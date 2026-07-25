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1434 уязвимости в продуктах Oracle, 82 из которых затрагивают Java, MySQL, VirtualBox и Solaris

25.07.2026 10:44 (MSK)

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. Отмечается, что июльское обновление стало крупнейшим в истории по числу уязвимостей - устранено 1449 проблем с безопасностью, затрагивающих 334 продукта Oracle. Всплеск числа уязвимостей объясняется разбором проблем, выявленных благодаря применению AI-инструментов.

Некоторые проблемы в открытых проектах Oracle:

  • 19 проблем с безопасностью в Java SE. 17 уязвимостей в Java SE могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации и затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода. Пять наиболее опасных проблем в Java SE имеют уровень опасности 7.5-7.8 и затрагивают инсталлятор, скриптинг, Little CMS и библиотеки функций. Уязвимости устранены в выпусках Java SE 26.0.2, 25.0.4, 21.0.12, 17.0.29, 11.0.32, 8u492.
  • 41 уязвимость в сервере MySQL, из которых две имеют уровень опасности больше 8. Наиболее опасная уязвимость (уровень опасности 8.4) позволяет совершить локальную атаку через плагин групповой репликации. Вторая уязвимость (уровень опасности 8.2) присутствует в плагине для поддержки потокола X11 и может быть эксплуатирована удалённо без прохождения аутентификации. Новые версии MySQL Community Server с исправлением пока не сформированы.
  • 16 уязвимостей в VirtualBox, шесть из которых помечены как опасные (уровень опасности 7.4-7.8). Детали о характере уязвимостей не раскрываются. Проблемы устранены в выпуске VirtualBox 7.2.14.
  • 6 уязвимостей в Solaris, из которых 5 помечены как опасные (уровень опасности 7.0-7.8). Проблемы проявляются в файловых системах и утилитах. Одна уязвимость допускает совершение удалённой атаки через протокол RAD. Уязвимости устранены в обновлении Solaris 11.4 SRU94.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Уязвимости в MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктах Oracle
  3. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 8.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65976-oracle
Ключевые слова: oracle, java, virtualbox, solaris, mysql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:55, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кучно легли.
     
  • 1.2, toivo88 (?), 10:58, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Да, люди быстро пишут код, не думая о безопасности.Эклномят время и мозги. Раньше это прокатывало, а теперь ИИ бдит.
     
     
  • 2.4, Аноним. (?), 11:07, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Илон Маск сказал, что внедрение ИИ принесет изобилие. :)
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:14, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для очень ограниченного круга лиц
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:41, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ага, изобилие багов ;)
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 12:04, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > ага, изобилие багов ;)

    Ну пока ИИ только находит за человеками их косяки и тыкает моpдочкой,
    как котят в лужицу.

    Вот когда от него будет больше багов чем пользы, тогда и поговорим.
    А пока пусть ищет и унижает бракоделов.

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 13:01, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, откуда тогда берутся тонны багов в КАЖДОМ релизе, если ИИ их уже нашёл сразу все?
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 13:03, 25/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.19, Аноним (19), 13:46, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока. Заметь, эксплойты он тоже уже делает. А потом начнёт и намеренные бнедоры подсовывать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:07, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    по сравнению с проприетарным софтом, firefox со своими ~500 уязвимостями выглядит бледно, не говоря уже о ведре с ~200
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:12, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда... бедненько. Но чистенько!
     
  • 2.9, Аноним (8), 12:11, 25/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (-), 12:47, 25/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Mik Foxi (ok), 12:45, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    почему в mysql постоянно кучу находят, а в mariadb как то особо никаких новостей?
     
  • 1.12, penetrator (?), 12:51, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Вторая уязвимость (уровень опасности 8.2) присутствует в плагине для поддержки потокола X11 и может быть эксплуатирована удалённо без прохождения аутентификации.

    нужна пояснительна бригада за плагин да еще и X11


     
     
  • 2.14, Аноним (15), 12:59, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут я вообще в ступоре, зачем MySQL-ю понадобились Иксы.
     
     
  • 3.18, Аноним (19), 13:44, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположение: Чтоб хранимые процедуры на Electron?
     

  • 1.13, Аноним (15), 12:57, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 17 уязвимостей в Java SE могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации и затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода.

    Кто допустил возможность выполнения левого кода?

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:27, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая-то мудропопая фигня, не заслуживающая доверия, это, ВНЕЗАПНО, ИИшечка. А её ща везде запускают, чтобы под маской "героя" и "нового боженьки" понаыкать закладок под "пророчества".
     

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