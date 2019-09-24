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Выпуск nginx 1.17.4

24.09.2019 22:57

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.17.4, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Улучшено определение некорректного поведения клиента при подключении по HTTP/2;
  • Улучшена обработка не полностью прочитанного тела клиентских запросов при возвращении ошибок в HTTP/2;
  • Налажена работа директивы "worker_shutdown_timeout" при использовании HTTP/2;
  • Устранён крах рабочего процесса, возникающий при использовании директивы "proxy_request_buffering" совместно с HTTP/2;
  • Решена проблема с игнорированием дополнительных данных при использовании chunked-запросов;
  • Решена проблема с выдачей ошибки 500 при срабатывании директивы return и возникновении ошибки в процессе чтения тела клиентского запроса;
  • Устранены проблемы в коде выделения памяти.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.2
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  5. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Совсем другой Аноним (?), 23:08, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Традиционно: что-то зачастили
     
     
  • 2.2, аноним3 (?), 23:09, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотрели на хром?))
     
     
  • 3.15, Григорий Федорович Конин (?), 02:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них же есть инвесторы, инвесторам должно быть видно что проект работает!
     
  • 2.32, Аноним (32), 08:48, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддержка HTTP/2 традиционно хромает, её традиционно чинят.
     

  • 1.3, kiwinix (?), 23:11, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Где http/3? Я хочу быть модным, современным
     
     
  • 2.28, Michael Shigorin (ok), 07:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    "Будь им: пришли патч" :]
     
  • 2.44, Аноним (44), 12:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Где http/3? Я хочу быть модным, современным

    HTTP/2, который использует отработанный годами ядерный TCP-стек, ещё толком не допилили (см. changelog), а для HTTP/3 надо поддерживать принципиально новый QUIC с юзерспейсным сетевым стеком.

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:11, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    TCP SACK ничему не учит.
     
  • 3.50, Аноним (50), 20:14, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > принципиально новый QUIC

    Давно это UDP стал принципиально новым то?

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:12, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Есть Apache
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:14, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    dead
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 23:20, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Норм, что такого?
     
     
  • 4.16, Григорий Федорович Конин (?), 02:09, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Апач работает тупо в 2 раза медленнее.

    И его невыносимо больно настраивать.

     
     
  • 5.20, T3E1 (?), 05:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для личных небольших проектов нет принципиальной разницы между   Apache и Nginx.
     
  • 5.21, Аноним (21), 07:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пруфы будут?
     
     
  • 6.42, 1 (??), 09:56, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я тоже хочу увидеть боль
     
  • 5.46, пох. (?), 13:36, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, пруфы в студию - а то пока невыносимо больно настраивать именно nginx.

    "помнити fastcgi.conf !"


     
  • 2.40, Ilya Indigo (ok), 09:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пить Lighttpd
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:59, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А я вот не пойму, зачем нужен nginx, если есть Апач? Поставил апач, поставил пхп, настроил, все работает само
     
     
  • 2.9, Алексей Педальный (?), 00:14, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас тебя в ретрограды запишут.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть пишут, но объяснят, зачем
     
     
  • 4.12, kai3341 (ok), 01:02, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сентябрь крепчал. В сети тысяча и одна статья, объясняющая разницу между синхронными и асинхронными web-серверами (например: https://habr.com/ru/post/320710/)
     
     
  • 5.18, Аноним (10), 02:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за статью!
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А я вот не пойму, зачем нужен nginx, если есть Апач? Поставил апач, поставил пхп, настроил, все работает само

    На локалхосте не нужен. А под зерьёзной нагрузкой для раздачи статики - самое оно

     
  • 2.17, Григорий Федорович Конин (?), 02:09, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Работет в 2 раза медленнее, .htaccess -- это просто ад
     
     
  • 3.19, Аноним (10), 03:00, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в моём проекте и Апач норм дает
     
     
  • 4.23, suffix (ok), 07:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Связка nginx + apache (MPM prefork) нисколько не медленнее чем nginx+php-fpm.

    Да первый вариант потребляет намного больше оперативки, но если даже во время пиковой нагрузки в продакшен оперативки остаётся ещё хоть попой ешь (весь файловый кэш в ней и никакого свопа) то ничем этот вариант не хуже второго.

    Nginx+php-fpm надо выбирать тогда когда ресурсы ограничены.

     
     
  • 5.24, Аноним (21), 07:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да бред. евент и вперёд.
     
     
  • 6.25, suffix (ok), 07:29, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    prefork быстрее ! (Опять таки если нет недостатка оперативки даже при максимальной нагрузке в реальной работе проекта).
     
     
  • 7.26, Аноним (21), 07:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о.О
    быстрее? да ладно?!
     
     
  • 8.27, suffix (ok), 07:41, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, так точно разумеется не голый Apache а в связке с nginx для раздачи статики... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.29, Аноним (21), 08:12, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тьфу блин, я утверждаю что при готовке апача - он не медленее nginx а хотите ск... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.30, suffix (ok), 08:24, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и я о том же - подходы разные просто ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.34, Аноним (32), 08:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть жирный комбайн Apache можно использовать только как пускалку для PHP-инт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.38, suffix (ok), 09:00, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну иногда нужен безальтернативно например для Битрикс - только не надо ссылки д... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.48, cool29 (?), 18:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т е получаеться не весь функционал apache можно эмулировать на nginx Я еще но... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.49, suffix (ok), 18:44, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что нужно обычному сайту - как правило практически весь можно ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.47, Аноним (11), 13:44, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В общем случае, под юольшой нагрузкой - да Можно php-fpm, но не всегда оправдан... текст свёрнут, показать
     
  • 5.31, Аноним (32), 08:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Связка nginx + apache (MPM prefork) нисколько не медленнее чем nginx+php-fpm.

    Вы по всем обсуждениям бегаете и это продаёте, но никаких доказательств не приводите.

     
     
  • 6.33, suffix (ok), 08:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы по всем обсуждениям бегаете и это продаёте, но никаких доказательств не
    > приводите.

    Только там где безосновательно apache хейтят :)

    Причём ссылаются на статьи с Хабра вообще не понимая что там написано.


     
     
  • 7.35, Аноним (32), 08:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только там где безосновательно apache хейтят :)

    То, что он тормозной и жручий — это не повод хейтить, это повод не пользоваться.
    То, что про него рассказывают сказки, какой он быстрый — повод поcтебaться над рассказчиками (что они часто воспринимают как "хейт").

     
     
  • 8.36, suffix (ok), 08:57, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, только ссылки на Хабр не хватает - в качестве доказательства То что жруч... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.39, Аноним (32), 09:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем мне вам что-то доказывать Вы же всё равно будете как попугай талдычить ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.41, Аноним (21), 09:48, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ссылки с хабра - это и есть Ваши доказательства ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.43, Аноним (44), 12:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё раз 8212 пользователь suffix сразу позиционирует обсуждение как несерьёзн... текст свёрнут, показать
     
  • 8.37, Аноним (21), 08:58, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слепой тролль ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.22, Аноним (21), 07:09, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отключить совсем не вариант?
     

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