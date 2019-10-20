Ubuntu исполнилось 15 лет

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|2.17, Аноним (17), 20:08, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Судя по уровню чрезмерного консерватизма и неприятия всего нового, думаю средний возраст по палате гораздо выше
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|3.21, Аноним (21), 20:12, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>консерватизма и неприятия всего нового
это или деменция, или возраст до 25
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|3.34, хотел спросить (?), 20:19, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вот насчет неприятия всего нового - это перебор
на мой взгляд тупое бездумное принятие всего нового на волне хайпа - это прискорбно
здоровый консерватизм не так уж и плох... мне например не хватает качественных немецких авто
и я выживу как-нибудь без барбершопов и смузи
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|4.50, Аноним (21), 20:32, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>принятие всего нового на волне хайпа
Где ты видел здоровый консерватизм? Да и гном же все корпоративные рабы приняли нормально.
>качественных
Качество просто стало стоит дороже раз в 10, только и всего.
|
|3.61, Anonymoustus (ok), 20:54, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Судя по уровню чрезмерного консерватизма и неприятия всего нового, думаю средний возраст
> по палате гораздо выше
Большинство этого «нового» мы уже видели, видишь ли. Иногда и не один раз (как пресловутое 3ДЭ). Жизненный опыт имеет некоторые преимущества перед молодостью.
|
|2.22, soarin (ok), 20:13, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
"opennet - это ресурс на котором люди, у которых песок уже сыплется, кидаются стулом (не мебель) и называют друг-друга школьниками" (с) iPony
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|1.2, Аноним (2), 19:41, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучший дистрибутив линукс. Благодаря этому дистру у линукса 2% ПК, а не 1%.
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|2.6, Timoteo Cirkla (ok), 19:48, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так-то вполне вероятно больше двух процентов. А если ещё сюда добавить серверы, которые по большей части на линукс, смартфоны на андроиде, который с ядром линукс, разные девайсы именно с линуксом. То будет ещё больше. Да и собственно установок на обычные компьютеры и ноутбуки тоже наверняка больше двух процентов.
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|3.18, Аноним (17), 20:10, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Победа ядра Линукс и победа гну/линукса - принципиально разные вещи всё же
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|4.24, Аноним (21), 20:14, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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гну и на венде так-то подeбил наверно, альтернативы гнутому софту типа coreutils и нет по сути
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|4.40, аноним3 (?), 20:21, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
в общем как и линукс и гну. принципиально разные. если говорим о победе линукса, то он явный фаворит сейчас. если о гну/линукс, то тоже в большинстве, так как сервера используют набор программ гну в том числе. а вот если уже говорим о инсталляциях в десктопном варианте , то да 2%. меня другое удивляет. за столько лет народ не собрался и не выработал стандарт по видеовыводу. нет единого подхода работы с выводом на экран. от этого и страдает десктопный вариант линукса. был бы единый стандарт давно уже была бы система на равне с виндовс, а возможно и стала бы стандартом.
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|5.99, Аноним (99), 23:30, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А оно надо стандартом то делать?
Не хотелось бы чтобы средний пользователь линукса был уровня секретарши или школьника.
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|2.23, Аноним (17), 20:13, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только проблема в том, что оно фактически не развивается. Было много своих достаточно перспективных разработок с идеей наконец привнести в мир десктопного линукса истинно человеческое обличие, но не осилили
А сейчас подзабили на десктоп, делая минимум телодвижений
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|3.35, Timoteo Cirkla (ok), 20:19, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На десктоп не забили. Просто Canonical, как и прочие компании, развивающие и распространяющие линукс - коммерческая, давно вышедшая на IPO, то есть распространяющая свои акции, а значит публичная компания, управляемая советом директоров/акцинеров, а не лично Шаттлвортом и его людьми. В этом проблема. Совету не понравилось, что в собственный проект вбухивают средства компании и проект пришлось сворачивать.
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|5.96, Timoteo Cirkla (ok), 23:26, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну с публичностью компании ошибся. Но причины закрытия проекта Unity именно финансовые:
>> Canonical achieved a small operating profit of $281,000 in 2009, however until 2017 it struggled to maintain financial solvency and took a major financial hit from the development of Unity and Ubuntu Touch, leading to an operating loss of $21.6 Million for the fiscal year 2013.[19] The company reported an operating profit of $2 Million in 2017 after shutting down the Unity development team and laying off nearly 200 employees. The company now plans to focus on its server and professional support solutions, which have proved to be most profitable. By shifting resources away from Ubuntu Desktop and cutting less profitable products and services, Canonical plans to maintain solvency and achieve long-term profitability.
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|3.78, AlexYeCu_not_logged (?), 21:46, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Было много своих достаточно перспективных разработок с идеей наконец привнести в мир десктопного линукса истинно человеческое обличие, но не осилили
Осилили. Вот только многим пользователям не нужно человеческое лицо, им привычней нечеловеческий зад.
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|4.93, Timoteo Cirkla (ok), 22:38, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закопали Unity из чисто коммерческих соображений - совет директоров (или акционеров, точно не знаю, как у них) настоял. Ибо были убытки у компании и нужно было что-то урезать расходы.
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|5.97, Аноним (17), 23:28, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос скорее в том, что они не смогли довести линукс-десктоп до прибыли, хотя при должном подходе вполне можно было вырастить нечто уровня макоси
Но всё всегда было сыро и не для домохозяек
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|4.95, Аноним (17), 23:25, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не скажу по поводу восьмёрки, но семёрка была технически хреновой
Да, хорошие идеи UX (пускай и недоработанные, но их ещё никто не повторил в полном объеме) ломались о тормоза и лаги самой оболочки на хорошем железе, плюс малый уровень кастомизации
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|2.63, Anonymoustus (ok), 20:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучший дистрибутив линукс. Благодаря этому дистру у линукса 2% ПК, а не
> 1%.
Лучшим он был только в тот незначительный период времени, когда убунтята бесплатно рассылали фирменные диски. Это подкупало, безусловно.
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|1.3, Аноним (3), 19:42, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Помнится были диски версии 4 и 6, но потом пришлось выкинуть - заплесневели.
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|1.5, Иван (??), 19:44, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Люблю этот дистрибутив. Самый дружелюбный к пользователям, решившим впервые попробовать Linux. Поздравляю с Днем Рождения!
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|2.9, Аноним (9), 19:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Таки "пробовать" линукс уж точно не с него нужно начинать.
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|4.39, Timoteo Cirkla (ok), 20:21, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не суть. Главное возможность. Комментарий был как раз ответом на комментарий про телеметрию как в винде.
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|2.98, Аноним (17), 23:29, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разумная телеметрия, передающая действительного анонимные данные исключительно ради пользы проекта - благо
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|1.8, Return76 (?), 19:56, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Присоединился с 10.04. Мои поздравления проекту. Долгих лет! Да, донатил. Да, буду дальше донатить. Спасибо Марку!
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|1.11, Аноним (11), 19:57, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Ubuntu исполнилось 15 лет
посему выходит что это всё еще прыщавый подросток с манией величия.
Можете ниже писать свои гневные комментарии.
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|1.14, Аноним (14), 20:05, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ubuntu 6.06 на фоне windows xp выглядела охрененно крутой и быстрой системой. Сейчас такого нет даже близко.
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|2.28, Аноним (21), 20:16, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это потому что видеоускорения не было и софтовый режим хрюшы был особо трешовым? В десяточке исправили и они поменялись местами.
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|3.43, хотел спросить (?), 20:22, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мне не нравятся дебиан бейзед, особенно бубунта с корпоративными замашками типа телеметрии
но бля сравнивать даже бубунту с унылом десятым говном... извращенец
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|4.55, Аноним (21), 20:38, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>унылом десятым говном
Так ты просто не умеешь её гововить, она на пару порядков лучше любой Убунты.
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|3.44, soarin (ok), 20:24, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще в Windows XP бросается в глаза какое-то отсутствие многозадочности.
Типа "я инициализирую медленный диск, поэтому вся твоя оболочка встанет раком".
В приницпе наверно не особо биг дил для того времени, тем более когда многоядерность в моду не вошла.
Но это чувствовалось, когда видал что-то другое. И понимал, что может быть и по другому.
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|4.57, Аноним (21), 20:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато в хрюшечке был большой простор для кастомизации и можно было даже поменять шелл на нетормозящий. Тот шелл на асме от русских разрабов, например (не помню название), решал все проблемы с лагами многозадачности даже на 1 ядре.
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|5.64, Anonymoustus (ok), 21:00, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зато в хрюшечке был большой простор для кастомизации и можно было даже
> поменять шелл на нетормозящий. Тот шелл на асме от русских разрабов,
> например (не помню название), решал все проблемы с лагами многозадачности даже
> на 1 ядре.
Астон Шелл, ЕМНИП. Я у них его или какой-то из сопутствующих продуктов купил даже, а они мне лицензию не прислали. С тех пор российские разработчики идут строго на непечатное слово.
ЗЫ
У них ещё виртуальные рабочие столы были. На икспишечке это даже было полезно, пока мониторы были маленькие.
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|4.70, Anonymoustus (ok), 21:15, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще в Windows XP бросается в глаза какое-то отсутствие многозадочности.
> Типа "я инициализирую медленный диск, поэтому вся твоя оболочка встанет раком".
> В приницпе наверно не особо биг дил для того времени, тем более
> когда многоядерность в моду не вошла.
> Но это чувствовалось, когда видал что-то другое. И понимал, что может быть
> и по другому.
Это «консервативная» (для переходящих на XP из ДОСа и Win9x) настройка планировшика или менеджера системных ресурсов, как его там правильно зовут. В Сервере-2003 он настроен по-другому и многозадачность проявляет себя иначе. Такое различие в настройках имело смысл. Типичный ПК на момент выхода XP имел на борту хорошо если 128 МБ ОЗУ и процессор типа Целерон 400—800 МГц. Если процессора операционной системе и прикладным программам (игры не в счёт) обычно хватало, то памяти уже не очень. А вот, для сравнения, на моём двухпроцессорном сервере более поздних времён, но ещё из эпохи XP, и на 4 гигах памяти и Сервере-2003 всё прикладное ПО ну просто реактивное. Однако настраивать схожим образом Икспишечку, если аппаратура слабая, пожалуй, сомнительная затея, железо может не потянуть.
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|3.74, th3m3 (ok), 21:32, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть KDE, который вполне был тортом при 3 версии, так же в
> 4 и ныне в 5 тоже торт.
Ушёл с KDE после 3 версии. Падающая плазма и глюки достали.
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|4.77, Timoteo Cirkla (ok), 21:42, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они большую часть четвёртой версии не падали. Падали они в начале четвёртой версии и то где-то до 4.3. С пятокедами то же самое.
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|2.26, soarin (ok), 20:16, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего-то ничего ностальгического не чувствую.
Как тогда считал весьма неудачной и разнородной компановкой интерфейса, так и сейчас мнение не поменялось, глядя на этот скрин.
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|2.29, Аноним (17), 20:16, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Унылое нечто с интерфейсом из 2000ых
Как можно по нему скучать?
Да, я начинал знакомство с Линуксом с него, но возвращаться (на мейт) не на старом железе совсем нет желания
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|2.38, Аноним (33), 20:21, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В отличие от третьегнома, сабж на скрине не вызывает рвотные рефлексы.
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|1.27, Аноним (27), 20:16, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Печально, но за 15 лет так и не смогли сделать адекватный, дружественный к пользователю графический интерфейс.
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|2.32, Аноним (17), 20:19, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Справедливости ради, реального чего-то адекватного и крутого не осилили и вне мира линукса
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|3.41, Аноним (21), 20:22, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кеды приблизились саксимально к идеалу, но всё ещё довольно далеко от того, что я хотел бы видеть. Когда венда стала тащить недостающие фичи из кед, стало особенно заметно.
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|2.36, Аноним (21), 20:20, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати да, выглядит ужасно. Чем мне запомнился гном. так это тем, что он всё время старался сделать как в виндоус, только всё наоборот. Левша наверно придумал. И если в виндоус и кде позаботились о юзабилити и дизайне, то в гноме всё максимально стрёмно и неудобно всегда (reйос вдохновлялись, не иначе).
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|4.87, Аноним (21), 22:24, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ну точно говорю, в той же икспишечке хорошо позаботились о цветовых палитрах, единообразии интрерфейса, нормальных иконках и всём остальном. Потом просто решили освежить и начали эксперименты, всего 10 лет неудач и сделали удобоваримую 10 наконец (если выкинуть метро), хотя интерфейс всё еще чрезмерно переусложнён. И всё ещё не всё конфигурируется в гуе. Хотя, если вспомнить, что единственный адекватный способ конфигурации - это через групповые политики... Впрочем, фич всё равно слишком много и даже больше, если посчитать те, что никак не управляются.
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|2.46, Timoteo Cirkla (ok), 20:26, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О дааа, зато в винде зашибись какой дружелюбный интерфейс. То вначале много лет в в Панели управления значки имели свойство перемешиваться. Только ты открыл Панель, нажал на кнопочку, как хоп всё перемешалось и уже запустилось не то, куда ты нажимал. То потом плиточки эти без всякой нормальной категоризации.
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|4.56, Timoteo Cirkla (ok), 20:46, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно других доводов накидать.
- Ненужные атрибуты файловых систем, как в FAT16/32, так и в NTFS, которые даавали и дают возможность всяким зловредам скрывать файлы пользователя на устройствах хранения вроде флешек. Сюда и не особенно очевидный способ сделать все файлы нескрытыми на устройстве.
- не было и нет двухпанельности в дефолтном файловом менеджере винды. (да, в наутилусе теперь тоже нет, выпилили. Но двухпанельность осталась в его форках и в том же KDEшном долфине)
- Из удобств те же виртуальные рабочие столы появились только в вин10. Точнее они когда-то уже были в винде. Но Майкрософт их оттуда выпилил.
- опять же работа с флешками. В винде при небезопасном извлечении можно потерять только что скопированные на флешку файлы, из-за особенностей работы винды с флешками.
- жирная лента ribbon'а даже в Проводнике, как будто у всех мониторы уже не меньше 27 дюймов. Непонятно, зачем она там такая вообще нужна.
Вспомню - накидаю ещё.
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|2.75, th3m3 (ok), 21:33, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Печально, но за 15 лет так и не смогли сделать адекватный, дружественный
> к пользователю графический интерфейс.
Unity была норм, как бы её не ругали.
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|3.86, Аноним (21), 22:18, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, когда она стала норм, но я попробовал её когда она была актуальна, и она была ОЧЕНЬ не норм. А потом её как-то очень спешно закопали и 2 раз попробовать уже не успел.
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|4.92, Timoteo Cirkla (ok), 22:35, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закопали её не по софтовым причинам, а чисто по коммерческим - её только Canonical и для Canonical, на неё уходили ресурсы компании. Вот совет директоров (или акционеров) и вынудил свернуть сей проект дабы уменьшить расходы, воспользовавшись тем, что пилят другие.
А вот с софтовой точки зрения Unity была удобнее, чем Gnome Shell.
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|4.101, th3m3 (ok), 23:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пользовался последними версиями - было норм. А потом её стали закапывать, в процессе метания понял, что Xfce - это не так и плохо. А оказалось, что очень даже норм.
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|1.30, Аноним (33), 20:17, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Помню космонавт еще на дисках убунту рассылал с наклеечками. Мне такой один раз пришел.
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|2.45, Аноним (45), 20:26, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати да, я тоже заказывал, мне приходил 8.10 кажется, не помню. Нет, заказывал не чтобы на стенку повесить, реально был тормозной инет :)
Когда ставил его знакомым, спрашивали мол, точно линукс лицензионный? Я показывал конвертик =)
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|3.47, Аноним (52), 20:30, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня была 7.10 и помню шок когда накатил какие-то апдейты на 100 мегов и в системе ничего не изменилось. И это на лимитированное интернете когда 100 мегов хватало на 2-3 дня серфинга. А через несколько дней прилетел ещё апдейт. Забил я на обновления короче.
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|3.51, Аноним (52), 20:33, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у наклеечек через пару лет засыхал клей они отклеивались, желтели, а потом становились жесткими и трескались.
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|1.59, Онаним (?), 20:48, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хороший раньше был Gnome, а потом началось: Compiz, Unity и пошло поехало.
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|1.60, Anonymoustus (ok), 20:50, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Помню, как же, помню. Первые выпуски убунтята рассылали почтой по предварительному заказу. Я так заказывал и получал то ли один, уж не помню за давностью, то ли пару релизов (с номерами релиза 5 или 6) на фирменных дисках. Один CD в бумажном конвертике. Бубунта, впрочем, и тогда уже была глюкава и прожорлива в сравнении с обычным Дебианом, так что меня не заинтересовала. А их фирменные диски выбросил, немного сожалею, что не сохранил для памяти.
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|2.65, Аноним (21), 21:03, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это был проект Майкрософта по развалу Линукса изначально, неужели не ясно? Мс заплатил и получил результат: сообщество разрознено и переходит на вендовс, часть компонентов набрали популярность и были внедрены в венду.
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|3.66, Аноним (21), 21:04, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё можно вспомнить про сотрудничество с американскими спецслужбами, которым дырявые сервисы на линуксе выгодны точно так же, как десятилетиями не закрываемые дыры в венде.
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|1.72, Аноним (27), 21:31, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кстати, известно, сколько африканец потратил бабла на убунту? Просто интересно
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|1.79, Аноним (-), 21:49, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А зачем она сейчас нужна? Юнити дропнули, убунтуфон тоже, что сейчас своего на десктопе от Убунту кроме патчей? Ничего.
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|3.100, Аноним (17), 23:31, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Люблю кеды, но новичкам советовать не стал бы - слишком легко испортить
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|1.85, Аноним (85), 22:15, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня дома до сих пор лежат диски с 2009 года которые они рассылали по почте совершенно бесплатно. И еще опенсолярис, оставил на память
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