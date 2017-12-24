24.12.2017 19:53  Продолжение конфликта Software Freedom Conservancy и Software Freedom Law Center

Связанное с торговой маркой противостояние между организациями Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) получило продолжение. Эбен Моглен (Eben Moglen), профессор права Колумбийского университета, возглавляющий организацию SFLC, предложил мирно урегулировать конфликт с организацией Software Freedom Conservancy и выразил готовность отозвать все претензии, в обмен на подписание специального соглашения. Организация SFLC готова безвозмездно предоставить SFC лицензию на использование своей торговой марки, но при условии принятия совместных мер по устранению путаницы из-за схожих названий организаций. При этом, в сообщении Эбена Моглена также приводится информация, что в ответ на направленное юристом SFC ответное ходатайство об отклонении протеста SFLC в порядке упрощенного судопроизводства, организацией SFLC готовится новое заявление, в котором в качестве дополнительного основания для отмены торговой марки, упоминается её получение обманным путём. Руководители SFC ответили, что под видом предложения о мирном урегулировании SFLC лишь пытается эскалировать конфликт, угрожая дополнительными обвинениями против организации SFC и её сотрудников. SFC не совершала каких-либо мошеннических действий и обвинения SFLC ничем не обоснованы. SFC также не может пойти на заключение предложенного соглашения, так как в нём навязывается лицензия на торговую марку, в которой нет необходимости. Более того, любая подобная лицензия давала бы SFLC возможность оказывать давление на SFC и мешать продвижению взятой на себя миссии. Напомним, что организация SFLC в сентябре подала в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) уведомление о ненадлежащем назначении торговой марки, принадлежащей SFC, указывая на то, что торговые марки SFLC и SFC похожи друг на друга, из-за чего многие путают данные организации. Обе организации некоммерческие и занимаются сходной деятельностью в области юридической защиты свободных проектов, но отличаются в организационном плане и по разному трактуют вопросы соблюдения лицензий. Наиболее ярким примером расхождений взглядов SFLC и SFC является разная интерпретация требований GPL при оценке возможности включения модуля с ФС ZFS (лицензия CDDL), в состав ядра Linux (лицензия GPLv2). SFLC считает, что включение ZFS в состав дистрибутивов приемлемо и не нарушает лицензии GPLv2, если компонент поставляется отдельно от ядра в виде загружаемого модуля (zfs.ko), так как отдельный модуль нельзя считать производным от ядра продуктом. Организация SFC и Фонд СПО на согласны с такой позицией и считают, что поставка бинарного файла zfs.ko нарушает GPL и ущемляет имущественные права разработчиков ядра, так как и в бинарном виде "Linux+ZFS" связка подпадает в категорию производной работы. В 2006 году организация SFC была основана как проект SFLC, который полностью финансировался и поддерживался SFLC, а нынешние руководители SFC, Карен Сэндлер (Karen Sandler) и Брэдли Кун (Bradley Kuhn), были трудоустроены в SFLC. В определённый момент Сэндлер и Кун ушли из SFLC и стали развивать SFC независимо, но оставив имя изначального проекта. SFC в основном занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, способствуя их концентрации на процессе разработки. В том числе SFC берет на себя функции по сбору пожертвований, становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Inkscape, CoreBoot, uCLibc, Homebrew и еще около десятка свободных проектов. Организация SFLC (Software Freedom Law Center) основана в 2005 году Эбеном Могленом (Eben Moglen) и занимается оказанием профессиональной юридической помощи разработчикам некоммерческого ПО и развивает практическое руководство по соблюдению требований лицензии GPL. Организация SFLC совместно с Фондом СПО занималась разработкой лицензии GPLv3 и от лица проекта BusyBox выступала истцом в серии судебных разбирательств, связанных с нарушением лицензии GPL. Последнее время интерпретация GPL от Эбена Моглена расходится с позицией Фонда СПО в области лицензирования производных работ, что уже привело к уходу Моглена с поста юридического советника Фонда СПО. Кроме того, в сентябре 2017 года, за день до отправки претензии о нарушении торговой марки, организация SFLC объявила о начале предоставления услуг юридической поддержки свободных проектов, т.е. начала работу в нише, которую ранее занимала организация SFC.



