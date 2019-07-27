The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS

27.07.2019 17:35

Нашлась группа энтузиастов, подхвативших разработку дистрибутива Antergos, развитие которого было прекращено в мае из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Развитие Antergos будет продолжено новой командой разработчиков под именем Endeavour OS.

Для загрузки подготовлена первая сборка Endeavour OS (1.4 Гб), предоставляющая простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом Xfce по умолчанию и возможностью доустановить один из 9 типовых рабочих столов на основе i3-wm, Openbox, Mate, Cinnamon, GNOME, Deepin, Budgie и KDE.

Окружение каждого рабочего стола соответствует штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ, которые рекомендуется выбрать пользователю из репозитория на свой вкус. Таким образом, Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман его разработчиками.

Напомним, что в своё время проект Antergos продолжил развитие дистрибутива Cinnarch после его перевода с Cinnamon на GNOME из-за использования части слова Cinnamon в названии дистрибутива. Antergos был построен на пакетной базе Arch Linux и предлагал классическое пользовательское окружение в стиле GNOME 2, сформированное вначале с использованием дополнений к GNOME 3, которое затем было заменено на MATE (позднее также была возвращена возможность установки Cinnamon). Целью проекта было создание более дружелюбной и простой в работе редакции Arch Linux, пригодной для установки широкой аудиторией пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://endeavouros.com/second...)
  2. OpenNews: Прекращена разработка дистрибутива Antergos
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Antergos 2013.05.12, созданного в результате перехода Cinnarch на GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: antergos, archlinux, endeavour
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 17:43, 27/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Продолжат, сначала будет выхлоп, а потом потихоньку забудут.
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 17:45, 27/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень жаль что нашлись люди готовые помешать смерти очередного бесцельного NoName дистрибутива. Надеюсь энтузиазма у новых мейнтенеров хватит ненадолго.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:29, 27/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Antergos — один из самых популярных arch-based дистрибутивов. Но ты давай, продолжай под камнем жить.
     
     
  • 3.9, AdminOboronki (?), 18:47, 27/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да глючный кусок Г это, как и все деб-подобные. Для школоты игрушка. RHEL/CentOS/Fedora/ORACLE/ALTLinux наше всё!
     

  • 1.3, anonymoussssss (?), 17:48, 27/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С каких пор Arch Linux сложен в установке?
     
     
  • 2.5, DiabloPC (ok), 17:52, 27/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С каких пор Arch Linux сложен в установке?

    Taк каникулы же...

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:57, 27/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Source Based дистрибутивы вызывают интерес у школоты и студентоты. Взрослым людям нет времени компилироавть и исходников.  Им надо в работу.
     

  • 1.4, user90 (?), 17:50, 27/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Новый" дистрибутив - обязательное (!) перечисление DE - клон такого-то.
    Познавательно.
     
  • 1.6, Аноним (6), 18:19, 27/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм... Цели проекта давно и блестяще выполнены в Manjaro.
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 18:27, 27/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Manjaro — bloat.
     

  • 1.10, forum reader (?), 18:55, 27/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О существовании Antergos я узнал после его смерти, когда его откопали..
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:59, 27/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь прочитав этот пост я узнал о вашем существовании. )
     

  • 1.13, Аноним (11), 19:00, 27/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём УТП данного дистрибутива?
    Ах да, его нет. Ненужное.
    Уникальное торговое предложение (УТП; англ. Unique Selling Proposition, Unique Selling Point; USP) или уникальное товарное утверждение — отличительный потребительский мотив, альтернатива имиджевой и «развлекательной» рекламы.
    Анонимач познавательный https://ru.wikipedia.org/wiki/Уникальное_торговое_предложение
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру