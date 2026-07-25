1434 уязвимости в продуктах Oracle, 82 из которых затрагивают Java, MySQL, VirtualBox и Solaris

> ага, изобилие багов ;)

Ну пока ИИ только находит за человеками их косяки и тыкает моpдочкой,

как котят в лужицу.

Вот когда от него будет больше багов чем пользы, тогда и поговорим.

А пока пусть ищет и унижает бракоделов.

