Выпуск nginx 1.17.4

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|2.44, Аноним (44), 12:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Где http/3? Я хочу быть модным, современным
HTTP/2, который использует отработанный годами ядерный TCP-стек, ещё толком не допилили (см. changelog), а для HTTP/3 надо поддерживать принципиально новый QUIC с юзерспейсным сетевым стеком.
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|3.50, Аноним (50), 20:14, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> принципиально новый QUIC
Давно это UDP стал принципиально новым то?
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|5.20, T3E1 (?), 05:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для личных небольших проектов нет принципиальной разницы между Apache и Nginx.
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|5.46, пох. (?), 13:36, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, пруфы в студию - а то пока невыносимо больно настраивать именно nginx.
"помнити fastcgi.conf !"
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|1.7, Аноним (7), 23:59, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А я вот не пойму, зачем нужен nginx, если есть Апач? Поставил апач, поставил пхп, настроил, все работает само
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|2.11, Аноним (11), 00:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А я вот не пойму, зачем нужен nginx, если есть Апач? Поставил апач, поставил пхп, настроил, все работает само
На локалхосте не нужен. А под зерьёзной нагрузкой для раздачи статики - самое оно
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|4.23, suffix (ok), 07:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Связка nginx + apache (MPM prefork) нисколько не медленнее чем nginx+php-fpm.
Да первый вариант потребляет намного больше оперативки, но если даже во время пиковой нагрузки в продакшен оперативки остаётся ещё хоть попой ешь (весь файловый кэш в ней и никакого свопа) то ничем этот вариант не хуже второго.
Nginx+php-fpm надо выбирать тогда когда ресурсы ограничены.
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|6.25, suffix (ok), 07:29, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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prefork быстрее ! (Опять таки если нет недостатка оперативки даже при максимальной нагрузке в реальной работе проекта).
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|8.27, suffix (ok), 07:41, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, так точно разумеется не голый Apache а в связке с nginx для раздачи статики... текст свёрнут, показать
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|9.29, Аноним (21), 08:12, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тьфу блин, я утверждаю что при готовке апача - он не медленее nginx а хотите ск... текст свёрнут, показать
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|9.34, Аноним (32), 08:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть жирный комбайн Apache можно использовать только как пускалку для PHP-инт... текст свёрнут, показать
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|10.47, Аноним (11), 13:44, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
В общем случае, под юольшой нагрузкой - да Можно php-fpm, но не всегда оправдан... текст свёрнут, показать
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|5.31, Аноним (32), 08:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Связка nginx + apache (MPM prefork) нисколько не медленнее чем nginx+php-fpm.
Вы по всем обсуждениям бегаете и это продаёте, но никаких доказательств не приводите.
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|6.33, suffix (ok), 08:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы по всем обсуждениям бегаете и это продаёте, но никаких доказательств не
> приводите.
Только там где безосновательно apache хейтят :)
Причём ссылаются на статьи с Хабра вообще не понимая что там написано.
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|7.35, Аноним (32), 08:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только там где безосновательно apache хейтят :)
То, что он тормозной и жручий — это не повод хейтить, это повод не пользоваться.
То, что про него рассказывают сказки, какой он быстрый — повод поcтебaться над рассказчиками (что они часто воспринимают как "хейт").
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|8.36, suffix (ok), 08:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, только ссылки на Хабр не хватает - в качестве доказательства То что жруч... текст свёрнут, показать
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|9.39, Аноним (32), 09:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем мне вам что-то доказывать Вы же всё равно будете как попугай талдычить ... текст свёрнут, показать
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