Выпуск nginx 1.17.4

Аноним ( 10 ), 03:00, 25/09/2019
Ну, в моём проекте и Апач норм дает

suffix ( ok ), 07:22, 25/09/2019
Связка nginx + apache (MPM prefork) нисколько не медленнее чем nginx+php-fpm. Да первый вариант потребляет намного больше оперативки, но если даже во время пиковой нагрузки в продакшен оперативки остаётся ещё хоть попой ешь (весь файловый кэш в ней и никакого свопа) то ничем этот вариант не хуже второго. Nginx+php-fpm надо выбирать тогда когда ресурсы ограничены.

Аноним ( 21 ), 07:26, 25/09/2019
да бред. евент и вперёд.

suffix ( ok ), 07:29, 25/09/2019
prefork быстрее ! (Опять таки если нет недостатка оперативки даже при максимальной нагрузке в реальной работе проекта).

Аноним ( 21 ), 07:33, 25/09/2019
о.О

быстрее? да ладно?!

suffix ( ok ), 07:41, 25/09/2019
Да, так точно разумеется не голый Apache а в связке с nginx для раздачи статики...

Аноним ( 21 ), 08:12, 25/09/2019
тьфу блин, я утверждаю что при готовке апача - он не медленее nginx а хотите ск...

suffix ( ok ), 08:24, 25/09/2019
Так и я о том же - подходы разные просто ...

Аноним ( 32 ), 08:50, 25/09/2019
То есть жирный комбайн Apache можно использовать только как пускалку для PHP-инт...

suffix ( ok ), 09:00, 25/09/2019
Ну иногда нужен безальтернативно например для Битрикс - только не надо ссылки д...

cool29 ( ? ), 18:33, 25/09/2019
Т е получаеться не весь функционал apache можно эмулировать на nginx Я еще но...

suffix ( ok ), 18:44, 25/09/2019
То что нужно обычному сайту - как правило практически весь можно ...

Аноним ( 11 ), 13:44, 25/09/2019
В общем случае, под юольшой нагрузкой - да Можно php-fpm, но не всегда оправдан...

Аноним ( 32 ), 08:47, 25/09/2019
> Связка nginx + apache (MPM prefork) нисколько не медленнее чем nginx+php-fpm. Вы по всем обсуждениям бегаете и это продаёте, но никаких доказательств не приводите.

suffix ( ok ), 08:49, 25/09/2019
> Вы по всем обсуждениям бегаете и это продаёте, но никаких доказательств не

> приводите. Только там где безосновательно apache хейтят :) Причём ссылаются на статьи с Хабра вообще не понимая что там написано.

Аноним ( 32 ), 08:52, 25/09/2019
> Только там где безосновательно apache хейтят :) То, что он тормозной и жручий — это не повод хейтить, это повод не пользоваться.

То, что про него рассказывают сказки, какой он быстрый — повод поcтебaться над рассказчиками (что они часто воспринимают как "хейт").

suffix ( ok ), 08:57, 25/09/2019
Угу, только ссылки на Хабр не хватает - в качестве доказательства То что жруч...

Аноним ( 32 ), 09:21, 25/09/2019
А зачем мне вам что-то доказывать Вы же всё равно будете как попугай талдычить ...

Аноним ( 21 ), 09:48, 25/09/2019
а ссылки с хабра - это и есть Ваши доказательства ...

Аноним ( 44 ), 12:49, 25/09/2019
Ещё раз 8212 пользователь suffix сразу позиционирует обсуждение как несерьёзн...

Аноним ( 21 ), 08:58, 25/09/2019
слепой тролль ...

Аноним ( 21 ), 07:09, 25/09/2019
отключить совсем не вариант?