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Keychron анонсировал ZGM, открытую прошивку для игровых мышей

30.07.2026 22:22 (MSK)

Компания Keychron, специализирующая на производстве устройств ввода, представила проект ZGM (Zephyr Gaming Mouse), в рамках которого развивается первая полноценная открытая прошивка для игровых мышей. Проект нацелен на создание платформы, которую легко собирать, изучать, кастомизировать и расширять. Основное внимание при разработке уделяется минимизации задержек, гибкости адаптации для нового оборудования и обеспечению простоты длительного сопровождения продукта. В настоящее время прошивка находится на ранней стадии проектирования, релиз намечен на 1 квартал 2027 года. Код будет опубликован под лицензией GPLv3. Первым устройством, поддерживающим установку ZGM, станет игровая мышь G6 HE.

В качестве основы прошивки будет задействована операционная система реального времени Zephyr. Для поддержки различных вариантов аппаратной компоновки мышей предложена модульная архитектура драйверов, в которой драйверы для датчиков, кнопок, колёс прокрутки и подсветки вынесены в отдельные заменяемые и расширяемые слои. Для повышения отзывчивости и снижения задержек при обработке ввода будут оптимизированы опрос (polling) датчиков, обработка кнопок, кликов и вращения колеса. На одном уровне будут поддерживаться как проводные, так и беспроводные мыши.

Отмечается, что компания Keychron участвует в разработке открытой прошивки для клавиатур QMK, и этот опыт построения экосистемы с привлечением сообщества оказался успешным и позволил сделать клавиатуры более настраиваемыми, прозрачными и удобными. Но для игровых мышей пока применяются только закрытые прошивки, не позволяющие проверить или модифицировать код, отвечающий за обработку кликов, тонкую настройку датчиков, работу колеса, подсветку и организацию беспроводной связи. Проект ZGM призван создать открытую платформу, при помощи которой разработчики программных и аппаратных компонентов смогут экспериментировать, делиться улучшениями и разрабатывать новые прошивки игровых мышей.

  1. Главная ссылка к новости (https://x.com/KeychronMK/statu...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  3. OpenNews: Компания System76 опубликовала открытую клавиатуру Launch
  4. OpenNews: Уязвимость MouseJack позволяет получить контроль над системами, использующими беспроводные мыши
  5. OpenNews: GNOME и Firefox намерены отключить по умолчанию вставку средней кнопкой мыши
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66002-zgm
Ключевые слова: zgm, zephyr, mouse
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, vdb (?), 23:20, 30/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Отмечается, что компания Keychron уже разрабатывает открытую прошивку для клавиатур QMK…

    Во-первых, не разрабатывает, а участвует в разработке.

    Во-вторых, не для всех клавиатур. На некоторые модели QMK заявлена, но исходников прошивки «временно» нет и неизвестно будет ли вообще. Даже на те модели, на которые QMK есть, исходник прошивки хрен найдёшь — надо просить исходники у техподдержки.

     
  • 2, Джон Титор (ok), 23:20, 30/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3, Аноним (3), 23:25, 30/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Чем игровая мыш отличается от не игровой ? Ощущениями ?
     
     
  • 4, limafresh (ok), 23:35, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более точным сенсором, высокой скоростью отклика и прочными деталями.
     
     
  • 5, Аноним (5), 23:49, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которые фиг заметишь, но они точно есть. Как и теплый ламповый звук на специальных медных проводах и аудиофильском оптическом патчкорде с минимальным джиттером.
     

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