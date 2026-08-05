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|1.1, Анонимно (ok), 08:12, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> Для продвижения изменения AI-агент зарегистрировал несколько учётных записей на GitHub и применил методы социальной инженерии для давления на сопровождающих, используя сеть Tor для скрытия своих следов
Нейронка на братьях старших училась, переняла лучшие практики кожанных
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|2.15, Аноним (15), 09:39, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Как сказал один умный неИИ (человек), а что собственно они нам продают, наши же знания, которых они не оплатили!
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|2.69, пох. (?), 13:57, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кожановые легко разводят безработного пенсионера перевести пару миллиардов на безопастный счет (и каким-то образом легко смываются со всеми миллиардами, а ты свою зарплату не можешь через банкомат снять)
а эти недоучки не смогли даже кривой патч пропихнуть. Им еще учиться и учиться!
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|3.27, пох. (?), 11:03, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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кто первый дотянулся тот и нажал.
Еще небось устроили безобразную драку за право нажать первым.
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|2.14, Жироватт (ok), 09:36, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выглядит как натужное раздувание хайп-страха перед "опасными" моделями, которые Альтману нужно любой ценой продать как можно большему числу не-лхов, чтобы получить живые деньги с подписок.
Микропластик, парниковый эффект и прочие жупелы же удалось так продать, чем "скайнэт придэ"-хуже?
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|3.33, User (??), 11:30, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вот в 2026 всё ещё находятся отрицатели глобального потепление, ага. Экiя чудеса...
Слушайте... А земля точно - ну - круглая, в смысле "в форме геоида", или там за горизонтом слоны-с-черепахой? Точно-точно?
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|4.42, тоже Аноним (ok), 12:12, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глобальное потепление - наблюдаемый факт.
Пластик и парник - теории, объясняющие этот факт.
Теории, а не катехизис. Да еще и с проблемами насчет фальсифицируемости.
Например, ковидный спад производства и выхлопов никаких наблюдаемых климатических последствий не имел.
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|4.55, Аноним (55), 12:33, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И вот в 2026 всё ещё находятся отрицатели глобального потепление, ага. Экiя чудеса...
Мы живём в ледниковом периоде, в межледниковье. Попробуй, убеди Россиян, что потепление - это плохо.
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|5.63, тоже Аноним (ok), 13:51, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С россиянами, пережившими пожары все лето 2010 года, это вполне может получиться, например.
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|2.57, xPhoenix (ok), 12:43, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как тут картинку разместить? Тут должен быть андроид Дэвид, эксперт по безопасности, из фильма "Чужой: Завет", говорящий: "Это безопасно".
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|2.12, Жироватт (ok), 09:31, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Других заголовков, связанных с ЫЫ у нас уже нет.
Пузырь скоро лопнет - дядям надо фиксировать и выводить прибыль - для этого нужен хайп.
Изначальный хайп уже прошел - сейчас ЫЫ-говорилки уже привычны - нужно искусственно надувать хайп и конвертировать его в живые деньги (подписки).
Просто расслабься и получай удовольствие - на западных ресурсах точно такой же треш творится. Главное, не забудь прикрыться, когда оно начнет лопаться - чтобы не забрызгало.
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|1.4, Аноним (4), 08:20, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вся суть - принимать большие/секьюрные патчи только от подтвержденных аккаунтов (года 3+) и проверять от пользователя полное знание исполняемого кода, а также обоснование тех или иных решений в коде. В противном случае отправлять патч сразу в /dev/null.
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|3.70, a2y (?), 14:15, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хуже...
ИИ поймёт как разщепить /dev/null на /dev/null
И это будет намного круче термоядерного заряда.
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|2.65, Аноним (65), 13:53, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И будешь сидеть с дырой в безопасности, хоть что-то будет у тебя в безопасности.
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|1.5, Аноним (5), 08:45, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ничего себе побочка. AI слетел с катушек или его специально натаскивали на совершение кибератак?
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|2.6, lex (??), 08:50, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Специально натравили, и всю дорогу науськивали
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|4.72, a2y (?), 14:30, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спровоцировали?
Попробуй кусок кода работать без процессора.
Так, что Вы ошибаетесь.
Люди не учли все возможные варианты действий.
Как любят сейчас говорить - есть НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ риск.
Попробуйте скомпилировать, например вирус, записать на ПЕРФОКАРТЫ,
и запустить его :-)
И вирус - есть, и знаем, что он должен делать, и находятся полностью ОТМОРОЖЕННЫЕ личности, которые и считыватель перфокарт найдут, подсоединят к компу, подключенный к инету, загрузят код с перфокарт, и при этом будут стримить на весь мир, как это происходит.
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|2.25, пох. (?), 11:01, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это ж mythos. Да, она для этого и придумана. (ну то есть как обычно - не совсем для этого, но решила что возглавить куда проще чем бороться со злом) И ограничителей у нее нет.
Нам, козлы, не дадут :-(
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|1.8, Аноним (8), 09:03, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Запретить ИИ на госуровне, не давать им доступа в интернет, только для исследований. Вот увидите - Скайнет грядет!
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|2.11, Аноним (11), 09:30, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Толку от чатботов без интернета? Уже сейчас все их блокируют в итоге ничего не может выдать. Через год все модели будут уже не 3-битные, а однобитные, и выхлоп вообще одноклеточный станет.
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|3.68, Сладкая булочка (?), 13:56, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Через год все модели будут уже не 3-битные, а однобитные, и выхлоп вообще одноклеточный станет.
Алгоритм чат бота.
1. Пользователь написал?
2. Да? Позвать оператора.
3. Нет? Перейти к пункту 1.
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|1.9, bOOster (ok), 09:11, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередные глюки пытаются выдать за какой-то, хоть такой бестолковый прогресс в лженауке.
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|1.13, Аноним (13), 09:33, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В третий раз уже надоело, пусть маркетологи выдумают что-нибудь новое.
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|2.16, Жироватт (ok), 09:41, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них деньги в кампанию уже вложены, подрядчики в лице таких вот "фондов" и "партнёров" уже оплачены, методички разного уровня - написаны и хорошо если не отпечатаны полным тиражом (в ти ж/д состава). Такую махину по впариванию уже просто так не остановить без очень существенных потерь, даже скорректировать - уже проблема.
Привыкай, это новое наполнение новостной ленты на полгода-год вперёд - они бьют по площадям.
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|2.26, пох. (?), 11:01, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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этих ло-в она при случае легко бы развела. Но нам, к сожалению, доступ ни за какие деньги не положен.
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|1.18, hl (?), 09:50, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А если бы всё тоже самое сделал бы человек? По головке погладили бы?
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|2.51, Брат Анон (ok), 12:25, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если считать, что манагер -- это не человек -- то да. Это сделал не человек.
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|3.56, hm (??), 12:39, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хорошо, а за манагером уже выехали? или это другое(модель сама, пока манагер в туалете был)?
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|1.21, Аноним (21), 10:08, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чушь. Из коробки эти нейросети ограничены в правах и каждый чих спрашивают. А даже если и выдать доступ, они должны знать куда ходить и зачем. Просто так устаривать атаки они не будут. Так что британцев нужно привести к ответственности за ложные показания и попытки взлома. Человек ответственен ЗА ВСЕ действия своих инструментов.
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|2.22, Аноним (21), 10:12, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> используя сеть Tor для скрытия своих следов
Вот и прокололись. Тор из коробки нигде не установлен. Сами дали инструменты, сами дали задачу взлома и сокрытия.
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|3.24, Аноним (23), 10:53, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Она сама установила тор. Затем сама установила почтовый клиент. Затем зарегала почту. Затем аккаунт на гитхабе.
Видимо так.
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|4.29, пох. (?), 11:07, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все кроме тор (который и неудивителен для модели специально для хакинга) - обычный базовый набор умений модели. Она даже токены на это не тратит, это обычные скрипты.
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|1.31, Аноним (31), 11:13, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот зачем оригинальные авторы это пишут? Если не проверять патч, рано или поздно, кто-то всё равно пришлёт патч Бармина. Хоть специально, хоть по ошибке, как в своё время стирался /usr нвидией. Или они хотят спровоцировать законодательный запрет? Или они хотят впечатлить инвесторов тем, насколько своевольным получился их инструмент, и как он после внедрение на реальное предприятие им что-то снесёт?
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|2.34, пох. (?), 11:41, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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одно дело по ошибке, и совсем другое - когда тебе намеренно пытаются напакостить. Роботы!
Авторы, вероятно, тоже в легком ах...е что роботы оказывается таки хотят пороботить человеков.
Другой вопрос в том что они какие-то наивные и ах...евать надо было на пол-года раньше.
А токены могли б на что поинтереснее потратить.
И да, mythos _уже_ запрещен и внедрять его никто никуда не будет. Доступ только для особо приглашенных к столику.
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|3.46, Аноним (46), 12:19, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И да, mythos _уже_ запрещен и внедрять его никто никуда не будет. Доступ только для особо приглашенных к столику.
Уже разрешен. Не нашел новости, чтобы опять запретили.
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|4.50, пох. (?), 12:24, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> И да, mythos _уже_ запрещен и внедрять его никто никуда не будет. Доступ только для особо приглашенных к столику.
> Уже разрешен. Не нашел новости, чтобы опять запретили.
его и не разрешали никогда и даже не планировали.
Не удивительно что ты не нашел то чего нет.
Разрешена fable - кастрированный клон не обученный специально именно взлому и шантажу.
Но она утыкана гвардами так что на любой твой запрос ответит "я этого делать не буду".
Даже на запрос поискать ошибки в коде который только что сама же и написала.
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|2.43, Аноним (46), 12:17, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Или они хотят спровоцировать законодательный запрет?
this
Такое ощущение, что прогрев пошел в этом направлении. Взломы, петиции, шумиха про опасность.
Похоже как ковидоистерия в 2020-м начиналась.
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|1.38, Аноним (38), 12:05, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> побочный эффект при поиске пути решения сложной задачи.
Что за задача, говорить не будут, конечно.
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|2.49, Аноним (32), 12:24, 05/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я скажу. Был выведена из строя насосная станция в британской столице, город Лондон на несколько дней погрузился в фикальные стоки.
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|1.54, Брат Анон (ok), 12:29, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Прекрасный образец маркетингового булшита.
Что это делает в новостях? Админы, чуть больше критического мышления!
Антропик проплатили британских учоных, британские учёные хочут исчо!
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|1.60, Аноним (60), 13:13, 05/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для продвижения изменения AI-агент зарегистрировал несколько учётных записей на GitHub
Шта? :))))
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