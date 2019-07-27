Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS

Нашлась группа энтузиастов, подхвативших разработку дистрибутива Antergos, развитие которого было прекращено в мае из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Развитие Antergos будет продолжено новой командой разработчиков под именем Endeavour OS.

Для загрузки подготовлена первая сборка Endeavour OS (1.4 Гб), предоставляющая простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом Xfce по умолчанию и возможностью доустановить один из 9 типовых рабочих столов на основе i3-wm, Openbox, Mate, Cinnamon, GNOME, Deepin, Budgie и KDE.

Окружение каждого рабочего стола соответствует штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ, которые рекомендуется выбрать пользователю из репозитория на свой вкус. Таким образом, Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман его разработчиками.

Напомним, что в своё время проект Antergos продолжил развитие дистрибутива Cinnarch после его перевода с Cinnamon на GNOME из-за использования части слова Cinnamon в названии дистрибутива. Antergos был построен на пакетной базе Arch Linux и предлагал классическое пользовательское окружение в стиле GNOME 2, сформированное вначале с использованием дополнений к GNOME 3, которое затем было заменено на MATE (позднее также была возвращена возможность установки Cinnamon). Целью проекта было создание более дружелюбной и простой в работе редакции Arch Linux, пригодной для установки широкой аудиторией пользователей.



