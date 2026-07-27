В промежуточных выпусках Ubuntu 26.04 LTS будут поставляться новые версии стека виртуализации

Компания Canonical объявила о решении поставлять новые версии компонентов стека виртуализизации в будущих промежуточных выпусках Ubuntu 26.04 LTS. Поставка будет налажена по аналогии с тем как в прошлых LTS-веках поставлялись новые версии ядра Linux и графического стека, перенесённые из обычных релизов Ubuntu, выпущенных после LTS-версии. Обновления будут выпускаться для пакетов qemu-hwe (гипервизор и эмулятор), libvirt-hwe (инструментарий для управления виртуализацией), edk2-hwe (OVMF-прошивка) и seabios-hwe (для совместимости с BIOS) каждые 6 месяцев в течение первых двух лет жизненного цикла LTS-ветки.

Помимо этого продолжит сопровождаться базовый стек виртуализации, поставляемый изначально в Ubuntu 26.04, что даст пользователям возможность выбора - оставаться на стабильном старом наборе пакетов или использовать новые версии, предлагающие расширенные возможности, такие как улучшенная поддержка конфиденциальных вычислений (AMD SEV-SNP и Intel TDX) и аппаратных ускорителей.



