Ubuntu исполнилось 15 лет

2.28 , Аноним ( 21 ), 20:16, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это потому что видеоускорения не было и софтовый режим хрюшы был особо трешовым? В десяточке исправили и они поменялись местами.

3.43 , хотел спросить ( ? ), 20:22, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – мне не нравятся дебиан бейзед, особенно бубунта с корпоративными замашками типа телеметрии но бля сравнивать даже бубунту с унылом десятым говном... извращенец

4.55 , Аноним ( 21 ), 20:38, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >унылом десятым говном Так ты просто не умеешь её гововить, она на пару порядков лучше любой Убунты.

3.44 , soarin ( ok ), 20:24, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще в Windows XP бросается в глаза какое-то отсутствие многозадочности.

Типа "я инициализирую медленный диск, поэтому вся твоя оболочка встанет раком".

В приницпе наверно не особо биг дил для того времени, тем более когда многоядерность в моду не вошла.

Но это чувствовалось, когда видал что-то другое. И понимал, что может быть и по другому.

4.57 , Аноним ( 21 ), 20:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато в хрюшечке был большой простор для кастомизации и можно было даже поменять шелл на нетормозящий. Тот шелл на асме от русских разрабов, например (не помню название), решал все проблемы с лагами многозадачности даже на 1 ядре.

5.64 , Anonymoustus ( ok ), 21:00, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зато в хрюшечке был большой простор для кастомизации и можно было даже

> поменять шелл на нетормозящий. Тот шелл на асме от русских разрабов,

> например (не помню название), решал все проблемы с лагами многозадачности даже

> на 1 ядре. Астон Шелл, ЕМНИП. Я у них его или какой-то из сопутствующих продуктов купил даже, а они мне лицензию не прислали. С тех пор российские разработчики идут строго на непечатное слово.

ЗЫ У них ещё виртуальные рабочие столы были. На икспишечке это даже было полезно, пока мониторы были маленькие.

5.67 , Timoteo Cirkla ( ok ), 21:07, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это костыли с вмешательством туда, куда в винде желательно не вмешиваться.

4.70 , Anonymoustus ( ok ), 21:15, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще в Windows XP бросается в глаза какое-то отсутствие многозадочности.

> Типа "я инициализирую медленный диск, поэтому вся твоя оболочка встанет раком".

> В приницпе наверно не особо биг дил для того времени, тем более

> когда многоядерность в моду не вошла.

> Но это чувствовалось, когда видал что-то другое. И понимал, что может быть

> и по другому. Это «консервативная» (для переходящих на XP из ДОСа и Win9x) настройка планировшика или менеджера системных ресурсов, как его там правильно зовут. В Сервере-2003 он настроен по-другому и многозадачность проявляет себя иначе. Такое различие в настройках имело смысл. Типичный ПК на момент выхода XP имел на борту хорошо если 128 МБ ОЗУ и процессор типа Целерон 400—800 МГц. Если процессора операционной системе и прикладным программам (игры не в счёт) обычно хватало, то памяти уже не очень. А вот, для сравнения, на моём двухпроцессорном сервере более поздних времён, но ещё из эпохи XP, и на 4 гигах памяти и Сервере-2003 всё прикладное ПО ну просто реактивное. Однако настраивать схожим образом Икспишечку, если аппаратура слабая, пожалуй, сомнительная затея, железо может не потянуть.

