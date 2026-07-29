Выпуск оптимизатора энергопотребления и производительности auto-cpufreq 3.1

Опубликован релиз утилиты auto-cpufreq 3.1.0, предназначенной для автоматической оптимизации скорости работы CPU и энергопотребления в системе. Утилита отслеживает состояние аккумулятора ноутбука, нагрузку на CPU, температуру CPU и активность в системе, и в зависимости от ситуации и выбранных опций динамически активирует режимы энергосбережения или высокой производительности. Поддерживается работа на устройствах с процессорами Intel, AMD и ARM. Для управления может использоваться графический интерфейс на базе GTK или консольная утилита. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. Среди поддерживаемых возможностей: мониторинг частоты, нагрузки и температуры CPU, регулирование частоты и режимов энергопотребления CPU в зависимости от заряда аккумулятора, температуры и нагрузки на систему, автоматическая оптимизация производительности CPU и энергопотребления. Auto-cpufreq может использоваться для автоматического продления времени автономной работы ноутбуков без постоянного урезания каких-то возможностей. В отличие от утилиты TLP, auto-cpufreq не только позволяет выставлять режимы экономии энергопотребления при автономной работе устройства, но и временно включать режим высокой производительности (turbo boost) при выявлении повышения нагрузки на систему. В новой версии: В графический интерфейс добавлен режим мониторинга.

В графическом интерфейсе реализованы настройки для изменения режимов работы Bluetooth.

Добавлена возможность определения пути к файлу для управления режимом conservation_mode на различных моделях ноутбуков Lenovo.

Добавлена опция enforce_platform_profile для выбора режима переопределения профиля c настройками для платформы (если "true" то остаётся старое поведение с применением профиля каждые 2 секунды, а если "flase", то профиль применяется только при изменении режима питания - от сети или от аккумулятора).



