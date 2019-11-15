Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.13.0

Сформирован выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.13, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии обеспечена совместимость с новой веткой Python 3.8, решены проблемы при использовании Ruby 2.6 и реализована поддержка работы в режиме простого обратного прокси (reverse proxy). Настройка обратного прокси осуществляется при помощи директивы "proxy" в секции "action". Поддерживается проброс запросов через IPv4, IPv6 или unix-сокеты. Например:

{ "routes": [ { "match": { "uri": "/ipv4/*" }, "action": { "proxy": "http://127.0.0.1:8080" } }, { "match": { "uri": "/unix/*" }, "action": { "proxy": "http://unix:/path/to/unix.sock" } } ] }

В долгосрочной перспективе планируется превратить Unit в самодостаточный высокопроизводительный компонент для использования с любыми web-сервисами. Для достижения этой цели дальнейшая работа будет сосредоточена в таких областях, как обеспечение безопасности, изоляции и защиты от DoS, возможность запускать различные типы динамических приложений, балансировка нагрузки и отказоустойчивость, эффективная отдача статического контента, средства накопления статистики и мониторинг.



