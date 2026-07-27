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В промежуточных выпусках Ubuntu 26.04 LTS будут поставляться новые версии стека виртуализации

27.07.2026 21:14 (MSK)

Компания Canonical объявила о решении поставлять новые версии компонентов стека виртуализизации в будущих промежуточных выпусках Ubuntu 26.04 LTS. Поставка будет налажена по аналогии с тем как в прошлых LTS-веках поставлялись новые версии ядра Linux и графического стека, перенесённые из обычных релизов Ubuntu, выпущенных после LTS-версии. Обновления будут выпускаться для пакетов qemu-hwe (гипервизор и эмулятор), libvirt-hwe (инструментарий для управления виртуализацией), edk2-hwe (OVMF-прошивка) и seabios-hwe (для совместимости с BIOS) каждые 6 месяцев в течение первых двух лет жизненного цикла LTS-ветки.

Помимо этого продолжит сопровождаться базовый стек виртуализации, поставляемый изначально в Ubuntu 26.04, что даст пользователям возможность выбора - оставаться на стабильном старом наборе пакетов или использовать новые версии, предлагающие расширенные возможности, такие как улучшенная поддержка конфиденциальных вычислений (AMD SEV-SNP и Intel TDX) и аппаратных ускорителей.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com//blog/ubunt...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 26.04
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 24.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65985-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:21, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А выпустить обновления с пропатченными ядрами в своих LTS-сборках они не хотят? А выпустить обновления с LTS-ядрами в своих LTS-сборках они не хотят?
     
     
  • 2.2, Stanislavvv (ok), 21:25, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То патчи бекпортить надо, а не новые версии класть.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:34, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Т.е. какая-то часть линуксодистров таки пришло к semi-rolling примерно как у freebsd, бггг?)
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:42, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Представляю Микрософты заявили бы что теперь будут 7zip и vlc обноылять раз в полгода в winget.

    Казалось бы, посторонний софт, имеет свой цикл релизов и разработки. Почему люди должны ждать год или полгода.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:52, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для бесплатных бета-тестеров есть арч. Открой его для себя.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:01, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Большинство софта фактически роллинг. Как и Ведро. И класть они хотели на твои лтсы.
    Либо используй последнюю версию, где исправлены старые обнаруженые ошибки, либо старое с косяками в лтсе и не ной.
     
  • 2.9, dannyD (?), 23:07, 27/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, 7zip (?), 05:22, 28/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:20, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Помимо этого продолжит сопровождаться базовый стек виртуализации, поставляемый изначально в Ubuntu 26.04, что даст пользователям возможность выбора - оставаться на стабильном старом наборе пакетов или использовать новые версии"
    Ну и которая версия из этих в итоге будет поддерживаться до талого 10 лет до полного EOL по подписке Ubuntu Pro?
    Как же я люблю такие новости, когда вроде и чото там объявили, но ни толком ничего не понятно!
     

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