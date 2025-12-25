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Альянс AOMedia опубликовал систему формирования объёмного звука OAR

31.07.2026 05:17 (MSK)

Альянс AOMedia, курирующий разработку форматов кодирования видео AV1 и AV2, объявил о публикации первой версии спецификации Open Audio Renderer (OAR v1), определяющей эталонную реализацию системы формирования объёмного (иммерсивного) звука, учитывающего распространение звуковых сигналов в трехмерном пространстве для воссоздания звучания, максимально близкого к естественному.

OAR дополняет ранее опубликованную спецификацию IAMF, которая описывает формат для хранения и распространения звуковых данных, возможностями для преобразования звуковых данных в оптимизированный звуковой сигнал под конкретное устройство пользователя (от наушников до многоканальных домашних кинотеатров, систем виртуальной реальности и автомобильных мультимежийных систем). В качестве исходных данных используются файлы или потоки в формате IAMF, которые адаптируются их аудиосистему слушателя в реальном времени.

Поддерживается два режима:

  • Формирование звука для акустических систем (Loudspeaker) любой конфигурации, от стереодинамиков до многоканальных систем объёмного звучания и домашних кинотеатров.
  • Бинауральное формирование пространственного звука для наушников, меняющее форму сигнала для каждого уха с учётом особенностей восприятия звуковых волн ушной раковиной и положения головы, относительно источника звука.

OAR поддерживает представление звука на основе каналов (стерео, многоканальный звук 5.1 и 7.1), сцен (Ambisonics) и объектов. В представлении на основе объектов отдельные звуки сопровождаются метаданными, описывающими их позицию и перемещение в трёхмерном пространстве. OAR интерпретирует имеющуюся информацию об изменении громкости и траектории звука в процессе воспроизведения и обеспечивает качественное звучание независимо от используемого оборудования. Помимо этого доступны встроенные модули нормализации громкости и ограничения пиковых значений для предотвращения искажений и резких перепадов звука.

  1. Главная ссылка к новости (https://aomedia.org/press%20re...)
  2. OpenNews: Google, Samsung и Arm представили формат объёмного звука Eclipsa
  3. OpenNews: Разработчики кодека AV1 представили формат IAMF для объёмного звука
  4. OpenNews: Альянс AOMedia объявил о стабилизации видеокодека AV2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66003-oar
Ключевые слова: oar, iamf, sound, aomedia
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