Альянс AOMedia опубликовал систему формирования объёмного звука OAR

Альянс AOMedia, курирующий разработку форматов кодирования видео AV1 и AV2, объявил о публикации первой версии спецификации Open Audio Renderer (OAR v1), определяющей эталонную реализацию системы формирования объёмного (иммерсивного) звука, учитывающего распространение звуковых сигналов в трехмерном пространстве для воссоздания звучания, максимально близкого к естественному. OAR дополняет ранее опубликованную спецификацию IAMF, которая описывает формат для хранения и распространения звуковых данных, возможностями для преобразования звуковых данных в оптимизированный звуковой сигнал под конкретное устройство пользователя (от наушников до многоканальных домашних кинотеатров, систем виртуальной реальности и автомобильных мультимежийных систем). В качестве исходных данных используются файлы или потоки в формате IAMF, которые адаптируются их аудиосистему слушателя в реальном времени. Поддерживается два режима: Формирование звука для акустических систем (Loudspeaker) любой конфигурации, от стереодинамиков до многоканальных систем объёмного звучания и домашних кинотеатров.

Бинауральное формирование пространственного звука для наушников, меняющее форму сигнала для каждого уха с учётом особенностей восприятия звуковых волн ушной раковиной и положения головы, относительно источника звука. OAR поддерживает представление звука на основе каналов (стерео, многоканальный звук 5.1 и 7.1), сцен (Ambisonics) и объектов. В представлении на основе объектов отдельные звуки сопровождаются метаданными, описывающими их позицию и перемещение в трёхмерном пространстве. OAR интерпретирует имеющуюся информацию об изменении громкости и траектории звука в процессе воспроизведения и обеспечивает качественное звучание независимо от используемого оборудования. Помимо этого доступны встроенные модули нормализации громкости и ограничения пиковых значений для предотвращения искажений и резких перепадов звука.



