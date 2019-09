Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11.0

4.40 , Valentin V. Bartenev ( ? ), 15:29, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А о каких конкретно доработках идет речь? Множество доработок происходит регулярно. Количество реализуемых фич с момента создания компании возросло в разы, но в 10 раз увеличилось и количество пользователей. По trac-у очень сложно судить о востребованности той или иной функциональности. Мы собираем информацию из множества разных источников.

1. https://trac.nginx.org/nginx/ticket/1083

2. https://trac.nginx.org/nginx/ticket/1388

3. HPACK Dynamic Table Size in HTTP/2

https://http2.github.io/http2-spec/compression.html#dynamic.table

4. Accept-Encoding

The "identity" content-coding is always acceptable, unless

specifically refused because the Accept-Encoding field includes

"identity;q=0", or because the field includes "*;q=0" and does

not explicitly include the "identity" content-coding. If the

Accept-Encoding field-value is empty, then only the "identity"

encoding is acceptable.

5. HTTP/2 prioritization is intermittent and often ineffective

https://trac.nginx.org/nginx/ticket/1763

6. AIO kernel feature io_uring pool Linux kernel 5.1+ Продолжать?

1. По многим реализуемым фичам поступают десятки запросов в месяц, а тут 1 человек тикет создал и 1 человек в нем отметился. Итого целых два человека за три года. И не понятно, что мешает выключить gzip для проксируемых запросов. И это решение человек сам в том же тикете обнаружил. Вообще выключать компрессию для динамических HTML ответов - идея так себе. Тогда компрессия и не особо нужна, статика браузером будет кэшироваться и для нее есть gzip_static. Если у вас злоумышленник может извне свободно контролировать содержимое ответа сервера конкретному пользователю, то у вас проблемы по умолчанию. С компрессией или без. 2. Для CF было толково в рассылке разобрано, почему это нормально не работает в реальных сетях, но они очень любят пиарить себя любимых. 3. Было бы конечно не лишним. Но не всегда и не для всех. При достаточно смешной экономии на заголовках, получаем существенное увеличение расхода памяти на каждое соединение. HTTP/2 сам по себе и так довольно затратный протокол, сплошной вектор для DoS-атак, а тут ещё дополнительные накладные расходы возникнут. 4. Ни одного запроса про это вспомнить не могу. Впрочем я уже не слежу так активно, так что не могу прокомменитровать никак. 5. Максим в тикете дал ответ. Проблемы HTTP/2 более-менее решаются с помощью HTTP/3, а остальное всё полумеры и различные хаки, ещё больше усложняющие и без того переусложненный протокол. Безусловно есть также и поле для улучшения в nginx в этом месте, но это не значит, что нужно все ресурсы тратить на игры в протокол от одной всем известной компании. 6. Для начала необходимо протестировать и измерить, есть ли какой-то выигрыш для паттерна использования nginx-а и стоит ли этот выигрыш тех возможных проблем и усложнений, с которыми предстоит иметь дело. Кроме того, на 5.1+ сейчас хорошо если хотя бы 1% установок nginx наберется, но скорее всего и того меньше. Это исключительно мой взгляд со стороны, поскольку непосредственно над nginx уже больше двух лет не работаю и никаких решений не принимаю. Крайне наивно пологать, что вот мы там в nginx такие сидим вредные и не хотим реализовывать те или иные фичи на радость пользователям. Все заняты делом и работают над задачами, которые формируются на основании комплексного анализа множества факторов, огромных объемов информации. Мы варимся в этом котле по меньшей мере пять дней в неделю на протяжении многих лет. Каждый день занимаемся этими вопросами. Это наша ежедневная работа, труд множества людей. Просто изнутри крупнейшего вендора серверного ПО с миллионами пользователей, ситуация и картина мира выглядит несколько иначе, нежели со стороны отдельных энтузиастов.

cache-aware learning server-push https://h2o.examp1e.net/configure/http2_directives.html#http2-casper