Keychron анонсировал ZGM, открытую прошивку для игровых мышей

Компания Keychron, специализирующая на производстве устройств ввода, представила проект ZGM (Zephyr Gaming Mouse), в рамках которого развивается первая полноценная открытая прошивка для игровых мышей. Проект нацелен на создание платформы, которую легко собирать, изучать, кастомизировать и расширять. Основное внимание при разработке уделяется минимизации задержек, гибкости адаптации для нового оборудования и обеспечению простоты длительного сопровождения продукта. В настоящее время прошивка находится на ранней стадии проектирования, релиз намечен на 1 квартал 2027 года. Код будет опубликован под лицензией GPLv3. Первым устройством, поддерживающим установку ZGM, станет игровая мышь G6 HE.

В качестве основы прошивки будет задействована операционная система реального времени Zephyr. Для поддержки различных вариантов аппаратной компоновки мышей предложена модульная архитектура драйверов, в которой драйверы для датчиков, кнопок, колёс прокрутки и подсветки вынесены в отдельные заменяемые и расширяемые слои. Для повышения отзывчивости и снижения задержек при обработке ввода будут оптимизированы опрос (polling) датчиков, обработка кнопок, кликов и вращения колеса. На одном уровне будут поддерживаться как проводные, так и беспроводные мыши.

Отмечается, что компания Keychron участвует в разработке открытой прошивки для клавиатур QMK, и этот опыт построения экосистемы с привлечением сообщества оказался успешным и позволил сделать клавиатуры более настраиваемыми, прозрачными и удобными. Но для игровых мышей пока применяются только закрытые прошивки, не позволяющие проверить или модифицировать код, отвечающий за обработку кликов, тонкую настройку датчиков, работу колеса, подсветку и организацию беспроводной связи. Проект ZGM призван создать открытую платформу, при помощи которой разработчики программных и аппаратных компонентов смогут экспериментировать, делиться улучшениями и разрабатывать новые прошивки игровых мышей.



