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24.12.2017 19:53  Продолжение конфликта Software Freedom Conservancy и Software Freedom Law Center

Связанное с торговой маркой противостояние между организациями Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) получило продолжение. Эбен Моглен (Eben Moglen), профессор права Колумбийского университета, возглавляющий организацию SFLC, предложил мирно урегулировать конфликт с организацией Software Freedom Conservancy и выразил готовность отозвать все претензии, в обмен на подписание специального соглашения.

Организация SFLC готова безвозмездно предоставить SFC лицензию на использование своей торговой марки, но при условии принятия совместных мер по устранению путаницы из-за схожих названий организаций. При этом, в сообщении Эбена Моглена также приводится информация, что в ответ на направленное юристом SFC ответное ходатайство об отклонении протеста SFLC в порядке упрощенного судопроизводства, организацией SFLC готовится новое заявление, в котором в качестве дополнительного основания для отмены торговой марки, упоминается её получение обманным путём.

Руководители SFC ответили, что под видом предложения о мирном урегулировании SFLC лишь пытается эскалировать конфликт, угрожая дополнительными обвинениями против организации SFC и её сотрудников. SFC не совершала каких-либо мошеннических действий и обвинения SFLC ничем не обоснованы. SFC также не может пойти на заключение предложенного соглашения, так как в нём навязывается лицензия на торговую марку, в которой нет необходимости. Более того, любая подобная лицензия давала бы SFLC возможность оказывать давление на SFC и мешать продвижению взятой на себя миссии.

Напомним, что организация SFLC в сентябре подала в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) уведомление о ненадлежащем назначении торговой марки, принадлежащей SFC, указывая на то, что торговые марки SFLC и SFC похожи друг на друга, из-за чего многие путают данные организации. Обе организации некоммерческие и занимаются сходной деятельностью в области юридической защиты свободных проектов, но отличаются в организационном плане и по разному трактуют вопросы соблюдения лицензий.

Наиболее ярким примером расхождений взглядов SFLC и SFC является разная интерпретация требований GPL при оценке возможности включения модуля с ФС ZFS (лицензия CDDL), в состав ядра Linux (лицензия GPLv2). SFLC считает, что включение ZFS в состав дистрибутивов приемлемо и не нарушает лицензии GPLv2, если компонент поставляется отдельно от ядра в виде загружаемого модуля (zfs.ko), так как отдельный модуль нельзя считать производным от ядра продуктом. Организация SFC и Фонд СПО на согласны с такой позицией и считают, что поставка бинарного файла zfs.ko нарушает GPL и ущемляет имущественные права разработчиков ядра, так как и в бинарном виде "Linux+ZFS" связка подпадает в категорию производной работы.

В 2006 году организация SFC была основана как проект SFLC, который полностью финансировался и поддерживался SFLC, а нынешние руководители SFC, Карен Сэндлер (Karen Sandler) и Брэдли Кун (Bradley Kuhn), были трудоустроены в SFLC. В определённый момент Сэндлер и Кун ушли из SFLC и стали развивать SFC независимо, но оставив имя изначального проекта. SFC в основном занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, способствуя их концентрации на процессе разработки. В том числе SFC берет на себя функции по сбору пожертвований, становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Inkscape, CoreBoot, uCLibc, Homebrew и еще около десятка свободных проектов.

Организация SFLC (Software Freedom Law Center) основана в 2005 году Эбеном Могленом (Eben Moglen) и занимается оказанием профессиональной юридической помощи разработчикам некоммерческого ПО и развивает практическое руководство по соблюдению требований лицензии GPL. Организация SFLC совместно с Фондом СПО занималась разработкой лицензии GPLv3 и от лица проекта BusyBox выступала истцом в серии судебных разбирательств, связанных с нарушением лицензии GPL. Последнее время интерпретация GPL от Эбена Моглена расходится с позицией Фонда СПО в области лицензирования производных работ, что уже привело к уходу Моглена с поста юридического советника Фонда СПО. Кроме того, в сентябре 2017 года, за день до отправки претензии о нарушении торговой марки, организация SFLC объявила о начале предоставления услуг юридической поддержки свободных проектов, т.е. начала работу в нише, которую ранее занимала организация SFC.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/blog...)
  2. OpenNews: Против организации Software Freedom Conservancy подан иск об отзыве торговой марки
  3. OpenNews: Для ядра Linux адаптированы правила GPLv3 в отношении отзыва лицензии
  4. OpenNews: Суд отклонил иск о нарушении компанией VMware лицензии GPL
  5. OpenNews: Один из авторов GPLv3 представил лицензию GPL.next
  6. OpenNews: Организация SFLC пояснила мотивы действий против Software Freedom Conservancy
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: sflc, sfc, law
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  • 1.2, Аноним, 20:48, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Остроконечники и тупоконечники.
     
     
  • 2.10, Аносорсник, 23:53, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Остросорсники и тупосорсники же.
     
     
  • 3.14, pavlinux, 00:57, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Высшая степень паранойи американской правовой системы - суды юристов. :)
     
  • 1.4, Аноним, 21:12, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    А непоставка ущемляет возможности пользователей, поскольку, если мне не изменяет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 22:08, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Изменяет тебе память С патентами там проблем нет, проблема именно в лицензии А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, EHLO, 02:47, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >С патентами там проблем нет

    откуда может быть такая уверенность? Я что-то пропустил?

     
  • 3.18, Аноним, 06:07, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    GPL это вроде как лицензия на код и у бинарников может быть отдельная лицензи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 21:39, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Две некоммерческие организации воюют за рынок платных услуг?
     
  • 1.8, Аноним, 22:14, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Судя по количеству новостей о судах между организациями свободного софта пропр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аносорсник, 23:58, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хочет ли прохожий, чтобы земляные черви под его подошвой жрали друг друга? Знает ли он о их эпических битвах?


     
     
  • 3.13, Аноним, 00:17, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если этот прохожий в пустыне Арракиса, то незнание чревато ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Sluggard, 01:01, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что, две данные организации оказывают такое уж сильное влияние на мир СПО? Или может вклад огромный вносят в его развитие?
    Две какие-то юридические конторы перекидываются какахами. Ой, всё, капец. Да брось...
     
  • 1.9, Аноним, 23:18, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    норм устроились хорошо если что-то полезное делают при этом ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 00:15, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    adidas/abibas
     
  • 1.16, Андрей, 01:03, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Организация SFLC (Software Freedom!) ... занимается оказанием профессиональной юридической помощи разработчикам некоммерческого ПО
    > за день до отправки претензии о нарушении торговой марки, организация SFLC объявила о начале предоставления услуг юридической поддержки свободных проектов, т.е. начала работу в нише, которую ранее занимала организация SFC

    А свободное "некоммерческое ПО" сильно отличается от свободных проектов? Или есть много некоммерческого ПО, которое свободное но с закрытым кодом? И свободное ли оно тогда?

     

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