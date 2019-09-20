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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11.0

20.09.2019 07:27

Увидел свет выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Встроена возможность самостоятельной отдачи статического контента без обращения к внешнему http-серверу. В качестве конечной цели отмечается превращение Unit в полноценный web-сервер со встроенными средствами построения web-сервисов. Для отдачи статики достаточно в настройках указать корневой каталог с раздаваемыми файлами и при необходимости определить недостающие MIME-типы: 
    
      "share": "/data/www/example.com"

      "mime_types": {
          "text/plain": [
              "readme",
              ".c",
              ".h"
          ],
          "application/msword": ".doc"
      }
  • Поддержка изоляции процессов web-приложений с использованием средств контейнерной изоляции в Linux. В настройках можно активировать различные пространства имён, задействовать ограничения cgroup и сопоставить UID/GID в основном окружении и изолированном контейнере: 
    
      "namespaces": {
          "credential": true,
          "pid": true,
          "network": true,
          "mount": false,
          "uname": true,
          "cgroup": false
      },

      "uidmap": [
          {
              "container": 1000,
              "host": 812,
              "size": 1
          }
      ],
  • Добавлена встроенная реализация сервера WebSocket для сервлетов JSC (Java Servlet Container). В прошлом выпуске сервер WebSocket был реализован для Node.js.
  • Появилась поддержка прямой адресации настроек API, содержащих символы "/", используя их экранирование ('%2F'). Например: 
    
   GET /config/settings/http/static/mime_types/text%2Fplain/


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.10.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.2
  4. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  6. OpenNews: Компания F5 Networks поглотила NGINX за 670 млн долларов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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  • 1.1, zo0M (ok), 07:35, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    збс, давно ждал, спасибо
     
     
  • 2.21, Ан (??), 10:55, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Количество комментариев намекает на его нужность ....
     
     
  • 3.86, zo0M (ok), 08:22, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, да
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:51, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А разве NGINX сам по себе не отдавал статику?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:58, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    NGINX и NGINX Unit это совершенно разные вещи.
     
  • 2.87, zo0M (ok), 08:23, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nginx отдавал, Nginx Unit нет
     

  • 1.22, Aytishnik.com (ok), 10:58, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Молодец Игорь Сысоев, теперь спокойно работает, главное вовремя понять, когда надо уезжать.
     
     
  • 2.25, пох. (?), 11:38, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    главное вовремя понять, куда.
    А "когда" наступает примерно как можешь отдельно от мамкиной сиськи куда-то ездить.

     
     
  • 3.27, Аноим (?), 11:53, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, ну чуть попозже, всё же)
     
  • 2.58, test (??), 00:36, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До этого не спокойно работал? Поделитесь о чем речь.
     
     
  • 3.98, Lex (??), 08:29, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо полагать, примерно об этом:

    11 марта 2019 года объявлено, что компания F5 Networks покупает NGINX. Сумма сделки оценивается приблизительно в 670 миллионов долларов

     

  • 1.23, Аноним (23), 11:01, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Да что за бич опеннета с версткой?

    маркеры маркированного списка плывут и на телефоне и на компе.

    А еще недавно в новости забыли поставить закрывающий тег ссылке. 100% автор не осилил какой-нибудь markdown и пишут на голом html.

    А чтоб не подумали что я ваще злой - скажу что это все же лучший ресурс из русскоязычных ;)

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:10, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не осилил мрак даун
    > где три с половиной возможности форматирования
    > пишут на голом html
    > полноценном языке разметки

    уж лучше голый html

     
  • 2.31, Аноним (31), 13:08, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    они оверинженеры, там и бэкенд на страшной жабе!
     
  • 2.35, iPahcae6 (?), 14:24, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все хуже. То едут, то не едут
    С десктопа едут под игровой виндой, не едут под рабочей линухой. С мобилы едут с Brave на Android и вроде не едут с Firefox(либо с чего-то еще более маргинального даже, не помню точно)
     
     
  • 3.36, Аноним (31), 14:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Работают лучше Fronend специалисты индустрии"
     
  • 2.50, KonstantinB (ok), 21:26, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .chtext li {
        text-indent: 0;
    }
     
     
  • 3.62, Maxim Chirkov (ok), 10:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, поправил. Расстановка отступов в CSS на сайте не менялась лет 15 и сдвиг стал наблюдаться только в предпоследнем выпуске Chrome, после того как они добавили break-spaces и что-то поменяли в логике разрыва строк. Думал, что эту регрессию устранят в новом выпуске, но она так и остаётся. Интересно, что проявляется не для всех li, а только выборочно и, как правило, единично. Причины, по каким съезжает, а по каким нет, точно я не уловил, заметил лишь, что если следом идёт pre, как в этой новости, то текст смещается.
     
     
  • 4.66, KonstantinB (ok), 16:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, в предпоследнем хроме вообще дров наломали. На паре сайтов, которые я не трогал уже пару лет, поломалось всякое, от подобных мелочей до полного схлопывания до нулевой ширины некоторых div-ов при динамической работе с DOM. Костыли везде придумал, но хром с его монополией явно начинает превращаться в очередной IE.
     
  • 4.93, Аноним (31), 09:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты придумал Reset CSS, который используют все Frontend разработчики. normalize.css чуть иной.
     
     
  • 5.94, Аноним (31), 09:54, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://pastebin.com/r7CN7kve
     

  • 1.24, пох. (?), 11:37, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    интересно, на открытую версию nginx-не-юнит окончательно теперь будет положен $@й, или он на ней уже давным-давно лежит?

     
     
  • 2.26, kiwinix (?), 11:53, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вообще есть повод для таких догадок?

    Мое ИМХО - nginx просто в идеальном и стабильном состоянии. Вообще никаких нареканий у меня нет

     
     
  • 3.37, Аноним (31), 14:27, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GZIP нельзя отключить для html контента при HTTPS.

    BREACH Attack!

     
  • 3.56, пох. (?), 22:52, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще есть повод для таких догадок?

    не-опоздание родиться за повод считается?

    Я прекрасно помню как он развивался до версии 1., и что с ним случилось после.

    > Мое ИМХО - nginx просто в идеальном и стабильном состоянии.

    "а на кладбище - все спокойненько!"

     
  • 2.33, Valentin V. Bartenev (?), 13:45, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Без паники. Над Unit и nginx работают две независимые команды. Причем на данный момент команда nginx даже больше. Фактически из бывших разработчиков nginx над Unit-ом трудятся только Игорь и я. Но Игорь и так не работал над nginx ещё с 2012, а я с 2017, что не мешает nginx-у продолжать активно развиваться последние годы.

    Это две разные идеологии построения веб-сервера и мы не собираемся никого насильно пересаживать с одного на другое. Какая окажется доминирующей - время покажет. Я верю в Unit.

     
     
  • 3.38, Аноним (31), 14:30, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но Игорь и так не работал над nginx ещё с 2012, а я с 2017, что не мешает nginx-у продолжать активно развиваться последние годы.

    Теперь понятно почему в NGINX больше не производиться работа над доработками.
    trac.nginx служит как bash.org.

     
     
  • 4.40, Valentin V. Bartenev (?), 15:29, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А о каких конкретно доработках идет речь? Множество доработок происходит регулярно. Количество реализуемых фич с момента создания компании возросло в разы, но в 10 раз увеличилось и количество пользователей.

    По trac-у очень сложно судить о востребованности той или иной функциональности. Мы собираем информацию из множества разных источников.

     
     
  • 5.42, Аноним (42), 15:50, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1. https://trac.nginx.org/nginx/ticket/1083
    2. https://trac.nginx.org/nginx/ticket/1388
    3. HPACK Dynamic Table Size in HTTP/2
       https://http2.github.io/http2-spec/compression.html#dynamic.table
    4. Accept-Encoding
       The "identity" content-coding is always acceptable, unless
       specifically refused because the Accept-Encoding field includes
       "identity;q=0", or because the field includes "*;q=0" and does
       not explicitly include the "identity" content-coding. If the
       Accept-Encoding field-value is empty, then only the "identity"
       encoding is acceptable.
    5. HTTP/2 prioritization is intermittent and often ineffective
       https://trac.nginx.org/nginx/ticket/1763
    6. AIO kernel feature io_uring pool Linux kernel 5.1+

    Продолжать?

     
     
  • 6.45, Valentin V. Bartenev (?), 18:00, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    1. По многим реализуемым фичам поступают десятки запросов в месяц, а тут 1 человек тикет создал и 1 человек в нем отметился. Итого целых два человека за три года.

    И не понятно, что мешает выключить gzip для проксируемых запросов. И это решение человек сам в том же тикете обнаружил. Вообще выключать компрессию для динамических HTML ответов - идея так себе. Тогда компрессия и не особо нужна, статика браузером будет кэшироваться и для нее есть gzip_static.

    Если у вас злоумышленник может извне свободно контролировать содержимое ответа сервера конкретному пользователю, то у вас проблемы по умолчанию. С компрессией или без.

    2. Для CF было толково в рассылке разобрано, почему это нормально не работает в реальных сетях, но они очень любят пиарить себя любимых.

    3. Было бы конечно не лишним. Но не всегда и не для всех. При достаточно смешной экономии на заголовках, получаем существенное увеличение расхода памяти на каждое соединение. HTTP/2 сам по себе и так довольно затратный протокол, сплошной вектор для DoS-атак, а тут ещё дополнительные накладные расходы возникнут.

    4. Ни одного запроса про это вспомнить не могу. Впрочем я уже не слежу так активно, так что не могу прокомменитровать никак.

    5. Максим в тикете дал ответ. Проблемы HTTP/2 более-менее решаются с помощью HTTP/3, а остальное всё полумеры и различные хаки, ещё больше усложняющие и без того переусложненный протокол. Безусловно есть также и поле для улучшения в nginx в этом месте, но это не значит, что нужно все ресурсы тратить на игры в протокол от одной всем известной компании.

    6. Для начала необходимо протестировать и измерить, есть ли какой-то выигрыш для паттерна использования nginx-а и стоит ли этот выигрыш тех возможных проблем и усложнений, с которыми предстоит иметь дело. Кроме того, на 5.1+ сейчас хорошо если хотя бы 1% установок nginx наберется, но скорее всего и того меньше.

    Это исключительно мой взгляд со стороны, поскольку непосредственно над nginx уже больше двух лет не работаю и никаких решений не принимаю. Крайне наивно пологать, что вот мы там в nginx такие сидим вредные и не хотим реализовывать те или иные фичи на радость пользователям. Все заняты делом и работают над задачами, которые формируются на основании комплексного анализа множества факторов, огромных объемов информации. Мы варимся в этом котле по меньшей мере пять дней в неделю на протяжении многих лет. Каждый день занимаемся этими вопросами. Это наша ежедневная работа, труд множества людей. Просто изнутри крупнейшего вендора серверного ПО с миллионами пользователей, ситуация и картина мира выглядит несколько иначе, нежели со стороны отдельных энтузиастов.

     
  • 5.43, Аноним (42), 15:54, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cache-aware learning server-push https://h2o.examp1e.net/configure/http2_directives.html#http2-casper
     
  • 3.48, Ilya Indigo (ok), 19:15, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добрый день, Валентин!
    У меня давно уже назрел вопрос.
    На текущий момент у меня веб сервер на Apache + FastCGI + php-mod_fastcgi
    Я уже давно хочу мигрировать или на nginx + php-fpm или на nginx unit (он наконец-то научился отдавать статику), но пока всё руки не доходят.
    На Apache, в принципе, меня всё устраивает за исключением отсутствия 0-RTT и так и не начавшуюся работу над HTTP/3.
    Из необходимых возможностей мне нужно чтение .htaccess и .user.ini файлов.

    С точки зрения производительности и удобства на что лучше мигрировать и какие достоинства и недостатки у этих решений, а также какие трудности и особенности миграции с Apache для каждого из них.

     
     
  • 4.51, KonstantinB (ok), 21:31, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не Валентин, но - если вам нужен .htaccess (действительно нужен, а не банально лень сконвертировать конфиги), то вам от Апача никуда не деться, просто по определению.

    Посчитайте число системных вызовов, которое надо выполнить на каждый запрос для реализации аналога .htaccess, заплачьте и забудьте.

     
     
  • 5.54, пох. (?), 22:47, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посчитайте число системных вызовов, которое надо выполнить на каждый запрос для реализации
    > аналога .htaccess

    вычтите те, что нужны для, собственно, отдачи файла на том же уровне - и удивитесь.

     
     
  • 6.68, KonstantinB (ok), 17:11, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ничего про отдачу и не говорил. Считаем сисколлы только на чтение конфигурации.
     
     
  • 7.79, пох. (?), 23:17, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    open read close, чего там считать-то Ну может stat еще, вдруг нам его читать не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.81, Valentin V. Bartenev (?), 00:53, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сами сисколы там и есть самое затратное, особенно если речь идет о небольших ф... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.99, пох. (?), 16:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    учитывая поголовное сочетание zfs с https - его как-то уже особо и негде незачем... текст свёрнут, показать
     
  • 5.59, Ilya Indigo (ok), 00:43, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он мне нужен для безопасности и маршрутизации Сомневаюсь что подобное можно реа... текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.63, Sw00p aka Jerom (?), 12:21, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я вот одного не пойму, чем ссылка index.php?lang=$1&view=$2&token=%1&PayerID=%2 такого вида не устраивает?
    зачем обязательно нужно её представлять в виде ([a-z]{2})/(payment)/ (якобы ЧПУ), зачем? вам нужно эти ссылки индексировать в гуглях?

    пс: западло уже в урле иметь ?lang=$1&view=$2&token=%1&PayerID=%2 и не дай Бог \.php, нет лучше пихнуть туда \.html - зачем ??????????

     
     
  • 7.65, Ilya Indigo (ok), 14:03, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 Тем что она длинная и не понятная пользователю Не ЧПУ 2 А также тем, что он... текст свёрнут, показать
     
  • 6.67, KonstantinB (ok), 17:07, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подобные реврайты прекрасно делается через location с регулярками и динамическое... текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.71, Ilya Indigo (ok), 18:16, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю Вас за ответ! :-)
    Не знал что так вообще возможно.

    > Хотя я бы просто направил все "как есть" на index.php и написал
    > это все на php - это было бы намного проще.

    Ну да это гораздо проще будет сделать.

    > Что касается \s/index\.php и RedirectMatch 403 .*\/\..*, это можно просто убрать, с
    > php-fpm такое не прокатит.

    Вы правильно поняли мой замысел?
    \s/index\.php этим я запрещаю напрямую обращаться к index.php  сервер делает вид, как-будто файла нет. (403 у меня всё равно вызывает то же что и 404 и отдают 404 Not a found)
    А RedirectMatch 403 .*\/\..* я делаю тоже самое для запросов к скрытым файлам и директориям.

    Непроканает в смысле нельзя это будет запретить в php-fpm?

     
     
  • 8.72, KonstantinB (ok), 22:08, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При такой конфигурации - когда SCRIPT_FILENAME указывается в явном виде - достат... текст свёрнут, показать
     
  • 8.73, KonstantinB (ok), 22:09, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще то, что в nginx все fastcgi-параметры указываются в явном виде, позволяет... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.76, Ilya Indigo (ok), 22:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ёмаё, так это конфигурация nginx А я смотрю на это https httpd apache org m... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.83, KonstantinB (ok), 01:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Apache никто не заставляет эту конфигурацию держать в htaccess Ее можно споко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.95, Ilya Indigo (ok), 10:56, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю, Вас Я и не знал что так можно было думал что mod_rewrite работает то... текст свёрнут, показать
     
  • 8.74, KonstantinB (ok), 22:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще очень полезно отключить включенный по умолчанию fix_pathinfo в php ini cgi ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.77, Ilya Indigo (ok), 22:23, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю за пояснение Согласен подобные костыли - зло https httpd apache or... текст свёрнут, показать
     
  • 4.64, Valentin V. Bartenev (?), 13:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Добрый день А для чего у вас php c Apache через FastCGI работает вместо mod_php... текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.69, Ilya Indigo (ok), 17:16, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю Вас, Валентин, за подробный и развёрнутый ответ - Вы меня серьёзно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.75, KonstantinB (ok), 22:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mod_php нормально работает только с prefork MPM. С event вообще не работает. С worker очень рискованно: php в принципе можно собрать с thread safety, но эта safety касается только Zend VM: все php-расширения - это врапперы вокруг библиотек, в которых с thread safety все не очень хорошо.
     
     
  • 7.78, Ilya Indigo (ok), 22:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mod_php нормально работает только с prefork MPM. С event вообще не работает.
    > С worker очень рискованно: php в принципе можно собрать с thread
    > safety, но эта safety касается только Zend VM: все php-расширения -
    > это врапперы вокруг библиотек, в которых с thread safety все не
    > очень хорошо.

    Это я зная, просто не понимаю почему пишут что на высоких нагрузках mod_php с prefork работает производительнее чем mod_fcgid + php-fastcgi с event?

     
     
  • 8.82, KonstantinB (ok), 01:41, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не сказал, что производительнее Примерно одинаково ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.80, Valentin V. Bartenev (?), 00:23, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вообще не знаток Apache, но полагаю это всё же некое преувеличение Вряд ли та... текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.96, Ilya Indigo (ok), 11:16, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mod_rewrite и .htaccess - сущности ортогональные...
    > Можно те же правила mod_rewrite прописать в основном конфиге Apache.

    Ё-маё... и снова Вы меня удивили. :-)
    Я думал что mod_rewrite работает только через .htaccess файлы. :-)

    В общем сделал максимально просто и совместимо, в <virtualhost><Directory> заменил
    AllowOverride All
    на
    AllowOverride None
    IncludeOptional '/path/to/document_root/.htaccess'

    .htaccess файлы я всё равно продолжаю использовать, но теперь их загружает 1 раз сам сервер, если я правильно всё понял и сделал. :-)

    Благодарю Вас снова за подробный и детальный ответ! :-)

    На данный момент, всё же решил в скором времени мигрировать на nginx + php-fpm, по крайней мере пока Unit не научиться полноценно обходится без nginx, и его статическая реализация будет не хуже.

    И вот ещё озадачивает один момент, почему статическую реализацию в unit просто нельзя перенести, как есть, из nginx?
    Это обусловлено какими-то конструктивными особенностями unit-а что её в принципе не возможно в нём также хорошо реализовать?
    Иными словами можно будет ожидать в будущем от статической составляющей unit что она будет не хуже чем в nginx или nginx всегда будет лучше обрабатывать статику?

     
  • 3.97, Michael Shigorin (ok), 20:24, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но Игорь и так не работал над nginx ещё с 2012, а я с 2017,
    > что не мешает nginx-у продолжать активно развиваться последние годы.

    Всяко спасибо за труды!

     
  • 2.88, zo0M (ok), 08:25, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о чем речь, разработка этих продуктов ведется параллельно разными командами.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:27, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Анонистные эксперты, ответьте: всё, просто нгинкс можно выбрасывать?
     
     
  • 2.84, KonstantinB (ok), 04:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зависит от задач. Unit - это прежде всего web application server (ну, не совсем, но очень важный кусочек его). Но судя по тому, в какую сторону он развивается, Unit это и есть давно обещанный Nginx 2 :-)
     
  • 2.89, zo0M (ok), 08:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, нельзя, это по-прежнему основной продукт компании.
     

  • 1.30, Аноним (30), 13:05, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я так и не понял, а зачем он для го и джавы нужен?
     
     
  • 2.32, ansible (?), 13:24, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А тебе и не надо значит™
     
  • 2.90, zo0M (ok), 08:28, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эмм... запуск приложений, оркестрация?
     

  • 1.34, eRIC (ok), 14:04, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    то что научили и статику отдавать, очень хорошо, +++
     
     
  • 2.91, zo0M (ok), 08:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки да, кошерненько
     

  • 1.41, Аноним (41), 15:42, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всегда интересовался вопросом, что такое "релиз" а что такое "выпуск". Берем эту тему, тут "релиз". Берем соседнюю тему "https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51522" в которой пишут что Выпуск Samba 4.11.0, но потом "Представлен релиз" Может кто внятно объяснить чем релиз лучше выпуска?

     
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это синонимы. А разные варианты в одной и той же новосте - это чтоб не повторяться.
     

  • 1.46, Аноним (46), 18:38, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда-то Сысоев говорил, что не будет писать "второй апач". По факту написали уже ДВА апача, всё с тем же вкомпиленными mod_perl, mod_lua, mod_чёрт-в-ступе.

    <...>
    libnginx-mod-http-geoip
    libnginx-mod-http-image-filter
    libnginx-mod-http-lua
    libnginx-mod-http-ndk
    libnginx-mod-http-perl
    libnginx-mod-http-subs-filter
    libnginx-mod-http-uploadprogress
    libnginx-mod-http-upstream-fair
    libnginx-mod-http-xslt-filter
    <...>

    Ждём добавления поддержки .htaccess.

     
     
  • 2.49, Sw00p aka Jerom (?), 21:04, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что не будет писать "второй апач".

    таки да :)

    >Ждём добавления поддержки .htaccess.

    а вот этого не видать категорически, ибо нджинкс - не апач

     
  • 2.52, пох. (?), 21:40, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда-то Сысоев говорил, что не будет писать "второй апач". По факту написали

    ты его неправильно понял - это он говорил про .htaccess, человекопонимаемые вложенные уровни синтаксиса и прочее ненужное устаревшее ненужно.

    > уже ДВА апача, всё с тем же вкомпиленными mod_perl, mod_lua, mod_чёрт-в-ступе.

    это соверенно не противоречит генеральной линии (хотя unit ни разу и не апач...скорее уж - tomcat?)

    > Ждём добавления поддержки .htaccess.

    вот этого можете ждать пока рак на горе не свистнет.

    А я уже не надеюсь дождаться хотя бы чего-нибудь похожего на апачевский status в бешплатной версии. Причем я бы купил платную - если бы ее цена была хоть как-то экономически обоснована.

     
     
  • 3.53, Sw00p aka Jerom (?), 22:39, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >похожего на апачевский status

    идите к раку на горе ) ибо ждите когда сам спустится.

    вот status page нджинкса это хороший пример "ху*к-ху*ка", легче было бы если тупо циферки через пробел в одну строку и в документации описание полей, чем то гамно которое лет 15 как не изменилось, регексом в одну строку не пропарсишь.

     
     
  • 4.55, пох. (?), 22:49, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я надеюсь, вы уже открыли для себя mod_vts? (это ни разу, конечно, не нормальный статус, но, во всяком случае, он умеет модный json)

    > регексом в одну строку не пропарсишь

    мне бы ваши проблемы... было бы там, что парсить.

     
     
  • 5.57, Sw00p aka Jerom (?), 23:03, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вы уже открыли для себя mod_vts?

    спасибо, лишний раз не хочется слышать от Дунина - "отрубите все сторонние модули"

    > мне бы ваши проблемы... было бы там, что парсить.

    про мултилайн регекс увы не читал, ну как всегда бывает. Вы лучше бы скинули бы свой регекс :)


     
  • 2.85, KonstantinB (ok), 04:13, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мало ли какие модули кто понаписал.

    Половина перечисленного - сторонние модули.

     

  • 1.70, vitalif (ok), 17:49, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Встроена возможность самостоятельной отдачи статического контента без обращения к внешнему http-серверу

    Ну норм, осталось туда весь обычный nginx встроить и будет таки апач!))

     

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