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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.13.0

15.11.2019 10:03

Сформирован выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.13, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии обеспечена совместимость с новой веткой Python 3.8, решены проблемы при использовании Ruby 2.6 и реализована поддержка работы в режиме простого обратного прокси (reverse proxy). Настройка обратного прокси осуществляется при помощи директивы "proxy" в секции "action". Поддерживается проброс запросов через IPv4, IPv6 или unix-сокеты. Например: 


   {
      "routes": [
          {
              "match": {
                  "uri": "/ipv4/*"
              },
              "action": {
                  "proxy": "http://127.0.0.1:8080"
               }
          },
          {
              "match": {
                  "uri": "/unix/*"
              },   
              "action": {
                  "proxy": "http://unix:/path/to/unix.sock"
               }
          }
       ]
   }

В долгосрочной перспективе планируется превратить Unit в самодостаточный высокопроизводительный компонент для использования с любыми web-сервисами. Для достижения этой цели дальнейшая работа будет сосредоточена в таких областях, как обеспечение безопасности, изоляции и защиты от DoS, возможность запускать различные типы динамических приложений, балансировка нагрузки и отказоустойчивость, эффективная отдача статического контента, средства накопления статистики и мониторинг.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.5
  3. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.12.0
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11.0
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз сервера приложений NGINX Unit
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень удобная система конфигурирования в комплекте.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:17, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Звиняюсь за вопрос, но какой сакральный смысл в двойных кавычках, шмобках и прочих брайсах - нафейхоа ?

    разве так не проще, читабельнее(?):

    *.routes.xx.match.uri=/ipv4/*
    *.routes.xx.action.proxy=http://127.0.0.1:8080

    *.routes.yy.match.uri=/unix/*
    *.routes.yy.action.proxy=http://unix:/path/to/unix.sock

    *.routes.zz.match.uri=/ipv6/*
    *.routes.zz.action.proxy=http://BLA.BLA.BLA:8080

     
     
  • 2.3, Аноним (2), 10:19, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...где
    xx, yy, zz - могут == или !=

    В чем смысл ?

     
  • 2.4, Moomintroll (ok), 10:22, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какой сакральный смысл в двойных кавычках, шмобках и прочих брайсах - нафейхоа ?

    https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON

     
     
  • 3.7, Аноним (2), 10:34, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафейхоа, для конфига(ов) уточняю? невозможно понять ?
    Это же не данные предметной области ?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 10:36, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не yaml же брать. Это в первую очередь машиночитаемые файлы.
     
     
  • 5.10, Аноним (2), 10:43, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Не yaml же брать. Это в первую очередь машиночитаемые файлы.

    Kонфиги ?
    3начит кожанные мешки их читать и править не должны ?
    Пpaвильно понимается ?

     
     
  • 6.21, Аноним Анонимович Анонимов (?), 11:59, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кругом сплошной DevOps с автоматизацией. ИИ с автоматической генерацией конфигов.

    Эх, были же времена с ламповым CGI и ini-файлами.

     
  • 6.24, Аноним (8), 12:07, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот yaml то такой человекочитаемый, а главное такое однозначный и понятный, угу, да

    https://github.com/cblp/yaml-sucks

     
  • 4.11, Moomintroll (ok), 10:58, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нафейхоа, для конфига(ов) уточняю?

    Конфигов, как таковых, насколько я понял у Unit'а нет. Он полностью управляется через API, включая первоначальную после старта конфигурацию. А для всевозможных (HTTP/REST-)API - JSON вполне адекватный выбор исходя из того, что пользователь/админ руками в API эндпоинт не ходит.

    Т.е. этот подход подразумевает какую-то систему управления конфигурацией. Вполне вероятно за отдельные деньги - надо ж чем то зарабатывать  NGINX Inc.

     
     
  • 5.13, Аноним (2), 11:33, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Конфигов, как таковых, насколько я понял у Unit'а нет. Он полностью управляется через API, включая первоначальную после старта конфигурацию.

    Ужость, нах...
    Вопрос когда оно все замкнется на systemd-nginx ? и последствия ?


    >> А для всевозможных (HTTP/REST-)API - JSON вполне адекватный выбор исходя из того, что пользователь/админ руками в API эндпоинт не ходит.

    Стареем

    >>Т.е. этот подход подразумевает какую-то систему управления конфигурацией.
    >>Вполне вероятно за отдельные деньги - надо ж чем то зараб

    Понимаю, но не дюже жабно-масштабно:

    - надо организовать сертфикацию по уровням, водитель API: LVL [1-10]
    - для каждого сертфиката ввести k - клаудности, по тем или иным критериям
    - семинары & конференции и прочие PR requests, тьфу Пиар кампании

    гдe, *ля все это спрашивается, где дух ентерпрайзности, ну чтобы ЛПР прониклись ??
    мелко, мелко уважаемые

     
     
  • 6.14, пох. (?), 11:39, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все есть, вы просто не подписались почему-то на рассылку nginx.com

     
  • 5.15, Аноним (15), 11:41, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже не совсем Nginx Inc. - F5 же.
     
  • 5.20, пох. (?), 11:54, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. этот подход подразумевает какую-то систему управления конфигурацией.

    nginx controller, разумеется.
    Конечно за отдельные.

     
  • 5.22, Аноним (1), 11:59, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инит скрипт (чем бы ты не пользовался) прописывай на старт сервера. И всю свою конфигурацию сложи в файлик и подгружай. Не самые высокие технологии.
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:51, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >    Нафейхоа, для конфига(ов) уточняю? невозможно понять ?
    >    Это же не данные предметной области ?

    Динамическая реконфигурация скриптами конфига при переключении трафика на запасные контура.

    Json парсится легко во всех скриптовых языках и в Шелле (jq утилита).

    Короче: при Json меньше костылей, проставок и сущностей.

     
  • 2.5, пох. (?), 10:28, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что нескучный парсер json где-то на помойке нашли готовый, а ваше key=value опять пришлось бы самому писать - это немодно и немолодежно, и отнимает время разработчика, которое он мог бы потратить на ковыряние в носу.

    К тому же этот конфиг предполагается автоматически генерящимся нескучным скриптом на пихоне или игогошечке, а вовсе не написанным руками (чудо-программа и читать-то его не умеет, его надо скармливать через нескучный апи), а там генератор в json есть, а в key=value опять не завезли.

    Добро пожаловать в будущее, оно, с-ка такая, уже здесь.

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 10:32, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ловить все возможно баги в кейвелью. Когда нескучный скрипт может сделать что-то в духе. key=$value; value="good_value\nbad_key=bad_value" в разных вариациях. Лучше уж скрепный джейсончик с пола нельзя упасть.
     
     
  • 4.16, пох. (?), 11:41, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дооо, дооо. Ловить баги в нескучного форматца конфигурации (потому что их надо сперва найти в ней, чтобы потом начать искать, какой кривой скрипт это понаконфигурил) - это ведь гораздо проще.

     
     
  • 5.19, Аноним (1), 11:53, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Релевантнее сказать надежнее.
     
  • 2.23, SOska (?), 12:03, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты чооооооооо, а как же бедные девляпсики будут понимать и генерить свои конфиги. Да и ваще падруга, ini теперь не популярен, да и прикинь как машине тяжело генерить древние ini файлы
     
  • 2.25, Anonymoustus (ok), 12:33, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ненавидят XML и не умеют использовать sed и awk, поэтому изобрели тот же самый XML, только со скобочками. :)
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 12:53, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XML придуман не для чтения человеком. Json уже гораздо лучше и Json строг, надевляпствовать сложнее. Yaml - прелесть, но нужна дисциплина для тех, кому наляпать побыстрее.
     
     
  • 4.29, Anonymoustus (ok), 12:56, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XML придуман не для чтения человеком. Json уже гораздо лучше и Json
    > строг, надевляпствовать сложнее. Yaml - прелесть, но нужна дисциплина для тех,
    > кому наляпать побыстрее.

    Все производные SGML придуманы как бы не совсем для чтения человеком, НО они придуманы так умно и хитро, что допускают чтение и даже создание человеком, а не программой. Кури у тёти Вики про HTML, анон. :)

     
  • 2.26, freehck (ok), 12:42, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Звиняюсь за вопрос, но какой сакральный смысл в двойных кавычках, шмобках и прочих брайсах - нафейхоа ?

    Добро пожаловать в эпоху генерируемых конфигов.

     

  • 1.9, Anonim0000000 (?), 10:43, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какая цель проекта в итоге? Я предполагал, что это будет просто апп сервер в связке с nginx, но теперь похоже они хотят заменить и нжинкс тоже. Но зачем? Продали бизнес и теперь хотят перетянуть на себя?
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 11:44, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что nginx 1.хэ написан с оглядкой на нужды нулевых, а сейчас времена меняются, и nginx 2.хэ должен потребности эти вывозить, вот и считайте nginx unit это такой nginx 2.хэ, по крайней мере, будет, но не сейчас.
     
  • 2.18, пох. (?), 11:46, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но теперь похоже они хотят заменить и нжинкс тоже.

    коммерческий nginx, заметьте.

    Который тоже уже давным-давно управляется через нескучные апи, и не приспособлен жить где-то вне къебенетес-кластеров и прочего модного мусора.

    > Продали бизнес и теперь хотят перетянуть на себя?

    нет, они именно это и продавали. И эта разработка делается на денежки F5.

    А вам - щастья, здоровья, держитесь тут. Вспоминайте как конфигурить апача - похоже, если модные технологии вам не по нутру, вы скоро с ним одним и останетесь.

    nginx превращается в забытое всеми легаси, в котором "главное - ничего не чинить".

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:00, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Унитазом уже начали называть?
     
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