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16.12.2017 23:50  Уязвимости в VLC, PowerDNS, Jenkins, Xen, Ruby, Asterisk, GraphicsMagick и Apache Synapse

Серия новых уязвимостей, информация о которых раскрыта в последние несколько дней:

  • Уязвимость (CVE-2017-17670) в мультимедийном проигрывателе VLC, вызванная некорректным приведением типов и потенциально способная привести к выполнению кода при распаковке специально оформленных файлов в формате MP4. Проблема пока исправлена только в ветке HEAD;
  • Уязвимость в PowerDNS Recursor, позволяющая инициировать крах процесса при обработке ответа DNS-сервера, содержащего некорректное значение поля CNAME. Проблема проявляется только в ветке 4.0.x и устранена в обновлении 4.0.8;
  • Уязвимость в системе непрерывной интеграции Jenkins, вызванная состоянием гонки в процессе выполнения команд инициализации при запуске, из-за чего могут быть не выставлены некоторые важные ограничения, необходимые для обеспечения безопасности, и вовремя не включена защита от CSRF-атак. Проблема устранена в выпусках Jenkins 2.95 и 2.89.2;
  • Четыре уязвимости в гипервизоре Xen, позволяющие гостевому окружению получить доступ к внутренним страницам памяти гипервизора, вызвать крах гипервизора и поднять свои привилегии;
  • В модуле Net::FTP, поставляемом в базовом наборе языка Ruby, устранена уязвимость (CVE-2017-17405), позволяющая выполнить произвольных shell-код через указание имени файла, начинающегося с символа "|". Проблема устранена в выпусках Ruby 2.3.6 и 2.2.9;
  • В RTP-стеке коммуникационной платформы Asterisk исправлена уязвимость, позволяющая без аутентификации вызвать крах серверного процесса через отправку специально оформленного RTCP-пакета. Проблема устранена в выпусках Asterisk 13.18.4, 14.7.4, 15.1.4;
  • В пакете GraphicsMagick устранено 29 уязвимостей, в основном связанных с переполнением буфера при обработке различных форматов. Проблемы устранены в GraphicsMagick 1.3.27;
  • В Apache Synapse устранена удалённо эксплуатируемая уязвимость (CVE-2017-15708), которая может привести к выполнению кода на сервере через подстановку специально оформленных сериализированных объектов. Проблема устранена в выпуске Apache Synapse 3.0.1, а также в Apache Commons Collections 3.2.2 и 4.1;
  • В Apache Fineract исправлена возможность подстановки SQL-кода (CVE-2017-5663) через отправку специально оформленного параметра sqlSearch в REST-запросе (например, "https://DomainName/api/v1/clients?sqlSearch=or (1==1)"). Проблема устранена в выпуске Apache Fineract 1.0.0.


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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vlc, powerdns, jenkins, xen, ruby, asterisk, graphicsmagick
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  • 1.1, Аноним, 00:04, 17/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Apache прекрасен Reported to security team 02 April 2017 Update Released ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 00:25, 17/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ImageTragick ничему не научил?
    Помнится, GM именно из-за него форкнули...
     
     
  • 2.5, Аноним, 00:31, 17/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ага, предвидели. За 15 лет.
     
  • 2.9, Борщдрайвен бигдата, 02:34, 17/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем так. В ряд причин для форка вошли и разногласия с подходом к разработке, и желание зафиксировать ряд фич, работающих быстро (вместо встраивания в библиотеку всего что только можно).
    Ну и на то время IM по памяти очень сильно протекал.
     
  • 1.6, commiethebeastie, 00:51, 17/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >GraphicsMagick

    Да там код дидыписали.

     
  • 1.7, optical character recognition, 01:00, 17/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Жизнь курильщика без Раста.
     
     
  • 2.8, Борщдрайвен бигдата, 02:30, 17/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хватит. Слишком толсто.
    Rust сам по себе не «серебряная пуля», как и другой, произвольно взятый язык. Даже с гарантиями безопасности в самом языке можно отстрелить себе не то, что ноги, но и яйца.

    Pro tip: на следующий раз лучше набросить не про Rust, а про формальную верификацию.

     
     
  • 3.11, ibujhbygbljh, 04:11, 17/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    [вброс]
    нас спасёт PVS-studiё
    [/вброс]
     
  • 1.10, Аноним, 02:37, 17/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Теперь VLC теперь не только MKV в квадраты крошит...
     

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