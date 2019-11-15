Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.13.0

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|1.2, Аноним (2), 10:17, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Звиняюсь за вопрос, но какой сакральный смысл в двойных кавычках, шмобках и прочих брайсах - нафейхоа ?
разве так не проще, читабельнее(?):
*.routes.xx.match.uri=/ipv4/*
*.routes.xx.action.proxy=http://127.0.0.1:8080
*.routes.yy.match.uri=/unix/*
*.routes.yy.action.proxy=http://unix:/path/to/unix.sock
*.routes.zz.match.uri=/ipv6/*
*.routes.zz.action.proxy=http://BLA.BLA.BLA:8080
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|3.7, Аноним (2), 10:34, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нафейхоа, для конфига(ов) уточняю? невозможно понять ?
Это же не данные предметной области ?
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|4.8, Аноним (8), 10:36, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не yaml же брать. Это в первую очередь машиночитаемые файлы.
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|5.10, Аноним (2), 10:43, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Не yaml же брать. Это в первую очередь машиночитаемые файлы.
Kонфиги ?
3начит кожанные мешки их читать и править не должны ?
Пpaвильно понимается ?
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|4.11, Moomintroll (ok), 10:58, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нафейхоа, для конфига(ов) уточняю?
Конфигов, как таковых, насколько я понял у Unit'а нет. Он полностью управляется через API, включая первоначальную после старта конфигурацию. А для всевозможных (HTTP/REST-)API - JSON вполне адекватный выбор исходя из того, что пользователь/админ руками в API эндпоинт не ходит.
Т.е. этот подход подразумевает какую-то систему управления конфигурацией. Вполне вероятно за отдельные деньги - надо ж чем то зарабатывать NGINX Inc.
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|5.13, Аноним (2), 11:33, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Конфигов, как таковых, насколько я понял у Unit'а нет. Он полностью управляется через API, включая первоначальную после старта конфигурацию.
Ужость, нах...
Вопрос когда оно все замкнется на systemd-nginx ? и последствия ?
>> А для всевозможных (HTTP/REST-)API - JSON вполне адекватный выбор исходя из того, что пользователь/админ руками в API эндпоинт не ходит.
Стареем
>>Т.е. этот подход подразумевает какую-то систему управления конфигурацией.
>>Вполне вероятно за отдельные деньги - надо ж чем то зараб
Понимаю, но не дюже жабно-масштабно:
- надо организовать сертфикацию по уровням, водитель API: LVL [1-10]
- для каждого сертфиката ввести k - клаудности, по тем или иным критериям
- семинары & конференции и прочие PR requests, тьфу Пиар кампании
гдe, *ля все это спрашивается, где дух ентерпрайзности, ну чтобы ЛПР прониклись ??
мелко, мелко уважаемые
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|6.14, пох. (?), 11:39, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все есть, вы просто не подписались почему-то на рассылку nginx.com
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|5.20, пох. (?), 11:54, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е. этот подход подразумевает какую-то систему управления конфигурацией.
nginx controller, разумеется.
Конечно за отдельные.
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|5.22, Аноним (1), 11:59, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Инит скрипт (чем бы ты не пользовался) прописывай на старт сервера. И всю свою конфигурацию сложи в файлик и подгружай. Не самые высокие технологии.
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|4.27, Аноним (27), 12:51, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нафейхоа, для конфига(ов) уточняю? невозможно понять ?
> Это же не данные предметной области ?
Динамическая реконфигурация скриптами конфига при переключении трафика на запасные контура.
Json парсится легко во всех скриптовых языках и в Шелле (jq утилита).
Короче: при Json меньше костылей, проставок и сущностей.
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|2.5, пох. (?), 10:28, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что нескучный парсер json где-то на помойке нашли готовый, а ваше key=value опять пришлось бы самому писать - это немодно и немолодежно, и отнимает время разработчика, которое он мог бы потратить на ковыряние в носу.
К тому же этот конфиг предполагается автоматически генерящимся нескучным скриптом на пихоне или игогошечке, а вовсе не написанным руками (чудо-программа и читать-то его не умеет, его надо скармливать через нескучный апи), а там генератор в json есть, а в key=value опять не завезли.
Добро пожаловать в будущее, оно, с-ка такая, уже здесь.
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|3.6, Аноним (1), 10:32, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И ловить все возможно баги в кейвелью. Когда нескучный скрипт может сделать что-то в духе. key=$value; value="good_value\nbad_key=bad_value" в разных вариациях. Лучше уж скрепный джейсончик с пола нельзя упасть.
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|4.16, пох. (?), 11:41, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дооо, дооо. Ловить баги в нескучного форматца конфигурации (потому что их надо сперва найти в ней, чтобы потом начать искать, какой кривой скрипт это понаконфигурил) - это ведь гораздо проще.
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|2.23, SOska (?), 12:03, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты чооооооооо, а как же бедные девляпсики будут понимать и генерить свои конфиги. Да и ваще падруга, ini теперь не популярен, да и прикинь как машине тяжело генерить древние ini файлы
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|2.25, Anonymoustus (ok), 12:33, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они ненавидят XML и не умеют использовать sed и awk, поэтому изобрели тот же самый XML, только со скобочками. :)
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|3.28, Аноним (27), 12:53, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XML придуман не для чтения человеком. Json уже гораздо лучше и Json строг, надевляпствовать сложнее. Yaml - прелесть, но нужна дисциплина для тех, кому наляпать побыстрее.
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|4.29, Anonymoustus (ok), 12:56, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> XML придуман не для чтения человеком. Json уже гораздо лучше и Json
> строг, надевляпствовать сложнее. Yaml - прелесть, но нужна дисциплина для тех,
> кому наляпать побыстрее.
Все производные SGML придуманы как бы не совсем для чтения человеком, НО они придуманы так умно и хитро, что допускают чтение и даже создание человеком, а не программой. Кури у тёти Вики про HTML, анон. :)
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|2.26, freehck (ok), 12:42, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Звиняюсь за вопрос, но какой сакральный смысл в двойных кавычках, шмобках и прочих брайсах - нафейхоа ?
Добро пожаловать в эпоху генерируемых конфигов.
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|1.9, Anonim0000000 (?), 10:43, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А какая цель проекта в итоге? Я предполагал, что это будет просто апп сервер в связке с nginx, но теперь похоже они хотят заменить и нжинкс тоже. Но зачем? Продали бизнес и теперь хотят перетянуть на себя?
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|2.17, Аноним (15), 11:44, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что nginx 1.хэ написан с оглядкой на нужды нулевых, а сейчас времена меняются, и nginx 2.хэ должен потребности эти вывозить, вот и считайте nginx unit это такой nginx 2.хэ, по крайней мере, будет, но не сейчас.
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|2.18, пох. (?), 11:46, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но теперь похоже они хотят заменить и нжинкс тоже.
коммерческий nginx, заметьте.
Который тоже уже давным-давно управляется через нескучные апи, и не приспособлен жить где-то вне къебенетес-кластеров и прочего модного мусора.
> Продали бизнес и теперь хотят перетянуть на себя?
нет, они именно это и продавали. И эта разработка делается на денежки F5.
А вам - щастья, здоровья, держитесь тут. Вспоминайте как конфигурить апача - похоже, если модные технологии вам не по нутру, вы скоро с ним одним и останетесь.
nginx превращается в забытое всеми легаси, в котором "главное - ничего не чинить".
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