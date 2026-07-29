Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск оптимизатора энергопотребления и производительности auto-cpufreq 3.1

29.07.2026 08:37 (MSK)

Опубликован релиз утилиты auto-cpufreq 3.1.0, предназначенной для автоматической оптимизации скорости работы CPU и энергопотребления в системе. Утилита отслеживает состояние аккумулятора ноутбука, нагрузку на CPU, температуру CPU и активность в системе, и в зависимости от ситуации и выбранных опций динамически активирует режимы энергосбережения или высокой производительности. Поддерживается работа на устройствах с процессорами Intel, AMD и ARM. Для управления может использоваться графический интерфейс на базе GTK или консольная утилита. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3.

Среди поддерживаемых возможностей: мониторинг частоты, нагрузки и температуры CPU, регулирование частоты и режимов энергопотребления CPU в зависимости от заряда аккумулятора, температуры и нагрузки на систему, автоматическая оптимизация производительности CPU и энергопотребления.

Auto-cpufreq может использоваться для автоматического продления времени автономной работы ноутбуков без постоянного урезания каких-то возможностей. В отличие от утилиты TLP, auto-cpufreq не только позволяет выставлять режимы экономии энергопотребления при автономной работе устройства, но и временно включать режим высокой производительности (turbo boost) при выявлении повышения нагрузки на систему.

В новой версии:

  • В графический интерфейс добавлен режим мониторинга.
  • В графическом интерфейсе реализованы настройки для изменения режимов работы Bluetooth.
  • Добавлена возможность определения пути к файлу для управления режимом conservation_mode на различных моделях ноутбуков Lenovo.
  • Добавлена опция enforce_platform_profile для выбора режима переопределения профиля c настройками для платформы (если "true" то остаётся старое поведение с применением профиля каждые 2 секунды, а если "flase", то профиль применяется только при изменении режима питания - от сети или от аккумулятора).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AdnanHodzic...)
  2. OpenNews: Выпуск оптимизаторов энергопотребления auto-cpufreq 3.0.0 и TLP 1.9.1
  3. OpenNews: Новый вариант патча для оптимизации энергопотребления ноутбуков с CPU Haswell и Broadwell в Linux
  4. OpenNews: Эксперимент с CPU Intel позволил на 40 процентов снизить энергопотребление в Linux
  5. OpenNews: Сравнение энергопотребления Chrome, Firefox и IE
  6. OpenNews: Релиз PowerTOP 2.6, инструмента для оптимизации энергопотребления Linux-системы
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65994-auto-cpufreq
Ключевые слова: auto-cpufreq
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:53, 29/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вроде утилита классная, но картинки жутко мутные в очень низком разрешении.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру