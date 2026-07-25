1434 уязвимости в продуктах Oracle, 82 из которых затрагивают Java, MySQL, VirtualBox и Solaris

|
|1.2, toivo88 (?), 10:58, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Да, люди быстро пишут код, не думая о безопасности.Эклномят время и мозги. Раньше это прокатывало, а теперь ИИ бдит.
|
|
|
|
|
|
|
|4.8, Аноним (8), 12:04, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> ага, изобилие багов ;)
Ну пока ИИ только находит за человеками их косяки и тыкает моpдочкой,
как котят в лужицу.
Вот когда от него будет больше багов чем пользы, тогда и поговорим.
А пока пусть ищет и унижает бракоделов.
|
|
|
|5.15, Аноним (15), 13:01, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Странно, откуда тогда берутся тонны багов в КАЖДОМ релизе, если ИИ их уже нашёл сразу все?
|
|5.19, Аноним (19), 13:46, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это пока. Заметь, эксплойты он тоже уже делает. А потом начнёт и намеренные бнедоры подсовывать.
|
|1.3, Аноним (3), 11:07, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
по сравнению с проприетарным софтом, firefox со своими ~500 уязвимостями выглядит бледно, не говоря уже о ведре с ~200
|
|1.10, Mik Foxi (ok), 12:45, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
почему в mysql постоянно кучу находят, а в mariadb как то особо никаких новостей?
|
|1.12, penetrator (?), 12:51, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Вторая уязвимость (уровень опасности 8.2) присутствует в плагине для поддержки потокола X11 и может быть эксплуатирована удалённо без прохождения аутентификации.
нужна пояснительна бригада за плагин да еще и X11
|
|1.13, Аноним (15), 12:57, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> 17 уязвимостей в Java SE могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации и затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода.
Кто допустил возможность выполнения левого кода?
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 13:27, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какая-то мудропопая фигня, не заслуживающая доверия, это, ВНЕЗАПНО, ИИшечка. А её ща везде запускают, чтобы под маской "героя" и "нового боженьки" понаыкать закладок под "пророчества".
|