это он говорил про .htaccess, человекопонимаемые вложенные уровни синтаксиса и прочее ненужное устаревшее ненужно.
> уже ДВА апача, всё с тем же вкомпиленными mod_perl, mod_lua, mod_чёрт-в-ступе.
это соверенно не противоречит генеральной линии (хотя unit ни разу и не апач...скорее уж - tomcat?)
> Ждём добавления поддержки .htaccess.
вот этого можете ждать пока рак на горе не свистнет.
А я уже не надеюсь дождаться хотя бы чего-нибудь похожего на апачевский status в бешплатной версии. Причем я бы купил платную - если бы ее цена была хоть как-то экономически обоснована.
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|3.53, Sw00p aka Jerom (?), 22:39, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>похожего на апачевский status
идите к раку на горе ) ибо ждите когда сам спустится.
вот status page нджинкса это хороший пример "ху*к-ху*ка", легче было бы если тупо циферки через пробел в одну строку и в документации описание полей, чем то гамно которое лет 15 как не изменилось, регексом в одну строку не пропарсишь.
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|4.55, пох. (?), 22:49, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я надеюсь, вы уже открыли для себя mod_vts? (это ни разу, конечно, не нормальный статус, но, во всяком случае, он умеет модный json)
> регексом в одну строку не пропарсишь
мне бы ваши проблемы... было бы там, что парсить.
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|5.57, Sw00p aka Jerom (?), 23:03, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вы уже открыли для себя mod_vts?
спасибо, лишний раз не хочется слышать от Дунина - "отрубите все сторонние модули"
> мне бы ваши проблемы... было бы там, что парсить.
про мултилайн регекс увы не читал, ну как всегда бывает. Вы лучше бы скинули бы свой регекс :)
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|1.70, vitalif (ok), 17:49, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Встроена возможность самостоятельной отдачи статического контента без обращения к внешнему http-серверу
Ну норм, осталось туда весь обычный nginx встроить и будет таки апач!))
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